Valve работает над поддержкой GPU NVIDIA в SteamOS

Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais), один из создателей Linux-дистрибутива SteamOS, в интервью изданию The Verge рассказал, что компания Valve работает над поддержкой видеокарт NVIDIA в SteamOS. Поддержка NVIDIA пока не готова к выпуску и, вероятно, появится не раньше следующего года. Тем не менее Valve рассматривает её как часть более широкой стратегии по превращению SteamOS в систему, пригодную не только для игровых приставок c GPU AMD, но и для обычных игровых ПК с различной конфигурацией оборудования.

Уточняется, что текущий установщик SteamOS всё ещё ориентирован на установку системы на отдельный накопитель или с полной очисткой диска. Удобного сценария установки бок о бок с Windows с переразметкой разделов пока нет, хотя Valve допускает появление такой возможности в будущем.



