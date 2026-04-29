Valve опубликовала сетевую библиотеку GameNetworkingSockets 1.5.0

29.04.2026 13:31 (MSK)

После четырёх лет разработки компания Valve опубликовала релиз библиотеки GameNetworkingSockets 1.5.0 с реализацией системы передачи сообщений поверх UDP, которая может применяться для организации высокоскоростного и надёжного сетевого обмена данными в играх. Код написан на языке С++ и поставляется под лицензией BSD.

GameNetworkingSockets реализует поверх UDP похожий на TCP протокол, обеспечивающий установку соединения, но ориентированный на передачу сообщений вместо потоков. Через установленный канал связи сообщения могут передаваться как в режиме гарантированной доставки, так и с использованием более быстрого режима ненадёжной передачи.

Протокол поддерживает такие возможности как обработка фрагментации, пересборка пакетов, прогнозирование и ограничение пропускной способности, создание P2P-каналов связи, обход трансляторов адресов (через WebRTC ICE) и шифрование. Данные в пакетах шифруются с использованием алгоритма блочного шифрования AES, а для обмена ключами и проверки сертификатов применяются цифровые подписи на базе эллиптических кривых Ed25519. Механизмы доставки ключей и выбора вектора инициализации для каждого пакета основаны на методах, применяемых в протоколе QUIC.

Среди изменений в новой версии:

  • API ISteamNetworkingSockets::SendMessages расширен для упрощения обработки сбоев при отправке и инициирования повторных попыток доставки.
  • Добавлены новые настройки для ECN, jitter-а, определения локального IP (IPLocalHost) и отключения аутентификации (AllowWithoutAuth).
  • Добавлен вариант API ISteamNetworkingMessages для языка Си.
  • Реализована начальная версия обвязки для языка Rust.
  • Исправлены ошибки в реализации режима P2P.
  • Реализована автоматическая корректировка ситуаций, связанных с нарушением порядка прихода пакетов и сообщений.
  • Улучшена интеграция с инструментариями CMake и vcpkg.
  • Налажена совместимость с новыми версиями библиотек protobuf и abseil.
  • Добавлена поддержка диагностики через ETW (Event Tracing for Windows).
  • Устранены уязвимости, информация о которым не детализируется, но судя по логу изменений речь о целочисленном переполнении в функциях отправки пакетов и возможности обхода проверки сертификата в функции CheckCertPOPID.


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:44, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Так во из-за чего хитбоксы в играх Valve такое дно. Это многое объясняет.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:47, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Так во из-за чего хитбоксы в играх Valve такое дно. Это многое объясняет.

    Не согласен, тут дело в измерителе.

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 14:24, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да не, точно говорю. Пинг больше 10 и хибкоксы плавают, так всегда было.
     
  • 2.30, Соль земли2 (?), 15:05, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Самый нормальный сетевой код в Source движке. Есть лучше? Возможно. Но почти везде хуже.
     
     
  • 3.50, анон (?), 15:37, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    как это ни странно, один из лучших сетевых кодов в quake 1
     
     
  • 4.53, kravich (ok), 16:13, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому что игровые сущности простые, и для репликации состояния нужно передавать очень мало данных
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:10, 29/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.2, Аноним (2), 13:45, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    До превращения протокола в транспортный поток для всяких sing-box и последующей блокировки 3... 2...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:47, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Любой протокол можно превратить в транспортный поток. Буквально любой.
     
  • 2.6, aname (ok), 13:58, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну это же не проблемы Вольво и всего остального нормального мира
     

  • 1.5, aname (ok), 13:57, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Valve- это то самое сообщество, которое делает опенсурс
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:49, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Которое делает гамесы. И не обязательно свободные.
     
     
  • 3.29, aname (ok), 15:05, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Которое делает гамесы. И не обязательно свободные.

    "GameNetworkingSockets 1.5.0"- это, по твоей логике, игра. Яснопонятно.

     
     
  • 4.32, Аноним (22), 15:07, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это мелочь по сравнению с их основной деятельностью.
     
     
  • 5.36, aname (ok), 15:10, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Это мелочь по сравнению с их основной деятельностью.

    Что никак не отменяет и не изменяет твоего тезиса

     
  • 3.33, Соль земли2 (?), 15:08, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    За Гомеза!
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:58, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >может применяться для организации высокоскоростного и надёжного сетевого обмена данными в играх.

    На этой неделе до стима дотянулись хорошо, без впн лагает всё.
    Сloudflare душат: https://speed.cloudflare.com

     
     
  • 2.8, Аноним (3), 14:00, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Даже не открывается ахахах

    "Время ожидания соединения истекло"

     
     
  • 3.10, Аноним (7), 14:10, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ничего смешного на самом деле.
    Из-за этого очень много сайтов не открываются, например:
    videocardz.com
    toyota.com
    prusa3d.com
    И список огромный.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 15:17, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Гуглите "юмор висельника"
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:39, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А Вам говорили, что игры нужно покупать на физических носителях, а не брать их в аренду в лавке Габена.
     
     
  • 3.19, Аноним (7), 14:41, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я уже лет 15 диски в руках не держал.
     
