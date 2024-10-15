В OpenSSH код аутентификации вынесен в отдельный процесс sshd-auth

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|1.1, qweo (?), 17:45, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ещё немного, и повторят архитектуру inetd и иже с ним :-)
Молодцы, на самом деле!
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|2.9, Аноним (9), 18:28, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, очень хоршая штука. Недавно работал только xinetd. Опция запуска с учетом времени суток вообще киллерфича.
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|3.8, Имя (?), 18:14, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот, старую кодяру разнесли по разным процессам ОС. Тем самым изолировали разные участки кода и данных друг от друга. Это может уменьшить неприятности от атаки, опирающейся уязвимость в коде.
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|4.19, MaleDog (?), 19:27, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мало до этого было атак с манипуляцией параметрами запуска приложений? Если код сложный, то почему просто не вынести в либы. Зачем новый процесс порождать?
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|2.11, Аноним (11), 18:37, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То тут идет онанирование «одна задача — один процесс», то тебе теперь не нравится, что задача вынесена в отдельный процесс
Вы бы определились, блин!
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|1.3, Аноним (4), 17:50, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это жжжж не проста. Будут внедрять в системд? Уверен что это сделано не для удобства пользователей.
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|3.6, DeerFriend (?), 18:08, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А энтузиасты будут прикручивать оставшееся к интетд, чтобы запускалось на диване.
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|3.15, Аноним (-), 19:04, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это было бы великолепно в плане унификации и приведению к единому стандарту, а не каши из разношерстных утилит. Ещё бы так сделали с GUI, то авось пересилили бы те 0.01% на десктопе.
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|1.7, Аноним (7), 18:12, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо процессы запуска и остановки процессов выделить в отдельные процессы.
И да поглотит все рекурсия в бесконечном цикле!
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|3.18, MaleDog (?), 19:22, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом еще придумать костыли как дать процессам доступ к файлам чужих пользователей. "Приложение sftpd pid 36489 просит доступ к фото". После разрешения предоставляем доступ ко всем jpg и png на разделе. Андроид?
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|1.14, Аноним (-), 19:02, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В OpenSSH код аутентификации вынесен в отдельный процесс sshd-auth
Это хорошо или плохо? Что меняет для конечных пользователей?
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|2.20, kusb (?), 19:41, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть не взломают. Это и сделано для конечных пользователей, на самом деле.
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