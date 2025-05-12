Уязвимость в Dropbear SSH, допускающая подстановку команд в dbclient

Опубликован выпуск проекта Dropbear 2025.88, развивающего сервер и клиент SSH, получивший распространение в беспроводных маршрутизаторах и компактных дистрибутивах, подобных OpenWrt. В новой версии устранена уязвимость (CVE-2025-47203) в реализации SSH-клиента (программа dbclient), позволяющая выполнить shell-команды при обработке специально оформленного имени хоста. Уязвимость вызвана отсутсвием экранирования спецсимволов в имени хоста и использованием командного интерпретатора при запуске команд в режиме multihop (несколько хостов, разделённых запятой). Уязвимость представляет опасность для систем, запускающих dbclient с непроверенным именем хоста.



