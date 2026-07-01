В мобильной платформе ALT Mobile появилась поддержка смартфонов OnePlus 6

В мобильной платформе ALT Mobile ("Альт Мобильный"), построенной на пакетной базе репозитория Сизиф и поставляемой с GNOME-оболочкой для смартфонов Phosh, реализована поддержка смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T, построенных на SoC Qualcomm Snapdragon 845. Весь исходный код проекта открыт - от профиля сборки до пакетов, входящих в дистрибутив. Для загрузки сформирован системный образ для OnePlus 6/6T и образы с загрузчиком U-Boot (OnePlus 6, OnePlus 6T).

В отличие от других поддерживаемых устройств необходимо инициализировать компоненты OnePlus 6 и OnePlus 6T через поставляемую из коробки систему Android, иначе в ALT Mobile не смогут работать модем и некоторые другие составляющие. Принимаются предложения по улучшению в багзилле.



