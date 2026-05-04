Выпуск Dropbear SSH 2026.90 с устранением уязвимостей

Опубликован выпуск проекта Dropbear 2026.90, развивающего сервер и клиент SSH, получивший распространение в беспроводных маршрутизаторах и компактных дистрибутивах, подобных OpenWrt. Dropbear отличается низким потреблением памяти, возможностью отключения лишней функциональности на этапе сборки и поддержкой сборки клиента и сервера в одном исполняемом файле по аналогии с busybox. При статическом связывании с uClibc исполняемый файл Dropbear занимает всего 110kB. Dropbear поддерживает перенаправление X11, совместим с файлом ключей OpenSSH (~/.ssh/authorized_keys) и может создавать мультисоединения с пробросом через транзитный хост. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией, близкой к MIT. В новой версии исправлено несколько проблем с безопасностью: Неполное устранение в scp уязвимости (CVE-2019-6111), позволяющей перезаписать другие файлы при подключении к вредоносному серверу. При применении scp сервер принимает решение о том, какие файлы и каталоги отправить клиенту, а клиент лишь проверяет корректность возвращённых имён объектов. Проверка на стороне клиента блокирует выход за границы текущего каталога ("../"), но в случае рекурсивного копирования (-r) не учитывает случаи передачи каталогов с именами, отличающимися от изначально запрошенных. Проблема решена через запрет использовании опции "-r" с уже существующим целевым каталогом.

Уязвимость (CVE-2026-35385) в утилите scp, из-за которой после загрузки файла с правами root с указанием опции "-O" и без опции "-p" не очищались флаги setuid/setgid.

Возможность обхода выполнения команды "forced_command" в настройках authorized_keys при подключении аутентифицированного пользователя с использованием опции "-t" (вход с проверкой пароля и открытого ключа).

Отказ в обслуживании через создание локальным пользователем спецфайла с именем authorized_keys, блокирующим операции чтения.

Чтение данных из области вне буфера при создании обработчиков перенаправления клиентских и серверных запросов, что может привести к закрытию произвольных файловых дескрипторов. Не связанные с безопасностью изменения: В ssh добавлена опция "-R" для пробрасывания unix-сокетов через SSH-туннель.

В ssd добавлена опция "-M" для ограничения максимальной продолжительности сеанса.

В "authorized_keys" добавлен опция "permitlisten" для ограничения допустимых портов.

Прекращена поддержка RSA-ключей, созданных в dropbearkey 0.32 или более ранних версиях данной утилиты, подверженных атаке по сторонним каналам, оценивающей разницу во времени обработки данных, попавших и не попавших в кэш.

Для блокирования перебора открытых ключей на хостах число запросов открытых ключей ограничено 15 попытками для каждого сеанса.



