Новые версии Wine 11.12 и Wine-staging 11.12

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Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.12. С момента выпуска 11.11 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 228 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Из FFmpeg в состав Wine перенесены библиотеки libswresample (изменение частоты дискретизации звука) и libswscale (масштабирование изображений и преобразование пиксельных форматов). Ранее перенесённые библиотеки обновлены до выпуска FFmpeg 8.1.1.
- Движок Wine Mono обновлён до выпуска 11.2.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.
- В библиотеке MSXML (Microsoft XML Core Services) реализована поддержка парсера языка запросов XSLPattern (использовался до XPath).
- Добавлены библиотеки tiptsf.dll и rtscom.dll с заглушками для интерфейсов ITextInputPanel и RealTimeStylus.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MS Office 2007, Corel PaintShop Pro, CorelDRAW Graphics Suite X3/X4, Microsoft Money, LTspice, Progman, Slingplayer, WFServicesReg.exe, Taskkill, Avogadro, Greenshot, ComicRack Community Edition, SymCrypt.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Against the Storm: Encyclopedia, Need for Speed Most Wanted (2005), Super Hexagon, Sonic Boom.
Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.12, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 289 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.12 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены реализации библиотек tiptsf.dll и rtscom.dll. Удалён патч winex11-ime-check-thread-data, который больше не требуется. Для ntdll реализована поддержка чтения и записи с использованием новых сторожевых страниц памяти (guard page). Устранены предупреждения компилятора в патчах comctl32_animate_avi, windowscodecs-TIFF_Support и mmsystem.dll16-MIDIHDR_Refcount.