В Mesa-драйвер radv добавлена поддержка расширения Vulkan для декодирования видео VP9

> Но вы всё равно ответите за Gallium Nine !

Вот где вы были в̶о̶с̶е̶м̶ь̶ ̶л̶е̶т̶ в 2024, когда они искали мейнтейнеров для него?

А где были в 2025 когда ставили плашку deprecated?

А?! Нечего сказать?

Теперь не жалуйтесь, что неподдерживаемое ушло на п0м0йку.

