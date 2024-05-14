Представитель NVIDIA ответил на вопросы, связанные с переводом драйверов на открытые модули ядра

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|1.3, Аноним (3), 11:45, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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NVidia дешевле обойдётся выкупить права на линукс и закрыть его, чем переходить на открытое ПО.
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|2.9, Аноним (9), 12:06, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это все равно что выкупить болезнь. Исходники то все равно останутся.
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|2.15, Аноним (15), 12:22, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю им проще договориться с шапкой или ораклом или другой достаточно крупной фирмой, которая будет выпускать NV-HELL версию линукса откуда будут удалены всякие овно патчи меняющие pgl symbols.
И гарантировать работу видях только на нем.
А то бесполезные нищуки из сообщества начали как-то наглеть.
Корпы для них пишут код, делают видяхи, а они еще бухтят и чего-то требуют.
Надеюсь у любителя тыкать пальцем хватит мозгов не выпендриваться и мы не получим форк ядра от корпов для корпов.
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|3.16, Аноним (16), 12:29, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Корпы для них пишут код, делают видяхи, а они еще бухтят и чего-то требуют
Конечно же они это делают не за наши деньги.
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|1.5, User (??), 11:49, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выглядит как какая-то эталонная передача в фонд apache если честно. Ни одной практической проблемы не решает, как использовать не очень-то ясно, но "свободно-бесплатно-хвать-хвать?!"
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|2.10, Аноним (9), 12:10, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например в теоретическом будущем можно будет собрать старые опенсорсный дрова для древней музейной видеокарты для нового свеженького ядра. Единственный трабл в будущем может не быть никакого ядра и всё захватят корпарации и будет один ibm Z.
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|1.6, Аноним (7), 11:52, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Меня устраивают и закрытые драйверы. На старенькой GTX 750Ti работаю под Wayland — и прекрасно.
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|2.19, Аноним (-), 12:34, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя да, а вот придут какие-то ребята из латинской америки и начнут рассказывать, что нужно всем каноебут ставить.
Да, даже фанатики из дебьяна бухтели на фаерфокс, видити ли иконка там под имущественными правами, а не отдана народным массам.
Просто есть люди которым ехать, а есть которым кривые костыли и прдолинг, зато с неповторимым акуусом и запашком щво6одки.
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|1.11, Аноним (-), 12:10, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> открытые модули ядра будут примерно соответствовать по функциональности с проприетарными модулями
Так же как "гимп примерный аналог фотошопа", а "либрофис примерный аналог ворда"?
Вангую что открытые дрова будут работать через пень-колоду.
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|2.18, User (??), 12:31, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит "вангую"? Как сейчас через пень-колоду работают, так и будут работать - драйвера открывать вам, если что - никто не обещал. И даже в мейнлайн через "лучшега менажьера столетия"(Ц) протаскивать никто не собирается. Настолько ненужное-ненужно, что даже и невидии в опенсортц не жалко.
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|2.20, кент кента (?), 12:35, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вангую что открытые дрова будут работать через пень-колоду
есно, ведь закрытые через неё же и "работают" (на одних железках получше, на других похуже)
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