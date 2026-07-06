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Доступен OpenSSH 10.4

06.07.2026 22:19 (MSK)

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск OpenSSH 10.4, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. Основные изменения:

  • Добавлена экспериментальная поддержка комбинированной схемы формирования цифровых подписей "mldsa44-ed25519", сочетающий постквантовый алгоритм ML-DSA 44 и алгоритм на базе эллиптических кривых Ed25519. Для включения поддержки следует добавить "mldsa44-ed25519" в директивы HostKeyAlgorithms и PubkeyAcceptedAlgorithms. Для генерации ключей можно использовать команду "ssh-keygen -t mldsa44-ed25519".
  • В ssh и sshd задействована новая реализация системы сопоставления по шаблону, основанная на недетерминированном конечном автомате и не подверженная проблеме экспоненциального роста сложности вычислений при использовании масок, содержащих много символов "*".
  • Изменено поведение Linux-сборок sshd с включённой фильтрацией системных вызовов при помощи seccomp. Ранее сбой при активации SECCOMP или NO_NEW_PRIVS на Linux-системах без их поддержки приводил к записи в лог предупреждения и продолжения работы без изоляции, а теперь станет приводить к аварийному завершению.
  • При использовании опции "sshd -G" в дамп конфигурации директивы теперь записываются с использованием прописных и строчных букв, вместо записи только строчными буквами (т.е. "PubkeyAuthentication" вместо "pubkeyauthentication").
  • Поведение ssh и sshd приведено к соответствию стандарту RFC 4253: отправка во время повторного обмена ключами сообщений, не связанных с обменом ключами, теперь будет приводить к завершению соединения. Ранее злоумышленники могли устроить DoS-атаку, бесконечно отправляя в процессе обмена ключами сторонние сообщения, которые буферизировались на сервере и расходовали память.

Устранено несколько проблем с безопасностью:

  • В утилите ssh устранено потенциальное обращение к памяти после её освобождения (use-after-free) при обращении к вредоносному серверу. Проблема эксплуатируется через изменение хостового ключа в процессе повторного обмена ключами.
  • Уязвимость в sftp, позволяющая организовать загрузку файла в другую директорию при обращении к вредоносному серверу с использованием команды в форме "sftp host:/path .".
  • Уязвимость в scp, позволяющая при копировании файлов между двумя внешними серверами, один из которых подконтролен атакующему, организовать запись файлов в родительскую директорию, находящуюся на уровень ниже целевой директории.
  • Устранена проблема в sshd, проявляющаяся при использовании внутренней реализации SFTP-сервера ("internal-sftp"), отключённой по умолчанию. Проблема связана с отсечением длинных последовательностей в командной строке после 9 аргумента, приводящей к отбрасыванию следующих аргументов. Таким образом потенциально могут быть отброшены опции, связанные с обеспечением безопасности.
  • В sshd устранена недоработка, из-за которой директива "DisableForwarding=yes" не отключала возможность создания туннелей, разрешённых опцией "PermitTunnel=yes" (по умолчанию не выставляется).
  • В sshd устранена проблема, которую можно использования для инициирования отказа в обслуживании на стадии до прохождения аутентификации при включении в настройках директивы GSSAPIAuthentication (отключена по умолчанию). Проблема не блокируется через лимит "MaxAuthTries", но подпадает под действие ограничения "PerSourcePenalties".
  • В sshd устранены недоработки, из-за которых не всегда добавлялась минимальная задержка между попытками аутентификации.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 10.3
  3. OpenNews: Уязвимость в GSSAPI-патче к OpenSSH, удалённо эксплуатируемая на стадии до аутентификации
  4. OpenNews: Уязвимость в поставляемом во FreeBSD варианте OpenSSH, допускающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетах с OpenSSH из состава RHEL 9, допускающая удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: Выпуск Dropbear SSH 2026.90 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65854-openssh
Ключевые слова: openssh
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:53, 06/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > организовать загрузку файла в другую директорию при обращении к вредоносному серверу с использованием команды в форме "sftp host:/path .".

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