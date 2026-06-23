Компания Valve выпустила игровую приставку Steam Machine на базе Linux

Компания Valve объявила о начале приёма заказов на игровую приставку Steam Machine, поставляемую с Linux-дистрибутивом SteamOS. Первая партия по предзаказам будет отправлена 29 июня. Подготовлены четыре комплектации: Steam Machine 512GB ($1049), Steam Machine 512GB + Steam Controller ($1128), Steam Machine 2TB ($1349) и Steam Machine 2TB + Steam Controller ($1428).

Аппаратная начинка основана на специально разработанном для устройства SoC с процессором десктоп-класса на базе микроархитектуры AMD Zen 4 (6 ядер, 12 потоков, 4.8 GHz) и GPU семейства RDNA3 (28 вычислительных блоков, 2.45GHz, заявлена производительность в 6 раз превышающая GPU из Steam Deck). Устройство оснащено 16 ГБ ОЗУ и 8 ГБ видеопамяти, а также SSD-накопителем в 512ГБ или 2 ТБ в зависимости от модели. Среди портов и расширений: слот micro SD, DisplayPort 1.4 (4K 240Hz, 8K 60Hz), HDMI 2.0 (4K 120Hz), Gigabit Ethernet, один порт USB-C 3.2, 4 порта USB-A, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Размер приставки примерно 15x16x16 см.

В Steam Machine встроен беспроводной интерфейс для взаимодействия с игровым контроллером Steam Controller, который в зависимости от комплектации входит в поставку или может приобретаться отдельно. Помимо управления через Steam Controller заявлена возможность использования контроллеров, периферийных устройств и принадлежностей от других производителей. Из особенностей также отмечается наличие цветной светодиодной полосы с настраиваемой анимацией, раздельным управлением 17 светодиодами и возможностью использования для индикации состояния системы (загрузка, установка обновления и т.п.). Помимо игрового применения Steam Machine может использоваться как рабочая станция со встроенным графическим окружением KDE.

По производительности Steam Machine на несколько FPS отстаёт от PlayStation 5 при тестировании с использованием игры God of War Ragnarök и заметно отстаёт от PlayStation 5 Pro. Уровень шума во время игры в God of War Ragnarök составил 41.4 dB в Steam Machine, 40.4 dB в PS 5 Pro и 39.7 dB в PS 5. Без нагрузки шум от Steam Machine и PS 5 Pro практически не отличим от фонового (32.2 dB), но заметен от PS 5 (33.3 dB). Среднее энергопотребление при высокой нагрузке составило 176 Вт при максимальной температуре 70°.

Применяемый в приставке дистрибутив SteamOS основан на Arch Linux и предоставляет два режима работы интерфейса - оболочку Steam и среду рабочего стола KDE Plasma. Для запуска игр задействован композитный сервер Gamescope. Дистрибутив поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak и использует мультимедийный сервер PipeWire.



