Выпуск Dropbear SSH 2024.84

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Доступен выпуск Dropbear 2024.84, компактного сервера и клиента SSH, применяемого преимущественно на встраиваемых системах, таких как беспроводные маршрутизаторы, и в дистрибутивах, подобных OpenWrt. Dropbear отличается низким потреблением памяти, возможностью отключения лишней функциональности на этапе сборки и поддержкой сборки клиента и сервера в одном исполняемом файле по аналогии с busybox. При статическом связывании с uClibc исполняемый файл Dropbear занимает всего 110kB. Dropbear поддерживает перенаправление X11, совместим с файлом ключей OpenSSH (~/.ssh/authorized_keys) и может создавать мультисоединения с пробросом через транзитный хост. Под проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией, близкой к MIT.
В новом выпуске: