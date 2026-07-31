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Huawei пытается добавить в Mesa полупроприетатрный Vulkan-драйвер к своим GPU

31.07.2026 22:26 (MSK)

Представитель компании Huawei сообщил о желании передать в состав Mesa новый драйвер к развиваемому данной компанией GPU. Проблема в том, что компания Huawei намерена лишь частично открыть проект - код Vulkan-драйвера на базе Mesa Vulkan Runtime и низкоуровневые компоненты, использующие промежуточное представление NIR, решено открыть, но бэкенд для трансляции промежуточного представления NIR в машинный код GPU хотят поставлять в виде бинарного блоба, что бы не раскрывать информацию об архитектуре набор команд GPU (GPU ISA).

Участники проекта Mesa (Dave Airlie, Alyssa Rosenzweig и Faith Ekstrand) считают подобные полупроприетарные драйверы неприемлемыми для включения в основной состав Mesa. Для того, что бы драйвер был принят в Mesa компании Huawei рекомендовали открыть информацию об архитектуре набор команд GPU.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Из Debian удалены сборки пакетов с драйверами NVIDIA из-за подозрений в несовместимости с GPL
  3. OpenNews: Adobe, AT&T, GitHub, NVIDIA и Twitter изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  4. OpenNews: NVIDIA начнёт использовать открытые модули ядра для GPU, начиная с Turing
  5. OpenNews: Представитель NVIDIA ответил на вопросы, связанные с переводом драйверов на открытые модули ядра
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66007-huawei
Ключевые слова: huawei, gpu, mesa
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:37, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вот засунули бы транслятор из NIR в машинный код в саму видеокарту, и не было бы проблем.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:48, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо не слишком энергоэффективно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:39, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну удачки им)
     
  • 1.4, pofigist (?), 22:53, 31/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –5 +/
     
  • 1.5, Ivan_83 (ok), 22:54, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > что бы не раскрывать информацию об архитектуре набор команд GPU (GPU ISA).

    Думаю что нвидия/амд/интел ничего не узнают если не показывать исходники?)

     
  • 1.6, Tron is Whistling (?), 23:18, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и смысл его при таком заходе передавать?
    Сидят и пилят под каждый апдейт месы самостоятельно.
    Кому надо - поставит из сырцов.
     
  • 1.7, Tron is Whistling (?), 23:20, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > чтобы не раскрывать информацию об архитектуре набор команд GPU (GPU ISA)

    На самом деле это скорее говорит о том, что что-то с GPU ISA не чисто. Можно предположить, что скорее всего есть моменты с прямым заимствованием. Впрочем, иного ожидать было бы странно.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:20, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это типично для этой народности. У них всегда что-то не чисто. Такой уж менталитет. Скорее всего все основано на заимствованном коде, плюс масса закладок.
     
     
  • 3.24, Xo (?), 01:23, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и любитель алаизыча подъехал, знаток "народностей":)
     
  • 2.27, Аноним (27), 02:07, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что-то с GPU ISA не чисто

    То же самое с nvidia и amd. Или где-то есть 100% открытые GPU?

     

  • 1.8, Аноним (8), 23:20, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Huawei
    > поставлять в виде бинарного блоба

    Сразу нет. От этих даже открытый код брать стрёмно, а тут прям блобы.

     
     
  • 2.10, Аноним (3), 23:34, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чего это? От кого -- от этих? Самые лучшие трубки с минимумом малвари. Топовое телеком оборудование. А кому ты доверяешь, тем, что подписанную малварь распространяет под видом обновлений при подключении с определённых айпи? Или тем, кто нашпиговывает бэкдорами вполне официально.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:16, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о этих - в плане качества кода (и его собираемости/воспроизводимости)
     
  • 3.17, Аноним (16), 00:21, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайцам доверять - себя не уважать.
     
  • 3.18, Аноним (16), 00:23, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой уважаемый голословный автор определил качество трубок и отсутствие малвари, если данный производитель блокирует загрузчики на всех своих поделках? Может есть у него на это какие-то причины?
     
  • 3.20, dannyD (?), 00:28, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Самые лучшие трубки с минимумом малвари.

    канечно, малварь - 1 штука, всё ПО телефона.

    все трубки без исключения стучат производителю, это по определению.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:22, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Mesa открытый проект для свободного распространения. Huawei совсем тупые? Это лишь в Китае плевать на все лицензии, а остальной мир их честно блюсти должен. Это же паль, предложенная открыто. Фирмвари собственно та же паль, но тут мы видим чудеса коллаборационизма в исполнении финна и если раньше он нвидии средний палец показывал, то потом его прогнули. Тут ровно то же пропихивают, но уже в открытые драйвера.
     
     
  • 2.12, Bob (??), 23:38, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто оборзевшие кмтайцы, как всегда.

    Если финн на всё будет брыкаться - пойдёт за Столлманом. Да и некогда - работает же.

    И что-то особых бугуртов от других не было.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 02:11, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если финн на всё будет брыкаться - пойдёт за Столлманом.

    Или как вариант оставят финну его Линукс, сделают форк и все дружно перейдут пилить его. Уже даже название само собой напрашивается, что-то вроде systemd-kerneld.

     
  • 2.23, АнонимичныйАноним (?), 01:10, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mesa под пермиссивной лицензией. В целом тут китайцы ничего бы и не нарушили :)
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:37, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китаю не пофигу на лицензии, просто они буквально "в другом городе, чё вы мне сделаете" и контролируют ресурсы как раз необходимые для производства железяк в этом остальном мире. Партия Винн-и-пуха не тупые, и постоянно блэкмейлят Тупых Пендосов этим фактом, а те ведутся, потому что даже дома всё ещё не понимают (или очень хорошо получают за то, что не понимают) как самые активные пользователи лицензионных законов имеют их же собственные экономики.

    Открывать блоб они не хотят скорее всего тупо потому что оно так хорошо врезано во все остальные проприетарные компоненты прикрученные к ядру. А пожилому финну пофигу, он всё ещё верит в то что его ядро кому-то нужно в опенсорсном виде кроме тех, кто его хотел бы видеть в GPLv3. Желание прикрутить ллмки к процессу писания это доказывает ибо никто потом ничего читать физически не сможет, а значит и никаких подрастающих разработчиков ядра не будет, а значит и смысла держать в открытом доступе сишный нейронагенеренный блоб тоже никакого смысла не будет.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 02:01, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Открывать блоб они не хотят скорее всего тупо потому что

    Что там что-то не то:
    https://opennet.ru/54515-harmonyos

     

  • 1.11, Bob (??), 23:36, 31/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давайте вспомним как они туристов на ковид проверяли - что ещё от них хотеть?

    Сразу по клюву стучать и выбивать азиатчину - тогда норм.

    p.s.: за nvidia сам Линус уже давно сказал крылатое FU.
    Благо AMD тут выручают и Intel подтягивается.
    Может с arm чего будет, как Microsoft выпуск партнёрки с МТК начнёт, а там хотя бы Ubuntu certified ††† подтянеися.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:58, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выброси свою азиатскую клавиатуру.
     
  • 2.19, Аноним (16), 00:26, 01/08/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:12, 01/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где новость про cosmic de 1.5 ??
     
     
  • 2.21, dannyD (?), 00:32, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там же где и о новой дырени в ядре, срочняк с выходом 6.18.41, 6.12.100 и далее по списку.
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:53, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недосуг, конец недели, новость про кде пишут.
     

  • 1.29, Аноним (29), 02:34, 01/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же санкции? Или это другое?
     

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