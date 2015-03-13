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Релиз Mesa 26.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan

06.08.2026 06:00 (MSK)

После трёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации API Vulkan, OpenGL, OpenGL ES и OpenCL - Mesa 26.2.0. Первый выпуск ветки Mesa 26.2.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 26.2.1.

В Mesa 26.2 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, HoneyKrisp (hk) для GPU Apple, kk (KosmicKrisp, Vulkan поверх Metal), Turnip для GPU Qualcomm, PanVK для GPU ARM Mali, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) поддерживается Vulkan 1.0, а драйвере pvr (GPU Imagination PowerVR) - Vulkan 1.2.

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7.5), AMD (r600), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1.

Основные новшества:



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 26.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Huawei пытается добавить в Mesa полупроприетатрный Vulkan-драйвер к своим GPU
  4. OpenNews: Для Mesa предложен драйвер cluda, позволяющий реализовать OpenCL поверх NVIDIA CUDA
  5. OpenNews: AMD прекратил разработку Vulkan-драйвера AMDVLK в пользу драйвера RADV из Mesa
  6. OpenNews: В Mesa-драйверы radv и anv добавлена поддержка расширения Vulkan для декодирования видео VP9
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66033-mesa
Ключевые слова: mesa
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 06:57, 06/08/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Месу можно только с Иксами использовать и проприетарным драйвером на старом железе. Остальные варианты допилят через много, много лет.
     
  • 3, Аноним (3), 08:55, 06/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    >виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM),

    Для него есть windows драйвера?

     

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