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Компания Valve выпустила игровую приставку Steam Machine на базе Linux

23.06.2026 09:10 (MSK)

Компания Valve объявила о начале приёма заказов на игровую приставку Steam Machine, поставляемую с Linux-дистрибутивом SteamOS. Первая партия по предзаказам будет отправлена 29 июня. Подготовлены четыре комплектации: Steam Machine 512GB ($1049), Steam Machine 512GB + Steam Controller ($1128), Steam Machine 2TB ($1349) и Steam Machine 2TB + Steam Controller ($1428).

Аппаратная начинка основана на специально разработанном для устройства SoC с процессором десктоп-класса на базе микроархитектуры AMD Zen 4 (6 ядер, 12 потоков, 4.8 GHz) и GPU семейства RDNA3 (28 вычислительных блоков, 2.45GHz, заявлена производительность в 6 раз превышающая GPU из Steam Deck). Устройство оснащено 16 ГБ ОЗУ и 8 ГБ видеопамяти, а также SSD-накопителем в 512ГБ или 2 ТБ в зависимости от модели. Среди портов и расширений: слот micro SD, DisplayPort 1.4 (4K 240Hz, 8K 60Hz), HDMI 2.0 (4K 120Hz), Gigabit Ethernet, один порт USB-C 3.2, 4 порта USB-A, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Размер приставки примерно 15x16x16 см.

В Steam Machine встроен беспроводной интерфейс для взаимодействия с игровым контроллером Steam Controller, который в зависимости от комплектации входит в поставку или может приобретаться отдельно. Помимо управления через Steam Controller заявлена возможность использования контроллеров, периферийных устройств и принадлежностей от других производителей. Из особенностей также отмечается наличие цветной светодиодной полосы с настраиваемой анимацией, раздельным управлением 17 светодиодами и возможностью использования для индикации состояния системы (загрузка, установка обновления и т.п.). Помимо игрового применения Steam Machine может использоваться как рабочая станция со встроенным графическим окружением KDE.

По производительности Steam Machine на несколько FPS отстаёт от PlayStation 5 при тестировании с использованием игры God of War Ragnarök и заметно отстаёт от PlayStation 5 Pro. Уровень шума во время игры в God of War Ragnarök составил 41.4 dB в Steam Machine, 40.4 dB в PS 5 Pro и 39.7 dB в PS 5. Без нагрузки шум от Steam Machine и PS 5 Pro практически не отличим от фонового (32.2 dB), но заметен от PS 5 (33.3 dB). Среднее энергопотребление при высокой нагрузке составило 176 Вт при максимальной температуре 70°.

Применяемый в приставке дистрибутив SteamOS основан на Arch Linux и предоставляет два режима работы интерфейса - оболочку Steam и среду рабочего стола KDE Plasma. Для запуска игр задействован композитный сервер Gamescope. Дистрибутив поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak и использует мультимедийный сервер PipeWire.



  1. Главная ссылка к новости (https://store.steampowered.com...)
  2. OpenNews: Компания Valve опубликовала дистрибутив для игровых консолей SteamOS 3.8
  3. OpenNews: Valve опубликовала CAD-файлы корпуса Steam Controller. Популярность Linux-систем в Steam
  4. OpenNews: Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%
  5. OpenNews: Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем Steam Frame, поставляемые с Linux
  6. OpenNews: Компания Valve начнёт напрямую участвовать в разработке Arch Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65745-steam
Ключевые слова: steam, valve
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Замете, SteamOS именно на Arch KDE.
     
     
  • 2.3, АДмин (?), 09:59, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это достижение ? Или факт что Arch можно использовать в коммерческих целях ???
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:43, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE рулит
     
     
  • 4.32, Wjf (?), 11:08, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока оно только тупит.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:15, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там от арча практически ничего не осталось.
     
  • 2.12, Wjf (?), 10:27, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мне больше нравиться Fedora Gnome
     
     
  • 3.41, анм (?), 11:15, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    грустно быть тобой
     
     
  • 4.43, Wjf (?), 11:17, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поплачь, пройдет
     
     
  • 5.46, анм (?), 11:19, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Само собой у меня это пройдет

    А вот ты таким и останешься, хех мда

     

  • 1.2, Аноним (1), 09:56, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему SteamOS именно на Arch KDE? Да потому что Valve всеми силами уже пыталась реанимировать Debian с Gnome... Почти никто не был доволен доволен результатом, это был провал!
     
