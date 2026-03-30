Мобильная платформа ALT Mobile 11.0, построенная на технологиях GNOME

30.03.2026 20:22 (MSK)

Компания Базальт СПО представила мобильную платформу ALT Mobile 11.0 ("Альт Мобильный"), предназначенную для смартфонов, планшетов и встраиваемых устройств с сенсорным экраном, таких как считыватели штрихкодов, контрольно-кассовые аппараты и терминалы сбора данных. Платформа построена на пакетной базе репозитория Сизиф (p11) и укомплектована графической оболочной Phosh, основанной на технологиях GNOME и использующей композитный сервер Phoc.

Для загрузки подготовлены образы для архитектур x86_64 и ARM64, которые можно использовать для установки на устройства PinePhone, PinePhone Pro, PineTab 2 и планшеты "MIG" (на архитектуре x86-64), а также для запуска в QEMU. Платформа также портирована для работы на игровых приставках Anbernic, PowKiddy, Retroid на базе SoC Rockchip, Allwinner и Qualcomm.

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе - индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать платформу, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. При этом разработка ALT Mobile ведётся в соответствии с принципами свободного программного обеспечения и кодовая база полностью открыта.

Платформа предоставляет возможность работы с системой нескольких пользователей, для переключения между которыми задействован менеджер входа Phrog. При необходимости можно использовать Waydroid и Wine для запуска приложений, собранных для Android и Windows, а также открывать эмулятор терминала для работы в командной строке. Поддерживается полнодисковое шифрование на базе LUKS.

При подключении мобильного устройства с монитору, клавиатуре и мыши платформа позволяет использовать систему в качестве полноценной рабочей станции с GNOME-подобным окружением. Возможна установка приложений, имеющихся в репозиториях для десктоп-редакций ALT Linux, а также пакетов в формате flatpak.

Среди задействованных в платформе приложений:

  • Типовые приложения GNOME: конфигуратор GNOME Control Center 48.4, центр приложений GNOME Software 49.2, эмулятор терминала GNOME Console 48.0.1, ведение списка дел Errands 46.2.9, переводчик Dialect 2.5.0, генератор кодов двухфакторной аутентификации GNOME Authenticator, Калькулятор, Календарь, Часы, Текстовый редактор, Погода, Камера, Файловый менеджер.
  • Мобильные приложения: конфигуратор Phosh Mobile Settings 0.49.0, блокировщик спамерских звонков Phosh Anti-Spam 3.5, чтение электронных книг Foliate 3.3.0, ведение заметок Iotas 0.11.0, передача файлов по локальной сети Warp 0.8.1, Matrix-клиент Fractal 10.1, видеопроигрыватель Livi 0.3.1, диктофон Vocalis 43, Звонки, Контакты, Сообщения, Telegram.
  • Программы, созданные командой ALT Linux Team: менеджер ярлыков в меню приложений Folder Manager 5.1, подсчёт хеш-сумм файлов Hashsum 4.0.9, дополнительные настройки ALT Tweaks 0.2.1, аутентификация в домене Mobile Auth 1.1.


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:34, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме

    Ну а что как раз по закону о предустановке пролезут...
    https://opennet.ru/51911-law

     
     
  • 2.53, Аноним (-), 23:26, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Гнома только на мобилках не хватало... Оно и на десктопе то страшное. За какие грехи мне предлагают использовать его на мобиле?
     

  • 1.2, Аноним (1), 20:43, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Из интересного:
    «Прибыль Базальт СПО упала в 5,5 раз, а премии топ-менеджерам выросли в два раза»:
    https://ict-online.ru/news/Pribyl-Bazal-t-SPO-upala-v-5-5-raz-a-premii-top-men
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:05, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Про Илуна с отрицательной прибылью говорили, что у него большие капзатраты, а на деле оказалось, что у него инвестор - советник президента по глобальному бизнесу.
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:09, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ростелеком поддерживает базальт
     
  • 2.49, Аноним (49), 23:21, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну и что? Зато нам разрешили собирать валежник и даже охотиться с луками.
     
  • 2.54, Аноним (54), 23:26, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ни о чем не говорит и ничего не доказывает.
     

  • 1.3, 312 (?), 20:45, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    пользуюсь от них Ximper Linux на постоянной основе уже пол года. Хороший дистр, пакеты свежие и стабильная. Не роллинг и не дебиан))
     
     
  • 2.27, Lyrix (ok), 21:59, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >>и стабильная. Не роллинг и не дебиан))

    И не от них... :)

     
     
  • 3.31, Soda (?), 22:22, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    от них, в Линуксе все мое, а не чужое.
     
  • 2.37, X1Z53 (?), 23:07, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ximper Linux является дистрибутивом/сборкой компании Etersoft
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 23:17, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вот поэтому и хорош, что его от токсичной части сообщества оградили ;)
     

  • 1.4, 23 (?), 20:50, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    жаль pixel в списке нету
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 20:56, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там в списке можно сказать ничего нету, кроме qemu, но он как-то мало заинтересует потребителя.
     
     
  • 3.9, Аноним (11), 21:07, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Pine есть на Ali, вроде. И на авито. За 50 тыс
     
     
  • 4.13, мелстрой (?), 21:15, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    За 50к pixel 9 pro есть
     
  • 2.35, X1Z53 (?), 23:05, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сообщество работает над тем, чтобы упростить методы портирования или хотя бы как-то их задокументировать, чтобы остальные энтузиасты также могли помочь в адаптации к разным устройствам
     

  • 1.5, Аноним (7), 20:54, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Нескучная пересборка гнома с его софтом.
     
     
  • 2.32, Soda (?), 22:23, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сделай лучше.
     
  • 2.36, X1Z53 (?), 23:06, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Phosh не является форком GNOME. Он построен на его технологиях, однако направлен на адаптацию под мобильный форм-фактор
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:05, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    У Базальта вполне хватит ресурсов написать свою оболочку. Зачем этот Phosh везде пихают?
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 21:08, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну если бы были ресурсы, то написали бы ?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 21:40, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Судя по их работе, у них ресурсов хватает только на пересборку пакетов и дистров.
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:41, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда на дачи топам не хватит.
     
  • 2.46, Аноним (42), 23:19, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем писать с нуля свою оболочку. Это абсурдная и нежизнеспособная идея.
    Есть буквально 2 категории людей, которые такой ерундой занимаются:
    1. Школьники энтузиасты, изучающие разработку DE
    2. Разработчики астра линукс со своим странным de
     
  • 2.50, Alex (??), 23:23, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    "Обсуждать" как разбазарить чужие ресурсы  - не мешки ворочать
     

  • 1.14, Сладкая булочка (?), 21:21, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На первом скриншоте телега, warp)))
     
     
  • 2.39, X1Z53 (?), 23:12, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Telegram был включён в дистрибутив практически с самого начала проекта

    Warp — приложение для передачи файлов с устройства на устройство в рамках локальной сети

     
     
  • 3.41, Сладкая булочка (?), 23:13, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Telegram был включён в дистрибутив практически с самого начала проекта

    И сейчас он также предустановлен?

     
     
  • 4.45, X1Z53 (?), 23:19, 30/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.15, Аноним (15), 21:27, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Только один вопрос,...зачем?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:33, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чтобы денег заработать, естественно! [1]
    Стать самой распространенной мобильной платформой в РФ. [2]
    Создать высокотехнологичные рабочие места. [3]

    [1] нужным людям
    [2] после того как всех конкурентов запретят
    [3] и потом клянчить деньги у государства как ватотаз

     
  • 2.18, Аноним (18), 21:37, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там написано в первом абзаце - для касс.
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 21:44, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Видел такой хоть раз в жизни. А терминал для сбора данных?
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:30, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот так правильно использовать ГНОМЭ. Эта фиготория — для сенсорных экранчиков.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 21:43, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да повбиваешь в консольке с экранной клавиатуры, я на тебя посмотрю.    
     
     
  • 3.24, Аноним (16), 21:46, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какая консолька на сенсорных устройствах? Сенсорные устройства — они для обывателей, чтобы на парковке ловило. И ГНОМЭ там самое место. А для консолек и прочего профессионального использования есть человеческие DE, ну хотя бы KDE.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 21:53, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Поделили кулики болото.
     
  • 2.34, X1Z53 (?), 23:03, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В дистрибутиве используется Phosh — графическая оболочка, построенная на технологиях GNOME, но разрабатываемая отдельно
     

  • 1.25, Аноним (26), 21:52, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    МАКСимка уже встроен, я надеюсь.
     
     
  • 2.30, Dzen Python (ok), 22:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты чего, не читал список пакетов?
    - Системная шина там MAXbus вместо dbus.
    - Встроен инит maxd - форк системд, но на серверах вк и автоматической отправкой паспортных данных тащмайору.
    - Вместо иксов там waymax. Или maxland - не помню уже. Главное, что он поддерживает 128к (в бутылочных крышках), 551 монитор одновременно, plyaDPI и 16 мышек одновременно.
    - Все это написано на ЯПВУ "РЖАВЫЙ" (который гарантирует присутствие отсутствия ошибок, но только если ты правильный человек, пользователь) и ЯПВУ "ГЛАГОЛЪ" (для графического интерфейса) - функциональный декларативный ЯП, на котором нужно срочно переписать NixOS: кроме лямбд, монад и типометапрограммирования там есть ро, мю и омикрон, а также тропическое счисление на теории Вернандского.
    - Встроен КВН прямо в ТСПУ.
    - Поставляется с Яндекс.Браузером, Амиго, Мейлру.Агентом, Попошопом и инновационным антивирусом "Иммунитет"
     
     
  • 3.51, Аноним (1), 23:24, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нужно и актуально:
    https://habr.com/ru/news/1017006/
     

  • 1.28, Геннадий (??), 22:06, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >планшеты "MIG"

    Лол.

     
  • 1.29, Доктор Альба (?), 22:20, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Такая вещь в основном на поиграться или для гиков, которые любят такие специфичные штуки. Задумка интересная, но не новая.
     
  • 1.33, Аноним (33), 22:58, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Гном - это печально. Не для для всех форм жизни подходит. Мне кажется что любой инопланетный ДЕ был бы более понятен и удобен, чем гном.
     
     
  • 2.40, X1Z53 (?), 23:13, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В дистрибутиве используется Phosh — графическая оболочка, построенная на технологиях GNOME, но разрабатываемая отдельно
     
     
  • 3.43, Сладкая булочка (?), 23:17, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А искодный код ALT Mobile где посмотреть?
     
     
  • 4.47, X1Z53 (?), 23:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пакеты — https://packages.altlinux.org
    Профиль, по котором собирается дистрибутив — https://altlinux.space/mkimage-profiles/mkimage-profiles/src/branch/master/con
     

  • 1.38, Avririon (ok), 23:08, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Зoнды мобайл, джва года ждал.
     
  • 1.44, Аноним (44), 23:18, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На старые планшеты вместо android 8 пойдет?
     
     
  • 2.48, X1Z53 (?), 23:21, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пока что до портирования на любое устройство не дошло

    Список поддерживаемых устройств доступен в Базе знаний проекта — https://altmobile.org/wiki/#поддерживаемое-оборудование

     
     
  • 3.52, Аноним (44), 23:25, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Спасибо за оперативный ответ. )
     

