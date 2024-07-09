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Уязвимость в пакетах с OpenSSH из состава RHEL 9, допускающая удалённое выполнение кода

09.07.2024 12:42

В процессе изучения выявленной на прошлой неделе критической уязвимости в OpenSSH, обнаружена ещё одна похожая уязвимость (CVE-2024-6409), позволяющая добиться удалённого выполнения кода без прохождения аутентификации. Новая уязвимость не столь опасна как прошлая, так как проявляется после сброса привилегий в запущенном SSH-сервером дочернем процессе. Уязвимость присутствует в пакетах openssh из дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9, основанных на опубликованном в 2021 году выпуске OpenSSH 8.7. Проблема также затрагивает пакеты для Fedora Linux 36 и 37, основанные на выпусках OpenSSH 8.7 и 8.8.

По своей сути уязвимость аналогична прошлой проблеме и также вызвана состоянием гонки в обработчике прерывания SIGALRM, возникающем из-за выполнения функций, не рассчитанных на вызов в асинхронном режиме из обработчиков сигналов. Обработчик срабатывает при наступлении таймаута, определённого через параметр LoginGraceTime, и прерывает текущее выполнение кода. Использование в обработчике прерываний не рассчитанных на асинхронное выполнение функций, в которых применяется динамическое выделение памяти, таких как syslog(), может привести к повреждению внутренних структур malloc при срабатывании SIGALRM во время выполнения определённого кода.

Новая уязвимость отличается тем, что состояние гонки возникает из-за вызова в обработчике сигнала grace_alarm_handler() функции cleanup_exit(). В основной кодовой базе OpenSSH по сочетанию счастливых случайностей этот вызов оказался не опасен, но в пакетах к RHEL 9 и Fedora был применён дополнительный патч, добавляющий в cleanup_exit() вызов функции для генерации событий аудита, не рассчитанной на использование в обработчиках сигналов.

Данный патч использовался в RHEL 9 и производных дистрибутивах в пакетах, основанных на OpenSSH 8.7p1. В актуальных выпусках Fedora проблема не проявляется, так как начиная с Fedora 38 дистрибутив перешёл на более новую версию OpenSSH без изменения cleanup_exit(). В отличие от прошлой уязвимости, для блокирования новой проблемы не подходит обходной способ защиты, основанный на использовании в sshd опции "-e", отключающей вывод лога через syslog. Но при этом для блокирования уязвимости в sshd_config можно выставить параметр "LoginGraceTime=0".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в OpenSSH, позволяющая удалённо выполнить код с правами root на серверах с Glibc
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.8 с отключением алгоритма DSA и дополнительными механизмами защиты
  4. OpenNews: В OpenSSH добавлена встроенная защита от атак по подбору паролей
  5. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.8 с отключением поддержки цифровых подписей rsa-sha
  6. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61509-openssh
Ключевые слова: openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:31, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У каждой уязвимости есть имя и фамилия. Есть коммитер есть мейнтейнер, но конечно же их упоминать мы не будем, плохой только Jia Tan.
     
     
  • 2.2, Ананимус (?), 13:36, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Канешно есть фамилия, даже две: Керниган и Ричи.
     
     
  • 3.7, Random (??), 13:44, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Стальные ножи и топоры опасны, надо срочно заменить на пластмассовые!
     
     
  • 4.25, Соль земли (?), 14:26, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или на плазменные резаки...
     
  • 4.26, Аноним (26), 14:26, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если что нарезать надо - в специализированную фирму пойдут, им там профессионально нарежут. Заодно и кто надо прибыль получат, и с неё кому надо дань заплатят. Отработано в Пекине, готово к распространению на весь мир.
     
  • 4.41, User (??), 15:12, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно в аэропортах не был, да?
     
     
  • 5.48, Random (??), 15:43, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Воот! "Безопасные" пластмассовые языки - нишевое решение, а не универсальное
     
  • 4.83, Vivaswan (ok), 18:32, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И все изображения колюще-режущих заменить на акртинки ромашек
     
  • 3.88, Аноним (88), 18:54, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из них только один может иметь хоть какое-то отношение к сигналам
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не ошибается тот кто ничего не делает! не делает и ядовитые комменты везде оставляет! вот он то, да, он молодец!
     
