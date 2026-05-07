Valve опубликовала CAD-файлы корпуса Steam Controller. Популярность Linux-систем в Steam

07.05.2026 16:18 (MSK)

Компания Valve опубликовала чертежи, модели и проектные данные корпуса игрового контроллера Steam Controller и док-станции Steam Controller Puck. Данные предложены в форматах STP и STL, и распространяются под лицензией CC BY-NC-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0), разрешающей копирование, распространение, использование в своих проектах и создание производных работ, но при условии указания авторства, сохранения лицензии и использования только для некоммерческих целей.

Дополнительно можно отметить отчёт с анализом предпочтений пользователей сервиса доставки игр Steam за апрель. Доля активных пользователей Steam, использующих платформу Linux, в апреле составила 4.52%. Для сравнения в марте этот показатель был 5.33%, в феврале - 2.23%, в январе - 3.38%, в декабре 2025 года - 3.58%, в апреле 2025 года - 2.27%, в апреле 2024 года - 1.9%

Наибольшую долю среди Linux систем занимает платформа SteamOS Holo, основанная на Arch Linux - 23.05% (в марте - 24.48%). Доля Linux Mint составляет 8.98% (8.8%), Arch Linux - 8.78% (8.78%), CachyOS - 8.37%, Ubuntu - 7.47% (5.25%), Bazzite - 4.74%, Fedora - 3.15%, Manjaro - 1.42% (1.45%), Debian 1.40%.



Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:36, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    То есть Mint по факту топ 2 дистрибутив? Главное, чтобы свой потенциал не растеряли как Ubuntu.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 18:23, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > То есть Mint по факту топ 2 дистрибутив? Главное, чтобы свой потенциал не растеряли как Ubuntu.

    Ну так убунта как раз бесить начала откровенно своими закидонами и "улучшениями".

     
     
  • 3.56, Bottle (?), 23:31, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    То есть, гельМинт, до сих пор сидящий на пакетной базе Убунту, можно смело списывать со счетов.
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:26, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты видишь то, что тебе хочется. На самом деле так: с большим отставанием от лидера в середине плывут минт, арч, убунту и каша все в куче с разницей на уровне погрешности в погрешности.
     
  • 2.39, Аноним (39), 20:33, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем то Генту Озером назвали ;)
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 20:50, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Зачем то Генту Озером назвали ;)

    Там, в этом озере, всякая маргинальщина окромя Генты, типа Void, NixOS, Artix и прочие Слаквари с опенСУСЯми и Альтами ;))

     

  • 1.2, Аноним (-), 17:43, 07/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
  • 1.3, Аноним (3), 17:47, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Steam Controller получился жирным по комплектации:
    - https://store.steampowered.com/sale/steamcontroller
    - https://www.playstation.com/ru-ua/accessories/dualsense-wireless-controller/
    - https://www.xbox.com/ru-RU/accessories/controllers/elite-wireless-controller-s
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:53, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Доля активных пользователей Steam, использующих платформу Linux, в апреле составила 4.52%. Для сравнения в марте этот показатель был 5.33%, в феврале - 2.23%, в январе - 3.38%

    Лол, а в предыдущей новости о мартовской статистике Linux в Steam праздновали сокрушительную гибель Винды. И даже заголовок был "Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%".

    А в контексте нескольких месяцев оно вон как неудобно получается: несколько бедолаг ради интереса потыкались в Линукс, проблевались - и вернулись на Винду. Потому и статистика: один месяц 5%, второй - 2%, потом опять 5 и т.д.

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 18:09, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там неравномерный опрос инфы о железе пользователей, из-за этого такие всплески.
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:21, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    почитай на хабре интервью с директором микрософта, который собирается догонять линукс по производительности в новых обновлениях для виндовс к2, и зарыдай
     
     
  • 3.18, Аноним (15), 18:34, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кому и зачем рыдать? Пользователи решают. Существует неопровержимая статистика. 4% никогда не превратятся в 44%, хоть ты тресни. На современной стадии капитализма и уровне капитализации известных корпораций такое уже не пройдёт. Если только сами эти корпорации твой линукс не возглавят. Чем они сегодня вообщем-то и занимаются. 44% возможно будет у MS Linux. Это тебя устроит?
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 19:00, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    пользователи решили, после релиза макбука нео, виндобуки стали никому не нужны
     
     
  • 5.30, Аноним (15), 19:47, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >виндобуки стали никому не нужны

    Я сам голосую за Эпол, но вот такие вскукареки совсем не признак ума.
    Учитывая, что и до него уже ноуты и настольники от Эпол были привлекательнее для определённых задач. Ключевое здесь "круг этих самых задач", если ты и этого не понял.

     
  • 4.24, ананим.orig (?), 19:23, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Пользователи решают.

    Угу. Особенно с блокировками у них показательно получилось.

     
     
  • 5.26, Anonimous (?), 19:30, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А вы пользователей с гражданами не путайте!
     
     
  • 6.41, ананим.orig (?), 20:39, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У них калорийность разная?
     
     
  • 7.51, aname (ok), 22:03, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Анонимность разная
     
  • 5.28, Аноним (3), 19:36, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >у них

    А у вас ?
    Блокировки вообще не про здравый смысл и рациональность, а попытка замести под ковёр последствия того, чего нельзя называть.

     
     
  • 6.40, ананим.orig (?), 20:38, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Наивность не синоним глупости, но не до такой же степени?

    Помнится ещё до великого насморка мой сайт не открывался в западной европе.
    По всему миру идут одни и теже процессы, слегка локализованные конечно.
    Выбирай, кем хочешь быть обманут.

     
     
  • 7.52, Аноним (3), 22:58, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Значит вопросики к вашему сайту.
    Как вообще можно сравнивать списки заблокированного ? Мы уже к Китаю и КНДР приближаемся.
     
  • 5.31, Аноним (15), 19:49, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чаепитие со сдвигом. Перемена мест!
     
     
  • 6.44, ананим.orig (?), 20:48, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    вечный файв о'клок же. Бостону привет
     
  • 3.19, Аноним (4), 18:39, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > собирается догонять линукс по производительности

    А сам-то Линукс когда соберется догонять Винду по количеству пользователей и наличию профессионального софта? Дело ведь за малым, раз уже по производительности победили...

    > и зарыдай

    Уже рыдаю от смеха.

     

  • 1.5, Аноним (3), 18:01, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кстати у новой Olden Era куча положительных отзывов:
    https://store.steampowered.com/app/3105440/Heroes_of_Might_and_Magic_Olden_Era
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:12, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Миллионы мух... На самом деле можно порадоваться, что наконец-то людям опять начинают нравятся стратегии. Еще убрали бы такое явление, как "ранний доступ".
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 18:16, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Еще убрали бы такое явление, как "ранний доступ"

    Почему ? Просто не берите и всё, а основной аудитории наоборот зашло и баги быстрей закроют.

     
     
  • 4.13, Аноним (11), 18:22, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    не берите там, на торрентах берите)))
     

  • 1.10, Аноним (7), 18:18, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Странный скриншот с таблицей.. Какие то "0 64 bit", "other", добавили flatpak и ос в одну таблицу..
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 21:09, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что телеметрия отправила то в табличку статистики и попало.
    У стима большинство радеоновских карт - generic amd radeon, при том с левыми id и в итоге карт 0,5% когда в реальности на порядок больше.
    Сейчас бы на серьёзных щщах верить статистике стима
     

  • 1.16, Horst Wessel (?), 18:29, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А в чём прикол этого контроллера? Играть в стратегии или олдовые рпг на нём всё равно неудобно, а для всего остального лучше юзать иксбоксовский.
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 18:40, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почему не dualsense? Ну, ладно, там есть функции, которые на современной винде поддерживаются только по проводу (на ненаглядном там наверно вааще нихрена не поддерживается) - это тебе будет как кость в горле. Тогда можно использовать dualshock от ps4. Он всё равно лучше иксбоксовского.
     
     
  • 3.53, Horst Wessel (?), 23:05, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Боксовый контролёр намного эргономичнее и качественнее плоечного. Дуалшок мне ещё в детстве не понравился, а вот дримкастовкий просто шикарный был, который и послужил прототипом иксбоксовскому джою.
     

  • 1.22, Сладкая булочка (?), 18:46, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Могли бы step еще добавить для удобства, править stl в cad такое себе.

