Релиз Mesa 26.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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После трёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации API Vulkan, OpenGL, OpenGL ES и OpenCL - Mesa 26.2.0. Первый выпуск ветки Mesa 26.2.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 26.2.1.
В Mesa 26.2 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, HoneyKrisp (hk) для GPU Apple, kk (KosmicKrisp, Vulkan поверх Metal), Turnip для GPU Qualcomm, PanVK для GPU ARM Mali, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) поддерживается Vulkan 1.0, а драйвере pvr (GPU Imagination PowerVR) - Vulkan 1.2.
В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7.5), AMD (r600), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1.
Основные новшества:
- По умолчанию при сборке задействован собственный форк библиотеки libclc, в котором обеспечено прохождение тестов OpenCL CTS при использовании OpenCL-драйвера rusticl и будут исправляться ошибки после окончания официальной поддержки текущей ветки библиотеки.
- Добавлена утилита Gamma для инспектирования структуры дерева группировки объектов и диспетчеризации трассировки лучей. В настоящее время поддерживается только работа с драйвером RADV.
- В драйвере NVK, реализующем API Vulkan для GPU NVIDIA, реализована поддержка mesh-шейдеров, предоставляющих альтернативный способ генерации коллекций геометрических примитивов.
- В драйвере KosmicKrisp (kk), реализующем Vulkan поверх API Metal, обеспечена поддержка Vulkan 1.4.
- В драйвере rusticl обеспечена поддержка OpenCL 3.1 при работе поверх драйверов asahi, iris, radeonsi, llvmpipe и zink.
- В драйверы Panfrost и PanVK добавлена поддержка GPU ARM Mali
G1-Ultra, G1-Premium и G1-Pro.
- Добавлена поддержка Vulkan-расширений:
- В драйвер panfrost добавлена поддержка OpenGL-расширения GL_ARB_texture_query_lod.
- В драйверах iris и radeonsi реализовано OpenCL-расширение cl_khr_subgroup_rotate.