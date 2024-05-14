Представитель NVIDIA ответил на вопросы, связанные с переводом драйверов на открытые модули ядра

Энди Ритгер (Andy Ritger), возглавляющий разработку драйверов для Unix-подобных ОС в компании NVIDIA, ответил на вопросы, заданные в связи с переводом проприетарных драйверов NVIDIA на использование по умолчанию открытых модулей ядра Linux на системах с GPU на базе микроархитектур, начиная с Turing. На вопрос о достижении паритета в функциональности открытых и проприетарных драйверов представитель NVIDIA ответил, что в выпуске драйверов 560 открытые модули ядра будут примерно соответствовать по функциональности с проприетарными модулями. Из ограничений отмечается невозможность использования механизма динамического управления энергопотреблением RTD3 (Run Time D3) с открытыми модулями ядра на старых поколениях GPU, предшествующих Ampere (в проприетарных модулях дополнительно поддерживаются GPU на микроархитектуре Turing). Возможности открытых и проприетарных модулей, связанные с инициализацией GPU и управлением энергопотреблением, будут достаточно близки в драйверах NVIDIA 560, и со временем работа по достижению полного паритета в этом направлению будет продолжаться. В выпуске 560 в открытых модулях также будут решены некоторые давние проблемы, например, связанные с использованием VRR (Variable Refresh Rate) на ноутбуках.

NVIDIA не планирует добиваться включения открытых модулей в основной состав ядра Linux.

На вопрос о поддержке открытых драйверов Nouveau и NVK представитель NVIDIA ответил, что для рабочего применения компания рекомендует использовать проприетарные драйверы и отдельно поставляемые открытые модули ядра. Компания ранее предпринимала попытки предоставления разработчикам nouveau и nvk документации на чипы и аппаратные интерфейсы NVIDIA и передавала отдельные патчи, но предоставленная помощь достаточно скромна, чтобы называть её поддержкой.

На вопрос о возможности поддержки в открытом драйвере Nouveau закрытых компонентов NVIDIA, работающих в пространстве пользователя, таких как CUDA, AI, RT/PT, DLSS и Optix, указано, что пока такой возможности нет и данные компоненты не могут работать при использовании модуля ядра nouveau. Будет ли это возможно в будущем пока не ясно.

Отмечено, что с nouveau также пока невозможно использовать возможности, связанные с настройкой и мониторингом (nvapi/nvidia-smi). При этом осуществлённая в прошлом смена лицензии на определения API nvapi позволила проектам wine и proton подготовить собственные реализации некоторых элементов nvapi, используемых в играх.

На вопрос об участии сотрудников NVIDIA в разработке nouveau, указано, что подобное участие пока незначительно, но некоторые работники уже вносят свой вклад в разработку Nouveau и участвуют в обсуждениях.

NVIDIA не собирается предоставлять открытые модули ядра для старых GPU, предшествующих поколению Turing. Пользователям Volta и более старых GPU следует продолжать использовать проприетарные модули.

На вопрос о планах компании по открытию компонентов стека драйверов для GPU, работающего в пространстве пользователя, отвечавший на вопрос сотрудник NVIDIA заявил, что не слышал о подобных планах.

Решение по использованию открытых модулей по умолчанию объясняется желанием упростить тестирование и снизить издержки, возникающие из-за необходимости повторного тестирования открытых и закрытых модулей.



