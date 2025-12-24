The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.2

24.12.2025 23:06

Доступно обновление дистрибутива Linux «Альт Рабочая станция К 11.2», предлагающего среду рабочего стола KDE и ориентированного для работы в офисе и дома. Сборка подготовлена для архитектуры x86_64 и построена на 11 платформе ALT. Для загрузки сформированы установочный iso-образ (8.8 ГБ) и отдельная Live-сборка (5.4 ГБ).

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Основные изменения:

  • Пользовательское окружение обновлено до KDE Plasma 6.4, KDE Gear 25.08 и KDE Frameworks 6.20. Обновлены версии Mesa 25.1, драйвера NVIDIA 580 и Qt 6.9.
  • В редакторе видео Kdenlive появилась возможность импорта и экспорта проектов в формате OpenTimelineIO.
  • При установке предоставлена опция для отключения поддержки каталога LVFS (Linux Vendor Firmware Service) с обновлениями BIOS и прошивок устройств.
  • В менеджер приложений Discover добавлена возможность установки RPM-пакетов из файлов.
  • Пользователям в группах wheel и netadmin предоставлена возможность создавать в NetworkManager системные соединения, действующие для всех пользователей.
  • Включён по умолчанию сервис packagekit-background для предварительной загрузки пакетов, необходимых для обновления системы.
  • Из установочного образа исключены пакеты xsane и blender для сокращения размера.
  • Из инсталлятора удалена поддержка пакетов в формате SNAP.
  • Устранены проблемы с настройкой Wi-Fi в LiveCD.


  • 1.2, Аноним (2), 23:20, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С одной стороны - альт отличный дистрибутив. С другой, конкретно рабочая станция К сплошное разочарование. Живущее своей жизнью поделие с абсолютно непредсказуемым поведением и невменяемым самодуром-мейнтейнером.
    (Всегда думал что проблемы рабочей станции К наветы и наговоры злопыхателей криворуких, пока сам при вводе команды apt-get update && apt-get dist-upgrade -y на выходе не получил систему с наполовину снесённым DE
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 23:22, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, это было в рамках одного релиза 10.
    И нет. Никаких "do as I say" паркетник не запрашивал. Мне просто снесло часть DE ни с ***я
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:26, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я считаю что пользователи альта должны и обязаны страдать. Это их карма. Они этого полностью заслужили.
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 23:58, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они этого полностью заслужили.

    Они не просто заслужили это, они сделали свой выбор (когда полно других дистров). Т.е. страдания — их осознанное решение, и в таком случае просто нет смысла сочувствовать.

     
  • 2.4, Аноним (2), 23:22, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И да, это было в рамках одного релиза 10.
    И нет. Никаких "do as I say" паркетник не запрашивал. Мне просто снесло часть DE ни с чего
     
  • 2.5, Аноним (2), 23:22, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И да, это было в рамках одного релиза 10.
    И нет. Никаких do as I say пакетник не запрашивал. Мне просто снесло часть DE ни с чего
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:33, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего отличного там в принципе нет.
    Я при первой установке машинально стал ставить SWI-Prolog и оно мне безальтернативно пропихнуло Java со всякими приблудами от половины до одного гига. Стал гуглить как мне поставить конкретный пакет без всяких ненужных зависимостей. А оно там устроено так, что хочешь ты или не хочешь, а придётся ставить попутно всякий хлам, который в других дистрах числится как опциональная зависимость.
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:39, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандартное поведение dpkg. Не понимаю, как спустя 15 лет  можно удивляться.
     
  • 2.11, Karl Richter (ok), 23:50, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо Вам единственному не повезло, как виндузятникам, у которых, по рассказам, Linux ломается от чиха.
     
     
  • 3.14, ветеринар по насесту (?), 23:57, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, это у линуксятников винда ломается, когда они под себя подпускают.
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:00, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Linux ломается от чиха

    А ты готов оспорить сию истину?

     
  • 2.31, Аноним (31), 01:06, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты допустил ошику в тот момент, когда решил, будто бы это всё делается для людей или хотя бы на совесть. Все российские дистрибутивы благодаря мудрости правящих оказались в уникальном положении: на рынке есть только они, и больше никого вообще. А на случай если кто-то появится есть реестр, без благословления которого нельзя принимать участие в самом интересном. Назови мне хотя бы одну причину, по которой все эти альты-росы должны производить качественный продукт? Загрузился -- значит работает. Работает -- не трогай.
     

  • 1.12, Аноним (-), 23:55, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Однажды заглянул в их ТГ-чат. Хватило одного визита и беглого чтения сообщений, чтобы понять — от этого дистрибутива лучше держаться подальше.
     
     
  • 2.17, ветеринар по насесту (?), 23:59, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неосторожные пользователи внезапно пропадают?
     

  • 1.20, Аноним (20), 00:02, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У альтовцев есть отдел по борьбе с уязви́мостями? Случай с lightdm-kde-greeter навёл на размышления и не отпускает.
     
     
  • 2.21, Аноним (18), 00:04, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Их главная уязвимость — любопытный и наблюдательный доносчик Шизгорин, который одним своим присутствием портит репутацию всего к чему прикоснется.
     
     
  • 3.28, ветеринар по насесту (?), 00:42, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забудь заглянуть сюда завтра, когда технички с шигоботиками отработают. И да, я тебе намекну, это уязвимость не только этого недосрибутива. Ну, оглянись и думай Х-)
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:13, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чистая прибыль «Базальт СПО» за 2023 — 600 млн. руб.
    Чистая прибыль «Базальт СПО» за 2024 — 848,6 млн. руб.
    Кейсы кому всё это ставилось: https://www.basealt.ru/projects
    Но ценники в новом году готовы переписывать:
    https://www.kommersant.ru/doc/8141994
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:17, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Базальт СПО — коммерческая организация, в отличие от прочих дистрибутивов. Но до уровня RedHat им пока как раком до Китая.
     
     
  • 3.27, Аноним (25), 00:36, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RedHat и в ядро вкладывается, и конкурирует со всеми крупными компаниями.
    https://opennet.ru/59517-law
     

  • 1.29, Ezhan (ok), 00:44, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставил на виртуалку. Зачем они заминили нормальное КДЕшное меню пуска на какой-то огрызок? Совсем ку-ку?
     
     
  • 2.30, Ezhan (ok), 00:47, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как поставить Файерфокс последней версии? Предлагает только из альтовского репозитация ЕСР-ветку.
     

