В Mesa-драйвер radv добавлена поддержка расширения Vulkan для декодирования видео VP9

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|2.10, Аноним (-), 15:40, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Но вы всё равно ответите за Gallium Nine !
Вот где вы были в̶о̶с̶е̶м̶ь̶ ̶л̶е̶т̶ в 2024, когда они искали мейнтейнеров для него?
А где были в 2025 когда ставили плашку deprecated?
А?! Нечего сказать?
Теперь не жалуйтесь, что неподдерживаемое ушло на п0м0йку.
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|3.15, НяшМяш (ok), 16:14, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чел, ты пытаешься воззвать к совести владельцев коры дуба, которые не хотят (очень редко не могут) даже купить поддерживаемое железо, но при этом считают, что все им должны.
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|2.17, Ilya Indigo (ok), 16:29, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эта девятка была нужна только для невидивских карт работающих на nouveau!
После NVK и Mesa 25.1 на nouveau работает vulkan и vk3d и соответсвенно девятка больше никому не нужна на Mesa 25.1+ и её выкинули!
На картах без физической поддержки dx12 и vulkan от девятки только не было никогда!
Сколько раз это ещё объяснять!?
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|3.21, inferrna (ok), 17:52, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты забыл про карты на R600, от которых толк был и есть очень даже. А ещё старые встройки Intel с crocus могут запускать некоторые игры через nine, хоть и далеко не все (я проверял на HD3000)
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|2.6, AleksK (ok), 15:29, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можешь продемонстрировать аппаратное декодирование видео в любом браузере под вейландом на той же нвидии?
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|1.7, Аноним (7), 15:32, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Важен не сам чёртов драйвер для видео. А то какое видео. Что в нем по сути. Если видосы идут с Пропагандой ж режима,то это плохие видео. Все наше тв это мусор.
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|3.13, Аноним (-), 15:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А с западной пропагандой хорошие получается?
Человек ничего не написал, откуда он.
Может бедняга с брайтонбич пишет, как от режима в амурике стардает)
ps вспоминается анекдот "а вы кого имели в виду, товарищЪ Жуков"))
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|2.12, Аноним (12), 15:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пришёл к выводу, что в пропаганде нет ничего ужасного. Формировать сознание нужно. Также необходимо учить распознавать ложь и манипуляции. Правда, самое забавное, что советская пропаганда не врала так уж чтобы сильно, а все смеялись и жадно поглощали пропаганду врага, который уж точно расскажет всю правду. А что за видео как раз не важно, это развлекательный контент и он есть на любой вкус. Правда, у нас больше нет после блокировок.
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