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Обновление OpenWrt 25.12.5

02.07.2026 11:18 (MSK)

Представлен корректирующий выпуск дистрибутива OpenWrt 25.12.5, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает более 2200 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 41 целевой платформы.

Среди изменений:

  • Добавлена поддержка устройств:
    • ipq40xx: Linksys MR9000
    • mediatek: GL.iNET GL-MT3600BE, Huasifei WH3000R (NAND), JioRouter AX6000 (JIDU6101), netis EAP930 V1, netis MEX605, TP-Link F65 v1, Zbtlink ZBT-Z8106AX-S
    • mvebu: Zyxel NAS326
    • ramips (mt76x8): Cudy WR300 v1
    • ramips (mt7621): I-O DATA WN-AX2033GR2
  • Добавлены новые варианты сборок для ранее поддерживаемых устройств на чипах mediatek: Qihoo 360T7, Creatlentem CLT-R30B1 и Bazis AX3000WM.
  • Внесены исправления, связанные с работой платформ:
    • ath79: MikroTik AR8216/AR8236/AR8316
    • mediatek: Wavlink WL-WN536AX6 rev A, Qihoo 360T7
    • ramips: PAX1800 Lite, Cudy LT300 v3
    • rtl8367b: RTL8367S-VB
    • mvebu: uDPU / eDPU
    • ipq806x: AP3935
    • airoha: an7581
  • Добавлен новый обработчик для отображения активности сетевых интерфейсов через светодиодные индикаторы, имеющиеся на устройствах.
  • Внесены исправления проблем, влияющих на стабильность, в odhcpd, odhcp6c, ubus, rpcd, uhttpd, umdns, uclient и fstools.
  • Обновлены версии ядра Linux 6.12.94 (было 6.12.87), OpenSSL 3.5.7, wireless-regdb 2026.05.30, dnsmasq 2.93, util-linux 2.41.5.
  • Устранены удалённо эксплуатируемые уязвимости в сетевых сервисах, включённых по умолчанию:
    • odhcpd (CVE-2026-53921) - удалённое переполнение буфера, экслуатируемое через специально оформленный DHCPv6-запрос.
    • LuCI - подстановка кода в web-интерфейс через отдачу специально оформленного имени хоста через DHCPv6.
    • luci-app-tailscale-community - возможность пользователю, имеющему доступ в web-интерфейс, выполнить команды с правами root.
    • uhttpd (CVE-2026-55612) - вклинивание в чужие запросы.
    • cgi-io - обход ACL для чтения файлов, принадлежащих root.
    • ead (Emergency Access Daemon) - DoS-атака на стадии до прохождении аутентификации.
    • накопившиеся уязвимости в ядре Linux, OpenSSL, musl и Dropbear SSH.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Обновление OpenWrt 25.12.3
  3. OpenNews: 10-гигабитный маршрутизатор Turris Omnia NG Wired, использующий OpenWRT
  4. OpenNews: Релиз OpenWrt 25.12 с заменой пакетного менеджера и системой обновления прошивки
  5. OpenNews: Опубликован инструментарий для запуска Debian на устройстве OpenWrt One
  6. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65827-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это очень нужно. Корпорации не умеют делать качественные прошивки, в отличие от сообщества.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:28, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://mikrotik.com/software/all
     
     
  • 3.14, анм (?), 14:16, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дваждую, опенврт до (даже) уровня микрота еще как до пекина раком.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:28, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там обычно часть оборудования роутера не поддерживается. У корпораций всё работает.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:40, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй зоопарк устройств поддерживать
     
     
  • 4.5, Аноним (3), 12:47, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуй зоопарк устройств поддерживать

    А у корпораций не зоопарк?

     
     
  • 5.13, Аноним (13), 14:08, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только свой зоо...модельный ряд.
     
  • 3.7, Аноним (13), 13:06, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это "обычно" в случае, если имеются тоько блободрайвера для WiFi. Особенно этим страдают девайсы, где использованы SoC от Бредкома. Типичный пример - ASUS RT-N66U, нцать лет, как не работает 5 ГГц, на 2.4 мощность 1 мВт. Проект OpenWrt избегает блобиков.
     
  • 2.8, aname (ok), 13:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Список корпораций, которые не умеют делать, в студию
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:50, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все без исключения
     
  • 3.11, Аноним (13), 14:03, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    D-Link - марка №1, login: admin, password: admin. И ни каких тебе требований сменить пароль.
     
     
  • 4.15, Аноним (3), 14:17, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > D-Link - марка №1, login: admin, password: admin. И ни каких тебе
    > требований сменить пароль.

    А где такое требование? Ну, не знаю, у тплинков тоже пароль на корпусе написан и менять его никто не будет.

     
     
  • 5.18, Аноним (13), 14:25, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в OpenWrt точно есть такое требование.
     
  • 4.16, анм (?), 14:17, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тебе нужно отдельное напоминание для смены дефолтного пароля, то у меня плохие новости для твоих безопасников (если ты работаешь, канеш, с таким то подходом)
     
     
  • 5.19, Аноним (13), 14:28, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь не про меня, а про типичного хомячка, купившего роутер. Надо, чтоб не раздавал, пока не удосужатся сменить. И уж, тем более, не выствылять такое безобраpие для доступа из WAN.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:06, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Суть не с том умеют или нет, а в том что срок выпуска обновлений безопасности и в общем срок поддержки оборудования, также свободная прошивка подразумевает меньший шанс наличия бекдоров.
     
     
  • 2.17, анм (?), 14:19, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это пока ллмницу не натравили, а там уж найдут, в довесок к заводским хардварным
     

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