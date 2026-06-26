Выпуск DXVK 3.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

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|1.1, Аноним (1), 10:22, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.4
Осуждаю.
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|2.12, Аноним (12), 11:16, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это начиная с Maxwell, а Kepler и старше всё равно уже можно считать тыквой (в линуксе).
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|2.8, Аноним (9), 11:08, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Желательно кластер из RTX 5090, а то тетрис тормозить будет.
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|1.7, Аноним (9), 11:05, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.4
Не многовато ли? Для игр прошлого века, которые запускались на компах, на порядки медленнее современных. Это ж что получается, i9 с RTX еле-еле тянет то, что вертелось на MX200?
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|2.10, Тянет (?), 11:11, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> еле-еле тянет то, что вертелось на MX200?
любая интеловская или амудешная интеграшка за последние лет 10 поддерживает API Vulkan 1.4 в Linux и разбивает в хлaм MX200.
когда Куртка вместо мозга - здеся **не** техническая проблема.
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|2.15, Аноним (-), 11:32, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не многовато ли?
в самый раз
> Для игр прошлого века, которые запускались на компах, на порядки медленнее современных.
ты запускать их собрался на современных компах, а на старые компы можешь вкорячить старую венду и все будет хорошо
> Это ж что получается, i9 с RTX еле-еле тянет то, что вертелось на MX200?
как ты умудрился перепутать поддержку расширений и необходимую производительность? ты на Си чтоли пишешь? иного объяснения у меня нет
ну и подскажи плз, где мне найти драйвера для mx200 с поддержкой Direct3D 8, 9, 10 и 11
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|1.11, Соль земли2 (?), 11:13, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никакой обратной совместимости. Остаётся рассчитывать, что конечный софт поддержит старые версии DXVK и вообще старые комбинации API.
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