Обновление OpenWrt 25.12.5

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:28, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://mikrotik.com/software/all

3.14 , анм ( ? ), 14:16, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дваждую, опенврт до (даже) уровня микрота еще как до пекина раком.

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:28, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Там обычно часть оборудования роутера не поддерживается. У корпораций всё работает.

3.4 , Аноним ( 4 ), 12:40, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй зоопарк устройств поддерживать

4.5 , Аноним ( 3 ), 12:47, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Попробуй зоопарк устройств поддерживать А у корпораций не зоопарк?

5.13 , Аноним ( 13 ), 14:08, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только свой зоо...модельный ряд.

3.7 , Аноним ( 13 ), 13:06, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это "обычно" в случае, если имеются тоько блободрайвера для WiFi. Особенно этим страдают девайсы, где использованы SoC от Бредкома. Типичный пример - ASUS RT-N66U, нцать лет, как не работает 5 ГГц, на 2.4 мощность 1 мВт. Проект OpenWrt избегает блобиков.

2.8 , aname ( ok ), 13:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Список корпораций, которые не умеют делать, в студию

3.10 , Аноним ( 10 ), 13:50, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все без исключения

3.11 , Аноним ( 13 ), 14:03, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – D-Link - марка №1, login: admin, password: admin. И ни каких тебе требований сменить пароль.

4.15 , Аноним ( 3 ), 14:17, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > D-Link - марка №1, login: admin, password: admin. И ни каких тебе

> требований сменить пароль. А где такое требование? Ну, не знаю, у тплинков тоже пароль на корпусе написан и менять его никто не будет.

5.18 , Аноним ( 13 ), 14:25, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот в OpenWrt точно есть такое требование.

4.16 , анм ( ? ), 14:17, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если тебе нужно отдельное напоминание для смены дефолтного пароля, то у меня плохие новости для твоих безопасников (если ты работаешь, канеш, с таким то подходом)

5.19 , Аноним ( 13 ), 14:28, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Речь не про меня, а про типичного хомячка, купившего роутер. Надо, чтоб не раздавал, пока не удосужатся сменить. И уж, тем более, не выствылять такое безобраpие для доступа из WAN.

