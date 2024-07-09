Уязвимость в пакетах с OpenSSH из состава RHEL 9, допускающая удалённое выполнение кода

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|1.1, Аноним (1), 13:31, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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У каждой уязвимости есть имя и фамилия. Есть коммитер есть мейнтейнер, но конечно же их упоминать мы не будем, плохой только Jia Tan.
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|3.7, Random (??), 13:44, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Стальные ножи и топоры опасны, надо срочно заменить на пластмассовые!
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|4.26, Аноним (26), 14:26, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А если что нарезать надо - в специализированную фирму пойдут, им там профессионально нарежут. Заодно и кто надо прибыль получат, и с неё кому надо дань заплатят. Отработано в Пекине, готово к распространению на весь мир.
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|5.48, Random (??), 15:43, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Воот! "Безопасные" пластмассовые языки - нишевое решение, а не универсальное
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|3.88, Аноним (88), 18:54, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из них только один может иметь хоть какое-то отношение к сигналам
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|2.35, Аноним (35), 14:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не ошибается тот кто ничего не делает! не делает и ядовитые комменты везде оставляет! вот он то, да, он молодец!
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|3.51, Аноним (1), 16:09, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Jia Tan тоже всего лишь ошибся. А воя на несколько новостей на одном только опеннете.
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|2.39, ин номине патре (?), 15:09, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>У каждой уязвимости есть имя и фамилия.
вставьте имя админа который на важный сервер поставил RHEL9. 8ке ещё стоять и стоять. предыдущая дырка тоже мимо пролетела. я знаю челов, у которых до сих пор всё на 7ке ))) их в принципе можно понять.
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|2.81, Вызабылизаполнитьполе (?), 18:28, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это какая-то логика госпараш? Коммитер должен всегда делать идеальные правки с риском после любой ошибки сесть на кол как при Иване Грозном?
Все ошибаются кто-то чаще кто-то реже, если возможность ошибится есть - ошибка гарантированно случится, тому нет никакого смысла выяснять даже кто её допустил. Нужно менять процессы ревью, анализа, тестирования и так далее, чтобы ошибок было меньше. Тыкать в людей смысла абсолютный ноль.
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|3.89, Аноним (88), 18:59, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полезно свой кривой патч показать кому-нибудь близкому к апстриму когда речь идёт важном сервисе. Важен не сам факт ошибки, а какой был рабочий процесс внесения изменения. Если прошляпиля куча глаз, включая апстрим, то ~ сделали всё что смогли. Если же в одно рыло под одеялом ночью патчили, то таки да - на кол.
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|4.94, нах. (?), 19:13, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Полезно свой кривой патч показать кому-нибудь близкому к апстриму когда речь идёт
> важном сервисе.
вон там тебе человек, нашедший уязвимость (так что да - куча глаз - внезапно, в этот раз не прошляпила), пытался разжевать - проблема создана именно апстримом.
Так что вероятнее всего - даже если бы кто-то оттуда снизошел до посмотреть, и даже всерьез бы задумался точно тут все работает или не совсем - нет никаких гарантий что заметил бы проблему.
Но на деле тот и не собирается этим заниматься, ему твой редхат - пофигу абсолютно.
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|2.93, Аноним (93), 19:12, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А сколько вы заплатили за использование? Какова ответственность поставщика этого по вашему договору?
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|1.3, Аноним (3), 13:41, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Угадайте, на каком языке он написан. На размышление дается 30 секунд.
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|2.12, Аноним (12), 13:54, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Молоток опасен для того, у кого руки из опы. Ну или в руках того, кто твёрдо вознамерился нанести урон. Но есть и обратная сторона - когда в руках молоток, всё становится похожим на гвоздь. Вот такая диалектика.
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|2.15, Афанасий (?), 13:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Приведи пример безопасного языка, который нужно было взять на момент начала разработки OpenSSH.
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|4.42, Афанасий (?), 15:26, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какого качества были свободные компиляторы Ada в то время? Знал автор первых строчек кода OpenSSH язык Ada? Какова вероятность найти нужного количества "помощников" со знанием Ada? И так далее...
На заре становления open source проектов кроме C, C++ выбора особо и не было. Либо закрытые компиляторы, либо автор знал только один из этих языков, пилил что-то на нём для себя, а потом оно стрельнуло и обрасло новыми "помощниками", либо ...
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|5.55, Аноним (-), 16:21, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Какого качества были свободные компиляторы Ada в то время?
А они обязательно свободные должны быть? Типа ради шbo6oдки и омно жрать готовы?
Ты ж понимаешь что все вопросы к качеству компилятора нужно задавать сообществу.
Вот почему сообщество не запилило хороший компилятор, а?
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|6.82, Афанасий (?), 18:31, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сообщество никому ничего не должно. Запомни это. Это раз.
Трудно использовать в floss проектах закрытое платное программное обеспечение, проще взять бесплатное открытое с некоторыми изъянами ПО. Это два.
Почитай историю про Ada, тогда поймёшь почему этот язык довольствуется узкой нишей и почему его в здравом уме во floss проектах не используют.
