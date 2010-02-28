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Выпуск Dropbear SSH 2024.84

06.04.2024 21:37

Доступен выпуск Dropbear 2024.84, компактного сервера и клиента SSH, применяемого преимущественно на встраиваемых системах, таких как беспроводные маршрутизаторы, и в дистрибутивах, подобных OpenWrt. Dropbear отличается низким потреблением памяти, возможностью отключения лишней функциональности на этапе сборки и поддержкой сборки клиента и сервера в одном исполняемом файле по аналогии с busybox. При статическом связывании с uClibc исполняемый файл Dropbear занимает всего 110kB. Dropbear поддерживает перенаправление X11, совместим с файлом ключей OpenSSH (~/.ssh/authorized_keys) и может создавать мультисоединения с пробросом через транзитный хост. Под проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией, близкой к MIT.

В новом выпуске:

  • Улучшена совместимость с OpenSSH для команд ssh и ssh-keygen.
  • При логине у пользователя теперь требуется наличие флага "x" в поле с хэшем пароля в /etc/passwd, например, "user1:x:1003:1003::/home/user1:/bin/sh". Пользователи без этого флага не смогут войти.
  • В dbclient добавлены опции BatchMode и StrictHostKeyChecking, полезные для SSH-туннелей: 
    
  ssh -o BatchMode=yes -o StrictHostKeyChecking=yes
  • Добавлена возможность пробрасывать UNIX-сокеты через туннель, созданный на базе Dropbear SSH.
  • Вместо команды dropbearkey разрешено вызывать "dropbear ssh-keygen", т.е. теперь его можно использовать как алиас в системе для ssh-keygen.
  • При генерации ключа обеспечено отдельное сохранение открытого ключа (id_ed25519.pub).
  • В dbclient добавлена поддержка файла ~/.ssh/dropbear_config с несколькими опциями из ssh_config: Host, HostName, Port, User и IdentityFile. Пока эта функциональность отключена при компиляции по умолчанию.
  • Добавлена поддержка строгого обмена ключей (Strict KEX).
  • Исправлено несколько "проблем 2038 года" (Y2038).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ucc.gu.uwa.edu.a...)
  2. OpenNews: Выпуск SSH-сервера Dropbear 2020.79
  3. OpenNews: Terrapin - уязвимость в протоколе SSH, позволяющая снизить защиту соединения
  4. OpenNews: Использование SSH поверх UNIX-сокета вместо sudo для избавления от suid-файлов
  5. OpenNews: Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH
  6. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.7
Автор новости: Сергей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60940-dropbear
Ключевые слова: dropbear, ssh
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