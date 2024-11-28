The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 3.3

28.11.2024 21:22

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment и Proxmox Mail Gateway, опубликовала выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 3.3, который преподносится как готовое решение для резервного копирования и восстановления виртуальных окружений, контейнеров и начинки серверов. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений.

Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian и OpenZFS. Программный стек для управления резервным копированием написан на языке Rust и поддерживает инкрементальные бэкапы (на сервер передаются только изменившиеся данные), дедупликацию (при наличии дубликатов хранится только одна копия), сжатие (используется ZSTD) и шифрование резервных копий. Система спроектирована на базе клиент-серверной архитектуры - Proxmox Backup Server может использоваться как для работы с локальными резервными копиями, так и в качестве централизованного сервера для резервного копирования данных с разных хостов. Предоставляются режимы быстрого выборочного восстановления и синхронизации данных между серверами.

Proxmox Backup Server поддерживает интеграцию с платформой Proxmox VE для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров. Управление резервными копиями и восстановление данных осуществляется через web-интерфейс. Имеется возможность разграничения доступа пользователей к своим данным. Весь передаваемый трафик от клиентов к серверу шифруется с использованием AES-256 в режиме GCM, а сами резервные копии передаются уже зашифрованными при помощи асимметричного шифрования по открытым ключам (шифрование производится на стороне клиента, и компрометация сервера с резервными копиями не приведёт к утечке данных). Целостность резервных копий контролируется при помощи хэшей SHA-256.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.8. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.8.12. В качестве опции добавлен пакет с ядром 6.11. Реализация файловой системы ZFS обновлена до версии OpenZFS 2.2.6.
  • Добавлена поддержка режима "push" для синхронизированных работ (sync jobs), позволяющего копировать снапшоты с резервными копиями из локального хранилища во внешнее хранилище на базе Proxmox Backup Server, что полезно в ситуациях, когда внешний сервер не может инициировать соединение к локальному. В ранее поддерживаемом режиме "pull" внешний сервер забирал резервные копии с локального хранилища, а в новом режиме "push" локальный сервер сам отправляет бэкапы на внешний.
  • Добавлена поддержка хранилищ на извлекаемых носителях информации. Среди прочего извлекаемое хранилище, созданное на одном сервере, может быть подключено к другим серверам на базе Proxmox Backup Server. Монтирование и отмонтирование извлекаемых хранилищ может осуществляться как через web-интерфейс, так и из командной строки.
  • Добавлена поддержка отправки HTTP-запросов для передачи на другой сервер событий из системы уведомлений. Например, подобные запросы могут содержать сведения о синхронизированных работах, верификации бэкапов и удалении устаревших бэкапов. Форма HTTP-запроса для передачи метаданных о событии может быть настроена пользователем.
  • Добавлены новые режимы определения изменений, позволяющие ускорить операции резервного копирования. Данные и метаданные снапшотов резервных копий теперь разделены по разным архивам, что позволяет на основе архива с метаданными быстро определять файлы, изменившиеся со времени создания прошлой резервной копии, и исключать не изменившиеся файлы при создании новой резервной копии.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/abo...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 8.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 8.1
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 3.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  6. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62308-proxmox
Ключевые слова: proxmox, backup
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:15, 28/11/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    может кто пояснить зачем сабж нужен?
    проксмокс-ве и сам бекапы делать может, зачем отдельный сервак?
     
     
  • 2.2, Air (?), 22:28, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно поставить прям на PVE. Делает инкрементальные бэкапы чем прилично экономит место.
     
  • 2.3, Air (?), 22:38, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно восстановить файлы внутри бэкапа, даже из NTFS
    Можно сделать live restore, бэкап разворачивается, при этом виртуалка уже работает.
     
  • 2.4, нах. (?), 22:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну ты что, читать не умеешь?
    > написан на языке Rust и поддерживает безопастность!
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:56, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выделяешь каждому админу по серверу. А потом один ломает, другой чинит.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру