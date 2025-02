Обновление OpenSSH 9.9p2 с устранением возможности совершения MITM-атаки

2.10 , Аноним ( 11 ), 20:16, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это убогость обработки ошибок в сишечке в принципе. Это убогость программиста, в случае убогости сишечки, вы бы данный случай не переписали бы так, что проблема разрешилась бы.

3.15 , Аноним ( - ), 20:33, 18/02/2025
> вы бы данный случай не переписали бы так, что проблема разрешилась бы. Вы фикс видели? - xxx_conn_info) == -1)

+ xxx_conn_info) != 0) А теперь вопрос, если там будет >0, то что тогда?

4.16 , Аноним ( 11 ), 20:36, 18/02/2025
> А теперь вопрос, если там будет >0, то что тогда? и сишечка вам не даст возможности что-либо сделать?

5.21 , Аноним ( - ), 20:43, 18/02/2025
> и сишечка вам не даст возможности что-либо сделать? Наоборот!

Она даст тебе возможность сделать еще одну ошибку.

5.26 , Аноним ( 11 ), 20:47, 18/02/2025
> Она даст тебе возможность сделать еще одну ошибку. Ошибку совершает человек!!!! причем тут сишечка?

6.39 , Аноним ( - ), 21:23, 18/02/2025
> Ошибку совершает человек!!!! причем тут сишечка? В отрезанном пальце виновата работник, циркулярка или недоинженер, которых не спроектировал защиту? Вот тут также. Виноваты все.

Причем работник тоже - он согласился работать на этом убожестве.

7.42 , Аноним ( 11 ), 21:35, 18/02/2025
> которых не спроектировал защиту? не защиту в целом, а защиту от дурака, в этом могу согласиться. > Причем работник тоже - он согласился работать на этом убожестве. Тут главное инструкции безопасности. Ну представьте себе нож, который кроме хлеба ничего (физически) больше резать не может, возможен ли такой нож? Легче уж, испечь хлеб в "нарезанном" (порционном) объеме, чем бояться порезать палец при его нарезании опасным ножом. Вопрос широкий, что лучше в с точки зрения безопасности. А если мы ограничиваем гипотетический нож, который режет только хлеб, то мы должны придумать N других ножей на все случаи жизни. Отсюда и проблема типового исчисления, а бестиповому все по :)

4.23 , Аноним ( 11 ), 20:45, 18/02/2025
если программист выбирает тип для данных, где количество допустимых значений равно 2^32, то он обязан описать условие на каждое из значений и не надеяться на, что там кроме 0 и 1

других значений не будет присвоено. Отсюда для облегчения и ввели оператор варианта с дефолтом.

5.31 , Аноним ( - ), 20:51, 18/02/2025
> если программист выбирает тип для данных, где количество допустимых значений равно 2^32 А других типов данных у него нет.

Можно было бы взять signed char дабы сузить количество вариантов, но принципиально это бы ни на что не повлияло бы.

6.38 , Аноним ( 11 ), 21:22, 18/02/2025
> А других типов данных у него нет. ну тогда нужно использовать enum. > Можно было бы взять signed char дабы сузить количество вариантов, но принципиально это бы ни на что не повлияло бы. Принципиальным тут должно быть количество ЗНАЧИМЫХ тогда значений, из 2^8 - 2 значения. Но в новости у "успеха" (успешный результат функции) значение 0, а у "ошибки" значения -1, -2 и т.д. И проверка ведется на истинность "ошибки" (== -1), так кто убог? И поэтому переписали на (!= 0), ИСТИНА - если результат функции НЕ "успешен". И что будет если >0, все тоже - ИСТИНА, так как это не результат "успеха", ибо такая задумка программиста.

7.41 , Аноним ( - ), 21:30, 18/02/2025
> ну тогда нужно использовать enum. Чем бы тебе помог сишный енам?

Вот пример с незахендренным кейсом godbolt.org/z/1eo7Pjvcr Ворнинг есть только у шланга. Для гцц нужно выставлять всякие флаги, вроде -Wall

А твоя софтина вообще не факт что соберется с -Wall )))

8.45 , Аноним ( 11 ), 21:55, 18/02/2025
Тем, что я явно описал все допустимые значения, а то что забыл проверить одно из...

4.51 , COBA ( ? ), 23:03, 18/02/2025
Скорее всего просто сперва написали что может быть только 0 в случае удачного завершения и -1 в случае неудачного. А потом кто-то дописал патч на проверку памяти и решил чтобы отличить такую ситуацию возвращать -2. Ну а проверку возвращаемых значений никто не проверил. Вот и результат.

