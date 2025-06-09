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Выпуск дистрибутива Альт Сервер 11.0

09.06.2025 22:48

Состоялся релиз дистрибутива Альт Сервер 11.0, построенного на 11 платформе ALT. Дистрибутив поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами. Коммерческие и государственные организации могут загружать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64 и AArch64.

В новом выпуске:

  • Обновлены системные компоненты: ядро Linux 6.12, Glibc 2.38, GCC 13, systemd 255.
  • Обновлены серверные приложения: BIND 9.18, Kea 2.7, NGINX 1.26, Squid 7.0, CUPS 2.4, Postfix 3.8, Dovecot 2.3, Samba 4.20, FreeIPA 4.12, Zabbix 7.0, Podman 5.4, Docker 27.1, Kubernetes 1.31.
  • Обновлены пакеты для разработчиков: MariaDB 10.11, PostgreSQL 17.5, PHP 8.4.
  • Реализовано распространение нескольких продуктов (редакций) в рамках одного дистрибутива. Выпуск включает в себя редакции «Альт Сервер» и «Альт Домен». Альт Сервер - классический серверный дистрибутив, пригодный для создания файловых серверов, веб-серверов, почтовых серверов, СУБД и т.п. Альт Домен - платформа централизованного управления корпоративной инфраструктурой, включающая службу каталогов на базе Samba AD, сопутствующие сервисы (Bind, Kea, и т.д.), набор графических инструментов администрирования (ADMC) и управления групповыми политиками (GPUI).
  • Альтератор (инсталлятор и конфигуратор) переведён на использование шины D-Bus. Переработаны шаги в инсталляторе. По умолчанию «Альт Сервер» теперь устанавливается в минимальном (консольном) режиме. Режим установки системы с графическим интерфейсом переведён с использования среды рабочего стола MATE на GNOME.
  • Для настройки сети в консольном варианте задействован etcnet, а в графическом - NetworkManager. Опционально доступен systemd-networkd.
  • Система резервного копирования Proxmox Backup Server (PBS) обновлена до ветки 3.3, в которой появилась возможность создавать резервные копии на извлекаемых носителях и добавлена поддержка push-синхронизации.
  • Добавлено приложение «Альт Компоненты» для автоматизированной установки сетевых сервисов, таких как web-сервер, файловый сервер и система изолированных контейнеров. Настройка компонентов осуществляется через графический интерфейс или в консольном режиме.
  • Из дистрибутива «Альт Виртуализация» в «Альт Сервер» перенесены компоненты для использования изолированных контейнеров: Docker, Podman, Kubernetes и Linux Container. Предложены инструменты для полного цикла работы с контейнерами — от разработки (Buildah) до развёртывания инфраструктуры (Kubernetes через CRI-O).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.0
  3. OpenNews: Почта России переводит 130 тысяч рабочих мест на ALT Linux
  4. OpenNews: Опубликована одиннадцатая платформа ALT
  5. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63379-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:53, 09/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    В текстовом режиме до сих пор нельзя ставить ?
     
     
  • 2.2, Avririon (ok), 23:06, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное - что бы зонды работали.
     
  • 2.3, pic (??), 23:06, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа нужен netinstall?
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:07, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем его ставить ?
    Смотрите дистры из top500:
    https://opennet.ru/62256-top500
     
     
  • 3.8, Мистер Малой (?), 23:25, 09/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Ан Оним (?), 23:23, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут пишут "По умолчанию «Альт Сервер» теперь устанавливается в минимальном (консольном) режиме",  значит можно
     

  • 1.5, pic (??), 23:11, 09/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Альт Сервер весом 4.2 GB, неужели нельзя было осилить сетевую установку пакетов и уложиться в 400-600 MB?
    Ах, да там нет понятия базовой системы.
     
  • 1.6, Ан Оним (?), 23:19, 09/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Из дистрибутива «Альт Виртуализация» в «Альт Сервер» перенесены компоненты для использования изолированных контейнеров: Docker, Podman, Kubernetes ...

    Получается, что в предыдущих версиях Альт Сервер их не было? Странно.

    Я в ALT Starterkit 10 работал с docker

     

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