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|5.80, Аноним (80), 18:24, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Демагог мелкого пошиба Сначала спросил, какой язык надо было брать видимо, ожи... большой текст свёрнут, показать
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|6.86, Афанасий (?), 18:47, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я - "Знал автор первых строчек кода OpenSSH язык Ada?"
Ты - ...утверждать, что "автор не знал языка"...
Видишь свою первую допущенную ошибку?
На разбор всей остальной твоей писанины жалко даже минуты свободного времени.
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|5.84, Аноним (80), 18:35, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вдогонку
> либо автор знал только один из этих языков, пилил что-то на нём для себя, а потом оно стрельнуло и обрасло новыми "помощниками", либо ...
Автор, что за фэнтези ты там из пальца высасываешь, описывая какого-то сферического коня в вакууме? Что за гаражные кодеры-"наколеночники"? Это не какая-то скрытая история:
"OpenSSH был создан командой OpenBSD [под руководством Тео де Раадта] как альтернатива SSH, который все ещё является проприетарным ПО"
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|2.66, Аноним (66), 17:14, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так, надо подумать. Он реально существует, значит, точно не на раст. Он должен работать на максимально возможном числе систем, значит точно не яве/сишарпе с их полутора поддерживаемыми платформами. Он не монструозный микросервис, работающий по хттп, значит точно не на похапе/руби/питон/го/нодежс.
Ну, вроде как остаётся только си. Я угадал?
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|2.67, YetAnotherOnanym (ok), 17:20, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Си. Теперь твоя очередь - назови язык, компилирующийся в столь же быстрый исполняемый код, и при этом абсолютно свободный от состояния гонки. 30 секунд пошли.
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|3.79, noc101 (ok), 18:19, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Си. Теперь твоя очередь - назови язык, компилирующийся в столь же быстрый
> исполняемый код, и при этом абсолютно свободный от состояния гонки. 30
> секунд пошли.
С++? )
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|1.4, Аноним (4), 13:42, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>но в пакетах к RHEL 9 и Fedora был применён дополнительный патч
Опять мейнтейнеры запустили свои ручки в чужой код. Это какое-то бедствие уже. Им пора усвоить, что они не программисты и в чужой код лезть нельзя.
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|2.8, 1 (??), 13:45, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это ж ради аудита (а потом и телеметрии) ... Не трогай святое !!!
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|3.49, solardiz (ok), 15:48, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема присутствует, но в данной ситуации я бы не стал критиковать кого-либо или какой-либо проект. Мне ситуация видится так: части пользователей дистрибутива требуется аудит-лог (вероятно, из-за каких-то законов, применимых для какой-то категории внедрений, и написанных из лучших побуждений), Red Hat эту функциональность добавляет корректно используя внутрение интерфейсы OpenSSH, а проект OpenSSH по ошибке вызывает одну из своих же функций некорректно. Это о появлении уязвимости. Попутно мы также нашли пару других проблем с аудит-патчем, одна из которых по-видимому связана с его некорректным переносом с более старых версий OpenSSH на новые, но это непосредственно не связано с появлением уязвимости.
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|4.61, нах. (?), 16:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне ситуация видится так: части пользователей дистрибутива требуется аудит-лог (вероятно, из-за
> каких-то законов
причем тут - законы? audit.log защищен selinux, в отличие от сислогов, и есть шансы что в нем останется та попытка, которая внезапно оказалась удачной, даже когда обычные логи подчистят.
И если в системе есть аудит - феноменально глупо выглядит пускать ssh работать в обход, не оставляя в нем никаких следов.
Ну а дальше да - трэш собственно в самом openssh, и always have been.
Но другого sshd (на безопастном йезычке) нам, к сожалению, никто не напишет. А Йлонен поди на пенсии.
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|5.68, Аноним (68), 17:35, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в отличие от сислогов
а сислог, внезапно, на другом сервере (сием).
> причем тут - законы?
журналирование событий в "крит." важных системах - обязательное.
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|2.24, Витюшка (?), 14:16, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, мне это тоже непонятно. С каких пор ментейнер стал программистом?
Это скорее поддерживающий в оригинальном понимании значения слова.
Но корпорасты это практикуют активно 🤷🏻♀️
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|3.71, n00by (ok), 17:54, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В большинстве случаев, что я видел, англоязычные используют глагольную форму ("я поддерживаю"). Программист вполне может "поддерживать". "Майнтайнер" похоже на местное изобретение и не по ГОСТ-у.
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|2.30, Аноним (30), 14:43, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Инфраструктура патчей задумана наложения секьюрити-фиксов и для тривиальных изменений типа дефолтных путей. Но мейнтенеры решили, что они во всем поставляемом в дистрибутиве софте разбираются лучше, чем его авторы.
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|2.78, noc101 (ok), 18:18, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>но в пакетах к RHEL 9 и Fedora был применён дополнительный патч
> Опять мейнтейнеры запустили свои ручки в чужой код. Это какое-то бедствие уже.
> Им пора усвоить, что они не программисты и в чужой код
> лезть нельзя.
