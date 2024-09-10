Уязвимости во FreeBSD, позволяющие повысить свои привилегии или обойти изоляцию гостевой системы

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|3.39, Аноним (-), 11:23, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Та ну...
Это ж БСД. Оно мертво.
Проще закопать, чем тратить время на переписывание.
А вот ядро линукса - это другое дело!
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|1.4, Аноним (4), 10:33, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хейтеры Раст типа такие:
уязвимости работы с памятью это фигня, надо просто хорошо писать
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|2.7, Аноним (7), 10:44, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А разве нет? Если хорошо писать, уязвимостей не будет. Здесь написали плохо (:
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|2.14, Аноним (-), 10:57, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно
"Зачем вы программу с багами пишете?! Просто пишите без багов!"
Как рассказывают местные акса-калы (ну в частности тот, который даже парсер без удаления всей пользовательской базы написать не смог):
> Всё куда проще. Я в своё время тоже напрыгался с подобными вещами. А потом просто выработал для себя несколько простых правил, которые позволяют подобных ошибок избегать. В частности например, "пишешь delete - дважды проверь, что именно". Пока что работает.
Так что надо просто делать как местные гении и все наладится!
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|3.25, пох. (?), 11:08, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Пресвятой раст тебя все равно от дыр не спасет.
как это не спасет?! Нет кода - нет дыр!
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|1.5, Аноним (5), 10:39, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Неплохой список достижений сишников. Интересно, сумеют ли они сделать из него выводы...
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|2.8, Аноним (-), 10:46, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Естественно!
Я могу даже написать по пунктам:
0. СИ это божетсвенный дар, он совершеннен!
Кто не согласен еретик и достоен быть наказанным.
1. Все UB в СИшке необходимы!
Они позволяють делать такие вещи, которые даже предстваить трудно.
2. Нам очень важно поддержать платформу, которая умерла уже 20 лет назад.
3. Да мы уже десятки лет делаем одни и те же ошибки, но это все неправильные программисты!
4. СИ это всего лишь итнструмент, не как нож или болгарка без кожуха! Нельзя обвинять его в несовершентстве.
....
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|3.10, Аноним (10), 10:53, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ждём Ваши патчи переписывания ядра на руст.
И главное без блоков unsafe!!!
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|4.19, пох. (?), 11:00, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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можно с блоками - ониж безопастные.
Все равно мы никаких патчей не дождемся. Ресдох - кое-как научился запускать квейк1, воистину, победа достойная 1994го года. Ой... кажется, криокамера таки потекла? Какое там тысячелетье на дворе, нельзя ли уточнить?
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|5.55, Аноним (-), 12:08, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты это пишешь на форуме, где народ ратует за использование всяких диллов, пускат слюни на коре2дуо и плачет при анонсе дропа поддержки i486 ?
(www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57964)
Да тут сборище некролюбов и ретроградов!
А ты со своим "Какое там тысячелетье на дворе")))
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|3.11, Аноним (-), 10:53, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> 2. Нам очень важно поддержать платформу, которая умерла уже 20 лет назад.
> 3. Да мы уже десятки лет делаем одни и те же ошибки, но это все неправильные программисты!
> 4. СИ это всего лишь итнструмент, не как нож или болгарка без кожуха! Нельзя обвинять его в несовершентстве.
Редокс из соседней новости ждет вас. Надеюсь, что вы как истенные ценители безопасТности запостили свои коменты - из редсдоха, а не каких-то там сишных еретических операционок.
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|3.12, Денис Попов (?), 10:54, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ЖЫР.
Остается спросить: что ненавистники Си и FreeBSD делают в этой теме?
Могу сразу предложить вариант ответа: прославить Rust и Linux можно только попыткой опустить других.
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|1.6, Аноним (-), 10:40, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хахаха
> связана с целочисленным переполнением,
> может использоваться для повышения своих привилегий путем перезаписи областей памяти в системных процессах или ядре.
Где там Ivan_83 со своим фирменным
"Да да, и чо? Работает же, и ладно."
А ведь сколько анонов и не только, порвались в прошлой теме, доказывая что "UB при сложении 2 интов это очень нужно"!
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|2.23, Аноним (20), 11:08, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое ub тут как раз все четко. А вот на русте любое действие ub. Никогда не знаешь когда тебе отстрелит ногу. Потому что время владения ногой истекло.
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|3.27, пох. (?), 11:09, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какое ub тут как раз все четко. А вот на русте любое
> действие ub. Никогда не знаешь когда тебе отстрелит ногу. Потому что
> время владения ногой истекло.
придет боров и откусит, в чем проблема? Не компилитцо - нет уязвимостей.
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|1.13, Анонимусс (-), 10:56, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пххх, кто там писал что БСД надежная?
Ее просто не ковыряли))
А про сами дырени вообще говорить нечего...
Лучше посмотрим на фиксы:
cgit.freebsd.org/src/commit/?id=4938f554469b
- KASSERT(reg->ushm_refcnt > 0,
+ KASSERT(reg->ushm_refcnt != 0,
...
- KASSERT(reg->ushm_refcnt > 0, ("ushm_reg %p refcnt 0", reg));
+ KASSERT(reg->ushm_refcnt != 0, ("ushm_reg %p refcnt 0", reg));
Ахаха, проверку перепутали, забыв что ushm_refcnt' unsigned.
И получили дыру 10 из 10!
cgit.freebsd.org/src/commit/?id=9c2ef102166e
+ if (tmp[len - 1] != '\0') {
+ ERRNO_SET(EINVAL);
+ return (NULL);
+ }
Игрался со строками. И проиграл.
cgit.freebsd.org/src/commit/?id=90af1336ed5e
- if (streamid > devep->ep_MaxPStreams)
+ if (streamid >= devep->ep_MaxPStreams)
И получили out-of-bounds write... я даже не знаю как это комментировать...
В общем в очередной раз лучшие погромисты на божественном йазыге доказали что они достойны своих дидов!
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|2.28, Аноним (28), 11:10, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ахаха, проверку перепутали, забыв что ushm_refcnt' unsigned.
...
> погромисты на божественном йазыге
Логические ошибки можно делать на любом языке. Вброс не принят.
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|3.33, Аноним (31), 11:14, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> погромисты на божественном йазыге
> Логические ошибки можно делать на любом языке. Вброс не принят.
Так вот же - чудный пакет cve-rs который позмоляет CVE без единого unsafe :). Оказывается так можно было.
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|4.40, Аноним (-), 11:25, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так вот же - чудный пакет cve-rs который позмоляет CVE без единого unsafe :). Оказывается так можно было.
Да, тот самый который приходится исправлять каждое обновление ночной сборки.
И в который пришлось написать самописный null_mute, модифицировать transmute() подменив там crate::null_mut на самописный... и даже после этого получается ошибка компиляции
error[E0133]: dereference of raw pointer is unsafe and requires unsafe function or block
error: could not compile 'cve-rs' (lib) due to previous error
Отличный пример "насколько сложно сломать Раст, даже если очень захочется"
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|5.41, Аноним (41), 11:31, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так какой ЯП - такие и вулны И, собссно, что Так можно было и это не unsa... большой текст свёрнут, показать
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|6.47, Аноним (-), 11:43, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И, собссно, что? Так можно было и это не unsafe, в чем проблемы? :)
Т.е чтобы получить CVE без единого unsafe нужно неделю пыхтеть над кодом?
Так это отличный результат!
Ты сейчас напоминаешь мужиков из анекдота про японскую бензопилу и стальной лом.
> А, именно поэтому они в stdlib'е у себя CVE недавно законопатили? :)
Ты лучше ссылку кидай.
А тебе конечно верю, но не до такой степени.
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|3.34, Анонимусс (-), 11:17, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Логические ошибки можно делать на любом языке
146%!
Но на любом языке ли языке логическая ошибка приводит к Use-After-Free или записи за границу выделенного буфера?))
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|4.51, Аноним (20), 11:55, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И что произойдет? На Линуксе нет вирусов. Кто и что тебе сделает? Украдёт твой никому не нужный пароль рута? Как?Бабайка тебя украдёт что произойдет то?
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|1.15, Аноним (28), 10:57, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неужели нет компайл флага, который запретит приложению писать за границу выделенного буфера?
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|1.17, Аноним (17), 10:58, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С одной стороны, чем маргинальнее система, тем больше ненайденных закладок и дыр. С другой, чем выше популярность, тем больше заинтересованных эти дыры туда пропихнуть. Но дыры конкретно во фряхе это всегда всеобщее благо, лишняя возможность избежать цифровой тюрьмы.
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|2.30, Аноним (-), 11:11, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С одной стороны, чем маргинальнее система, тем больше ненайденных закладок и дыр.
Не думаю что это именно закладки.
Для этого нужно хотя бы надеяться что фряха получит больше чем 0.01% рынка.
> С другой, чем выше популярность, тем больше заинтересованных эти дыры туда пропихнуть.
Но глаз которые будут на код смотреть тоже будет больше.
> Но дыры конкретно во фряхе это всегда всеобщее благо, лишняя возможность избежать цифровой тюрьмы.
Да, да, "то что тебя поимеют это благо, главное что если вдруг понадобится, то ты сам сможешь себя поиметь!"
Ты наверное дверь в квартире не закрываешь? Ну вдруг ключи потеряешь?
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|3.38, Аноним (17), 11:23, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, да, "то что тебя поимеют это благо, главное что если вдруг
> понадобится, то ты сам сможешь себя поиметь!"
> Ты наверное дверь в квартире не закрываешь? Ну вдруг ключи потеряешь?
Это моё дело, что я делаю с купленным оборудованием. Скидок за зондированность мне не давали, даже наоборот, за бренд отсыпать попросили.
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|2.43, Аноним (41), 11:33, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пропихнуть. Но дыры конкретно во фряхе это всегда всеобщее благо, лишняя
> возможность избежать цифровой тюрьмы.
А в чем именно это благо состоит и для кого именно? И нельзя ли его ремотно, чтоли, делать? :)
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|1.42, neo one (?), 11:33, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо пропатчить свои серваки! А, забыл, я ж 18 лет назад всё на линукс перевёл )
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|1.48, Аноним (-), 11:44, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Once again, once again!
Дыряшечники опять не смогли в память и сделали БСД еще дырявее чем все думали!
Как же так получается???
Может найдется герой, который научит сишников работать с памятью?
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|2.54, Аноним (20), 11:59, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может они уже все поправили, а вот хрустики опять не смогли в редокс? В силу ограниченности.
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