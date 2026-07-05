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Выпуск DXVK 3.0.1, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

05.07.2026 23:28 (MSK)

Доступен выпуск прослойки DXVK 3.0.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.4, таких как NVIDIA 575.51.02, Mesa AMD RADV 25.0, NVIDIA 25.1 и Intel ANV 25.1. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • На всех десктопных GPU отключено использование вторичного буфера команд, что немного снизило производительность в небольшом числе игр с неоптимальными шаблонами MSAA-сглаживания, но решило некоторые проблемы с отрисовкой и зависанием GPU.
  • Устранены регрессии при отрисовке, проявлявшиеся в играх на базе D3D9, таких как Black Mesa, Gothic 3 и GTA IV.
  • Устранено аварийное завершение при выгрузке D3D-библиотек пир активном D3D-устройстве.
  • Обходным путём блокировано проявление ошибки в Mesa-драйвере ANV, приводивший к зависанию GPU в некоторых играх на системах с Intel Alchemist и более старыми GPU. На системах с подобными GPU по умолчанию включены буферы дескрипторов, что негативно повлияло на производительность.
  • Решены проблемы в играх:
    • Empire Earth 2
    • Fallout 3
    • Fruit Ninja
    • Kane & Lynch: Dead Men
    • King's Bounty: The Legend
    • Manhunt
    • Splinter Cell 3
    • Total War: Medieval II


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 3.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск DXVK-Sarek 1.11.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 для GPU без поддержки Vulkan 1.3
  4. OpenNews: Выпуск D7VK 1.8, реализации Direct3D 3-7 поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65849-dxvk
Ключевые слова: dxvk
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:58, 05/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Direct3D 8 ...  требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.4

    Напомните-ка, в каком году был DX-8, что в нём такого было, для чего требуется вулкан не ниже 1.4?!

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:02, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для всего DXVK 3.0+ нужен Vulkan 1.4+
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 00:53, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, ещё недавно DXVK требовал вулкана всего лишь 1.3... Что случилось с восьмым директом, что не стало хватать возможностей 1.3 вулкана?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 01:02, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С чего ты взял, что это хоть как-то связано с восьмым dx?
     
  • 2.3, Китсун (?), 00:04, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть dxvk sarek

    Причина вулкана 1.4 в глубоких изменениях с переписанным компилятором

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 00:55, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде DX 8-11 не менялись за это время... О каких "глубоких изменениях" речь?
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:20, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напомните-ка, в каком году был DX-8, что в нём такого было, для чего требуется вулкан не ниже 1.4?!

    Он требуется для эффективной и переносимой реализации. Иначе либо не так быстро, либо как в винде, производитель пилит dx пай в драйвере.  

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 00:57, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём дельта между VK 1.3 и 1.4, что потребовалась для эмуляции DX времён чуть ли не прошлого века?
     
     
  • 4.17, Ivan_83 (ok), 01:39, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не 1-1 трансляция идёт, там скорее всего абстрактное представление создаётся, и в какой то момент автор решил что ему проще проще когда 1.4 снизу.
     
  • 3.12, Аноним (1), 01:01, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Иначе либо не так быстро

    Не знал, что современные видюхи тормозят больше, чем времён DX 8.

     
  • 2.5, Bob (??), 00:28, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Старому железу - винда. Там несколько фпс в нэтиве - решает...
     
  • 2.6, Аноним (-), 00:34, 06/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.11, Аноним (1), 00:58, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Требуется для продаж видеокарт не старше 6 лет.

    Единственный внятный ответ, и тот скрыт почему-то.

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:41, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На старых карточках всё так же сломано? Зависает при компиляции шейдеров судя по индикатору. Как в апреле сломали так и забили, некому даже багрепорт заполнить.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:29, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >некому

    А у тебя какая причина?

     
  • 2.15, cheburnator9000 (ok), 01:30, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во всех directx до 12 компиляция шейдеров была синхронной, в dxvk были хаки для ее асинхронности чтобы игра не микрофризила постоянно, в этот момент текстуры были просто черными пока данный шейдер не обработан.

    всего скорее сломали да, не думаю что кому-то есть дело до geforce GT 420 выпуска 2010 года.

     
  • 2.16, Ivan_83 (ok), 01:36, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вам лично зачем распоследняя версия DXVK!?
    Я вот свои вайн бутылки собрал годы назад, они до сих пор работают и я там ничего не меняю, мне как то пофик что там где то поди ещё 1.х версия стоит, где то 2.х - вот вообще не колышет.
     

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