Мейнтейнеры должны уйти как класс. Только беды от них
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|2.36, Аноним (35), 15:03, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты почему такой злой? тебя в детстве жестоко наказывали за твои ошибки?
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|2.43, solardiz (ok), 15:28, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хорошо поживают. Я нашел эту уязвимость благодаря моему участию в Rocky Linux и поддержке от компании CIQ. Мы исправили ее в Rocky Linux SIG/Security и 9.2 LTS от CIQ в день публикации, то есть вчера. А сама публикация была задержана на неделю, чтобы дать Red Hat время к ней подготовиться. AlmaLinux также были оповещены заранее через список рассылки linux-distros.
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|3.53, Аноним (1), 16:11, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правильно говорят лучше продолжать сидеть на доисторическом центе. Который ещё не стрим.
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|4.73, ин номине патре (?), 17:57, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Правильно говорят лучше продолжать сидеть на доисторическом центе
вообще-то в 8м OL ни этой, ни предыдущей дырки не было, 7ка уже больше на диагноз похоже. postEOL саппорт там какие-то васяны делают.
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|1.14, Big Robert TheTables (?), 13:56, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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RCE и тут и в предыдущей возможности даже теоретически неосуществим. Новость - самопиар.
Как-то так.
зы: сталкивался неоднократно с проблемами из-за задействования в обработчиках сигнала non-signal-safe, как раз именно с вызовом маллок в обработчике сигнала во время вызова маллок. Это приводило к дедлоку. Учитывая архитектуру подключения ссш, которая на каждое подключение создает новый процесс, проблемы это никакой не создаст. Тем более, не даст возможности удаленно выполнить код.
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|2.46, solardiz (ok), 15:33, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как именно осуществим RCE подробно описано в предыдущей публикации от Qualys. Не просто и не быстро, но в лабораторных условиях проверено.
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|3.50, Big Robert TheTables (?), 16:08, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как именно осуществим RCE подробно описано в предыдущей публикации от Qualys. Не
> просто и не быстро, но в лабораторных условиях проверено.
Читал в оригинале - https://www.qualys.com/2024/07/01/cve-2024-6387/regresshion.txt, секция Theory. нет там RCe. Там перед этим много пафосных ссылок, цитат, описаний протоколов, книг но если продраться к деталям - то всё базируется на том, что мол в коде ssh будут неверные ссылки на список, в котороым сырые данные пакетов - тут делается усиление что мол "а это же аттакер контроллер дата", и далее переход на следующий фуфел про опенссл.
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|4.56, solardiz (ok), 16:32, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там есть несколько секций Theory и Practice про дистрибутивы разных лет. Последняя про 32-бит "Debian 12.5.0, from 2024" завершается "~3-4 hours on average to win the race condition, and ~6-8 hours to obtain a remote root shell (because of ASLR)." Что за "фуфел про опенссл" я не понял, OpenSSL там не упомянут.
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|5.74, n00by (ok), 18:00, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Добро пожаловать в Свободный Мир, где имя и репутация ничего не значит, где специалисту приходится что-то доказывать тому, кто даже подписаться под своими словами боится.
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|1.52, noc101 (ok), 16:11, 09/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Повторял и буду повторять, программы должна распространяться только создателями. Мейнтейрнеры должны умереть как класс.
Кто просил в чужой код вносить изменения? Гении блин.
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|3.64, Аноним (-), 17:01, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты противоречишь Open Source.
А ты противоречишь здравому смыслу.
Вот представь что ты выпускаешь пирожки под торговой маркой "Соль земли".
И даже рецепт для всех выложил!
А Васян™, перед тем как отдать пользователю, туда просто насарал, в каждую коробочку.
Но он не сменил надпись на коробке на 'Пирожки "Соль земли" с сюрпризом от Васяна'
Лезешь своими корявками? Так переименуй либу.
Назови "Омнокодище". Тогда никаких претензий не будет.
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|4.76, noc101 (ok), 18:10, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Ты противоречишь Open Source.
> А ты противоречишь здравому смыслу.
> Вот представь что ты выпускаешь пирожки под торговой маркой "Соль земли".
> И даже рецепт для всех выложил!
> А Васян™, перед тем как отдать пользователю, туда просто насарал, в каждую
> коробочку.
> Но он не сменил надпись на коробке на 'Пирожки "Соль земли" с
> сюрпризом от Васяна'
> Лезешь своими корявками? Так переименуй либу.
> Назови "Омнокодище". Тогда никаких претензий не будет.
База!
Почему до такой мысли люди не могут дойти? Это же очевидно!
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|3.75, noc101 (ok), 18:10, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты противоречишь Open Source.
Ты так говоришь, как будто это что то плохое, противоречить. Особенно когда делают глупости вредные.
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|2.63, нах. (?), 17:00, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто просил в чужой код вносить изменения?
Конкретно код ssh от "создателей" - даже не скомпилируется у тебя. Потому что он - openbsd only. Внезапно.
Кто просил, действительно? Сиди с телнетом. Он вот от создателей. Но это неточно.
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|3.70, Аноним (70), 17:49, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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зачем сидеть, да ещё и с телнетом, если можно не сидеть, а использовать openbsd
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