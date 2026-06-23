Valve работает над поддержкой GPU NVIDIA в SteamOS

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|1.1, АДмин (?), 12:17, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я думаю сделают и всё будет нормально, куму нужно поставят себе SteamOS на обычные ПК и подключат обычные контроллеры и всё будет работать ...
Arch наверно выбрали так как у него большое сообщество и отличная Wiki ! А ещё огромная поддержка на ОпенНет а для Valve это важно )))
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|2.6, iPony128052 (?), 12:30, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это что за магия с помощью, которой заведётся всё это гемерское железо.
Вот на днях блок питания смотрел гейиерский. Нет поддержки.
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|1.2, Аноним (2), 12:19, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Для этого им придётся каким-то образом заставить NVIDIA работать над собственными драйверами и решать накопившийся за десятилетия ворох проблем, в противном случае и пытаться не стоит.
Одна проблема с выбросом данных из видеопамяти в оперативную (точнее отсутствие этого функционала на уровне системы, кроме как для CUDA-приложений) чего стоит, которая очень сильно мешает пользователям, но компании на это положить и они до сих пор пишут различные отговорки на тему.
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|2.7, Аноним (7), 12:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
У NVIDIA лучшие для Linux драйвера Period После https gitlab freedesktop org... большой текст свёрнут, показать
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|3.14, iPony128052 (?), 12:48, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классика.
Про AMD 5xxx тоже был эпический тред с фризами.
У меня даже браузеру плохо становилось от размера комментариев на странице в багтрекере.
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|1.5, Аноним (5), 12:29, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кроме религиозных причин, какие еще существуют, чтобы я установил стимос рядом с виндой, чтобы играть в игры?
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|2.8, Аноним (7), 12:38, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Понты
2. "Не как у всех"
3. "Осилил Линукс"
4. Поддерживаю "свободу" (ну, так, относительно, Steam клиент = DRM)
5. "Мастдай"
6. Много времени, которое не куда засунуть и можно потратить на отлаживание глюков и написание тучи bug reports
7. Участие в сра4ах Линукс vs Windows
8. Развитие ненужных навыков: bash/shell/CLI
9. Нежелание играть в игры в online игры, ибо в Линуксе не будет kernel anti-cheat ни-ко-гда
Как-то так. Надеюсь, ничего не забыл.
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|4.17, Аноним (7), 13:00, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ммм, с какой? Я Линуксом пользуюсь почти 30 лет, а ты? Вчера перешёл, чувствует, что твои чувства оскорблены? Сочувствую!
Попробуй отстоять свою точку зрения, а не мелко оскорбляться и обижаться.
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|1.9, ryoken (ok), 12:40, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Удобного сценария установки бок о бок с Windows с переразметкой разделов пока нет
А зачем переразметка? Есть драйвер ntfs3 и скоро еще один будет с поддержкой записи. Валить все прям к венде на тот же раздел :).
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|2.11, Аноним (7), 12:41, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Co-installation отсутствует и не поддерживается.
Но вы можете написать как это сделать, например, в Arch Wiki.
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|2.15, НяшМяш (ok), 12:56, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все кто пытался юзать ntfs раздел с играми не важно на каком драйвере, сообщают, что либо производительность днище, либо раздел рано или поздно просто умирает. Ну нельзя сделать на 100% корректной реализацию закрытой файлухи.
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|3.20, Аноним (7), 13:06, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну нельзя сделать на 100% корректной реализацию закрытой файлухи.
Ложь, полная ложь.
Компании, которые реализовали полную поддержку NTFS:
* Acronis
* AOMEI
* EaseUS
* Macrimum
* MiniTool
* NIUBI
* Paragon
* PartitionMagic
И ещё минимум десяток.
Не может осилить Open Source community. А вот Proprietary вполне.
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|1.18, name (??), 13:00, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это они зря, нвидии это не нужно, а остальным - мучения с блобами. Чисто ноувеау бы закинули, чтобы хоть поставку упростить.
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