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В OpenSSH добавлена встроенная защита от атак по подбору паролей

07.06.2024 10:11

В кодовую базу OpenSSH добавлена встроенная защита от автоматизированных атак по подбору паролей, в ходе которых боты пытаются угадать пароль пользователя, перебирая различные типовые комбинации. Для блокирования подобных атак в файл конфигурации sshd_config добавлен параметр PerSourcePenalties, позволяющий определить порог блокировки, срабатывающий при большом числе неудачных попыток соединений с одного IP-адреса. Новый механизм защиты войдёт в состав следующего выпуска OpenSSH и будет включён по умолчанию в OpenBSD 7.6.

При включении защиты процесс sshd начинает отслеживать статус завершения дочерних процессов, определяя ситуации когда не прошла аутентификация или когда процесс был аварийно завершён из-за сбоя. Большая интенсивность сбоев при аутентификации свидетельствует о попытках подбора паролей, а аварийное завершение может указывать на попытки эксплуатации уязвимостей в sshd.

Через параметр PerSourcePenalties задаётся минимальный порог аномальных событий, после превышения которого IP-адрес, для которого зафиксирована подозрительная активность, будет заблокирован. При помощи параметра PerSourceNetBlockSize дополнительно можно определить маску подсети для блокирования всей подсети, к которой принадлежит проблемный IP.

Для отключения срабатывания блокировки для отдельных подсетей предложен параметр PerSourcePenaltyExemptList, который может оказаться полезным в ситуациях, приводящих к ложным срабатываниям, например, когда к SSH-серверу осуществляются обращения из крупной сети, запросы разных пользователей из которой приходят с одинаковых IP из-за использования транслятора адресов или прокси.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Проект OpenSSH разделяет sshd на несколько исполняемых файлов
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  5. OpenNews: Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH
  6. OpenNews: Представлен SSH3, вариант протокола SSH, использующий HTTP/3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61331-openssh
Ключевые слова: openssh
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 07/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё, можно удалять Fail2Ban?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:18, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Функцию они добавили но ещё и недокументированные способы обхода добавили. Так что полагаться на один инструмент от одного разработчика небезопасно.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:20, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВЕРЮ
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:22, 07/06/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Наконец-то догадались. Даже распоследний похапе-разработчик догадывается добавить в самописную гостевуху макс. число попыток залогиниться с айпишника.
     
  • 1.6, Аноним (2), 10:22, 07/06/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    Опенссш давно отверстие в безопасности. Светить им в открытом виде в интернете давно моветон. Только приватные сети спасут отцов российского интернета.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:32, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да неужели, а что же безопаснее? уж не rdp ли
     

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