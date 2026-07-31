Huawei пытается добавить в Mesa полупроприетатрный Vulkan-драйвер к своим GPU

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|1.1, Аноним (1), 22:37, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вот засунули бы транслятор из NIR в машинный код в саму видеокарту, и не было бы проблем.
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|1.5, Ivan_83 (ok), 22:54, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> что бы не раскрывать информацию об архитектуре набор команд GPU (GPU ISA).
Думаю что нвидия/амд/интел ничего не узнают если не показывать исходники?)
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|1.6, Tron is Whistling (?), 23:18, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну и смысл его при таком заходе передавать?
Сидят и пилят под каждый апдейт месы самостоятельно.
Кому надо - поставит из сырцов.
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|1.7, Tron is Whistling (?), 23:20, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> чтобы не раскрывать информацию об архитектуре набор команд GPU (GPU ISA)
На самом деле это скорее говорит о том, что что-то с GPU ISA не чисто. Можно предположить, что скорее всего есть моменты с прямым заимствованием. Впрочем, иного ожидать было бы странно.
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|2.16, Аноним (16), 00:20, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это типично для этой народности. У них всегда что-то не чисто. Такой уж менталитет. Скорее всего все основано на заимствованном коде, плюс масса закладок.
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|3.24, Xo (?), 01:23, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, а вот и любитель алаизыча подъехал, знаток "народностей":)
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|2.27, Аноним (27), 02:07, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что-то с GPU ISA не чисто
То же самое с nvidia и amd. Или где-то есть 100% открытые GPU?
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|1.8, Аноним (8), 23:20, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Huawei
> поставлять в виде бинарного блоба
Сразу нет. От этих даже открытый код брать стрёмно, а тут прям блобы.
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|2.10, Аноним (3), 23:34, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чего это? От кого -- от этих? Самые лучшие трубки с минимумом малвари. Топовое телеком оборудование. А кому ты доверяешь, тем, что подписанную малварь распространяет под видом обновлений при подключении с определённых айпи? Или тем, кто нашпиговывает бэкдорами вполне официально.
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|3.15, Аноним (15), 00:16, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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о этих - в плане качества кода (и его собираемости/воспроизводимости)
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|3.18, Аноним (16), 00:23, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой уважаемый голословный автор определил качество трубок и отсутствие малвари, если данный производитель блокирует загрузчики на всех своих поделках? Может есть у него на это какие-то причины?
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|3.20, dannyD (?), 00:28, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Самые лучшие трубки с минимумом малвари.
канечно, малварь - 1 штука, всё ПО телефона.
все трубки без исключения стучат производителю, это по определению.
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|1.9, Аноним (9), 23:22, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Mesa открытый проект для свободного распространения. Huawei совсем тупые? Это лишь в Китае плевать на все лицензии, а остальной мир их честно блюсти должен. Это же паль, предложенная открыто. Фирмвари собственно та же паль, но тут мы видим чудеса коллаборационизма в исполнении финна и если раньше он нвидии средний палец показывал, то потом его прогнули. Тут ровно то же пропихивают, но уже в открытые драйвера.
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|2.12, Bob (??), 23:38, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто оборзевшие кмтайцы, как всегда.
Если финн на всё будет брыкаться - пойдёт за Столлманом. Да и некогда - работает же.
И что-то особых бугуртов от других не было.
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|3.28, Аноним (28), 02:11, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если финн на всё будет брыкаться - пойдёт за Столлманом.
Или как вариант оставят финну его Линукс, сделают форк и все дружно перейдут пилить его. Уже даже название само собой напрашивается, что-то вроде systemd-kerneld.
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|2.25, Аноним (25), 01:37, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Китаю не пофигу на лицензии, просто они буквально "в другом городе, чё вы мне сделаете" и контролируют ресурсы как раз необходимые для производства железяк в этом остальном мире. Партия Винн-и-пуха не тупые, и постоянно блэкмейлят Тупых Пендосов этим фактом, а те ведутся, потому что даже дома всё ещё не понимают (или очень хорошо получают за то, что не понимают) как самые активные пользователи лицензионных законов имеют их же собственные экономики.
Открывать блоб они не хотят скорее всего тупо потому что оно так хорошо врезано во все остальные проприетарные компоненты прикрученные к ядру. А пожилому финну пофигу, он всё ещё верит в то что его ядро кому-то нужно в опенсорсном виде кроме тех, кто его хотел бы видеть в GPLv3. Желание прикрутить ллмки к процессу писания это доказывает ибо никто потом ничего читать физически не сможет, а значит и никаких подрастающих разработчиков ядра не будет, а значит и смысла держать в открытом доступе сишный нейронагенеренный блоб тоже никакого смысла не будет.
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|1.11, Bob (??), 23:36, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давайте вспомним как они туристов на ковид проверяли - что ещё от них хотеть?
Сразу по клюву стучать и выбивать азиатчину - тогда норм.
p.s.: за nvidia сам Линус уже давно сказал крылатое FU.
Благо AMD тут выручают и Intel подтягивается.
Может с arm чего будет, как Microsoft выпуск партнёрки с МТК начнёт, а там хотя бы Ubuntu certified ††† подтянеися.
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|2.21, dannyD (?), 00:32, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там же где и о новой дырени в ядре, срочняк с выходом 6.18.41, 6.12.100 и далее по списку.
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