Valve опубликовала CAD-файлы корпуса Steam Controller. Популярность Linux-систем в Steam

|
|1.1, Аноним (1), 17:36, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
То есть Mint по факту топ 2 дистрибутив? Главное, чтобы свой потенциал не растеряли как Ubuntu.
|
|
|
|2.14, Аноним (-), 18:23, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> То есть Mint по факту топ 2 дистрибутив? Главное, чтобы свой потенциал не растеряли как Ubuntu.
Ну так убунта как раз бесить начала откровенно своими закидонами и "улучшениями".
|
|
|
|3.56, Bottle (?), 23:31, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть, гельМинт, до сих пор сидящий на пакетной базе Убунту, можно смело списывать со счетов.
|
|2.15, Аноним (15), 18:26, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты видишь то, что тебе хочется. На самом деле так: с большим отставанием от лидера в середине плывут минт, арч, убунту и каша все в куче с разницей на уровне погрешности в погрешности.
|
|
|
|3.45, Аноним (45), 20:50, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем то Генту Озером назвали ;)
Там, в этом озере, всякая маргинальщина окромя Генты, типа Void, NixOS, Artix и прочие Слаквари с опенСУСЯми и Альтами ;))
|
|1.4, Аноним (4), 17:53, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
> Доля активных пользователей Steam, использующих платформу Linux, в апреле составила 4.52%. Для сравнения в марте этот показатель был 5.33%, в феврале - 2.23%, в январе - 3.38%
Лол, а в предыдущей новости о мартовской статистике Linux в Steam праздновали сокрушительную гибель Винды. И даже заголовок был "Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%".
А в контексте нескольких месяцев оно вон как неудобно получается: несколько бедолаг ради интереса потыкались в Линукс, проблевались - и вернулись на Винду. Потому и статистика: один месяц 5%, второй - 2%, потом опять 5 и т.д.
|
|
|
|2.6, Аноним (3), 18:09, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там неравномерный опрос инфы о железе пользователей, из-за этого такие всплески.
|
|2.11, Аноним (11), 18:21, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
почитай на хабре интервью с директором микрософта, который собирается догонять линукс по производительности в новых обновлениях для виндовс к2, и зарыдай
|
|
|
|3.18, Аноним (15), 18:34, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кому и зачем рыдать? Пользователи решают. Существует неопровержимая статистика. 4% никогда не превратятся в 44%, хоть ты тресни. На современной стадии капитализма и уровне капитализации известных корпораций такое уже не пройдёт. Если только сами эти корпорации твой линукс не возглавят. Чем они сегодня вообщем-то и занимаются. 44% возможно будет у MS Linux. Это тебя устроит?
|
|
|
|4.23, Аноним (23), 19:00, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пользователи решили, после релиза макбука нео, виндобуки стали никому не нужны
|
|
|
|5.30, Аноним (15), 19:47, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>виндобуки стали никому не нужны
Я сам голосую за Эпол, но вот такие вскукареки совсем не признак ума.
Учитывая, что и до него уже ноуты и настольники от Эпол были привлекательнее для определённых задач. Ключевое здесь "круг этих самых задач", если ты и этого не понял.
|
|
|
|5.28, Аноним (3), 19:36, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>у них
А у вас ?
Блокировки вообще не про здравый смысл и рациональность, а попытка замести под ковёр последствия того, чего нельзя называть.
|
|
|
|6.40, ананим.orig (?), 20:38, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наивность не синоним глупости, но не до такой же степени?
Помнится ещё до великого насморка мой сайт не открывался в западной европе.
По всему миру идут одни и теже процессы, слегка локализованные конечно.
Выбирай, кем хочешь быть обманут.
|
|
|
|7.52, Аноним (3), 22:58, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Значит вопросики к вашему сайту.
Как вообще можно сравнивать списки заблокированного ? Мы уже к Китаю и КНДР приближаемся.
|
|3.19, Аноним (4), 18:39, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> собирается догонять линукс по производительности
А сам-то Линукс когда соберется догонять Винду по количеству пользователей и наличию профессионального софта? Дело ведь за малым, раз уже по производительности победили...
> и зарыдай
Уже рыдаю от смеха.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 18:12, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Миллионы мух... На самом деле можно порадоваться, что наконец-то людям опять начинают нравятся стратегии. Еще убрали бы такое явление, как "ранний доступ".
|
|
|
|3.9, Аноним (3), 18:16, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Еще убрали бы такое явление, как "ранний доступ"
Почему ? Просто не берите и всё, а основной аудитории наоборот зашло и баги быстрей закроют.
|
|1.10, Аноним (7), 18:18, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Странный скриншот с таблицей.. Какие то "0 64 bit", "other", добавили flatpak и ос в одну таблицу..
|
|
|
|2.48, Аноним (48), 21:09, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что телеметрия отправила то в табличку статистики и попало.
У стима большинство радеоновских карт - generic amd radeon, при том с левыми id и в итоге карт 0,5% когда в реальности на порядок больше.
