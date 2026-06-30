Новые версии Wine 11.12 и Wine-staging 11.12

2.10 , Ivan_83 ( ok ), 08:41, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В плане совместимости уж точно :)

Помнится МС во времмена висты-семёрки предлагало бесплатную виртуалку с ХР для старого софта, тогда как в вайне это работало и работает.

3.12 , iPony128052 ( ? ), 09:35, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так в Wine суть так же разные версии суют. А в Windows на этот случае есть запуск в режиме совместимости.

Виртуалка же для запуска сложного софта, с которым и в вайн особой удачи не видать.

4.14 , Ivan_83 ( ok ), 09:54, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ИМХО в винде режим совместимости сильно более ограниченная фигня, и по сути интерфейс для настройки bug2bug совместимости.

В реестре есть место где заныканы хаки к старым прогам, чтобы эмулировать старое поведение венды при работе с такими приложениями. Вот совместимость примерно такой набор шаблонов и не более.

4.19 , Аноним ( 19 ), 10:52, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чел, не важно в чем не разбираться. Не получается у некоторых и ничего с этим не поделать. Задонатить виндоадминам религия им тоже не позволяет, так и живут с кривыми лапками.

2.17 , aname ( ok ), 10:27, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > скоро