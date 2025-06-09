Выпуск дистрибутива Альт Сервер 11.0

Состоялся релиз дистрибутива Альт Сервер 11.0, построенного на 11 платформе ALT. Дистрибутив поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами. Коммерческие и государственные организации могут загружать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64 и AArch64. В новом выпуске: Обновлены системные компоненты: ядро Linux 6.12, Glibc 2.38, GCC 13, systemd 255.

Обновлены серверные приложения: BIND 9.18, Kea 2.7, NGINX 1.26, Squid 7.0, CUPS 2.4, Postfix 3.8, Dovecot 2.3, Samba 4.20, FreeIPA 4.12, Zabbix 7.0, Podman 5.4, Docker 27.1, Kubernetes 1.31.

Обновлены пакеты для разработчиков: MariaDB 10.11, PostgreSQL 17.5, PHP 8.4.

Реализовано распространение нескольких продуктов (редакций) в рамках одного дистрибутива. Выпуск включает в себя редакции «Альт Сервер» и «Альт Домен». Альт Сервер - классический серверный дистрибутив, пригодный для создания файловых серверов, веб-серверов, почтовых серверов, СУБД и т.п. Альт Домен - платформа централизованного управления корпоративной инфраструктурой, включающая службу каталогов на базе Samba AD, сопутствующие сервисы (Bind, Kea, и т.д.), набор графических инструментов администрирования (ADMC) и управления групповыми политиками (GPUI).

Альтератор (инсталлятор и конфигуратор) переведён на использование шины D-Bus. Переработаны шаги в инсталляторе. По умолчанию «Альт Сервер» теперь устанавливается в минимальном (консольном) режиме. Режим установки системы с графическим интерфейсом переведён с использования среды рабочего стола MATE на GNOME.

Для настройки сети в консольном варианте задействован etcnet, а в графическом - NetworkManager. Опционально доступен systemd-networkd.

Система резервного копирования Proxmox Backup Server (PBS) обновлена до ветки 3.3, в которой появилась возможность создавать резервные копии на извлекаемых носителях и добавлена поддержка push-синхронизации.

Добавлено приложение «Альт Компоненты» для автоматизированной установки сетевых сервисов, таких как web-сервер, файловый сервер и система изолированных контейнеров. Настройка компонентов осуществляется через графический интерфейс или в консольном режиме.

Из дистрибутива «Альт Виртуализация» в «Альт Сервер» перенесены компоненты для использования изолированных контейнеров: Docker, Podman, Kubernetes и Linux Container. Предложены инструменты для полного цикла работы с контейнерами — от разработки (Buildah) до развёртывания инфраструктуры (Kubernetes через CRI-O).