Сейчас бы на серьёзных щщах верить статистике стима
|
|1.16, Horst Wessel (?), 18:29, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А в чём прикол этого контроллера? Играть в стратегии или олдовые рпг на нём всё равно неудобно, а для всего остального лучше юзать иксбоксовский.
|
|
|
|2.20, Аноним (15), 18:40, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему не dualsense? Ну, ладно, там есть функции, которые на современной винде поддерживаются только по проводу (на ненаглядном там наверно вааще нихрена не поддерживается) - это тебе будет как кость в горле. Тогда можно использовать dualshock от ps4. Он всё равно лучше иксбоксовского.
|
|
|
|3.53, Horst Wessel (?), 23:05, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Боксовый контролёр намного эргономичнее и качественнее плоечного. Дуалшок мне ещё в детстве не понравился, а вот дримкастовкий просто шикарный был, который и послужил прототипом иксбоксовскому джою.
|
|1.22, Сладкая булочка (?), 18:46, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Могли бы step еще добавить для удобства, править stl в cad такое себе.
А вообще смысл? Чтобы печатать корпус? Дык его кому надо и так смоделиуют. Не понятно. Похоже на кость с барского стола. Открывать ничего не будем, вот вам cad файлы.
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 19:26, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смоделировать в точности форму этого геймпада далеко не самая простая задача. Они их выложили и по сути дали добро на выпуск кастомных корпусов и аксессуаров. Всё ещё Valve одна из самых открытых компаний. Ремонтопригодность железа максимальная, модификациям не мешают, детали продают официально.
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 19:31, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Всё ещё Valve одна из самых открытых компаний.
Неужели в стиме нет DRM 🙀, как например в GOG))?
Просто они пошли по стопам сони и прочих - дотационное железо, а основной заработок в магазине.
|
|
|
|
|
|5.32, Аноним (15), 19:55, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это мне знаешь что напомнило?
- Филфак?
- Yes, I feel.
Чуешь коммунизм? А он... а его нет 😂
|
|4.33, Аноним (33), 19:59, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все там есть. И денуво подтянется и античит типа панкбастер и прочего мусора и лаунчеры типа ea, uplay, rokstart, CD project.
Короче, хочешь, что бы было чисто, это на торренты.
|
|3.34, Аноним (34), 20:02, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Сейчас есть довольно точные 3д сканеры, да и повторять в точности не обязательно.
Когда-то и сони типа давали добро на линукс в ps2. Вот только потом набрали вес и передумали.
С вольво также - у них проприетарный клиент, их игры сдаются в аренду, а не покупаются, они предоставляют дрм. Если это открытая компания, тогда я Санта Клаус.
|
|
|
|4.37, Аноним (37), 20:28, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Давай с просто почему никто до сих пор не отсканировал и не выложил в опенсорс раз это так просто?
|
|
|
|5.43, Сладкая булочка (?), 20:47, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Давай с просто почему никто до сих пор не отсканировал и не
> выложил в опенсорс раз это так просто?
Почему тебе кто-то должен бесплатно выкладывать? Обвесы на авто сканят и делают, но бесплатно никто не выкладывает. Тоже скажешь, что это непосильная задача и нужно ждать cad файлов от условного bmw?
|
|3.35, Сладкая булочка (?), 20:09, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Смоделировать в точности форму этого геймпада далеко не самая простая задача.
Я вас умоляю. Берется сканер и моделируются. Реверсят гораздо более сложные тех. изделия.
|
|
|
|4.36, Аноним (37), 20:28, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я тебя умоляю ты когда нибудь что нибудь сканировал? Особенно сложно формы с отверстиями и всякой фигнёй? Ты потом в цирке перестаешь смеяться.
|
|
|
|2.54, Аноним (54), 23:13, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользуюсь, нравится. Думаю из массовых, CachyOS и Mint - единственные два варианта.
С минта пересел т.к. хотел дожать те самые новые драйвера под нвидию на 10фпс, но семье все еще ставлю именно его.
|
|
|
|3.57, pic (??), 23:36, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пользуюсь, нравится. Думаю из массовых, CachyOS и Mint - единственные два варианта.
> С минта пересел т.к. хотел дожать те самые новые драйвера под нвидию
> на 10фпс, но семье все еще ставлю именно его.
Надо будет попробовать.
|
|1.49, aname (ok), 21:51, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Наибольшую долю среди Linux систем занимает платформа SteamOS Holo
Сколько дистров линукса не сделай, а всё равно выбирают вариант сделанный или основанный корпоратами.
Очередное напоминание, что правильно влитое бабло двигает прогресс.
А тысячи глаз всё так же тысячи глаз.
|
|
|
|2.55, Аноним (54), 23:16, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не выбор, а предустановленный вариант.
Люди не устанавливают ОСи - они пользуются тем что есть. Проценты в'индуса только так и держатся, потому что майки отливают большие деньги вендорам - по этой же причине часто на амазонах можно заметить ПК с лицензией Windows дешевле, чем без нее.
|