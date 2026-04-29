Valve опубликовала сетевую библиотеку GameNetworkingSockets 1.5.0

После четырёх лет разработки компания Valve опубликовала релиз библиотеки GameNetworkingSockets 1.5.0 с реализацией системы передачи сообщений поверх UDP, которая может применяться для организации высокоскоростного и надёжного сетевого обмена данными в играх. Код написан на языке С++ и поставляется под лицензией BSD. GameNetworkingSockets реализует поверх UDP похожий на TCP протокол, обеспечивающий установку соединения, но ориентированный на передачу сообщений вместо потоков. Через установленный канал связи сообщения могут передаваться как в режиме гарантированной доставки, так и с использованием более быстрого режима ненадёжной передачи. Протокол поддерживает такие возможности как обработка фрагментации, пересборка пакетов, прогнозирование и ограничение пропускной способности, создание P2P-каналов связи, обход трансляторов адресов (через WebRTC ICE) и шифрование. Данные в пакетах шифруются с использованием алгоритма блочного шифрования AES, а для обмена ключами и проверки сертификатов применяются цифровые подписи на базе эллиптических кривых Ed25519. Механизмы доставки ключей и выбора вектора инициализации для каждого пакета основаны на методах, применяемых в протоколе QUIC. Среди изменений в новой версии: API ISteamNetworkingSockets::SendMessages расширен для упрощения обработки сбоев при отправке и инициирования повторных попыток доставки.

Добавлены новые настройки для ECN, jitter-а, определения локального IP (IPLocalHost) и отключения аутентификации (AllowWithoutAuth).

Добавлен вариант API ISteamNetworkingMessages для языка Си.

Реализована начальная версия обвязки для языка Rust.

Исправлены ошибки в реализации режима P2P.

Реализована автоматическая корректировка ситуаций, связанных с нарушением порядка прихода пакетов и сообщений.

Улучшена интеграция с инструментариями CMake и vcpkg.

Налажена совместимость с новыми версиями библиотек protobuf и abseil.

Добавлена поддержка диагностики через ETW (Event Tracing for Windows).

Устранены уязвимости, информация о которым не детализируется, но судя по логу изменений речь о целочисленном переполнении в функциях отправки пакетов и возможности обхода проверки сертификата в функции CheckCertPOPID.