     
  • 3.51, Аноним (1), 16:09, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Jia Tan  тоже всего лишь ошибся. А воя на несколько новостей на одном только опеннете.
     
  • 2.39, ин номине патре (?), 15:09, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >У каждой уязвимости есть имя и фамилия.

    вставьте имя админа который на важный сервер поставил RHEL9. 8ке ещё стоять и стоять. предыдущая дырка тоже мимо пролетела. я знаю челов, у которых до сих пор всё на 7ке ))) их в принципе можно понять.

     
  • 2.81, Вызабылизаполнитьполе (?), 18:28, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это какая-то логика госпараш? Коммитер должен всегда делать идеальные правки с риском после любой ошибки сесть на кол как при Иване Грозном?

    Все ошибаются кто-то чаще кто-то реже, если возможность ошибится есть - ошибка гарантированно случится, тому нет никакого смысла выяснять даже кто её допустил. Нужно менять процессы ревью, анализа, тестирования и так далее, чтобы ошибок было меньше. Тыкать в людей смысла абсолютный ноль.

     
     
  • 3.89, Аноним (88), 18:59, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полезно свой кривой патч показать кому-нибудь близкому к апстриму когда речь идёт важном сервисе. Важен не сам факт ошибки, а какой был рабочий процесс внесения изменения. Если прошляпиля куча глаз, включая апстрим, то ~ сделали всё что смогли. Если же в одно рыло под одеялом ночью патчили, то таки да - на кол.
     
     
  • 4.94, нах. (?), 19:13, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Полезно свой кривой патч показать кому-нибудь близкому к апстриму когда речь идёт
    > важном сервисе.

    вон там тебе человек, нашедший уязвимость (так что да - куча глаз - внезапно, в этот раз не прошляпила), пытался разжевать - проблема создана именно апстримом.

    Так что вероятнее всего - даже если бы кто-то оттуда снизошел до посмотреть, и даже всерьез бы задумался точно тут все работает или не совсем - нет никаких гарантий что заметил бы проблему.

    Но на деле тот и не собирается этим заниматься, ему твой редхат - пофигу абсолютно.


     
  • 2.87, Всем Анонимам Аноним (?), 18:48, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически, баг не в этом коммите и исправление тоже не затрагивает это изменение.
     
  • 2.93, Аноним (93), 19:12, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько вы заплатили за использование? Какова ответственность поставщика этого по вашему договору?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:41, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Угадайте, на каком языке он написан. На размышление дается 30 секунд.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:54, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молоток опасен для того, у кого руки из опы. Ну или в руках того, кто твёрдо вознамерился нанести урон. Но есть и обратная сторона - когда в руках молоток, всё становится похожим на гвоздь. Вот такая диалектика.
     
  • 2.15, Афанасий (?), 13:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приведи пример безопасного языка, который нужно было взять на момент начала разработки OpenSSH.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:48, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ada?
     
     
  • 4.42, Афанасий (?), 15:26, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какого качества были свободные компиляторы Ada в то время? Знал автор первых строчек кода OpenSSH язык Ada? Какова вероятность найти нужного количества "помощников" со знанием Ada? И так далее...

    На заре становления open source проектов кроме C, C++ выбора особо и не было. Либо закрытые компиляторы, либо автор знал только один из этих языков, пилил что-то на нём для себя, а потом оно стрельнуло и обрасло новыми "помощниками", либо ...

     
     
  • 5.55, Аноним (-), 16:21, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Какого качества были свободные компиляторы Ada в то время?

    А они обязательно свободные должны быть? Типа ради шbo6oдки и омно жрать готовы?

    Ты ж понимаешь что все вопросы к качеству компилятора нужно задавать сообществу.
    Вот почему сообщество не запилило хороший компилятор, а?

     
     
  • 6.82, Афанасий (?), 18:31, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сообщество никому ничего не должно. Запомни это. Это раз.

