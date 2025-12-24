Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.2

Доступно обновление дистрибутива Linux «Альт Рабочая станция К 11.2», предлагающего среду рабочего стола KDE и ориентированного для работы в офисе и дома. Сборка подготовлена для архитектуры x86_64 и построена на 11 платформе ALT. Для загрузки сформированы установочный iso-образ (8.8 ГБ) и отдельная Live-сборка (5.4 ГБ). Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Основные изменения: Пользовательское окружение обновлено до KDE Plasma 6.4, KDE Gear 25.08 и KDE Frameworks 6.20. Обновлены версии Mesa 25.1, драйвера NVIDIA 580 и Qt 6.9.

В редакторе видео Kdenlive появилась возможность импорта и экспорта проектов в формате OpenTimelineIO.

При установке предоставлена опция для отключения поддержки каталога LVFS (Linux Vendor Firmware Service) с обновлениями BIOS и прошивок устройств.

В менеджер приложений Discover добавлена возможность установки RPM-пакетов из файлов.

Пользователям в группах wheel и netadmin предоставлена возможность создавать в NetworkManager системные соединения, действующие для всех пользователей.

Включён по умолчанию сервис packagekit-background для предварительной загрузки пакетов, необходимых для обновления системы.

Из установочного образа исключены пакеты xsane и blender для сокращения размера.

Из инсталлятора удалена поддержка пакетов в формате SNAP.

Устранены проблемы с настройкой Wi-Fi в LiveCD.



