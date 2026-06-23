Компания Valve выпустила игровую приставку Steam Machine на базе Linux

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|2.3, АДмин (?), 09:59, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это достижение ? Или факт что Arch можно использовать в коммерческих целях ???
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|5.46, анм (?), 11:19, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Само собой у меня это пройдет
А вот ты таким и останешься, хех мда
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|1.2, Аноним (1), 09:56, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему SteamOS именно на Arch KDE? Да потому что Valve всеми силами уже пыталась реанимировать Debian с Gnome... Почти никто не был доволен доволен результатом, это был провал!
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|2.4, iPony128052 (?), 10:09, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так суть не конкертно в дистрибутиве и DE была.
Провалилась идея нативных игр.
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|3.18, Аноним (18), 10:35, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дистрибутив тоже имеет значение и Арч наиболее разумное решение если вы делаете его стабильным
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|4.24, aname (ok), 10:55, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дистрибутив тоже имеет значение и Арч наиболее разумное решение если вы делаете
> его стабильным
Если есть возможность делать дистр стабильным, то какая разница, что это за дистр. Уж не говоря о том, что можно вообще собрать свой.
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|4.35, слабый гусь (?), 11:12, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Господа, вот у нас тут есть линукс. Давайте сделаем его стабильным? Ну, почему бы и нет, господа?
- Ну, не знаем, не знаем. Стабильный линукс. Такого доселе не случалось ещё никогда. А стоит ли? И как на это отреагируют наши преданные пользователи?
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|2.5, aname (ok), 10:09, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выбор KDE был довольно таки ожидаем, ибо кормить крысой или тайлами- это для людей со вкусами не очень распространёнными, а ГНОйМ, особенно, что касается разработки, для людей, со вкусами, сильно не распространёнными, то выбор рача- история, конечно, интересная. Хотелось бы услышать, как проходил выбор дистра, или это было: "ой, да давай что- нибудь, там видно будет".
Я, конечно, ожидал, что там будет какая- то Гента, но, видимо, главное причиной выбора рача был AUR. Если да, то это в очередной раз подчёркивает необходимость наличия именно что софта для линуха.
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|3.22, Мемоним (?), 10:50, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем им AUR если это специализированная машинка с атомарным образом? Ставить очередной нескучный проигрыватель? Steam сам по сути и есть пакетный менеджер, только для игорей. Тут бы какой-нибудь Yocto подошел, но видимо спецов не нашлось.
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|4.31, aname (ok), 11:08, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем им AUR если это специализированная машинка с атомарным образом? Ставить очередной
> нескучный проигрыватель? Steam сам по сути и есть пакетный менеджер, только
> для игорей. Тут бы какой-нибудь Yocto подошел, но видимо спецов не
> нашлось.
1. А что плохого в большой репе софта? В новости же сказано, что хочешь поработать- вот те, пожалуйста, нормальное KDE, работай.
2. Вольво пилит, допиливает и в целом пытается развивать дистр Линуха общего назначения, начиная заходить в сегмент домашних компов пользователей, и, в обозримом будущем, составит неиллюзорную конкуренцию Винде в этом сегменте. Да и гуглу, с его ведроидом, тоже. У них там спецов достаточно, чтоб не только из репы пакеты ставить и кричать, какой линух крутой.
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|3.23, Admino (ok), 10:52, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понимаю, дистрибутив SteamOS ты не видел, но вовсю обсуждаешь вкус устриц с теми, кто их ел.
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|4.36, aname (ok), 11:12, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я так понимаю, дистрибутив SteamOS ты не видел, но вовсю обсуждаешь вкус
> устриц с теми, кто их ел.
Ты всегда можешь рассказать здесь, что и с чем не то и не так
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|4.39, test (??), 11:14, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хочешь подглядеть возьми Bazzite, та же атомарщина, таже КДЕ, правда на Fedora но это не суть. Все сделано практически 1 в 1 как SteamOS.
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|1.7, iPony128052 (?), 10:12, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Дистрибутив поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak и использует мультимедийный сервер PipeWire
Про главное для местной публики не написали - SystemD
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|2.28, Аноним (28), 11:01, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, чуваки со Steam Deck, которые покупают приставку такие,
Да бл*ин, опять этот Systemd там.
А чуваки покупающие Playstation, опять эта OrbiOs, на FreeBSD.
А чуваки покупающие Xbox, да бл*ин опять эта Xbox System Software, от Microsoft.
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|2.14, Wjf (?), 10:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С какой ценой? Самосборный комп с аналогичными компонентами будет дороже или впритык по цене с этим устройством.
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|3.20, amenshchikov (ok), 10:39, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, что имел в виду автор коммента, но я за такие деньги год назад взял PS 5 Pro с дисководом и парой дисков на сдачу. И судя по всему не прогадал.
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|3.30, Аноним (9), 11:07, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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9600Х, какая-то 5060 на 8 гб, B850 мать, 16 гб ддр5 5200 с такими себе таймингами (вот тут больно, даже так, баксов где-то 250 будет), ссд на 1 тб (тут тоже больно второй раз), ну и дальше по списку комплектух и будет где-то на $1200-1300, но в итоге мощнее будет раза в 2
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|4.40, Wjf (?), 11:15, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В два раза точно не будет, плюс в устройстве игровая оптимизация по железу (полузаказной чип), компактность, тихая система охлаждения, экосистема, удобство и т.п.
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|1.13, Аноним (13), 10:30, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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кругом одни фанатики, какая разница гном там или кде, когда 99% времени там будет запущена стимос
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|2.15, aname (ok), 10:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кругом одни фанатики, какая разница гном там или кде, когда 99% времени
> там будет запущена стимос
Что?
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|2.16, Wjf (?), 10:32, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я вообще в шоке в последнее время от фанатиков кед, неадекватные и больные люди.
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|3.25, Аноним (25), 10:58, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как хорошо, что фанатики гноме такие же. Это единственное что их объединяет и роднит
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|1.17, Аноним (18), 10:34, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Valve единственная компания которая умудряется продавать железо 5ти летней давности по цене нового
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|2.45, dgefs (?), 11:18, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну почему? nintendo то же успешно с этим справляется, ещё игори всегда дорогие и редко скидок дают.
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|2.26, maximnik0 (?), 11:01, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Настолько устаревшее железо не стоит того
А вы давно в ценники заглядывали ? На Авито более менее свежие компьютеры по нормальной цене буквально сметают, плохо продаются как правило старые "офисные" компы.Получился парадокс - одни объявления 40 минут весят ,другие месяцами продаются.
Цены то того - на компоненты от 25% до 300% роста.Даже ноутбучные жёсткие в 2 раза подорожали.Флэшки с юсб2 - нелеквид 10 года сейчас продают по ценам как нормальные флэшки начало прошлого года да и то уже некоторые подорожали на 20% .Это дурдом- единственное что пока не подорожало это залежавшие смарт телевизоры - благодаря Роскомнадзору ,нет спроса :-(
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|1.34, Аноним (34), 11:10, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему так дорого? А как там с режимом ожидания? А сколько времени занимает холодный старт? А можно нажать на кнопку выключения во время игры, а потом снова включить и продолжить играть с того же места? Оптимизация непосредственно под машину есть? Апскейлер норм? Сколько примерно лет будет актуальна эта машина?
Пойдет ли гта6? лол.
Зачем они это сделали, если можно было упороться в портативки, где из конкурентов только дибильный свитч?
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|2.44, слабый гусь (?), 11:17, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>где из конкурентов только дибильный свитч
Из конкурентов там примерно всё остальное такое же, только работающее на винде.
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|1.42, Bob (??), 11:17, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>FPS отстаёт от PlayStation 5
>Steam Machine 512GB ($1049)
zen 4 ryzen 5, 8gb gpu, 16ram
Ну, это убожество можно было и не выпускать...
Осенью ryzen 7 7xxx, 16gpu ram radeon 7xxx, 32ram и прочее Б/У бралось заметно дешевле. Отлично пашет и сейчас.
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