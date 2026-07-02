Обновление OpenWrt 25.12.5

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|1.1, Аноним (1), 12:00, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это очень нужно. Корпорации не умеют делать качественные прошивки, в отличие от сообщества.
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|3.14, анм (?), 14:16, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дваждую, опенврт до (даже) уровня микрота еще как до пекина раком.
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|2.3, Аноним (3), 12:28, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там обычно часть оборудования роутера не поддерживается. У корпораций всё работает.
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|4.5, Аноним (3), 12:47, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Попробуй зоопарк устройств поддерживать
А у корпораций не зоопарк?
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|3.7, Аноним (13), 13:06, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это "обычно" в случае, если имеются тоько блободрайвера для WiFi. Особенно этим страдают девайсы, где использованы SoC от Бредкома. Типичный пример - ASUS RT-N66U, нцать лет, как не работает 5 ГГц, на 2.4 мощность 1 мВт. Проект OpenWrt избегает блобиков.
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|2.8, aname (ok), 13:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Список корпораций, которые не умеют делать, в студию
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|3.11, Аноним (13), 14:03, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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D-Link - марка №1, login: admin, password: admin. И ни каких тебе требований сменить пароль.
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|4.15, Аноним (3), 14:17, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> D-Link - марка №1, login: admin, password: admin. И ни каких тебе
> требований сменить пароль.
А где такое требование? Ну, не знаю, у тплинков тоже пароль на корпусе написан и менять его никто не будет.
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|4.16, анм (?), 14:17, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если тебе нужно отдельное напоминание для смены дефолтного пароля, то у меня плохие новости для твоих безопасников (если ты работаешь, канеш, с таким то подходом)
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|5.19, Аноним (13), 14:28, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь не про меня, а про типичного хомячка, купившего роутер. Надо, чтоб не раздавал, пока не удосужатся сменить. И уж, тем более, не выствылять такое безобраpие для доступа из WAN.
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|1.12, Аноним (12), 14:06, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Суть не с том умеют или нет, а в том что срок выпуска обновлений безопасности и в общем срок поддержки оборудования, также свободная прошивка подразумевает меньший шанс наличия бекдоров.
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|2.17, анм (?), 14:19, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это пока ллмницу не натравили, а там уж найдут, в довесок к заводским хардварным
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