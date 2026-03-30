Мобильная платформа ALT Mobile 11.0, построенная на технологиях GNOME

Компания Базальт СПО представила мобильную платформу ALT Mobile 11.0 ("Альт Мобильный"), предназначенную для смартфонов, планшетов и встраиваемых устройств с сенсорным экраном, таких как считыватели штрихкодов, контрольно-кассовые аппараты и терминалы сбора данных. Платформа построена на пакетной базе репозитория Сизиф (p11) и укомплектована графической оболочной Phosh, основанной на технологиях GNOME и использующей композитный сервер Phoc.

Для загрузки подготовлены образы для архитектур x86_64 и ARM64, которые можно использовать для установки на устройства PinePhone, PinePhone Pro, PineTab 2 и планшеты "MIG" (на архитектуре x86-64), а также для запуска в QEMU. Платформа также портирована для работы на игровых приставках Anbernic, PowKiddy, Retroid на базе SoC Rockchip, Allwinner и Qualcomm.

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе - индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать платформу, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. При этом разработка ALT Mobile ведётся в соответствии с принципами свободного программного обеспечения и кодовая база полностью открыта.

Платформа предоставляет возможность работы с системой нескольких пользователей, для переключения между которыми задействован менеджер входа Phrog. При необходимости можно использовать Waydroid и Wine для запуска приложений, собранных для Android и Windows, а также открывать эмулятор терминала для работы в командной строке. Поддерживается полнодисковое шифрование на базе LUKS.

При подключении мобильного устройства с монитору, клавиатуре и мыши платформа позволяет использовать систему в качестве полноценной рабочей станции с GNOME-подобным окружением. Возможна установка приложений, имеющихся в репозиториях для десктоп-редакций ALT Linux, а также пакетов в формате flatpak.

Среди задействованных в платформе приложений: