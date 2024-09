Уязвимости во FreeBSD, позволяющие повысить свои привилегии или обойти изоляцию гостевой системы

> Так вот же - чудный пакет cve-rs который позмоляет CVE без единого unsafe :). Оказывается так можно было. Да, тот самый который приходится исправлять каждое обновление ночной сборки. И в который пришлось написать самописный null_mute, модифицировать transmute() подменив там crate::null_mut на самописный... и даже после этого получается ошибка компиляции

error[E0133]: dereference of raw pointer is unsafe and requires unsafe function or block

error: could not compile 'cve-rs' (lib) due to previous error Отличный пример "насколько сложно сломать Раст, даже если очень захочется"