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Проект OpenSSH разделяет sshd на несколько исполняемых файлов

17.05.2024 23:20

Разработчики OpenSSH начали разделение sshd на несколько отдельных исполняемых файлов. Первым шагом стало добавление в кодовую базу OpenSSH изменения, выделяющего из sshd процесс sshd-session, выполняющий задачи, связанные с обработкой сеансов. В процессе sshd оставлены функции, отвечающие за приём сетевых соединений, проверку конфигурации, загрузку хостовых ключей и управление запускаемыми процессами в соответствии с параметром MaxStartups. Таким образом исполняемый файл sshd теперь содержит минимальную функциональность, необходимую для приёма нового сетевого соединения и запуска sshd-session для обработки сеанса. В дальнейшем разделение функциональности на отдельные процессы планируют продолжить.

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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61198-openssh
Ключевые слова: openssh, sshd
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:26, 17/05/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    Так называемые ШТАБИЛЬНЫЕ дистрибутивы все равно накидают своих васянских патчей и умудрятся объединить эти файлы, лол.
     

  • 1.2, Аноним (-), 23:33, 17/05/2024 [ответить]  
    		• –4 +/
    Моя теория, что айтишечка уперлось в потолок своих возможностей и люди занимаются, по-сути, перетаскиванием кроватей, в очередной раз находит подтверждение.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну почему же. Идея оставить в sshd привилегированные операции, а все что выполняется под uid залогинившегося пользователя вынести в отдельный процесс, более правильная, чем пытаться сбрасывать привилегии, оставляя пока они не сброшены в памяти кучу лишнего кода, который можно привлекать в качестве гаджетов при разработке эксплоитов.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:09, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > айтишечка уперлось в потолок своих возможностей

    звучит как "математика уперлась в потолок своих возможностей"

     
  • 2.7, Аноним (7), 00:17, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря в чем. В некоторых моментах она упёрлась в желание бизнеса сэкономить. Ну и верно, комодити не может стоить дорого.
    Ток мы ещё не едем на одноразовых авто (пока что), и в ИТ тож не получается.

    Так победим!

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:38, 17/05/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    Нужно больше мусора в памяти, больше фрагментации, так победим. Спасибо человеческий dropbear таким не страдает.
     
  • 1.5, Аноним (6), 00:07, 18/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:18, 18/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    > управление запускаемыми процессами в соответствии с параметром MaxStartups.

    т.е. если все чайлды подвиснут или станут зомби - кина дальше не будет?

     

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