5.56 , Аноним ( 11 ), 23:32, 18/02/2025
с точки зрения логики, функция должна возвращать либо успех (истина), либо не успех (ложь), третьего не дано по закону исключенного третьего. Но архитектурно, понятия возвращаемого значения функции нет. Можно было бы сделать дополнительный флаг в регистре флагов, за которым закреплялось бы логическое 1 - успешно, 0 - неуспешно, которое устанавливалось бы до инструкции возврата (ret) и сбрасывалось в 0 при вызове (call).

6.60 , Аноним ( 60 ), 01:04, 19/02/2025
А с точки зрения математики, функция y=f(x) — соответствие между двумя множествами, при котором каждому элементу одного множества соответствует элемент другого. Как-то так. Надеюсь суть возражения понятна.

2.13 , sena ( ok ), 20:27, 18/02/2025
> Если бы вместо -1, -2 и других ну совершенно очевидных значений, был бы нормальный enum, а на месте обработки exhaustive switch - то эту ошибку просто НЕВОЗМОЗМОЖНО было бы проигнолить - код бы просто не собрался бы. Да лана, просто проверяешь <0 и всё. Switch же это не обязательная конструкция, так что ошибку можно тоже допустить.



3.20 , Аноним ( - ), 20:42, 18/02/2025
> Да лана, просто проверяешь <0 и всё. Та если бы.

Вот фикс github.com/openssh/openssh-portable/commit/0832aac79517611dd4de93ad0a83577994d9c907 Они просто позабывали выставить ошибки

r = SSH_ERR_INVALID_FORMAT;

перед вызовом goto out; Тут вообще все прекрасно))

И goto, и забытые ошибки, и неинициализированная "int r;", и фикс вида

- xxx_conn_info) == -1)

+ xxx_conn_info) != 0)

3.25 , Аноним ( - ), 20:47, 18/02/2025
> Да лана, просто проверяешь <0 и всё. А потом какая-то "светла голова" например решит, что "0" это тоже нормально для ошибки.

Ну если такое значение не валидно. > Switch же это не обязательная конструкция, так что ошибку можно тоже допустить. Да про всё что угодно можно сказать "не обязательная конструкция".

Например про проверки входных данных или размеры массивов)

4.33 , sena ( ok ), 21:01, 18/02/2025
> Да про всё что угодно можно сказать "не обязательная конструкция".

> Например про проверки входных данных или размеры массивов) Если ошибка может быть допущена, то она будет допущена. Закон Мерфи же.

5.36 , Аноним ( - ), 21:05, 18/02/2025
> Если ошибка может быть допущена, то она будет допущена. Закон Мерфи же. Отказываемся от светофоров, изоленты и ТБ на производстве))?

Ну типа если человек захочет себе выстрелить в ногу он это сделает? Или сделаем так, чтобы ошибка "не могла быть допущена" или хотя бы "чтобы допустить ошибку тебе придется попотеть" ?

6.37 , sena ( ok ), 21:16, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Если ошибка может быть допущена, то она будет допущена. Закон Мерфи же.

> Отказываемся от светофоров, изоленты и ТБ на производстве))? Нет, просто отказываемся от преувеличений и абсолютизации. Если придерживаться ТБ, то аварии не станут НЕВОЗМОЖНЫ[1], они просто будут реже происходить. 1. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136057.html#8

7.40 , Аноним ( - ), 21:24, 18/02/2025
> Нет, просто отказываемся от преувеличений и абсолютизации. Если придерживаться ТБ, то аварии не станут НЕВОЗМОЖНЫ[1], они просто будут реже происходить.

> 1. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136057.html#8 Думаю это уже лучше чем полагаться на авось)

> 1. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136057.html#8 Думаю это уже лучше чем полагаться на авось)

Т.е если вернуться к теме обсуждения - то:

1. сделать вместо убогих интов, нормальную ошибку (енум, структура и тд).

2. посадить компилятор бить пограммистов по корявкам за написание плохого кода (ну или просто кибербуллить в интернете)

8.47 , Аноним ( 11 ), 21:58, 18/02/2025
нет, нет и трижды нет, пусть компилятор занимается лучше оптимальной кодогенерац...

9.50 , Аноним ( - ), 22:40, 18/02/2025
В итоге, ошибки на Си - самые оптимизированные Так и живем ...

10.54 , Аноним ( 11 ), 23:16, 18/02/2025
Если бы компилятор бил бы всегда по рукам за логические ошибки, то это был бы не...

8.59 , sena ( ok ), 00:46, 19/02/2025
Программисты всё равно найдут способ совершить ошибку, а сильно умный компилятор...

2.58 , Аноним ( 58 ), 00:24, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анониму слишком сложно работать с цифрами. Работать с цифрами - это всё равно что читать книжку без картинок.

Поэтому сишечка убогая.