     
  • 2.4, iPony128052 (?), 10:09, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так суть не конкертно в дистрибутиве и DE была.

    Провалилась идея нативных игр.

     
     
  • 3.6, aname (ok), 10:10, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких нативных игр?
     
     
  • 4.33, слабый гусь (?), 11:08, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нуу.. идея о том, что их начнут выпускать. Для аудитории в 3%.. Да.
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:35, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутив тоже имеет значение и Арч наиболее разумное решение если вы делаете его стабильным
     
     
  • 4.24, aname (ok), 10:55, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутив тоже имеет значение и Арч наиболее разумное решение если вы делаете
    > его стабильным

    Если есть возможность делать дистр стабильным, то какая разница, что это за дистр. Уж не говоря о том, что можно вообще собрать свой.

     
  • 4.35, слабый гусь (?), 11:12, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Господа, вот у нас тут есть линукс. Давайте сделаем его стабильным? Ну, почему бы и нет, господа?
    - Ну, не знаем, не знаем. Стабильный линукс. Такого доселе не случалось ещё никогда. А стоит ли? И как на это отреагируют наши преданные пользователи?
     
  • 2.5, aname (ok), 10:09, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбор KDE был довольно таки ожидаем, ибо кормить крысой или тайлами- это для людей со вкусами не очень распространёнными, а ГНОйМ, особенно, что касается разработки, для людей, со вкусами, сильно не распространёнными, то выбор рача- история, конечно, интересная. Хотелось бы услышать, как проходил выбор дистра, или это было: "ой, да давай что- нибудь, там видно будет".

    Я, конечно, ожидал, что там будет какая- то Гента, но, видимо, главное причиной выбора рача был AUR. Если да, то это в очередной раз подчёркивает необходимость наличия именно что софта для линуха.

     
     
  • 3.10, Аноним (8), 10:17, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.22, Мемоним (?), 10:50, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им AUR если это специализированная машинка с атомарным образом? Ставить очередной нескучный проигрыватель? Steam сам по сути и есть пакетный менеджер, только для игорей. Тут бы какой-нибудь Yocto подошел, но видимо спецов не нашлось.
     
     
  • 4.31, aname (ok), 11:08, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем им AUR если это специализированная машинка с атомарным образом? Ставить очередной
    > нескучный проигрыватель? Steam сам по сути и есть пакетный менеджер, только
    > для игорей. Тут бы какой-нибудь Yocto подошел, но видимо спецов не
    > нашлось.

    1. А что плохого в большой репе софта? В новости же сказано, что хочешь поработать- вот те, пожалуйста, нормальное KDE, работай.
    2. Вольво пилит, допиливает и в целом пытается развивать дистр Линуха общего назначения, начиная заходить в сегмент домашних компов пользователей, и, в обозримом будущем, составит неиллюзорную конкуренцию Винде в этом сегменте. Да и гуглу, с его ведроидом, тоже. У них там спецов достаточно, чтоб не только из репы пакеты ставить и кричать, какой линух крутой.

     
  • 3.23, Admino (ok), 10:52, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, дистрибутив SteamOS ты не видел, но вовсю обсуждаешь вкус устриц с теми, кто их ел.
     
     
  • 4.36, aname (ok), 11:12, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я так понимаю, дистрибутив SteamOS ты не видел, но вовсю обсуждаешь вкус
    > устриц с теми, кто их ел.

    Ты всегда можешь рассказать здесь, что и с чем не то и не так

     
  • 4.39, test (??), 11:14, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хочешь подглядеть возьми Bazzite, та же атомарщина, таже КДЕ, правда на Fedora но это не суть. Все сделано практически 1 в 1 как SteamOS.
     
  • 3.37, слабый гусь (?), 11:13, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >главное причиной выбора рача был AUR

    Спасибо вам за мой день.

     

  • 1.7, iPony128052 (?), 10:12, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Дистрибутив поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak и использует мультимедийный сервер PipeWire

    Про главное для местной публики не написали - SystemD

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:01, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, чуваки со Steam Deck, которые покупают приставку такие,
    Да бл*ин, опять этот Systemd там.
    А чуваки покупающие Playstation, опять эта OrbiOs, на FreeBSD.
    А чуваки покупающие Xbox, да бл*ин опять эта Xbox System Software, от Microsoft.
     
