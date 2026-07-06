Выпуск Phosh 0.56.0, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.56, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, ALT Mobile, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. Среди изменений: В верхнюю панель добавлен плагин с индикатором, показывающим график изменения нагрузки на CPU. Это первый рабочий плагин, использующий API для интеграции плагинов в верхнюю панель.

Предоставлена возможность скрытия пиктограмм приложений из меню приложений (app-grid) без их удаления из системы. Приложения скрываются через контекстное меню, показываемое при длительном касании к пиктограмме, и могут быть возвращены через интерфейс со списком скрытых приложений, вызываемый из того же контекстного меню. Скрытие может быть полезным в системах без менеджера приложений GNOME Software, например, в атомарно обновляемых дистрибутивах postmarketOS Duranium и BengalOS (образы для тестирования ночных сборок Phosh) с неделимым системным окружением.





В конфигуратор добавлена новая панель для управления обновлением дистрибутивов, поставляемых с монолитным атомарно обновляемым системным окружением. На базе systemd-sysupdate реализован бэкенд для обновления системы.





В phosh-session-services добавлен сервис для проверки наличия обновления системы.

При помощи виджета AdwSidebar переделана боковая панель в конфигураторе. Мелкие настройки (conf-tweaks) перемещены в отдельную область боковой панели.

В секцию c информацией о системе (About) добавлены сведения о версии системного образа для проверки актуальности состояния системы в атомарно обновляемых дистрибутивах.

Добавлена поддержка док-станции NexDock 2025 для превращения смартфона в ноутбук.

В настройки добавлена опция для включения плагина синхронизации файлов, реализованного на базе P2P-системы Syncthing.

Добавлена возможность поворота содержимого экрана блокировки системы на планшетах. Модернизирован стиль экрана блокировки.

В композитном сервере Phoc проведена чистка внутренних компонентов и осуществлён переход на выпуск библиотеки wlroots 0.20.1. Реализован Wayland-протокол xdg-toplevel-tag-v1 для прикрепления Wayland-клиентами тегов к поверхностями верхнего уровня, которые композитный сервер может использовать для восстановления позиции, размера и свойств окон после перезапуска, а также для определения особых правил для отдельных видов окон.

В экранной клавиатуре Stevia предоставлена возможность активации по умолчанию отдельных раскладок клавиатуры в привязке к приложениям (например, для Emacs можно по умолчанию включать раскладку, оптимизированную для работы в терминале). В панель быстрого ввода комбинаций клавиш добавлены кнопки для управления курсором. Для управления вставкой из буфера обмена задействован Wayland-протокол ext-data-control-v1.

В phosh-first-boot и libpms для экранной клавиатуры обеспечено автоматическое добавление раскладок клавиатуры, соответствующих выставленной локали.

Обновлены версии зависимостей: callaudiod 0.1.10, Calls 50.0, cellbroadcastd 0.0.3, feedbackd 0.8.9, feedbackd-device-themes 0.8.9, GNOME 50, iio-sensor-proxy 3.9, mmsd-tng 2.6.4, ModemManager 1.25.95, wlroots 0.20.1, wys 0.1.12.



