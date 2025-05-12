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Уязвимость в Dropbear SSH, допускающая подстановку команд в dbclient

12.05.2025 10:45

Опубликован выпуск проекта Dropbear 2025.88, развивающего сервер и клиент SSH, получивший распространение в беспроводных маршрутизаторах и компактных дистрибутивах, подобных OpenWrt. В новой версии устранена уязвимость (CVE-2025-47203) в реализации SSH-клиента (программа dbclient), позволяющая выполнить shell-команды при обработке специально оформленного имени хоста. Уязвимость вызвана отсутсвием экранирования спецсимволов в имени хоста и использованием командного интерпретатора при запуске команд в режиме multihop (несколько хостов, разделённых запятой). Уязвимость представляет опасность для систем, запускающих dbclient с непроверенным именем хоста.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
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  4. OpenNews: Уязвимость в SSH-сервере из Erlang/OTP, допускающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
  6. OpenNews: Terrapin - уязвимость в протоколе SSH, позволяющая снизить защиту соединения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63223-dropbear
Ключевые слова: dropbear, ssh
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  • 1, Аноним (1), 10:58, 12/05/2025 [ответить]  
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