    Трудно использовать в floss проектах закрытое платное программное обеспечение, проще взять бесплатное открытое с некоторыми изъянами ПО. Это два.

    Почитай историю про Ada, тогда поймёшь почему этот язык довольствуется узкой нишей и почему его в здравом уме во floss проектах не используют.

     
  • 5.80, Аноним (80), 18:24, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Демагог мелкого пошиба Сначала спросил, какой язык надо было брать видимо, ожи... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.86, Афанасий (?), 18:47, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я - "Знал автор первых строчек кода OpenSSH язык Ada?"

    Ты - ...утверждать, что "автор не знал языка"...

    Видишь свою первую допущенную ошибку?

    На разбор всей остальной твоей писанины жалко даже минуты свободного времени.

     
  • 5.84, Аноним (80), 18:35, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вдогонку

    > либо автор знал только один из этих языков, пилил что-то на нём для себя, а потом оно стрельнуло и обрасло новыми "помощниками", либо ...

    Автор, что за фэнтези ты там из пальца высасываешь, описывая какого-то сферического коня в вакууме? Что за гаражные кодеры-"наколеночники"? Это не какая-то скрытая история:

    "OpenSSH был создан командой OpenBSD [под руководством Тео де Раадта] как альтернатива SSH, который все ещё является проприетарным ПО"

     
     
  • 6.95, нах. (?), 19:39, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это в викивракии нынче такое вранье?

     
  • 3.59, Соль земли (?), 16:47, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ассемблер.
     
  • 2.20, Random (??), 14:05, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Угадайте, на каком языке он не написан и почему.
     
     
  • 3.40, Аноним (-), 15:12, 09/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.66, Аноним (66), 17:14, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, надо подумать. Он реально существует, значит, точно не на раст. Он должен работать на максимально возможном числе систем, значит точно не яве/сишарпе с их полутора поддерживаемыми платформами. Он не монструозный микросервис, работающий по хттп, значит точно не на похапе/руби/питон/го/нодежс.

    Ну, вроде как остаётся только си. Я угадал?

     
     
  • 3.69, Аноним (69), 17:48, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, плюсы пропустил.
     
  • 2.67, YetAnotherOnanym (ok), 17:20, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си. Теперь твоя очередь - назови язык, компилирующийся в столь же быстрый исполняемый код, и при этом абсолютно свободный от состояния гонки. 30 секунд пошли.
     
     
  • 3.79, noc101 (ok), 18:19, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Си. Теперь твоя очередь - назови язык, компилирующийся в столь же быстрый
    > исполняемый код, и при этом абсолютно свободный от состояния гонки. 30
    > секунд пошли.

    С++? )

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:42, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >но в пакетах к RHEL 9 и Fedora был применён дополнительный патч

    Опять мейнтейнеры запустили свои ручки в чужой код. Это какое-то бедствие уже. Им пора усвоить, что они не программисты и в чужой код лезть нельзя.

     
     
  • 2.8, 1 (??), 13:45, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это ж ради аудита (а потом и телеметрии) ... Не трогай святое !!!
     
     
  • 3.49, solardiz (ok), 15:48, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема присутствует, но в данной ситуации я бы не стал критиковать кого-либо или какой-либо проект. Мне ситуация видится так: части пользователей дистрибутива требуется аудит-лог (вероятно, из-за каких-то законов, применимых для какой-то категории внедрений, и написанных из лучших побуждений), Red Hat эту функциональность добавляет корректно используя внутрение интерфейсы OpenSSH, а проект OpenSSH по ошибке вызывает одну из своих же функций некорректно. Это о появлении уязвимости. Попутно мы также нашли пару других проблем с аудит-патчем, одна из которых по-видимому связана с его некорректным переносом с более старых версий OpenSSH на новые, но это непосредственно не связано с появлением уязвимости.
     
     
  • 4.61, нах. (?), 16:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне ситуация видится так: части пользователей дистрибутива требуется аудит-лог (вероятно, из-за
    > каких-то законов

    причем тут - законы? audit.log защищен selinux, в отличие от сислогов, и есть шансы что в нем останется та попытка, которая внезапно оказалась удачной, даже когда обычные логи подчистят.

