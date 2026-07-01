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В мобильной платформе ALT Mobile появилась поддержка смартфонов OnePlus 6

01.07.2026 21:19 (MSK)

В мобильной платформе ALT Mobile ("Альт Мобильный"), построенной на пакетной базе репозитория Сизиф и поставляемой с GNOME-оболочкой для смартфонов Phosh, реализована поддержка смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T, построенных на SoC Qualcomm Snapdragon 845. Весь исходный код проекта открыт - от профиля сборки до пакетов, входящих в дистрибутив. Для загрузки сформирован системный образ для OnePlus 6/6T и образы с загрузчиком U-Boot (OnePlus 6, OnePlus 6T).

В отличие от других поддерживаемых устройств необходимо инициализировать компоненты OnePlus 6 и OnePlus 6T через поставляемую из коробки систему Android, иначе в ALT Mobile не смогут работать модем и некоторые другие составляющие. Принимаются предложения по улучшению в багзилле.

  1. Главная ссылка к новости (https://altmobile.org/installa...)
  2. OpenNews: Мобильная платформа ALT Mobile 11.0, построенная на технологиях GNOME
  3. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  4. OpenNews: Опубликована одиннадцатая платформа ALT
  5. OpenNews: Выпуск Phosh 0.55.0, GNOME-окружения для смартфонов
  6. OpenNews: Представлена мобильная платформа РОСА Мобайл 2.2, основанная на KDE Plasma Mobile
Автор новости: bircoph
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65821-alt
Ключевые слова: alt, mobile
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:14, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец можно накатить заместо pmOS.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:32, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Но зачем? Есть же офигенная Plasma Mobile (сам накатил себе).
     
     
  • 2.4, Anonimbus (?), 22:37, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам себе злобный буратино?
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:57, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это конечно же круто,
    Но на таких Ос, не запускаются наверное приложения,
    Ну те ради которых смартфон используется.

    Иначе, можно просто купить кнопочник.
    Разница то в чем,
    Ну разве что браузер и там и там, и ого на кнопочнике можно открыть.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:22, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузер на 320x240? Так ещё и URL задолбаешься на кнопочнике вводить.
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:15, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/65701-android
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:37, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > реализована поддержка смартфонов OnePlus 6

    Классика жанра мобильного Линукса: реализовывать поддержку после 8 лет выхода устройства, когда оно уже давно изъято из продажи и доступно в лучшем случае только в БУ барахолках.

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 22:58, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раскрыть исходники, какой то там игры 1990х, тоже круто.
    Очень нужное.
    А может, вы еще перфоркартами пользуетесь.
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:47, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главная проблема - дохлые аккумы
     

  • 1.5, АнонимШигорин (?), 22:41, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставьте ребзя и Макс уже включён и настроен как надо!
     
  • 1.6, Аноним (14), 22:42, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно ?
    Там Oppo скорее всего закроет бренды OnePlus и Realme:
    https://3dnews.ru/1144425/
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы после таких новостей тоже закрыл.
     

  • 1.15, Аноним (15), 01:16, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно apt-rpm выкинут наконец-то?
     

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