  • 2.38, слабый гусь (?), 11:14, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вам спасибо. Сегодня здесь вкусно кормят.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:15, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С такой ценой нинужон. Будь ты проклят, Сэм Альтман.
     
     
  • 2.14, Wjf (?), 10:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какой ценой? Самосборный комп с аналогичными компонентами будет дороже или впритык по цене с этим устройством.
     
     
  • 3.20, amenshchikov (ok), 10:39, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, что имел в виду автор коммента, но я за такие деньги год назад взял PS 5 Pro с дисководом и парой дисков на сдачу. И судя по всему не прогадал.
     
  • 3.30, Аноним (9), 11:07, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    9600Х, какая-то 5060 на 8 гб, B850 мать, 16 гб ддр5 5200 с такими себе таймингами (вот тут больно, даже так, баксов где-то 250 будет), ссд на 1 тб (тут тоже больно второй раз), ну и дальше по списку комплектух и будет где-то на $1200-1300, но в итоге мощнее будет раза в 2
     
     
  • 4.40, Wjf (?), 11:15, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В два раза точно не будет, плюс в устройстве игровая оптимизация по железу (полузаказной чип), компактность, тихая система охлаждения, экосистема, удобство и т.п.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:24, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:30, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кругом одни фанатики, какая разница гном там или кде, когда 99% времени там будет запущена стимос
     
     
  • 2.15, aname (ok), 10:31, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кругом одни фанатики, какая разница гном там или кде, когда 99% времени
    > там будет запущена стимос

    Что?

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:01, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про game mode видимо
     
  • 2.16, Wjf (?), 10:32, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я вообще в шоке в последнее время от фанатиков кед, неадекватные и больные люди.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:58, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как хорошо, что фанатики гноме такие же. Это единственное что их объединяет и роднит
     

  • 1.17, Аноним (18), 10:34, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Valve единственная компания которая умудряется продавать железо 5ти летней давности по цене нового
     
     
  • 2.45, dgefs (?), 11:18, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну почему? nintendo то же успешно с этим справляется, ещё игори всегда дорогие и редко скидок дают.
     

  • 1.19, Аноним (18), 10:36, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настолько устаревшее железо не стоит того
     
     
  • 2.26, maximnik0 (?), 11:01, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Настолько устаревшее железо не стоит того

    А вы давно в ценники заглядывали ? На Авито более менее свежие компьютеры по нормальной цене буквально сметают, плохо продаются как правило старые  "офисные" компы.Получился парадокс - одни объявления 40 минут весят ,другие месяцами продаются.
    Цены то того - на компоненты от 25% до 300% роста.Даже ноутбучные жёсткие в 2 раза подорожали.Флэшки с юсб2 - нелеквид 10 года сейчас продают по ценам как нормальные флэшки начало прошлого года да и то уже некоторые подорожали на 20% .Это дурдом- единственное что пока не подорожало это залежавшие смарт телевизоры - благодаря Роскомнадзору ,нет спроса :-(

     

  • 1.29, слабый гусь (?), 11:06, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит просто ужасно. То есть, как вы и любите.
     
  • 1.34, Аноним (34), 11:10, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему так дорого? А как там с режимом ожидания? А сколько времени занимает холодный старт? А можно нажать на кнопку выключения во время игры, а потом снова включить и продолжить играть с того же места? Оптимизация непосредственно под машину есть? Апскейлер норм? Сколько примерно лет будет актуальна эта машина?
    Пойдет ли гта6? лол.
    Зачем они это сделали, если можно было упороться в портативки, где из конкурентов только дибильный свитч?
     
     
  • 2.44, слабый гусь (?), 11:17, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >где из конкурентов только дибильный свитч

    Из конкурентов там примерно всё остальное такое же, только работающее на винде.

     

  • 1.42, Bob (??), 11:17, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >FPS отстаёт от PlayStation 5
    >Steam Machine 512GB ($1049)

    zen 4 ryzen 5, 8gb gpu, 16ram

    Ну, это убожество можно было и не выпускать...

    Осенью ryzen 7 7xxx, 16gpu ram radeon 7xxx, 32ram и прочее Б/У бралось заметно дешевле. Отлично пашет и сейчас.

     

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