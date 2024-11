Выпуск дистрибутива Debian 12.8

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:14, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но требует доработки напильником после установки. Поэтому Дебиан наверное всё-таки не для новичков.

3.29 , eugener ( ok ), 23:13, 09/11/2024 > Но требует доработки напильником после установки Ну, не особо больше чем убунта. Установил dash-to-dock — всё, та же бубунта.) Хотя... Да, вспомнил, при установке дров nvidia чтоб secure boot работал — MOK-key пришлось руками генерить и отправлять на enroll. Убунта автоматом это делает.

Но палюбому не намного сложнее.

4.34 , Аноним ( 4 ), 23:25, 09/11/2024 Ну, кого-то например может оттолкнуть невозможность изменить в инсталляторе набор устанавливаемых программ (как в той же Убунте хотя бы, или в Альте). Я устанавливаю систему через debootstrap, поэтому лично меня эта проблема не касается. Других людей, которые не знают что тему DE и иконок можно изменить в пару кликов мышью, корёжит от стокового вида Xfce. Настройки терминала, текстового редактора... да много всяких мелочей.

5.43 , _kp ( ok ), 23:59, 09/11/2024 Кому время-деньги, быстрее поставить как есть и затем удалить лишнее. А после установки пользовательского ПО для десктопа разницу после debootstrap и обычных инсталляторов и менеджеров пакетов еще надо умудриться найти. Если делать что то для контроллеров или очень специфических задач, то debootstrap оправдан, но

использовать его ради десктопной системы.. раньше в таких случаях говорили - жениться бы Вам барин :)

6.49 , Аноним ( 4 ), 00:24, 10/11/2024 В своё оправдание могу сказать что делаю я это крайне редко :) Да и если честно, какой-то острой необходимости непосредственно в debootstrap действительно нет. Достаточно просто пропустить в расширенном режиме установщика этап установки программного обеспечения и после настройки репозиториев перейти сразу к установке загрузчика. И получишь практически тот же набор компонентов что и с "сdebootstrap --flavour=standard".

5.52 , Аноним ( 52 ), 00:40, 10/11/2024 https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.8.0-amd64-

2.25 , eugener ( ok ), 23:09, 09/11/2024 > По сравнению с той же Ubunt-ой. Вылизан, относительно прост и понятен. Сам люблю дебиан, но, к сожалению, с обновлениями похуже убунты. Например, в репах у них до сих пор nautilus 43.2, как был при стабилизации, а у него есть проблемы с вылетами в определённых условиях. Чуть больше года назад я надеялся что они обновят до 43.4, спрашивал, обновят ли. Ответили что в планах есть, обновят когда руки дойдут. Видимо так и не дошли.(

2.59 , aNonim ( ? ), 01:21, 10/11/2024 Лучший Debian, это LMDE.