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Компания Cloudflare опубликовала opkssh для аутентификации в SSH через OpenID Connect

26.03.2025 14:45

Компания Cloudflare представила инструментарий opkssh (OpenPubkey SSH), позволяющий интегрировать в OpenSSH средства централизованной аутентификации с возможностью входа через провайдеров OpenID Connect. При помощи opkssh можно избавиться от ручной работы по управлению и настройке SSH-ключей, а также организовать подключение к серверу с любых хостов, без необходимости создания закрытых ключей на каждом клиентском компьютере и без ручного копирования открытых ключей на сервер. Для подключения достаточно выполнить на сервере привязку к учётной записи у провайдера OpenID. Код инструментария написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Opkssh совместим с OpenID-провайдерами Google, Microsoft/Azure и Gitlab, что позволяет настроить вход через имеющиеся учётные записи в сервисах gmail.com, microsoft.com и gitlab.com. При использовании opkssh вместо не ограниченных по времени ключей SSH генерируются временные ключи, действующие считанные часы и формируемые на основе подтверждения от провайдера OpenID. Утечка подобных ключей после окончания срока действия не представляет угрозы безопасности. По умолчанию время действия ключа составляет 24 часа, после которых необходимо повторно идентифицировать себя через OpenID.

Интеграция с OpenSSH основана на возможности создания расширений протокола SSH, допускающих прикрепление произвольных данных к сертификатам SSH. После прохождения аутентификации через OpenID клиент формирует открытый ключ, содержащий PK-токен, подтверждающий принадлежность ключа заявленному пользователю. Токен интегрируется в протокол SSH через поле с дополнительными данными SSH-сертификата. Создание PK-токенов и их проверка на стороне сервера осуществляется с использованием криптографического протокола OpenPubKey.

OpenPubKey позволяет сгенерировать открытый ключ и привязать его к токену, выданному OpenID-провайдером. Через цифровую подпись провайдер подтверждает, что этот ключ создан заявленным аутентифицированным пользователем. Например, OpenID-провайдер Google может подтвердить, что пользователь аутентифицирован как test@gmail.com. На стороне севера выполняется проверка подписан ли прикреплённый токен провайдером OpenID и соответствует ли цифровая подпись заявленному открытому ключу, т.е. сервер может удостовериться, что именно пользователь test@gmail.com создал открытый ключ для подключившегося SSH-клиента.

Интеграция с OpenSSH организована через указание программы opkssh в файле конфигурации "sshd_config" через директиву "AuthorizedKeysCommand" (например: "AuthorizedKeysCommand /usr/local/bin/opkssh verify %u %k %t"). Настройка связывания учётных записей с OpenID осуществляется на стороне сервера SSH. На стороне клиента SSH изменения настроек не требуется, но перед входом необходимо запустить команду "opkssh login" и в появившемся окне браузера выбрать провайдера OpenID и выполнить через него аутентификацию.

Утилита opkssh сгенерирует ключи SSH и получит PK-токен, подтверждающий, что пользователь прошёл аутентификацию и позволяющий проверить, что созданные ключи принадлежат заявленному пользователю. Открытый ключ SSH, к которому через поле с дополнительными данными прикреплён PK-токен, будет записан в файл ~/.ssh/id_ecdsas и начнёт передаваться при подключении к серверу утилитой ssh.

Подключение к серверу производится с использованием штатной для SSH схемы "ssh логин@сервер", при этом на сервере логин предварительно должен быть отождествлён с учётной записью в OpenID, которую использует пользователь. Таким образом работа сводится к тому, что ssh-клиент отправляет на ssh-сервер публичный ключ, а сервер запускает команду "opkssh verify" для проверки ключа.

Для привязки учётной записи к OpenID администратор сервера выполняет команду "opkssh add". Например, для того чтобы разрешить вход на сервер под пользователем "root" с OpenID-аутентификацией через учётную запись test@gmail.com в Gmail следует выполнить "sudo opkssh add root test@gmail.com google", после чего клиент сможет подключаться под параметрами данной учётной записи командой "ssh root@хост_сервера".

Привязку учётной записи также можно выполнить вручную через файл конфигурации /etc/opk/auth_id (или ~/.opk/auth_id), в который для вышеприведённого примера будет записана строка "root test@gmail.com https://accounts.google.com". Дополнительно через файл /etc/opk/providers можно определить список допустимых OpenID-провайдеров, их параметры и список разрешённых идентификаторов клиентов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/op...)
  2. OpenNews: Представлен OpenPubKey, протокол криптографической верификации объектов
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетах с OpenSSH из состава RHEL 9, допускающая удалённое выполнение кода
  4. OpenNews: Уязвимость в поставляемом во FreeBSD варианте OpenSSH, допускающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: В OpenSSH код аутентификации вынесен в отдельный процесс sshd-auth
  6. OpenNews: Обновление OpenSSH 9.9p2 с устранением возможности совершения MITM-атаки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62952-opkssh
Ключевые слова: opkssh, ssh, openpubkey, auth
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:19, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Действительно, почему бы и нет, выглядит секурно!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:27, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры

    https://vc.ru/services/1875747

     

  • 1.2, Аноним (-), 15:23, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот она сила опенсорса!
    Компании с радостью делятся своими наработками.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:34, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не они делятся, а ты доступом к своему серверу. Где хостится это OpenID и в чьей юрисдикции?
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:23, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для привязки учётной записи к OpenID администратор сервера выполняет команду "opkssh add".

    И? Это буквально ничем не отличается от ручного копирования ключей. Одну операцию заменили на другую, да ещё и сомнительную с точки зрения безопасности.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:28, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ручной ключ живёт вечно и привязан к одному хосту.
    Некоторые правда ставят для ключа пустой пароль  и копируют один ключ на разные системы, чтобы не заморачиваться с прописыванием на сервере, но потом в один прекрасный день обнаруживают, что по их сети шарится кто-то, выудивший ключ из старого диска, выброшенного на помойку.
     

  • 1.4, Аноним (7), 15:24, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что в такой схеме компрометация провайдера OpenID означает компрометацию всех клиентов? Если взломают провайдера OpenID или его администратор окажется продажен, то что мешает сгенерировать от моего имени токен и подключиться к моему серверу?
     
     
  • 2.12, пох. (?), 15:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не переживай так сильно, компроментация гитляпа означает компроментацию всего мира целиком через миллиарды неочевидных цепочек зависимостей.

    твой локалхост при этом наверное даже уцелеет, потому что просто на него пожалеют время

     

  • 1.8, Аноним (11), 15:29, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > подключение к серверу с любых хостов

    Вот это точно, организуют они тебе подключение с любых хостов :) Сейчас первое, что надо узнавать, в чьей юрисдикции этот OpenID. А то получится, как с Линусом: вроде и open, и в Америке.

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 15:34, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так оно опен независимо от юрисдикции.
    Просто потому что ты можешь скачать код и развернуть где захочешь, хоть на своем подкроватном сервере.
    Вопрос зачем и кто с ним будет общаться, открытый, но возможности у тебя есть.

    Так же и с Линуксом - да, оттуда выкинули сотрудников подгебнявых компаний, но никто не запрещает им писать код самим.

     
     
  • 3.13, Аноним (11), 15:38, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, пох. (?), 15:34, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    краудшмара как всегда - из всех возможных и невозможных методов авторизации выбрала самый худший.

    Теперь для работы в консоли - нужен браузер. Причем модный-современный-распоследней версии.

     

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