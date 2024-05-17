Проект OpenSSH разделяет sshd на несколько исполняемых файлов

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну почему же. Идея оставить в sshd привилегированные операции, а все что выполняется под uid залогинившегося пользователя вынести в отдельный процесс, более правильная, чем пытаться сбрасывать привилегии, оставляя пока они не сброшены в памяти кучу лишнего кода, который можно привлекать в качестве гаджетов при разработке эксплоитов.

2.6 , Аноним ( 6 ), 00:09, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > айтишечка уперлось в потолок своих возможностей звучит как "математика уперлась в потолок своих возможностей"

2.7 , Аноним ( 7 ), 00:17, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотря в чем. В некоторых моментах она упёрлась в желание бизнеса сэкономить. Ну и верно, комодити не может стоить дорого.

Ток мы ещё не едем на одноразовых авто (пока что), и в ИТ тож не получается. Так победим!

