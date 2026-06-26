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Выпуск DXVK 3.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

26.06.2026 10:03 (MSK)

Доступен выпуск прослойки DXVK 3.0, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.4, таких как NVIDIA 575.51.02, Mesa AMD RADV 25.0, NVIDIA 25.1 и Intel ANV 25.1. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Для всех поддерживаемых шейдерных моделей задействован компилятор шейдеров dxbc-spirv. Компиляция шейдеров перенесена из основного потока в отдельные потоки. Реализовано кэширование на диске промежуточного представления шейдеров (кэш сохраняется в подкаталоге AppData/Local в текущем префиксе Wine). Использование dxbc-spirv позволило снизить потребление памяти, сократить время запуска, исключить подвисания и избавиться от ряда проблем, проявлявшихся в играх Postal: Brain Damaged, Snowrunner, Overwatch, God of War, Days Gone и Final Fantasy XIV, которых не удавалось устранить в старом коде трансляции шейдеров.
  • Для D3D9 реализована поддержка шейдерных моделей 1-3.
  • По умолчанию задействовано Vulkan-расширение VK_EXT_descriptor_heap. По сравнению с ранее применявшимся хранилищем дескрипторов на базе Vulkan-расширения VK_EXT_descriptor_buffer, новая реализация обеспечивает тот же уровень производительности операций, выполняемых на CPU, но снижает нагрузку на GPU, особенно при использовании видеокарт NVIDIA. Для работы на системах с видеокартами NVIDIA требуется как минимум версия проприетарных драйверов NVIDIA 595.84. Реализация на базе VK_EXT_descriptor_buffer объявлена устаревшей и будет удалена в одном из следующих выпусков.
  • В реализации Direct3D 9 вместо генерации шейдеров на лету теперь используются uber-шейдеры, оптимизированные версии которых компилируются в фоне, что решило проблемы с подвисанием некоторых старых игр, таких как Unreal Tournament 2004. Обеспечена загрузка буферов по необходимости, как в Windows, вместо заблаговременного размещения в видеопамяти, что устранило аварийные завершения некоторых 32-разрядных D3D9-игр из-за ограниченного адресного пространства.
  • Обеспечена корректная работа мультисэмплинга (MSAA) в режиме D3DRS_MULTISAMPLEANTIALIAS на системах с поддержкой Vulkan-расширений VK_EXT_sample_locations и VK_EXT_extended_dynamic_state3, что решило проблемы с рендерингом в Anno 1701, Men of War и других играх при включении MSAA.
  • Обеспечена поддержка работы с общими ресурсами (Shared resources) в штатных версиях Wine без дополнительных патчей от проекта Proton.
  • Удалена переменная окружения DXVK_FRAME_RATE, применявшаяся для ограничения частоты кадров (Frame rate limiter), вместо которой рекомендуется использовать внешние ограничители, такие как Gamescope и Mangohud. Для активации встроенного ограничителя можно использовать настройку "dxvk.maxFrameRate = n".
  • Решены проблемы в играх:
    • Bioshock Infinite
    • Borderlands 2
    • Colin McRae Rally 3
    • Dirt Rally 2
    • Fallout New Vegas
    • Insurgency & Counter-Strike
    • Jump Space
    • Max Payne
    • Railroad Tycoon 3
    • Resident Evil 6
    • Sang-Froid: Tales of Werewolves
    • Sea Dogs
    • Splinter Cell 4
    • The I of the Dragon
    • The Sims 3
    • Total War: Pharaoh
    • Witch on the Holy Night
    • World of Final Fantasy
    • Vietcong
  • Требования к минимальной версии графического API повышены до Vulkan 1.4. Для работы теперь требуются как минимум версии драйверов AMD RADV 25.0, NVIDIA 575.51.02, NVIDIA 25.1 и Intel ANV 25.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 2.7, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск DXVK-Sarek 1.11.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 для GPU без поддержки Vulkan 1.3
  4. OpenNews: Бета-версия Proton 11.0
  5. OpenNews: Релиз Proton 10.0-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск D7VK 1.8, реализации Direct3D 3-7 поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65775-dxvk
Ключевые слова: dxvk
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.4

    Осуждаю.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:10, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, что VK1.3 не тянет то, что тянул DX8...
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:16, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это начиная с Maxwell, а Kepler и старше всё равно уже можно считать тыквой (в линуксе).
     
  • 2.14, a (??), 11:28, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть DXVK-Sarek под vk1.3
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:25, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Теперь Nvidia 50х нужна что ли?
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 11:08, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Желательно кластер из RTX 5090, а то тетрис тормозить будет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:33, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Решены проблемы в играх: Sang-Froid: Tales of Werewolves

    https://store.steampowered.com/app/227220/SangFroid__Tales_of_Werewolves/

     
     
  • 2.13, Аноним (4), 11:16, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатно!
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:56, 26/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:59, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда уже Wine под винду портируют..
     
  • 1.7, Аноним (9), 11:05, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.4

    Не многовато ли? Для игр прошлого века, которые запускались на компах, на порядки медленнее современных. Это ж что получается, i9 с RTX еле-еле тянет то, что вертелось на MX200?

     
     
  • 2.10, Тянет (?), 11:11, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > еле-еле тянет то, что вертелось на MX200?

    любая интеловская или амудешная интеграшка за последние лет 10 поддерживает API Vulkan 1.4 в Linux и разбивает в хлaм  MX200.

    когда Куртка вместо мозга - здеся **не** техническая проблема.

     
  • 2.15, Аноним (-), 11:32, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не многовато ли?

    в самый раз

    > Для игр прошлого века, которые запускались на компах, на порядки медленнее современных.

    ты запускать их собрался на современных компах, а на старые компы можешь вкорячить старую венду и все будет хорошо

    > Это ж что получается, i9 с RTX еле-еле тянет то, что вертелось на MX200?

    как ты умудрился перепутать поддержку расширений и необходимую производительность? ты на Си чтоли пишешь? иного объяснения у меня нет

    ну и подскажи плз, где мне найти драйвера для mx200 с поддержкой Direct3D 8, 9, 10 и 11

     

  • 1.11, Соль земли2 (?), 11:13, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никакой обратной совместимости. Остаётся рассчитывать, что конечный софт поддержит старые версии DXVK и вообще старые комбинации API.
     

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