Valve опубликовала CAD-файлы корпуса Steam Controller. Популярность Linux-систем в Steam

2.6 , Аноним ( 3 ), 18:09, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там неравномерный опрос инфы о железе пользователей, из-за этого такие всплески.

2.11 , Аноним ( 11 ), 18:21, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – почитай на хабре интервью с директором микрософта, который собирается догонять линукс по производительности в новых обновлениях для виндовс к2, и зарыдай

3.18 , Аноним ( 15 ), 18:34, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кому и зачем рыдать? Пользователи решают. Существует неопровержимая статистика. 4% никогда не превратятся в 44%, хоть ты тресни. На современной стадии капитализма и уровне капитализации известных корпораций такое уже не пройдёт. Если только сами эти корпорации твой линукс не возглавят. Чем они сегодня вообщем-то и занимаются. 44% возможно будет у MS Linux. Это тебя устроит?

4.23 , Аноним ( 23 ), 19:00, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пользователи решили, после релиза макбука нео, виндобуки стали никому не нужны

5.30 , Аноним ( 15 ), 19:47, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >виндобуки стали никому не нужны Я сам голосую за Эпол, но вот такие вскукареки совсем не признак ума.

Учитывая, что и до него уже ноуты и настольники от Эпол были привлекательнее для определённых задач. Ключевое здесь "круг этих самых задач", если ты и этого не понял.

4.24 , ананим.orig ( ? ), 19:23, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользователи решают. Угу. Особенно с блокировками у них показательно получилось.

5.26 , Anonimous ( ? ), 19:30, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы пользователей с гражданами не путайте!

6.41 , ананим.orig ( ? ), 20:39, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них калорийность разная?

7.51 , aname ( ok ), 22:03, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анонимность разная

5.28 , Аноним ( 3 ), 19:36, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >у них А у вас ?

Блокировки вообще не про здравый смысл и рациональность, а попытка замести под ковёр последствия того, чего нельзя называть.

6.40 , ананим.orig ( ? ), 20:38, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наивность не синоним глупости, но не до такой же степени? Помнится ещё до великого насморка мой сайт не открывался в западной европе.

По всему миру идут одни и теже процессы, слегка локализованные конечно.

Выбирай, кем хочешь быть обманут.

7.52 , Аноним ( 3 ), 22:58, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит вопросики к вашему сайту.

Как вообще можно сравнивать списки заблокированного ? Мы уже к Китаю и КНДР приближаемся.

5.31 , Аноним ( 15 ), 19:49, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чаепитие со сдвигом. Перемена мест!

6.44 , ананим.orig ( ? ), 20:48, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вечный файв о'клок же. Бостону привет

3.19 , Аноним ( 4 ), 18:39, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > собирается догонять линукс по производительности А сам-то Линукс когда соберется догонять Винду по количеству пользователей и наличию профессионального софта? Дело ведь за малым, раз уже по производительности победили... > и зарыдай Уже рыдаю от смеха.