    И если в системе есть аудит - феноменально глупо выглядит пускать ssh работать в обход, не оставляя в нем никаких следов.

    Ну а дальше да - трэш собственно в самом openssh, и always have been.

    Но другого sshd (на безопастном йезычке) нам, к сожалению, никто не напишет. А Йлонен поди на пенсии.

     
     
  • 5.68, Аноним (68), 17:35, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в отличие от сислогов

    а сислог, внезапно, на другом сервере (сием).

    > причем тут - законы?

    журналирование событий в "крит." важных системах - обязательное.

     
  • 2.24, Витюшка (?), 14:16, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, мне это тоже непонятно. С каких пор ментейнер стал программистом?

    Это скорее поддерживающий в оригинальном понимании значения слова.

    Но корпорасты это практикуют активно 🤷🏻‍♀️

     
     
  • 3.71, n00by (ok), 17:54, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В большинстве случаев, что я видел, англоязычные используют глагольную форму ("я поддерживаю"). Программист вполне может "поддерживать". "Майнтайнер" похоже на местное изобретение и не по ГОСТ-у.
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:43, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инфраструктура патчей задумана наложения секьюрити-фиксов и для тривиальных изменений типа дефолтных путей. Но мейнтенеры решили, что они во всем поставляемом в дистрибутиве софте разбираются лучше, чем его авторы.
     
  • 2.78, noc101 (ok), 18:18, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>но в пакетах к RHEL 9 и Fedora был применён дополнительный патч
    > Опять мейнтейнеры запустили свои ручки в чужой код. Это какое-то бедствие уже.
    > Им пора усвоить, что они не программисты и в чужой код
    > лезть нельзя.

    Мейнтейнеры должны уйти как класс. Только беды от них

     

  • 1.6, бух. (?), 13:43, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У каждой ошибки есть фамилия и адрес. Гит блэйм в студию.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уверен, что в сберлинуксе нет такого :-)
     
  • 2.29, www2 (??), 14:36, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мопед не его, он просто кинул объяву.
     
  • 2.36, Аноним (35), 15:03, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты почему такой злой? тебя в детстве жестоко наказывали за твои ошибки?
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:53, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там поживают бинарно совместимые клоны шапки?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так же
    на днях затычка в альму приехала
     
  • 2.43, solardiz (ok), 15:28, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хорошо поживают. Я нашел эту уязвимость благодаря моему участию в Rocky Linux и поддержке от компании CIQ. Мы исправили ее в Rocky Linux SIG/Security и 9.2 LTS от CIQ в день публикации, то есть вчера. А сама публикация была задержана на неделю, чтобы дать Red Hat время к ней подготовиться. AlmaLinux также были оповещены заранее через список рассылки linux-distros.
     
     
  • 3.53, Аноним (1), 16:11, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно говорят лучше продолжать сидеть на доисторическом центе. Который ещё не стрим.
     
     
  • 4.73, ин номине патре (?), 17:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Правильно говорят лучше продолжать сидеть на доисторическом центе

    вообще-то в 8м OL ни этой, ни предыдущей дырки не было, 7ка уже больше на диагноз похоже. postEOL саппорт там какие-то васяны делают.

     

  • 1.14, Big Robert TheTables (?), 13:56, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    RCE и тут и в предыдущей возможности даже теоретически неосуществим. Новость - самопиар.
    Как-то так.
    зы: сталкивался неоднократно с проблемами из-за задействования в обработчиках сигнала non-signal-safe, как раз именно с вызовом маллок в обработчике сигнала во время вызова маллок. Это приводило к дедлоку. Учитывая архитектуру подключения ссш, которая на каждое подключение создает новый процесс, проблемы это никакой не создаст. Тем более, не даст возможности удаленно выполнить код.
     
     
  • 2.46, solardiz (ok), 15:33, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как именно осуществим RCE подробно описано в предыдущей публикации от Qualys. Не просто и не быстро, но в лабораторных условиях проверено.
     
