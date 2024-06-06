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Уязвимость в эталонных реализациях кодеков AV1 и VP8/VP9

06.06.2024 10:38

В развиваемой альянсом Open Media (AOMedia) библиотеке libaom, предоставляющей эталонную реализацию формата кодирования видео AV1, выявлена критическая уязвимость (CVE-2024-5171), приводящая к целочисленному переполнению и записи в область вне границ буфера при обработке слишком больших значений в некоторых параметрах. Аналогичная уязвимость (CVE-2024-5197) выявлена в библиотеке libvpx с реализацией кодеков VP8 и VP9. Проблемы устранены в обновлениях libaom 3.9.0 и libvpx 1.14.1. В дистрибутивах уязвимости пока остаются неисправленными (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD).

Уязвимости в libaom присвоен максимальный уровень опасности (10 из 10), подразумевающий возможность эксплуатации при обработке в приложениях, использующих данную библиотеку, специально оформленного контента. В libvpx уровень опасности выставлен в 5.9 из 10, что соответствует ограниченным условиям эксплуатации. Основная опасность уязвимостей в libaom и libvpx вызвана тем, что эти библиотеки используется в web-браузерах, медиапроигрывателях и сервисах, осуществляющих перекодирвоание видео.

Уязвимость проявляется в libaom при вызове функций aom_img_alloc(), aom_img_wrap() или om_img_alloc_with_border() с большими значениями в параметрах d_w, d_h и align, которые приводят к целочисленному переполнению при расчёте смещений и размеров буферов. Аналогичное переполнение возникает в функциях vpx_img_alloc() и vpx_img_wrap(). Указанные функции используется при кодировании видео.

Наибольшую опасность уязвимость представляет из-за потенциально возможности атаки на браузеры, в которых прошлые похожие уязвимости могли быть эксплуатированы через открытие в браузере специально оформленной страницы, вызывающей JavaScript-функции для кодирования видео, или через манипуляций с WebRTC. По заявлению представителей Google уязвимость не затрагивает движок Chromium, так как в функции aom_img_alloc(), aom_img_wrap(), vpx_img_alloc() и vpx_img_wrap() передавались только проверенные значения аргументов d_w и d_h. В Firefox для декодирования AV1 используется библиотека dav1d, но для кодирования применяется libaom. Подвержен ли Firefox проблеме пока не ясно, так как информация о том, как уязвимость затрагивает конкретные продукты пока не опубликована.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/advisories/...)
  2. OpenNews: 0-day уязвимость в Chrome и libvpx, затрагивающая кодировщик видео VP8
  3. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  4. OpenNews: Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука
  5. OpenNews: Критическая 0-day уязвимость в Chrome и libwebp, эксплуатируемая через изображения WebP
  6. OpenNews: Уязвимость в libcue, приводящая к выполнению кода при загрузке файлов в GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61323-libaom
Ключевые слова: libaom, av1
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, SVTAV1 (?), 11:33, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    SVT-AV1 FTW
     
     
  • 2.4, SVTAV1 (?), 11:35, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем скорость кодирования в последних билдах практически сравнялась с x265, так что патентный хлам можно закапывать - качество на голову выше.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:42, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На системах с двумя видеокартами?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:14, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >На системах с

    https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:35, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Видео посмотрел на сайте - взломали
     
     
  • 2.5, дАнон (?), 11:41, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это декодирование
     
     
  • 3.15, Middle Go Developer (?), 12:01, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он пока читал, в паник выпал, не дочитав
     

  • 1.6, Аноним (7), 11:42, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Виноват ретроградный меркурий. Сишка не виновата.
     
     
  • 2.9, Middle Go Developer (?), 11:53, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а еще команда сложения ЦП, она должна прямо в схемотехнике проверять
     
  • 2.10, Middle Go Developer (?), 11:56, 06/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Middle Go Developer (?), 11:52, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уяк, уяк и в продакшен, уж в таких то функциях парамы надо проверять
     

  • 1.11, Аноним (-), 11:56, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > целочисленному переполнению и записи в область вне границ буфера при обработке слишком больших значений в некоторых параметрах

    1. параметры проверять - это дело не барское
    2. выходит за границы буфера - ha-ha-classic
    3. aom_image.c

     
     
  • 2.13, Middle Go Developer (?), 11:57, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо сразу на JS писать было и запускать под Deno
     
  • 2.14, Middle Go Developer (?), 11:59, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    превосходный человек, ты бы так никогда не сделал, но истинна в том, что лишь теоретически
     
  • 2.17, Аноним (7), 12:12, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепиши на zig.
     

  • 1.12, IdeaFix (ok), 11:57, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опасно для браузеров, но нет. Наверное.
     
  • 1.19, Аноним (-), 12:20, 06/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приводят к целочисленному переполнению при расчёте смещений и размеров буферов

    Прекрасная, эталонная реализация, написаная лучшими бракоделами!
    Действительно, зачем проверять входные данные?)
    В общем, типиКАЛ Си)))

     

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