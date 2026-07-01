В мобильной платформе ALT Mobile появилась поддержка смартфонов OnePlus 6

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|2.7, Аноним (7), 22:57, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это конечно же круто,
Но на таких Ос, не запускаются наверное приложения,
Ну те ради которых смартфон используется.
Иначе, можно просто купить кнопочник.
Разница то в чем,
Ну разве что браузер и там и там, и ого на кнопочнике можно открыть.
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|3.11, Аноним (11), 23:22, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузер на 320x240? Так ещё и URL задолбаешься на кнопочнике вводить.
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|1.3, Аноним (3), 22:37, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> реализована поддержка смартфонов OnePlus 6
Классика жанра мобильного Линукса: реализовывать поддержку после 8 лет выхода устройства, когда оно уже давно изъято из продажи и доступно в лучшем случае только в БУ барахолках.
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|2.8, Аноним (7), 22:58, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раскрыть исходники, какой то там игры 1990х, тоже круто.
Очень нужное.
А может, вы еще перфоркартами пользуетесь.
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