     
  • 3.50, Big Robert TheTables (?), 16:08, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как именно осуществим RCE подробно описано в предыдущей публикации от Qualys. Не
    > просто и не быстро, но в лабораторных условиях проверено.

    Читал в оригинале - https://www.qualys.com/2024/07/01/cve-2024-6387/regresshion.txt, секция Theory. нет там RCe.  Там перед этим много пафосных ссылок, цитат, описаний протоколов, книг но если продраться к деталям - то всё базируется на том, что мол в коде ssh будут неверные ссылки на список, в котороым сырые данные пакетов - тут делается усиление что мол "а это же аттакер контроллер дата", и далее переход на следующий фуфел про опенссл.  

     
     
  • 4.56, solardiz (ok), 16:32, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть несколько секций Theory и Practice про дистрибутивы разных лет. Последняя про 32-бит "Debian 12.5.0, from 2024" завершается "~3-4 hours on average to win the race condition, and ~6-8 hours to obtain a remote root shell (because of ASLR)." Что за "фуфел про опенссл" я не понял, OpenSSL там не упомянут.
     
     
  • 5.74, n00by (ok), 18:00, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать в Свободный Мир, где имя и репутация ничего не значит, где специалисту приходится что-то доказывать тому, кто даже подписаться под своими словами боится.
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:05, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вполне ожидаемо от RHEL и вообще "стабильного" дистрибутива.
     
  • 1.28, Соль земли (?), 14:28, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость. Теперь бы ещё обновить 100500 серверов...
     
     
  • 2.38, Аноним (35), 15:09, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ансибл, соль, шеф и кукла тебе в помощь
     

  • 1.52, noc101 (ok), 16:11, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Повторял и буду повторять, программы должна распространяться только создателями. Мейнтейрнеры должны умереть как класс.
    Кто просил в чужой код вносить изменения? Гении блин.
     
     
  • 2.57, Соль земли (?), 16:43, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты противоречишь Open Source.
     
     
  • 3.64, Аноним (-), 17:01, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты противоречишь Open Source.

    А ты противоречишь здравому смыслу.
    Вот представь что ты выпускаешь пирожки под торговой маркой "Соль земли".
    И даже рецепт для всех выложил!

    А Васян™, перед тем как отдать пользователю, туда просто насарал, в каждую коробочку.
    Но он не сменил надпись на коробке на 'Пирожки "Соль земли" с сюрпризом от Васяна'

    Лезешь своими корявками? Так переименуй либу.
    Назови "Омнокодище". Тогда никаких претензий не будет.

     
     
  • 4.76, noc101 (ok), 18:10, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Ты противоречишь Open Source.
    > А ты противоречишь здравому смыслу.
    > Вот представь что ты выпускаешь пирожки под торговой маркой "Соль земли".
    > И даже рецепт для всех выложил!
    > А Васян™, перед тем как отдать пользователю, туда просто насарал, в каждую
    > коробочку.
    > Но он не сменил надпись на коробке на 'Пирожки "Соль земли" с
    > сюрпризом от Васяна'
    > Лезешь своими корявками? Так переименуй либу.
    > Назови "Омнокодище". Тогда никаких претензий не будет.

    База!
    Почему до такой мысли люди не могут дойти? Это же очевидно!

     
  • 3.75, noc101 (ok), 18:10, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты противоречишь Open Source.

    Ты так говоришь, как будто это что то плохое, противоречить. Особенно когда делают глупости вредные.

     
  • 2.63, нах. (?), 17:00, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто просил в чужой код вносить изменения?

    Конкретно код ssh от "создателей" - даже не скомпилируется у тебя. Потому что он - openbsd only. Внезапно.

    Кто просил, действительно? Сиди с телнетом. Он вот от создателей. Но это неточно.

     
     
  • 3.70, Аноним (70), 17:49, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зачем сидеть, да ещё и с телнетом, если можно не сидеть, а использовать openbsd
     

  • 1.65, penetrator (?), 17:08, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему сслыка на Debian трекер ведет?
     

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