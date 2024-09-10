Уязвимости во FreeBSD, позволяющие повысить свои привилегии или обойти изоляцию гостевой системы

3.33 , Аноним ( 31 ), 11:14, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> погромисты на божественном йазыге

> Логические ошибки можно делать на любом языке. Вброс не принят. Так вот же - чудный пакет cve-rs который позмоляет CVE без единого unsafe :). Оказывается так можно было. 4.40 , Аноним ( - ), 11:25, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так вот же - чудный пакет cve-rs который позмоляет CVE без единого unsafe :). Оказывается так можно было. Да, тот самый который приходится исправлять каждое обновление ночной сборки. И в который пришлось написать самописный null_mute, модифицировать transmute() подменив там crate::null_mut на самописный... и даже после этого получается ошибка компиляции

error[E0133]: dereference of raw pointer is unsafe and requires unsafe function or block

error: could not compile 'cve-rs' (lib) due to previous error Отличный пример "насколько сложно сломать Раст, даже если очень захочется"

5.41 , Аноним ( 41 ), 11:31, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну так какой ЯП - такие и вулны И, собссно, что Так можно было и это не unsa... 6.47 , Аноним ( - ), 11:43, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И, собссно, что? Так можно было и это не unsafe, в чем проблемы? :) Т.е чтобы получить CVE без единого unsafe нужно неделю пыхтеть над кодом?

Так это отличный результат! Ты сейчас напоминаешь мужиков из анекдота про японскую бензопилу и стальной лом. > А, именно поэтому они в stdlib'е у себя CVE недавно законопатили? :) Ты лучше ссылку кидай.

А тебе конечно верю, но не до такой степени.

7.52 , Аноним ( 20 ), 11:57, 10/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +1 + / – 3.34 , Анонимусс (-), 11:17, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Логические ошибки можно делать на любом языке 146%! Но на любом языке ли языке логическая ошибка приводит к Use-After-Free или записи за границу выделенного буфера?))

4.51 , Аноним ( 20 ), 11:55, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И что произойдет? На Линуксе нет вирусов. Кто и что тебе сделает? Украдёт твой никому не нужный пароль рута? Как?Бабайка тебя украдёт что произойдет то?

