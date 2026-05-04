Выпуск Dropbear SSH 2026.90 с устранением уязвимостей

04.05.2026 12:32 (MSK)

Опубликован выпуск проекта Dropbear 2026.90, развивающего сервер и клиент SSH, получивший распространение в беспроводных маршрутизаторах и компактных дистрибутивах, подобных OpenWrt. Dropbear отличается низким потреблением памяти, возможностью отключения лишней функциональности на этапе сборки и поддержкой сборки клиента и сервера в одном исполняемом файле по аналогии с busybox. При статическом связывании с uClibc исполняемый файл Dropbear занимает всего 110kB. Dropbear поддерживает перенаправление X11, совместим с файлом ключей OpenSSH (~/.ssh/authorized_keys) и может создавать мультисоединения с пробросом через транзитный хост. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией, близкой к MIT.

В новой версии исправлено несколько проблем с безопасностью:

  • Неполное устранение в scp уязвимости (CVE-2019-6111), позволяющей перезаписать другие файлы при подключении к вредоносному серверу. При применении scp сервер принимает решение о том, какие файлы и каталоги отправить клиенту, а клиент лишь проверяет корректность возвращённых имён объектов. Проверка на стороне клиента блокирует выход за границы текущего каталога ("../"), но в случае рекурсивного копирования (-r) не учитывает случаи передачи каталогов с именами, отличающимися от изначально запрошенных. Проблема решена через запрет использовании опции "-r" с уже существующим целевым каталогом.
  • Уязвимость (CVE-2026-35385) в утилите scp, из-за которой после загрузки файла с правами root с указанием опции "-O" и без опции "-p" не очищались флаги setuid/setgid.
  • Возможность обхода выполнения команды "forced_command" в настройках authorized_keys при подключении аутентифицированного пользователя с использованием опции "-t" (вход с проверкой пароля и открытого ключа).
  • Отказ в обслуживании через создание локальным пользователем спецфайла с именем authorized_keys, блокирующим операции чтения.
  • Чтение данных из области вне буфера при создании обработчиков перенаправления клиентских и серверных запросов, что может привести к закрытию произвольных файловых дескрипторов.

Не связанные с безопасностью изменения:

  • В ssh добавлена опция "-R" для пробрасывания unix-сокетов через SSH-туннель.
  • В ssd добавлена опция "-M" для ограничения максимальной продолжительности сеанса.
  • В "authorized_keys" добавлен опция "permitlisten" для ограничения допустимых портов.
  • Прекращена поддержка RSA-ключей, созданных в dropbearkey 0.32 или более ранних версиях данной утилиты, подверженных атаке по сторонним каналам, оценивающей разницу во времени обработки данных, попавших и не попавших в кэш.
  • Для блокирования перебора открытых ключей на хостах число запросов открытых ключей ограничено 15 попытками для каждого сеанса.


  • 1.1, Аноним (1), 12:56, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда уже rust-ssh?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:59, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > не очищались флаги setuid/setgid

    Думаешь, осилят такое?

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:05, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так источников для переписывания достаточно.
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:03, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    да уже https://github.com/Eugeny/russh
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 13:05, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://github.com/Eugeny/russh#unsafe-code хотелось бы без unsafe)
     
     
  • 4.6, Аноним (1), 13:06, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И без ДРАМЫ https://github.com/Eugeny/russh/issues/151
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:47, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    без unsafe горазды только тролить сишных дидoв
     
  • 3.16, Аноним (2), 14:16, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > russh

    И содрогнутся все от Zerg rush!

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:17, 04/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Dropbear поддерживает перенаправление X11

    Зачем это нужно в 2026 году, с учётом того, что во-первых любое приложение с графикой сложнее xterm, даже qterminal с векторными шрифтами и сглаживанием через него тормозит, во-вторых приличное количество приложений не запускаются вообще, в-третьих, при разрыве связи, приложение просто падает?

     
     
  • 2.8, Аноним (1), 13:21, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Легаси.
     
  • 2.9, Alladin (?), 13:33, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    если у тебя сеть не меньше 10 мбит то ничего не тормозит, и да активно используем
     
     
  • 3.10, жЫр с монитора (?), 13:43, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да ладно? Оно и на гигабите тормозит, если не в локальной сети.
     
  • 3.11, Аноним (1), 13:44, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Локалка или через интернет? Кстати, для Wayland есть waypipe.
     
     
  • 4.13, Аноним (7), 13:49, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Локалка или через интернет?

    Тормозит даже в локальной сети. Откройте krita и попробуйте порисовать.

     
     
  • 5.21, Аноним (5), 14:43, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Попробуй на хосте, на котором Krita исполняешь, установить видеоакселератор.
     
     
  • 6.22, Аноним (7), 15:22, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почему-то при запуске напрямую или через waypipe, krita не тормозит.
     
  • 4.17, Аноним (2), 14:17, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > для Wayland есть waypipe.

    Есть-то есть, ещё бы работал.

     
     
  • 5.23, Аноним (7), 16:21, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня работает без проблем.
     
  • 4.20, Аноним (5), 14:40, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Этот waypipe ржавый. Но несмотря на это, обильно приправлен @unsafe.
     
  • 2.14, Аноним (-), 13:53, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Начнём с того, что нужно использовать примитивы предоставляемые окружением, а не в битмапы рендерить. Закончим тем, что пробрасывать х11 предполагалось в сети предприятия, а не через интернет, и, если и здесь у вас разрывы, то может стоит порядок навести для начала?
     
     
  • 3.15, Аноним (7), 14:08, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Начнём с того, что нужно использовать примитивы предоставляемые окружением, а не в битмапы рендерить.

    Какие примитивы, html? Свой велосипед делать? Или вы предлагаете довольствоваться уровнем графики xterm, xclock и подобного?
    >Закончим тем, что пробрасывать х11 предполагалось в сети предприятия

    Я тестировал проброс в пределах одной квартиры, всё равно тормозит.
    >и, если и здесь у вас разрывы

    И отказаться, например, от ноутбуков.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:30, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Я тестировал проброс в пределах одной квартиры, всё равно тормозит.

    Разумеется проброс через сеть добавляет расходы, но не настолько критичные, чтобы например лично мне идти в комнату с кухни чтобы нажать какуюто кнопку, вполне могу подключиться с телефона и тыкнуть

    И вообще это фишка которую надо специально включать, почему бы ей не пользоваться если есть, не всегда и не на 100% можно угадать будущее, вполне может случиться так что операция которая планировалась как быстрая может занять больше времени, а его здесь и сейчас может не быть, и что страшного в том, чтобы нажать нужную кнопку находясь уже в в дороге, подключившись к дому через впн.

     
     
  • 5.19, Аноним (7), 14:36, 04/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Разумеется проброс через сеть добавляет расходы

    Через waypipe работало хорошо, всё в тех же условиях.

     
