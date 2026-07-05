Выпуск DXVK 3.0.1, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 3.0.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.4, таких как NVIDIA 575.51.02, Mesa AMD RADV 25.0, NVIDIA 25.1 и Intel ANV 25.1. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D, работающих поверх OpenGL. Основные изменения: На всех десктопных GPU отключено использование вторичного буфера команд, что немного снизило производительность в небольшом числе игр с неоптимальными шаблонами MSAA-сглаживания, но решило некоторые проблемы с отрисовкой и зависанием GPU.

Устранены регрессии при отрисовке, проявлявшиеся в играх на базе D3D9, таких как Black Mesa, Gothic 3 и GTA IV.

Устранено аварийное завершение при выгрузке D3D-библиотек пир активном D3D-устройстве.

Обходным путём блокировано проявление ошибки в Mesa-драйвере ANV, приводивший к зависанию GPU в некоторых играх на системах с Intel Alchemist и более старыми GPU. На системах с подобными GPU по умолчанию включены буферы дескрипторов, что негативно повлияло на производительность.

Решены проблемы в играх: Empire Earth 2 Fallout 3 Fruit Ninja Kane & Lynch: Dead Men King's Bounty: The Legend Manhunt Splinter Cell 3 Total War: Medieval II





