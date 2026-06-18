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Компания Valve опубликовала дистрибутив для игровых консолей SteamOS 3.8

18.06.2026 13:50 (MSK)

Компания Valve представила выпуск операционной системы SteamOS 3.8.10, который отмечен как первый стабильный выпуск в ветке 3.8. Операционная система SteamOS поставляется в устройствах Steam Deck и с недавних пор используется в игровых консолях некоторых других производителей, таких как Lenovo Legion Go S и ASUS ROG Ally. Для установки следует выставить канал "Steam Deck Preview" в настройках обновления "Settings > System > System Update Channel". В прошлом энтузиастами развивались неофициальные сборки HoloISO и SteamFork, но они находятся в заброшенном состоянии.

Платформа основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma).

Среди изменений:

  • Среда рабочего стола обновлена до выпуска KDE Plasma 6.4 (ранее была ветка 6.2) с использованием по умолчанию протокола Wayland (поддержку X11 можно вернуть через steamosctl).
  • Добавлена начальная поддержка игровой приставки Steam Machine.
  • Добавлена возможность указания в настройках пароля для десктоп-сеанса.
  • Реализована начальная поддержка запуска виртуальных машин с использованием драйверов virtio.
  • Предоставлена возможность использования планировщика задач LAVD (Latency-criticality Aware Virtual Deadline), который включается через "steamosctl set-cpu-scheduler lavd". LAVD учитывает актуальность снижения задержек для конкретных задач и использует информацию о ходе выполнения процессов при принятии решений о распределении ресурсов CPU.
  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Arch Linux. Ядро Linux обновлено до версии 6.16. Задействованы свежие версии графических драйверов.
  • В игровом режиме (Game Mode) улучшена поддержка создания скринкастов.
  • Улучшена поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), адаптивно меняющего частоту обновления монитора для плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. Добавлена начальная поддержка HDMI VRR.
  • Улучшена поддержка игр, пытающихся открывать PDF-файлы во внешних просмотрщиках.
  • Улучшена поддержка некоторых игровых рулей с интерфейсом USB, а также комбинированных USB-устройств (например, накопитель + модем).
  • При использовании HDMI для вывода звука добавлена поддержка сведений о звуковых каналах и конфигурации динамиков.
  • Добавлена настройка для использования микрофона из Bluetooth-гарнитур.
  • Улучшена поддержка поворотных мониторов.
  • Улучшено масштабирование при выводе на телевизор.
  • Добавлена поддержка внешних HDR-экранов и дисплеев с VRR.
  • Предоставлена возможность раздельного выбора уровня масштабирования для разных экранов.
  • Параметры раскладки клавиатуры и языка синхронизированы между десктопом и игровым режимом.
  • Добавлена начальная поддержка спящего режима c сохранением памяти на диск (hibernation).
  • Улучшена совместимость с новыми платформами Intel и AMD.
  • Значительно расширены возможности управления видеопамятью для дискретных видеокарт.
  • Добавлена поддержка игровых контроллеров для приставок OneXPlayer X1 и Lenovo Legion Go 2.
  • Улучшена поддержка игровых контроллеров для приставок ASUS ROG Xbox Allym, OneXPlayer F1, GPD Win 5, GPD Win Mini, Anbernic Win600, OrangePi NEO и Lenovo Legion Go.
  • Добавлена начальная возможность ограничения уровня заряда для устройств Legion Go, Legion Go S и Legion Go 2.


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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65716-steamos
Ключевые слова: steamos, steam
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, q (ok), 14:17, 18/06/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    Очередной дистр отказался от х11ренотени, что не может не радовать.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:38, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, что Wayland не дотягивает по функционалу и добавил фрагментации.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:30, 18/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Улучшена совместимость с новыми платформами Intel и AMD

    Valve нужно срочно обновлять Steam Deck т.к. за последнее время выпустили портативки ощутимо мощнее:
    https://www.acer.com/ru-ru/predator/handheld-gaming/predator-atlas/predator-at
    https://www.msi.com/Handheld/Claw-8-EX-AI-Plus-CG3EMX

     
  • 1.5, iPony128052 (?), 14:30, 18/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    2026 год - реально год Wayland на линуксовом десктопе.
    Уже всюду.
     

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