Выпуск дистрибутива Debian 12.8

|
|1.1, Аноним (1), 22:02, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Debian12 -- вещь. По сравнению с той же Ubunt-ой. Вылизан, относительно прост и понятен. И что интереснее, кажется лучше предыдущих )
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 22:14, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Но требует доработки напильником после установки. Поэтому Дебиан наверное всё-таки не для новичков.
|
|
|
|3.29, eugener (ok), 23:13, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но требует доработки напильником после установки
Ну, не особо больше чем убунта. Установил dash-to-dock — всё, та же бубунта.)
Хотя... Да, вспомнил, при установке дров nvidia чтоб secure boot работал — MOK-key пришлось руками генерить и отправлять на enroll. Убунта автоматом это делает.
Но палюбому не намного сложнее.
|
|
|
|4.34, Аноним (4), 23:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, кого-то например может оттолкнуть невозможность изменить в инсталляторе набор устанавливаемых программ (как в той же Убунте хотя бы, или в Альте). Я устанавливаю систему через debootstrap, поэтому лично меня эта проблема не касается. Других людей, которые не знают что тему DE и иконок можно изменить в пару кликов мышью, корёжит от стокового вида Xfce. Настройки терминала, текстового редактора... да много всяких мелочей.
|
|
|
|5.43, _kp (ok), 23:59, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кому время-деньги, быстрее поставить как есть и затем удалить лишнее.
А после установки пользовательского ПО для десктопа разницу после debootstrap и обычных инсталляторов и менеджеров пакетов еще надо умудриться найти.
Если делать что то для контроллеров или очень специфических задач, то debootstrap оправдан, но
использовать его ради десктопной системы.. раньше в таких случаях говорили - жениться бы Вам барин :)
|
|
|
|6.49, Аноним (4), 00:24, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В своё оправдание могу сказать что делаю я это крайне редко :) Да и если честно, какой-то острой необходимости непосредственно в debootstrap действительно нет. Достаточно просто пропустить в расширенном режиме установщика этап установки программного обеспечения и после настройки репозиториев перейти сразу к установке загрузчика. И получишь практически тот же набор компонентов что и с "сdebootstrap --flavour=standard".
|
|2.25, eugener (ok), 23:09, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> По сравнению с той же Ubunt-ой. Вылизан, относительно прост и понятен.
Сам люблю дебиан, но, к сожалению, с обновлениями похуже убунты. Например, в репах у них до сих пор nautilus 43.2, как был при стабилизации, а у него есть проблемы с вылетами в определённых условиях. Чуть больше года назад я надеялся что они обновят до 43.4, спрашивал, обновят ли. Ответили что в планах есть, обновят когда руки дойдут. Видимо так и не дошли.(
|
|
|
|
|
|3.6, Аноним (52), 22:18, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
С наступлением эры флатпаков и аппимеджей - для всех. Стабильная основа, которая не отваливается с обновлениями и не требует никаких усилий для поддержки. Корпорации не влияют на вектор развития. Обширная база пакетов. Если нужны более свежие версии отдельных приложений - пользуйтесь флатпаком, он не страшный.
|
|
|
|4.8, AlexYeCu (ok), 22:23, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Стабильная основа, которая не отваливается с обновлениями
Вот только в соседней теме отписал: последние обновления (день — два назад) переписали права на ping так, что исполняться он стал только из-под root-а. И это не первый раз уже. А если поискать в сети, то и вовсе выяснится, что довольно известный баг.
|
|
|
|5.12, Аноним (52), 22:36, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно ссылочку? Сейчас специально проверил - работает без рута. В любом случае, стабильный — не значит без ошибок.
|
|5.54, Aliech (ok), 00:50, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ой, вы не знали, что ping'у нужны отдельные права, что ICMP гонять (cap_net_raw)? Не знали, что это делалось через suid на бинарнике? У вас отвалился флаг с бинарника, но вы не заметили, и давай заливать про "что-то там переписали в Debian"?
Какой молодец! Так держать!
|
|4.9, Аноним (3), 22:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С наступлением эры флатпаков и аппимеджей - для всех.
KDE туда не засунешь. А если в нем баг пролетит, то только через 2 года фиксанут. Стабильно же.
|
|
|
|
|
|6.17, Аноним (3), 22:41, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну запусти там wayland, как работает?
Не говоря уже о том, что на ядре 6.1 далеко не все железо пойдет.
|
|
|
|7.18, Аноним (52), 22:47, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Пользуюсь как раз плазмой и Wayland, вы не поверите. Полет отличный. Для ядра есть backports, там всегда почти свежайшая версия. Драйвера, микрокод, mesa — все, что может быть важно в плане последних версий.
|
|
|
|7.24, Аноним (24), 23:05, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во флетпаке вряд ли, а вот в снапе - вполне себе. Но снап сам по себе плох
|
|7.27, Аноним (52), 23:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем DE во флатпаке? Аноним выше имел в виду, что в Debian stable в репах KDE 5.27, которые LTS версия.
|
|4.16, Аноним (24), 22:40, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Если нужны более свежие версии отдельных приложений - пользуйтесь флатпаком, он не страшный.
Во флатпак запаковывают только небольшое количество десктопных приложений. Уж лучше nix поставить, там можно будет любое приложение взять - хоть компилятор, хоть сервер, хоть десктопное.
|
|
|
|5.19, Аноним (52), 22:51, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если вам нужно для разработки, освойте наконец docker и distrobox. Если вам нужно для сервера - вы делаете что-то не так.
|
|
|
|6.23, Аноним (24), 23:04, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С технической точки зрения, сборка образов в docker гораздо менее совершенна чем nix, в плане кеширования, количества зависимостей, размера образа, возможности переиспользования пакетов, ленивости сборки. Так что если и использовать docker, то лучше собирать образы через nix.
>Если вам нужно для сервера - вы делаете что-то не так.
Всё так. Дебиан крайне плохо подходит для серверов, как в плане сроков поддержки пакетов, так и по количеству пакетов. Например, даже альт или alpine подходит лучше для запуска php так как там из коробки будет сразу несколько версий php, а в дебиане - одна.
|
|4.22, АнонимАдмин (?), 23:02, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Если нужны более свежие версии отдельных приложений - пользуйтесь флатпаком, он не страшный.
Пользуйся бэкпортами, они не страшные.
|
|2.45, Аноним (45), 00:07, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С единственно нормальным Xfce! (на других дистрах крыcа не православная)
|
|
|
|
|
|
|
|4.31, Аноним (4), 23:14, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Из systemd в отдельные пакеты выделены systemd-resolved и systemd-boot. В пакете systemd клиент синхронизации времени systemd-timesyncd переведён из обязательных в рекомендованные зависимости, что позволяет формировать минимальные установки без NTP-клиента". Источник: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59273
|
|
|
|5.35, Абывыгда (ok), 23:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чем плох systemd-resolved? Умеет всё тоже, что и resolveconf, так еще и в DoT могёт.
В чём проблема не включать systemd-boot, если пользуешься Грубом? В моём дистре, вроде, оно не разделено на отдельные пакеты, и Грубу оно ни коим образом не мешает.
Про NTP совсем не понял. Зачем ставить систему без NTP-клиента. Если нравится другой клиент, так systemd-timesyncd тоже отключается.
|
|
|
|6.37, Аноним (4), 23:32, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чем плох systemd-resolved?
Тем что не всем он нужен.
> В чём проблема не включать systemd-boot, если пользуешься Грубом?
В том что мне в моей системе не нужно лишнее барахло, которым я не пользовался и пользоваться не намерен. А если приспичит -- то ничто мне не мешает его установить.
|
|
|
|7.38, Абывыгда (ok), 23:37, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В том что мне в моей системе не нужно лишнее барахло, которым я не пользовался и пользоваться не намерен.
А, так ты за минималистичный футпринт на диске?
/lib/firmware тоже чистишь?
|
|2.33, Аноним (33), 23:23, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
начиная с 11 версии дебиан с гуями опять можно использовать без системГ
|
|1.11, Аноним (11), 22:36, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
fail2ban починили? Чтобы работал из коробки. В Debian 11 все было нормально.
|
|1.13, Аноним (24), 22:37, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Дистрибутив, со сроком поддержки пакетов меньше, чем время, за которое успевает выйти новая стабильная версия. Например, в buster последняя версяи php 7.3.31, в то вермя как последняя версия в ветке - 7.3.33, она вышла ещё до того, как закончилась buster из stable стал oldstable. Даже если debian и будет брать все патчи из апстрима, то время жизни дистрибутива превосходит время поддержки многих версий, и там уже нужно будет не просто брать готовые патчи, а бекпортировать исправления. Если речь идёт про oldstable и старше, то количество поддерживаемых там пакетов и того меньше. Пользоваться дебианом просто небезопасно.
|
|
|
|2.48, Аноним (45), 00:13, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пользоваться дебианом просто небезопасно.
Вы судя по всему очень опытный и знающий сисадмин и серверов подняли и обслужили туеву кучу. Какой линекс посоветуете?
|
|
|
|3.57, Аноним (24), 01:10, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смотря для каких целей. Я использую NixOS, ну а вам желательно разобраться, чем дистрибутивы друг от друга отличаются.
|
|1.44, Аноним (45), 00:04, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пора обновить дебиан с крыcoй на своём коре 2 дуо с 4 гигами оперативки и механическим IDE жестким диском на 256 гигов!
|
|
|
|2.50, Аноним (4), 00:30, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Говорят что Крыса разжирела и коре 2 дуо её больше не тянет. Ставь КДЕ. Там в соседней ветке чел хвастается что у него на пентиуме, хдд и гиге оперативы плазма просто летает.
|
|
|
|3.53, Аноним (45), 00:47, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Таки да. Памяти крыса жрёт примерно полтора гига со старта на такой конфигурации (и нет это не кэш). Тот же lxqt не более 300 мегабайт.
|
|
|
|4.61, Аноним (4), 01:35, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Памяти крыса жрёт примерно полтора гига со старта на такой конфигурации
Враньё. Чуть больше гига ещё поверю. Пустая Крыса вообще потребляет мегабайт 500-700.
> Тот же lxqt не более 300 мегабайт
Ты ещё MS-DOS в пример привёл бы. Им же пользоваться невозможно... КДЕ не подарок, а lxqt это ещё более убогая его версия для нищуков, которые не то что с коре 2 дуо, а с 80386 никак слезть не могут. Как купили свой первый десктоп ещё при Андропове, так на нём и сидят.
|