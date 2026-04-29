Выпуск Bazzite 44, дистрибутива для любителей компьютерных игр

Представлен выпуск дистрибутива Bazitte 44, ориентированного на геймеров и основанного на наработках проектов Fedora Kinoite 44 и Fedora Silverblue 44, развивающих атомарно обновляемые редакции Fedora Linux с рабочими столами KDE и GNOME. По данным сервиса ProtonDB проект Bazzite занимает четвёртое место (9.5%) в рейтинге популярности дистрибутивов Linux, применяемых любителями компьютерных игр, уступая лишь CachyOS (21.1%), Arch Linux (14.9%) и Linux Mint (10.6%). Сборки сформированы для ПК, ноутбуков, телеприставок и игровых консолей, таких как Steam Deck, Asus Ally, GPD, Ayn и MSI Claw. Дистрибутив поставляется в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого как единое целое. Приложения устанавливаются в формате Flatpak или в форме контейнеров. Для запуска Android-игр задействован Waydroid. В состав входит Steam и подборка компонентов, востребованных любителями компьютерных игр, а также дополнительные драйверы для игровых контроллеров и Wi-Fi. В системные компоненты внесены оптимизации для повышения отзывчивости и улучшения поддержки HDR и VRR. В новой версии: Среды рабочего стола обновлены до KDE Plasma 6.6 (с задействованием Plasma Login Manager) и GNOME 50.

Задействовано ядро Linux 6.19 с патчами от проекта OGC, оптимизированное для повышения производительности и эффективности при выполнении компьютерных игр. Готовится к публикации пакет с ядром 7.0, включающим VRAM-патчи от Valve.

Обновлены версии Mesa 26.0.5, композитного сервера Gamescope (из git) и каталога приложений Bazaar 0.7.15.

В сборках на базе KDE эмулятор терминала Ptyxis заменён на Konsole.

Добавлена поддержка карт видеозахвата Elgato 4K.

Размер системных образов сокращён на 1 ГБ за счёт выноса QEMU и ROCM в отдельную сборку Bazzite-DX.

Применены свежие патчи от проекта ASUS Linux для улучшения работы на устройствах ASUS ROG.

Добавлен установщик для игрового сервера Sunshine, который теперь не входит в базовую поставку.



