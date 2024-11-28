Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 3.3

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment и Proxmox Mail Gateway, опубликовала выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 3.3, который преподносится как готовое решение для резервного копирования и восстановления виртуальных окружений, контейнеров и начинки серверов. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений. Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian и OpenZFS. Программный стек для управления резервным копированием написан на языке Rust и поддерживает инкрементальные бэкапы (на сервер передаются только изменившиеся данные), дедупликацию (при наличии дубликатов хранится только одна копия), сжатие (используется ZSTD) и шифрование резервных копий. Система спроектирована на базе клиент-серверной архитектуры - Proxmox Backup Server может использоваться как для работы с локальными резервными копиями, так и в качестве централизованного сервера для резервного копирования данных с разных хостов. Предоставляются режимы быстрого выборочного восстановления и синхронизации данных между серверами. Proxmox Backup Server поддерживает интеграцию с платформой Proxmox VE для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров. Управление резервными копиями и восстановление данных осуществляется через web-интерфейс. Имеется возможность разграничения доступа пользователей к своим данным. Весь передаваемый трафик от клиентов к серверу шифруется с использованием AES-256 в режиме GCM, а сами резервные копии передаются уже зашифрованными при помощи асимметричного шифрования по открытым ключам (шифрование производится на стороне клиента, и компрометация сервера с резервными копиями не приведёт к утечке данных). Целостность резервных копий контролируется при помощи хэшей SHA-256. В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.8. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.8.12. В качестве опции добавлен пакет с ядром 6.11. Реализация файловой системы ZFS обновлена до версии OpenZFS 2.2.6.

Добавлена поддержка режима "push" для синхронизированных работ (sync jobs), позволяющего копировать снапшоты с резервными копиями из локального хранилища во внешнее хранилище на базе Proxmox Backup Server, что полезно в ситуациях, когда внешний сервер не может инициировать соединение к локальному. В ранее поддерживаемом режиме "pull" внешний сервер забирал резервные копии с локального хранилища, а в новом режиме "push" локальный сервер сам отправляет бэкапы на внешний.

Добавлена поддержка хранилищ на извлекаемых носителях информации. Среди прочего извлекаемое хранилище, созданное на одном сервере, может быть подключено к другим серверам на базе Proxmox Backup Server. Монтирование и отмонтирование извлекаемых хранилищ может осуществляться как через web-интерфейс, так и из командной строки.

Добавлена поддержка отправки HTTP-запросов для передачи на другой сервер событий из системы уведомлений. Например, подобные запросы могут содержать сведения о синхронизированных работах, верификации бэкапов и удалении устаревших бэкапов. Форма HTTP-запроса для передачи метаданных о событии может быть настроена пользователем.

Добавлены новые режимы определения изменений, позволяющие ускорить операции резервного копирования. Данные и метаданные снапшотов резервных копий теперь разделены по разным архивам, что позволяет на основе архива с метаданными быстро определять файлы, изменившиеся со времени создания прошлой резервной копии, и исключать не изменившиеся файлы при создании новой резервной копии.



