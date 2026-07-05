Выпуск DXVK 3.0.1, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

|
|1.1, Аноним (1), 23:58, 05/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Direct3D 8 ... требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.4
Напомните-ка, в каком году был DX-8, что в нём такого было, для чего требуется вулкан не ниже 1.4?!
|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (1), 00:53, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Странно, ещё недавно DXVK требовал вулкана всего лишь 1.3... Что случилось с восьмым директом, что не стало хватать возможностей 1.3 вулкана?
|
|2.3, Китсун (?), 00:04, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть dxvk sarek
Причина вулкана 1.4 в глубоких изменениях с переписанным компилятором
|
|
|
|3.9, Аноним (1), 00:55, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вроде DX 8-11 не менялись за это время... О каких "глубоких изменениях" речь?
|
|2.4, Аноним (4), 00:20, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Напомните-ка, в каком году был DX-8, что в нём такого было, для чего требуется вулкан не ниже 1.4?!
Он требуется для эффективной и переносимой реализации. Иначе либо не так быстро, либо как в винде, производитель пилит dx пай в драйвере.
|
|
|
|3.10, Аноним (1), 00:57, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В чём дельта между VK 1.3 и 1.4, что потребовалась для эмуляции DX времён чуть ли не прошлого века?
|
|
|
|4.17, Ivan_83 (ok), 01:39, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там не 1-1 трансляция идёт, там скорее всего абстрактное представление создаётся, и в какой то момент автор решил что ему проще проще когда 1.4 снизу.
|
|3.12, Аноним (1), 01:01, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Иначе либо не так быстро
Не знал, что современные видюхи тормозят больше, чем времён DX 8.
|
|2.5, Bob (??), 00:28, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Старому железу - винда. Там несколько фпс в нэтиве - решает...
|
|2.11, Аноним (1), 00:58, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Требуется для продаж видеокарт не старше 6 лет.
Единственный внятный ответ, и тот скрыт почему-то.
|
|1.7, Аноним (7), 00:41, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
На старых карточках всё так же сломано? Зависает при компиляции шейдеров судя по индикатору. Как в апреле сломали так и забили, некому даже багрепорт заполнить.
|
|
|
|2.15, cheburnator9000 (ok), 01:30, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
во всех directx до 12 компиляция шейдеров была синхронной, в dxvk были хаки для ее асинхронности чтобы игра не микрофризила постоянно, в этот момент текстуры были просто черными пока данный шейдер не обработан.
всего скорее сломали да, не думаю что кому-то есть дело до geforce GT 420 выпуска 2010 года.
|
|2.16, Ivan_83 (ok), 01:36, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вам лично зачем распоследняя версия DXVK!?
Я вот свои вайн бутылки собрал годы назад, они до сих пор работают и я там ничего не меняю, мне как то пофик что там где то поди ещё 1.х версия стоит, где то 2.х - вот вообще не колышет.
|