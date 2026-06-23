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Valve работает над поддержкой GPU NVIDIA в SteamOS

23.06.2026 11:49 (MSK)

Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais), один из создателей Linux-дистрибутива SteamOS, в интервью изданию The Verge рассказал, что компания Valve работает над поддержкой видеокарт NVIDIA в SteamOS. Поддержка NVIDIA пока не готова к выпуску и, вероятно, появится не раньше следующего года. Тем не менее Valve рассматривает её как часть более широкой стратегии по превращению SteamOS в систему, пригодную не только для игровых приставок c GPU AMD, но и для обычных игровых ПК с различной конфигурацией оборудования.

Уточняется, что текущий установщик SteamOS всё ещё ориентирован на установку системы на отдельный накопитель или с полной очисткой диска. Удобного сценария установки бок о бок с Windows с переразметкой разделов пока нет, хотя Valve допускает появление такой возможности в будущем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theverge.com/games...)
  2. OpenNews: Компания Valve начнёт напрямую участвовать в разработке Arch Linux
  3. OpenNews: Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%
  4. OpenNews: Valve опубликовала сетевую библиотеку GameNetworkingSockets 1.5.0
  5. OpenNews: Компания Valve опубликовала дистрибутив для игровых консолей SteamOS 3.8
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила игровую приставку Steam Machine на базе Linux
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65747-valve
Ключевые слова: valve, steam
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  • 1.1, АДмин (?), 12:17, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я думаю сделают и всё будет нормально, куму нужно поставят себе SteamOS на обычные ПК и подключат обычные контроллеры и всё будет работать ...

    Arch наверно выбрали так как у него большое сообщество и отличная Wiki ! А ещё огромная поддержка на ОпенНет а для Valve это важно )))

     
     
  • 2.6, iPony128052 (?), 12:30, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это что за магия с помощью, которой заведётся всё это гемерское железо.

    Вот на днях блок питания смотрел гейиерский. Нет поддержки.

     
     
  • 3.19, andy (??), 13:04, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Магические деньги
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:19, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для этого им придётся каким-то образом заставить NVIDIA работать над собственными драйверами и решать накопившийся за десятилетия ворох проблем, в противном случае и пытаться не стоит.

    Одна проблема с выбросом данных из видеопамяти в оперативную (точнее отсутствие этого функционала на уровне системы, кроме как для CUDA-приложений) чего стоит, которая очень сильно мешает пользователям, но компании на это положить и они до сих пор пишут различные отговорки на тему.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    У NVIDIA лучшие для Linux драйвера Period После https gitlab freedesktop org... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.14, iPony128052 (?), 12:48, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классика.
    Про AMD 5xxx тоже был эпический тред с фризами.

    У меня даже браузеру плохо становилось от размера комментариев на странице в багтрекере.

     
  • 2.10, Аноним (10), 12:40, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:19, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Arch KDE доминирует.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:28, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и унижает Габена.
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 12:47, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это линукс, без БДСМ здесь ну никак!
     
     
  • 4.16, АДмин (?), 12:56, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С БСДМ не путаете ???
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:29, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кроме религиозных причин, какие еще существуют, чтобы я установил стимос рядом с виндой, чтобы играть в игры?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 12:38, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Понты
    2. "Не как у всех"
    3. "Осилил Линукс"
    4. Поддерживаю "свободу" (ну, так, относительно, Steam клиент = DRM)
    5. "Мастдай"
    6. Много времени, которое не куда засунуть и можно потратить на отлаживание глюков и написание тучи bug reports
    7. Участие в сра4ах Линукс vs Windows
    8. Развитие ненужных навыков: bash/shell/CLI
    9. Нежелание играть в игры в online игры, ибо в Линуксе не будет kernel anti-cheat ни-ко-гда

    Как-то так. Надеюсь, ничего не забыл.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:48, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Надеюсь, ничего не забыл.

    Сверься с методичкой.

     
     
  • 4.17, Аноним (7), 13:00, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ммм, с какой? Я Линуксом пользуюсь почти 30 лет, а ты? Вчера перешёл, чувствует, что твои чувства оскорблены? Сочувствую!

    Попробуй отстоять свою точку зрения, а не мелко оскорбляться и обижаться.

     

  • 1.9, ryoken (ok), 12:40, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Удобного сценария установки бок о бок с Windows с переразметкой разделов пока нет

    А зачем переразметка? Есть драйвер ntfs3 и скоро еще один будет с поддержкой записи. Валить все прям к венде на тот же раздел :).

     
     
  • 2.11, Аноним (7), 12:41, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Co-installation отсутствует и не поддерживается.

    Но вы можете написать как это сделать, например, в Arch Wiki.

     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 12:56, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все кто пытался юзать ntfs раздел с играми не важно на каком драйвере, сообщают, что либо производительность днище, либо раздел рано или поздно просто умирает. Ну нельзя сделать на 100% корректной реализацию закрытой файлухи.
     
     
  • 3.20, Аноним (7), 13:06, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну нельзя сделать на 100% корректной реализацию закрытой файлухи.

    Ложь, полная ложь.

    Компании, которые реализовали полную поддержку NTFS:

    * Acronis
    * AOMEI
    * EaseUS
    * Macrimum
    * MiniTool
    * NIUBI
    * Paragon
    * PartitionMagic

    И ещё минимум десяток.

    Не может осилить Open Source community. А вот Proprietary вполне.

     

  • 1.18, name (??), 13:00, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это они зря, нвидии это не нужно, а остальным - мучения с блобами. Чисто ноувеау бы закинули, чтобы хоть поставку упростить.
     

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