Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Новые версии Wine 11.12 и Wine-staging 11.12

30.06.2026 06:57 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.12. С момента выпуска 11.11 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 228 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Из FFmpeg в состав Wine перенесены библиотеки libswresample (изменение частоты дискретизации звука) и libswscale (масштабирование изображений и преобразование пиксельных форматов). Ранее перенесённые библиотеки обновлены до выпуска FFmpeg 8.1.1.
  • Движок Wine Mono обновлён до выпуска 11.2.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.
  • В библиотеке MSXML (Microsoft XML Core Services) реализована поддержка парсера языка запросов XSLPattern (использовался до XPath).
  • Добавлены библиотеки tiptsf.dll и rtscom.dll с заглушками для интерфейсов ITextInputPanel и RealTimeStylus.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MS Office 2007, Corel PaintShop Pro, CorelDRAW Graphics Suite X3/X4, Microsoft Money, LTspice, Progman, Slingplayer, WFServicesReg.exe, Taskkill, Avogadro, Greenshot, ComicRack Community Edition, SymCrypt.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Against the Storm: Encyclopedia, Need for Speed Most Wanted (2005), Super Hexagon, Sonic Boom.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.12, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 289 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.12 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены реализации библиотек tiptsf.dll и rtscom.dll. Удалён патч winex11-ime-check-thread-data, который больше не требуется. Для ntdll реализована поддержка чтения и записи с использованием новых сторожевых страниц памяти (guard page). Устранены предупреждения компилятора в патчах comctl32_animate_avi, windowscodecs-TIFF_Support и mmsystem.dll16-MIDIHDR_Refcount.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 11.11 и StartWine-Launcher 423
  3. OpenNews: Adobe Lightroom CC при помощи AI адаптирован для работы в Linux через Wine
  4. OpenNews: Valve работает над поддержкой GPU NVIDIA в SteamOS
  5. OpenNews: Релиз Proton 10.0-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Бета-версия Proton 11.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65807-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:12, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В общем скоро сообщество Wine сделает работу с .exe производительнее и стабильнее за пару лет, чем Microsoft за более чем 20 лет.
     
     
  • 2.10, Ivan_83 (ok), 08:41, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В плане совместимости уж точно :)
    Помнится МС во времмена висты-семёрки предлагало бесплатную виртуалку с ХР для старого софта, тогда как в вайне это работало и работает.
     
     
  • 3.12, iPony128052 (?), 09:35, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так в Wine суть так же разные версии суют.

    А в Windows на этот случае есть запуск в режиме совместимости.
    Виртуалка же для запуска сложного софта, с которым и в вайн особой удачи не видать.

     
     
  • 4.14, Ivan_83 (ok), 09:54, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ИМХО в винде режим совместимости сильно более ограниченная фигня, и по сути интерфейс для настройки bug2bug совместимости.
    В реестре есть место где заныканы хаки к старым прогам, чтобы эмулировать старое поведение венды при работе с такими приложениями. Вот совместимость примерно такой набор шаблонов и не более.
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:52, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, не важно в чем не разбираться. Не получается у некоторых и ничего с этим не поделать. Задонатить виндоадминам религия им тоже не позволяет, так и живут с кривыми лапками.
     
  • 2.17, aname (ok), 10:27, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скоро
     

  • 1.7, Анонем (?), 08:37, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, обычно релизы по субботам.
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:35, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ReactOS может только мечтать о таком чейнжлоге.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру