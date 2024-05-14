The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Представитель NVIDIA ответил на вопросы, связанные с переводом драйверов на открытые модули ядра

14.05.2024 10:55

Энди Ритгер (Andy Ritger), возглавляющий разработку драйверов для Unix-подобных ОС в компании NVIDIA, ответил на вопросы, заданные в связи с переводом проприетарных драйверов NVIDIA на использование по умолчанию открытых модулей ядра Linux на системах с GPU на базе микроархитектур, начиная с Turing.

  • На вопрос о достижении паритета в функциональности открытых и проприетарных драйверов представитель NVIDIA ответил, что в выпуске драйверов 560 открытые модули ядра будут примерно соответствовать по функциональности с проприетарными модулями. Из ограничений отмечается невозможность использования механизма динамического управления энергопотреблением RTD3 (Run Time D3) с открытыми модулями ядра на старых поколениях GPU, предшествующих Ampere (в проприетарных модулях дополнительно поддерживаются GPU на микроархитектуре Turing).

    Возможности открытых и проприетарных модулей, связанные с инициализацией GPU и управлением энергопотреблением, будут достаточно близки в драйверах NVIDIA 560, и со временем работа по достижению полного паритета в этом направлению будет продолжаться. В выпуске 560 в открытых модулях также будут решены некоторые давние проблемы, например, связанные с использованием VRR (Variable Refresh Rate) на ноутбуках.

  • NVIDIA не планирует добиваться включения открытых модулей в основной состав ядра Linux.
  • На вопрос о поддержке открытых драйверов Nouveau и NVK представитель NVIDIA ответил, что для рабочего применения компания рекомендует использовать проприетарные драйверы и отдельно поставляемые открытые модули ядра. Компания ранее предпринимала попытки предоставления разработчикам nouveau и nvk документации на чипы и аппаратные интерфейсы NVIDIA и передавала отдельные патчи, но предоставленная помощь достаточно скромна, чтобы называть её поддержкой.
  • На вопрос о возможности поддержки в открытом драйвере Nouveau закрытых компонентов NVIDIA, работающих в пространстве пользователя, таких как CUDA, AI, RT/PT, DLSS и Optix, указано, что пока такой возможности нет и данные компоненты не могут работать при использовании модуля ядра nouveau. Будет ли это возможно в будущем пока не ясно.
  • Отмечено, что с nouveau также пока невозможно использовать возможности, связанные с настройкой и мониторингом (nvapi/nvidia-smi). При этом осуществлённая в прошлом смена лицензии на определения API nvapi позволила проектам wine и proton подготовить собственные реализации некоторых элементов nvapi, используемых в играх.
  • На вопрос об участии сотрудников NVIDIA в разработке nouveau, указано, что подобное участие пока незначительно, но некоторые работники уже вносят свой вклад в разработку Nouveau и участвуют в обсуждениях.
  • NVIDIA не собирается предоставлять открытые модули ядра для старых GPU, предшествующих поколению Turing. Пользователям Volta и более старых GPU следует продолжать использовать проприетарные модули.
  • На вопрос о планах компании по открытию компонентов стека драйверов для GPU, работающего в пространстве пользователя, отвечавший на вопрос сотрудник NVIDIA заявил, что не слышал о подобных планах.
  • Решение по использованию открытых модулей по умолчанию объясняется желанием упростить тестирование и снизить издержки, возникающие из-за необходимости повторного тестирования открытых и закрытых модулей.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: NVIDIA начнёт использовать открытые модули ядра для GPU, начиная с Turing
  3. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  4. OpenNews: NVIDIA препятствует разработке транслирующих прослоек для запуска CUDA на других платформах
  5. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
  6. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61166-nvidia
Ключевые слова: nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:45, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    NVidia дешевле обойдётся выкупить права на линукс и закрыть его, чем переходить на открытое ПО.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:56, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаешь NVIDIA способна заплатить 25 млрд USD за ядро?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:21, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Технических препятствий не вижу.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:01, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Могут выкупить только название, да и то, теоретически.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:06, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это все равно что выкупить болезнь. Исходники то все равно останутся.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:22, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю им проще договориться с шапкой или ораклом или другой достаточно крупной фирмой, которая будет выпускать NV-HELL версию линукса откуда будут удалены всякие овно патчи меняющие pgl symbols.
    И гарантировать работу видях только на нем.

    А то бесполезные нищуки из сообщества начали как-то наглеть.
    Корпы для них пишут код, делают видяхи, а они еще бухтят и чего-то требуют.
    Надеюсь у любителя тыкать пальцем хватит мозгов не выпендриваться и мы не получим форк ядра от корпов для корпов.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:29, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Корпы для них пишут код, делают видяхи, а они еще бухтят и чего-то требуют

    Конечно же они это делают не за наши деньги.

     

  • 1.5, User (??), 11:49, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит как какая-то эталонная передача в фонд apache если честно. Ни одной практической проблемы не решает, как использовать не очень-то ясно, но "свободно-бесплатно-хвать-хвать?!"
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:10, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например в теоретическом будущем можно будет собрать старые опенсорсный дрова для древней музейной видеокарты для нового свеженького ядра. Единственный трабл в будущем может не быть никакого ядра и всё захватят корпарации и будет один ibm Z.
     

  • 1.6, Аноним (7), 11:52, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Меня устраивают и закрытые драйверы. На старенькой GTX 750Ti работаю под Wayland — и прекрасно.
     
     
  • 2.12, ryoken (ok), 12:11, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё б они под не-x86 были...
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:17, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под aarch64 проприетарные дрова актуальные есть: https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/224488/en-us, вкладка "Supported Products" - всё точно так же, как для оффтопика. Более того, для старых карт есть дрова и под 32-битные армы.
     
     
  • 4.21, ryoken (ok), 12:35, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Под aarch64 проприетарные дрова актуальные есть: https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/224488/en-us

    Ну только армы это не то. Где мой горячо любимый ppc64\powerpc? Всякие SPARC-и, MIPS-ы? :)

     
  • 2.19, Аноним (-), 12:34, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя да, а вот придут какие-то ребята из латинской америки и начнут рассказывать, что нужно всем каноебут ставить.
    Да, даже фанатики из дебьяна бухтели на фаерфокс, видити ли иконка там под имущественными правами, а не отдана народным массам.

    Просто есть люди которым ехать, а есть которым кривые костыли и прдолинг, зато с неповторимым акуусом и запашком щво6одки.

     

  • 1.11, Аноним (-), 12:10, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > открытые модули ядра будут примерно соответствовать по функциональности с проприетарными модулями

    Так же как "гимп примерный аналог фотошопа", а "либрофис примерный аналог ворда"?
    Вангую что открытые дрова будут работать через пень-колоду.

     
     
  • 2.18, User (??), 12:31, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "вангую"? Как сейчас через пень-колоду работают, так и будут работать - драйвера открывать вам, если что - никто не обещал. И даже в мейнлайн через "лучшега менажьера столетия"(Ц) протаскивать никто не собирается. Настолько ненужное-ненужно, что даже и невидии в опенсортц не жалко.
     
  • 2.20, кент кента (?), 12:35, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вангую что открытые дрова будут работать через пень-колоду

    есно, ведь закрытые через неё же и "работают" (на одних железках получше, на других похуже)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру