Huawei пытается добавить в Mesa полупроприетатрный Vulkan-драйвер к своим GPU

2.12 , Bob ( ?? ), 23:38, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто оборзевшие кмтайцы, как всегда. Если финн на всё будет брыкаться - пойдёт за Столлманом. Да и некогда - работает же. И что-то особых бугуртов от других не было.

3.28 , Аноним ( 28 ), 02:11, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если финн на всё будет брыкаться - пойдёт за Столлманом. Или как вариант оставят финну его Линукс, сделают форк и все дружно перейдут пилить его. Уже даже название само собой напрашивается, что-то вроде systemd-kerneld.

2.23 , АнонимичныйАноним ( ? ), 01:10, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Mesa под пермиссивной лицензией. В целом тут китайцы ничего бы и не нарушили :)

2.25 , Аноним ( 25 ), 01:37, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Китаю не пофигу на лицензии, просто они буквально "в другом городе, чё вы мне сделаете" и контролируют ресурсы как раз необходимые для производства железяк в этом остальном мире. Партия Винн-и-пуха не тупые, и постоянно блэкмейлят Тупых Пендосов этим фактом, а те ведутся, потому что даже дома всё ещё не понимают (или очень хорошо получают за то, что не понимают) как самые активные пользователи лицензионных законов имеют их же собственные экономики. Открывать блоб они не хотят скорее всего тупо потому что оно так хорошо врезано во все остальные проприетарные компоненты прикрученные к ядру. А пожилому финну пофигу, он всё ещё верит в то что его ядро кому-то нужно в опенсорсном виде кроме тех, кто его хотел бы видеть в GPLv3. Желание прикрутить ллмки к процессу писания это доказывает ибо никто потом ничего читать физически не сможет, а значит и никаких подрастающих разработчиков ядра не будет, а значит и смысла держать в открытом доступе сишный нейронагенеренный блоб тоже никакого смысла не будет.

3.26 , Аноним ( 26 ), 02:01, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Открывать блоб они не хотят скорее всего тупо потому что Что там что-то не то:

https://opennet.ru/54515-harmonyos