    А вообще смысл? Чтобы печатать корпус? Дык его кому надо и так смоделиуют. Не понятно. Похоже на кость с барского стола. Открывать ничего не будем, вот вам cad файлы.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 19:26, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Смоделировать в точности форму этого геймпада далеко не самая простая задача. Они их выложили и по сути дали добро на выпуск кастомных корпусов и аксессуаров. Всё ещё Valve одна из самых открытых компаний. Ремонтопригодность железа максимальная, модификациям не мешают, детали продают официально.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 19:31, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >  Всё ещё Valve одна из самых открытых компаний.

    Неужели в стиме нет DRM 🙀, как например в GOG))?

    Просто они пошли по стопам сони и прочих - дотационное железо, а основной заработок в магазине.

     
     
  • 4.29, Аноним (3), 19:39, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://steamcommunity.com/groups/drm-free-and-client-free-games
     
     
  • 5.32, Аноним (15), 19:55, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это мне знаешь что напомнило?
    - Филфак?
    - Yes, I feel.

    Чуешь коммунизм? А он... а его нет 😂

     
  • 4.33, Аноним (33), 19:59, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Все там есть. И денуво подтянется и античит типа панкбастер и прочего мусора и лаунчеры типа ea, uplay, rokstart, CD project.

    Короче, хочешь, что бы было чисто, это на торренты.

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 20:30, 07/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.34, Аноним (34), 20:02, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сейчас есть довольно точные 3д сканеры, да и повторять в точности не обязательно.
    Когда-то и сони типа давали добро на линукс в ps2. Вот только потом набрали вес и передумали.
    С вольво также - у них проприетарный клиент, их игры сдаются в аренду, а не покупаются, они предоставляют дрм. Если это открытая компания, тогда я Санта Клаус.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 20:28, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Давай с просто почему никто до сих пор не отсканировал и не выложил в опенсорс раз это так просто?
     
     
  • 5.43, Сладкая булочка (?), 20:47, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Давай с просто почему никто до сих пор не отсканировал и не
    > выложил в опенсорс раз это так просто?

    Почему тебе кто-то должен бесплатно выкладывать? Обвесы на авто сканят и делают, но бесплатно никто не выкладывает. Тоже скажешь, что это непосильная задача и нужно ждать cad файлов от условного bmw?

     
  • 3.35, Сладкая булочка (?), 20:09, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Смоделировать в точности форму этого геймпада далеко не самая простая задача.

    Я вас умоляю. Берется сканер и моделируются. Реверсят гораздо более сложные тех. изделия.

     
     
  • 4.36, Аноним (37), 20:28, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я тебя умоляю ты когда нибудь что нибудь сканировал? Особенно сложно формы с отверстиями и всякой фигнёй? Ты потом в цирке перестаешь смеяться.
     
     
  • 5.42, Сладкая булочка (?), 20:44, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И в чем проблема? Где-то было утверждение, что ты сразу получишь готовую модель? Вот видео с примером скана какого-то контроллера https://www.youtube.com/watch?v=vE0cyiCEJDE&t=770s
     

  • 1.46, pic (??), 21:06, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кто-нибудь пользуется CaсhyOS, отпишитесь.
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 23:13, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пользуюсь, нравится. Думаю из массовых, CachyOS и Mint - единственные два варианта.
    С минта пересел т.к. хотел дожать те самые новые драйвера под нвидию на 10фпс, но семье все еще ставлю именно его.
     
     
  • 3.57, pic (??), 23:36, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Пользуюсь, нравится. Думаю из массовых, CachyOS и Mint - единственные два варианта.
    > С минта пересел т.к. хотел дожать те самые новые драйвера под нвидию
    > на 10фпс, но семье все еще ставлю именно его.

    Надо будет попробовать.

     

  • 1.49, aname (ok), 21:51, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Наибольшую долю среди Linux систем занимает платформа SteamOS Holo

    Сколько дистров линукса не сделай, а всё равно выбирают вариант сделанный или основанный корпоратами.

    Очередное напоминание, что правильно влитое бабло двигает прогресс.

    А тысячи глаз всё так же тысячи глаз.

     
     
  • 2.55, Аноним (54), 23:16, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это не выбор, а предустановленный вариант.
    Люди не устанавливают ОСи - они пользуются тем что есть. Проценты в'индуса только так и держатся, потому что майки отливают большие деньги вендорам - по этой же причине часто на амазонах можно заметить ПК с лицензией Windows дешевле, чем без нее.
     

