Разработчики openSUSE развивают zssh, реализацию SSH на языке Zig

17.11.2025 22:55

Разработчики дистрибутива openSUSE представили проект zssh, в котором предпринята попытка реализации протокола SSH на языке Zig. Реализация включает код для разбора протокола и работы со связанными с SSH примитивами, такими как ключи, сертификаты и механизм обмена сообщениями с ssh-agent. Реализации алгоритмов шифрования заимствованы из существующих библиотек. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

В качестве целей проекта заявлено создание SSH-стека на языке Zig, легко расширяемого для проведения экспериментов и исследований, например, связанных с тестированием посткватновых алгоритмов шифрования и расширением протокола. Проект изначально развивается с оглядкой на возможность использования вместе с различными криптографическими библиотеками, такими как libcrypto и leancrypto.

Обсуждение (3)
  1.7, Аноним (7), 23:44, 17/11/2025  
    		• +/
    Zig - сила, Си ...
    ну вы поняли
     

