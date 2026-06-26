Выпуск DXVK 3.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

> Не многовато ли?

в самый раз

> Для игр прошлого века, которые запускались на компах, на порядки медленнее современных.

ты запускать их собрался на современных компах, а на старые компы можешь вкорячить старую венду и все будет хорошо

> Это ж что получается, i9 с RTX еле-еле тянет то, что вертелось на MX200?

как ты умудрился перепутать поддержку расширений и необходимую производительность? ты на Си чтоли пишешь? иного объяснения у меня нет

ну и подскажи плз, где мне найти драйвера для mx200 с поддержкой Direct3D 8, 9, 10 и 11

