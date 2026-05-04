Выпуск Dropbear SSH 2026.90 с устранением уязвимостей

|1.7, Аноним (7), 13:17, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
>Dropbear поддерживает перенаправление X11
Зачем это нужно в 2026 году, с учётом того, что во-первых любое приложение с графикой сложнее xterm, даже qterminal с векторными шрифтами и сглаживанием через него тормозит, во-вторых приличное количество приложений не запускаются вообще, в-третьих, при разрыве связи, приложение просто падает?
|2.9, Alladin (?), 13:33, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
если у тебя сеть не меньше 10 мбит то ничего не тормозит, и да активно используем
|4.13, Аноним (7), 13:49, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>Локалка или через интернет?
Тормозит даже в локальной сети. Откройте krita и попробуйте порисовать.
|5.21, Аноним (5), 14:43, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Попробуй на хосте, на котором Krita исполняешь, установить видеоакселератор.
|6.22, Аноним (7), 15:22, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Почему-то при запуске напрямую или через waypipe, krita не тормозит.
|4.20, Аноним (5), 14:40, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Этот waypipe ржавый. Но несмотря на это, обильно приправлен @unsafe.
|2.14, Аноним (-), 13:53, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Начнём с того, что нужно использовать примитивы предоставляемые окружением, а не в битмапы рендерить. Закончим тем, что пробрасывать х11 предполагалось в сети предприятия, а не через интернет, и, если и здесь у вас разрывы, то может стоит порядок навести для начала?
|3.15, Аноним (7), 14:08, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
>Начнём с того, что нужно использовать примитивы предоставляемые окружением, а не в битмапы рендерить.
Какие примитивы, html? Свой велосипед делать? Или вы предлагаете довольствоваться уровнем графики xterm, xclock и подобного?
>Закончим тем, что пробрасывать х11 предполагалось в сети предприятия
Я тестировал проброс в пределах одной квартиры, всё равно тормозит.
>и, если и здесь у вас разрывы
И отказаться, например, от ноутбуков.
|4.18, Аноним (18), 14:30, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Я тестировал проброс в пределах одной квартиры, всё равно тормозит.
Разумеется проброс через сеть добавляет расходы, но не настолько критичные, чтобы например лично мне идти в комнату с кухни чтобы нажать какуюто кнопку, вполне могу подключиться с телефона и тыкнуть
И вообще это фишка которую надо специально включать, почему бы ей не пользоваться если есть, не всегда и не на 100% можно угадать будущее, вполне может случиться так что операция которая планировалась как быстрая может занять больше времени, а его здесь и сейчас может не быть, и что страшного в том, чтобы нажать нужную кнопку находясь уже в в дороге, подключившись к дому через впн.
|5.19, Аноним (7), 14:36, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>Разумеется проброс через сеть добавляет расходы
Через waypipe работало хорошо, всё в тех же условиях.