     
  • 4.20, Аноним (18), 14:44, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Помимо дисков есть и другие физические носители, с гораздо более вместительным объёмом. Например, почему бы не продавать игры на sd-картах? Видел такое на местном рынке.
     
     
  • 5.21, Аноним (7), 14:46, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну у nintendo есть.
     
  • 5.38, Аноним (38), 15:11, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Например, почему бы не продавать игры на sd-картах?

    Вес современных игр знаете?

     
     
  • 6.45, Аноним (18), 15:25, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Знаете, а физических носителей может быть несколько.
     
  • 5.52, Аноним (52), 15:51, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это бред. SD-карты умрут раньше, чем их купят. Flash память не живёт без заряда долго. Мёртвые карты продавать смысла мало. Только CD/DVD, Blu-ray, и HDD из доступного живут долго.
     
  • 3.27, name (??), 15:03, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    на озоне физ копии пк версий дороже консольных стоят. ооо медиалайн который их делал закрылся в 22
     

  • 1.9, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:06, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > системы передачи сообщений поверх UDP,
    > которая может применяться для организации
    > высокоскоростного и надёжного сетевого обмена данными

    Т.е они изобрели TCP ?

    > могут передаваться как в режиме гарантированной доставки,
    > так и с использованием более быстрого режима ненадёжной передачи

    И UDP ... поверх UDP ?)

     
     
  • 2.24, Аноним (22), 14:56, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Т.е они изобрели TCP ?
    > И UDP ... поверх UDP ?

    SCTP. Он может гарантированно доставлять датаграммы.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:03, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    SCTP через интернет не всегда проходит. Заблокируется на каком-нибудь промежуточном маршрутизаторе. Я пробовал.
     
     
  • 4.40, Аноним (22), 15:12, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не проходит потому, что у провайдера последней мили нет или не насроен для него NAT. Обычно же подразумевается, что натить нужно либо TCP, либо UDP.
     
  • 2.31, Аноним (28), 15:06, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    P2P поверх UDP.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:29, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Очень крутая штука, если я играя включаю/выключаю VPN – игровая сессия не рвется. Я такое только в TF2 видел.
     
  • 1.14, th3m3 (ok), 14:30, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >передачи сообщений поверх UDP

    РКН передаёт привет с блокировкой UDP траффика ;)

     
     
  • 2.15, анон (?), 14:37, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    РКН только в России. Ну так на всякий случай решил рассказать, вдруг не знаешь.
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 14:59, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну так большинство аудитории Стима в России, что поделать.
     
     
  • 4.34, aname (ok), 15:08, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ну так большинство аудитории Стима в России, что поделать.

    Пруфов, конечно же, мы не увидим, насколько я понимаю.

     
     
  • 5.42, Аноним (1), 15:18, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Минус азиаты, конечно. Вальв показывал статистику, там что-то типа трети в РФ было. Сколько использовали впн другой вопрос конечно, но россияне точно так же использовали впн для доступа к недоступным играм.
     
     
  • 6.43, aname (ok), 15:20, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Минус азиаты, конечно. Вальв показывал статистику, там что-то типа трети в РФ
    > было. Сколько использовали впн другой вопрос конечно, но россияне точно так
    > же использовали впн для доступа к недоступным играм.

    Так а пруфы- то где?

     
     
  • 7.44, Аноним (1), 15:24, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты сам найдёшь, если интернет есть. У нас в РФ нет интернета.
     
  • 4.46, Аноним (7), 15:26, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Ну так большинство аудитории Стима в России, что поделать.

    В США:
    https://store.steampowered.com/stats/content/

     
     
  • 5.47, Аноним (1), 15:32, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эт сейчас, раньше было пободрее. Аудитория то осталась, вот политика выставлять географическую наценку в максимум отпугнула её, большинства игр нет опять же.
     
  • 5.48, анон (?), 15:33, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    это оно?

    Russian Federation
    Total Bytes: 123.2 PB
    Average Download Rate: 68 Mbps
    Percentage of global Steam Traffic: 7.9%

     
     
  • 6.49, Аноним (7), 15:37, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, нажимайте на карту:
    https://store.steampowered.com/stats/content/?l=russian
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:39, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да тут на проводе и TCP по белым спискам, первый килобайт проходит, и всё.
     
     
  • 3.23, Аноним (1), 14:54, 29/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (22), 15:00, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если бы РКП блокировал UDP, как таковой, принципиально, то Рутубы С Максами тоже бы не смогли в медиапоток.
     
     
  • 3.51, Аноним (41), 15:38, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Они в белом списке и могут использовать всё, что захотят. Даже КВН.
     

  • 1.16, Аноним (17), 14:37, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чем это лучше, чем WebRTC?
     
     
  • 2.39, анон (?), 15:11, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    чем WebRTC
     

  • 1.37, Интересующийся (??), 15:11, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >> создание P2P-каналов связи

    Т.е., библиотеку можно использовать для организации  групповых сражений в многопользовательстих играх разрабами, без централизации. Механизм передачи предоставлен Valve. Годно.

    Для тех же RTS. Жаль код переписывать на старые проекты не будут. (

     
     
  • 2.54, Оно ним (?), 16:15, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Любой механизм без централизации упрётся в читеров.
     

