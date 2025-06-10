The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Mesa-драйвер radv добавлена поддержка расширения Vulkan для декодирования видео VP9

10.06.2025 14:53

Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM (Direct Rendering Manager) в ядре Linux, объявил о принятии в состав Mesa изменений, добавляющих в Vulkan-драйвер radv (GPU AMD) поддержку аппаратного ускорения декодирования видео в формате VP9. Возможность реализована при помощи Vulkan-расширения VK_KHR_video_decode_vp9, весной подготовленного рабочей группой Vulkan WG. Аппаратное ускорение доступно для GPU AMD начиная с Navi 10 на базе микроархитектуры RDNA 1.0. Реализация успешно проходит все тесты CTS (Compatibility Test Suite).

  1. Главная ссылка к новости (https://airlied.blogspot.com/2...)
  2. OpenNews: В Mesa-драйвере RADV сертифицирована поддержка Vulkan 1.3 для старых GPU AMD
  3. OpenNews: В Mesa-драйвере radv реализована поддержка расширений Vulkan для кодирования видео h.265
  4. OpenNews: Vulkan-драйвер RADV переведён на использование бэкенда компиляции шейдеров ACO
  5. OpenNews: Уязвимость в эталонных реализациях кодеков AV1 и VP8/VP9
  6. OpenNews: Релиз Mesa 25.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63386-radv
Ключевые слова: radv, amd, vulkan, vp9, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, дАнон (?), 14:57, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Но вы всё равно ответите за Gallium Nine !
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:02, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ним не так?
     
     
  • 3.5, Sunderland93 (ok), 15:11, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь его нет. К сожалению.
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:06, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    после vk3d3 он стал ненужен
     
  • 2.10, Аноним (-), 15:40, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Но вы всё равно ответите за Gallium Nine !

    Вот где вы были в̶о̶с̶е̶м̶ь̶ ̶л̶е̶т̶ в 2024, когда они искали мейнтейнеров для него?
    А где были в 2025 когда ставили плашку deprecated?
    А?! Нечего сказать?

    Теперь не жалуйтесь, что неподдерживаемое ушло на п0м0йку.

     
     
  • 3.15, НяшМяш (ok), 16:14, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чел, ты пытаешься воззвать к совести владельцев коры дуба, которые не хотят (очень редко не могут) даже купить поддерживаемое железо, но при этом считают, что все им должны.
     
  • 2.17, Ilya Indigo (ok), 16:29, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта девятка была нужна только для невидивских карт работающих на nouveau!
    После NVK и Mesa 25.1 на nouveau работает vulkan и vk3d и соответсвенно девятка больше никому не нужна на Mesa 25.1+ и её выкинули!
    На картах без физической поддержки dx12 и vulkan от девятки только не было никогда!
    Сколько раз это ещё объяснять!?
     
     
  • 3.21, inferrna (ok), 17:52, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл про карты на R600, от которых толк был и есть очень даже. А ещё старые встройки Intel с crocus могут запускать некоторые игры через nine, хоть и далеко не все (я проверял на HD3000)
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:03, 10/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:02, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший бонус, но целенаправленно для этой задачи справляются хуже конкурентов:
    - https://cdn.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2025/06/08/1124111/decode_
    - https://cdn.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2025/06/08/1124111/decode_
     
     
  • 2.6, AleksK (ok), 15:29, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можешь продемонстрировать аппаратное декодирование видео в любом браузере под вейландом на той же нвидии?
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:32, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Важен не сам чёртов драйвер для видео. А то какое видео. Что в нем по сути. Если видосы идут с Пропагандой ж режима,то это плохие видео. Все наше тв это мусор.
     
     
  • 2.11, AleksK (ok), 15:47, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А с западной пропагандой хорошие получается?
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 15:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А с западной пропагандой хорошие получается?

    Человек ничего не написал, откуда он.
    Может бедняга с брайтонбич пишет, как от режима в амурике стардает)

    ps вспоминается анекдот "а вы кого имели в виду, товарищЪ Жуков"))

     
  • 2.12, Аноним (12), 15:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пришёл к выводу, что в пропаганде нет ничего ужасного. Формировать сознание нужно. Также необходимо учить распознавать ложь и манипуляции. Правда, самое забавное, что советская пропаганда не врала так уж чтобы сильно, а все смеялись и жадно поглощали пропаганду врага, который уж точно расскажет всю правду. А что за видео как раз не важно, это развлекательный контент и он есть на любой вкус. Правда, у нас больше нет после блокировок.
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 16:13, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я пришёл к выводу

    https://www.youtube.com/watch?v=Ep81z1tlupE

     
     
  • 4.18, Аноним (12), 16:32, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Я пришёл к выводу
    > https://www.youtube.com/watch?v=Ep81z1tlupE

    Всё так. Туда же и религия, это звоночек о том, что это за общество, и каков уровень его самосознания.

     

  • 1.9, commiethebeastie (ok), 15:37, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Осталось AV-1 добавить.
     
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 16:18, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В 24.1 для RADV завезли https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/merge_requests/27424
    Для интуля не помню в какую версию, но уже полгода назад https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/merge_requests/32775

    Ну и после этого ещё фич и багфиксов докидывали естественно.

     
     
  • 3.19, commiethebeastie (ok), 16:51, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А всё, понял, оказывается видео на котором проверял - VP-9.
     

  • 1.22, Афроним (?), 18:38, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как бы дропают мал по малу,то что ниже аналога 30 серии зеленых? Одобряю.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру