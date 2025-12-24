Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.2

|
|1.2, Аноним (2), 23:20, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
С одной стороны - альт отличный дистрибутив. С другой, конкретно рабочая станция К сплошное разочарование. Живущее своей жизнью поделие с абсолютно непредсказуемым поведением и невменяемым самодуром-мейнтейнером.
(Всегда думал что проблемы рабочей станции К наветы и наговоры злопыхателей криворуких, пока сам при вводе команды apt-get update && apt-get dist-upgrade -y на выходе не получил систему с наполовину снесённым DE
|2.3, Аноним (2), 23:22, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И да, это было в рамках одного релиза 10.
И нет. Никаких "do as I say" паркетник не запрашивал. Мне просто снесло часть DE ни с ***я
|3.6, Аноним (6), 23:26, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я считаю что пользователи альта должны и обязаны страдать. Это их карма. Они этого полностью заслужили.
|4.16, Аноним (-), 23:58, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Они этого полностью заслужили.
Они не просто заслужили это, они сделали свой выбор (когда полно других дистров). Т.е. страдания — их осознанное решение, и в таком случае просто нет смысла сочувствовать.
|2.8, Аноним (8), 23:33, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ничего отличного там в принципе нет.
Я при первой установке машинально стал ставить SWI-Prolog и оно мне безальтернативно пропихнуло Java со всякими приблудами от половины до одного гига. Стал гуглить как мне поставить конкретный пакет без всяких ненужных зависимостей. А оно там устроено так, что хочешь ты или не хочешь, а придётся ставить попутно всякий хлам, который в других дистрах числится как опциональная зависимость.
|2.10, Аноним (10), 23:39, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Стандартное поведение dpkg. Не понимаю, как спустя 15 лет можно удивляться.
|2.11, Karl Richter (ok), 23:50, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Видимо Вам единственному не повезло, как виндузятникам, у которых, по рассказам, Linux ломается от чиха.
|2.31, Аноним (31), 01:06, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты допустил ошику в тот момент, когда решил, будто бы это всё делается для людей или хотя бы на совесть. Все российские дистрибутивы благодаря мудрости правящих оказались в уникальном положении: на рынке есть только они, и больше никого вообще. А на случай если кто-то появится есть реестр, без благословления которого нельзя принимать участие в самом интересном. Назови мне хотя бы одну причину, по которой все эти альты-росы должны производить качественный продукт? Загрузился -- значит работает. Работает -- не трогай.
|1.12, Аноним (-), 23:55, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Однажды заглянул в их ТГ-чат. Хватило одного визита и беглого чтения сообщений, чтобы понять — от этого дистрибутива лучше держаться подальше.
|1.20, Аноним (20), 00:02, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У альтовцев есть отдел по борьбе с уязви́мостями? Случай с lightdm-kde-greeter навёл на размышления и не отпускает.
|2.21, Аноним (18), 00:04, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Их главная уязвимость — любопытный и наблюдательный доносчик Шизгорин, который одним своим присутствием портит репутацию всего к чему прикоснется.
|3.28, ветеринар по насесту (?), 00:42, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не забудь заглянуть сюда завтра, когда технички с шигоботиками отработают. И да, я тебе намекну, это уязвимость не только этого недосрибутива. Ну, оглянись и думай Х-)
|2.26, Аноним (26), 00:17, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Базальт СПО — коммерческая организация, в отличие от прочих дистрибутивов. Но до уровня RedHat им пока как раком до Китая.
|1.29, Ezhan (ok), 00:44, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Поставил на виртуалку. Зачем они заминили нормальное КДЕшное меню пуска на какой-то огрызок? Совсем ку-ку?
|2.30, Ezhan (ok), 00:47, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А как поставить Файерфокс последней версии? Предлагает только из альтовского репозитация ЕСР-ветку.
