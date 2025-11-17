Разработчики openSUSE развивают zssh, реализацию SSH на языке Zig

Разработчики дистрибутива openSUSE представили проект zssh, в котором предпринята попытка реализации протокола SSH на языке Zig. Реализация включает код для разбора протокола и работы со связанными с SSH примитивами, такими как ключи, сертификаты и механизм обмена сообщениями с ssh-agent. Реализации алгоритмов шифрования заимствованы из существующих библиотек. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

В качестве целей проекта заявлено создание SSH-стека на языке Zig, легко расширяемого для проведения экспериментов и исследований, например, связанных с тестированием посткватновых алгоритмов шифрования и расширением протокола. Проект изначально развивается с оглядкой на возможность использования вместе с различными криптографическими библиотеками, такими как libcrypto и leancrypto.



