Уязвимость в пакетах с OpenSSH из состава RHEL 9, допускающая удалённое выполнение кода

Как именно осуществим RCE подробно описано в предыдущей публикации от Qualys. Не просто и не быстро, но в лабораторных условиях проверено.

> Как именно осуществим RCE подробно описано в предыдущей публикации от Qualys. Не

> просто и не быстро, но в лабораторных условиях проверено. Читал в оригинале - https://www.qualys.com/2024/07/01/cve-2024-6387/regresshion.txt, секция Theory. нет там RCe. Там перед этим много пафосных ссылок, цитат, описаний протоколов, книг но если продраться к деталям - то всё базируется на том, что мол в коде ssh будут неверные ссылки на список, в котороым сырые данные пакетов - тут делается усиление что мол "а это же аттакер контроллер дата", и далее переход на следующий фуфел про опенссл.

Там есть несколько секций Theory и Practice про дистрибутивы разных лет. Последняя про 32-бит "Debian 12.5.0, from 2024" завершается "~3-4 hours on average to win the race condition, and ~6-8 hours to obtain a remote root shell (because of ASLR)." Что за "фуфел про опенссл" я не понял, OpenSSL там не упомянут.

Добро пожаловать в Свободный Мир, где имя и репутация ничего не значит, где специалисту приходится что-то доказывать тому, кто даже подписаться под своими словами боится.