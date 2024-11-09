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Выпуск дистрибутива Debian 12.8

09.11.2024 21:59

Сформировано восьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 68 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 50 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 12.8 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов systemd, clamav, dpdk, galera-4, intel-microcode, openssl и wireshark.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.8. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.8, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Новые версии Debian 12.7 и 11.11
  3. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
  4. OpenNews: Debian 11 переведён на стадию LTS-сопровождения
  5. OpenNews: В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 71% пакетов Debian
  6. OpenNews: В Debian 13 будет задействован 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62211-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:02, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Debian12 -- вещь. По сравнению с той же Ubunt-ой. Вылизан, относительно прост и понятен. И что интереснее, кажется лучше предыдущих )
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:14, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но требует доработки напильником после установки. Поэтому Дебиан наверное всё-таки не для новичков.
     
     
  • 3.29, eugener (ok), 23:13, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но требует доработки напильником после установки

    Ну, не особо больше чем убунта. Установил dash-to-dock — всё, та же бубунта.)

    Хотя... Да, вспомнил, при установке дров nvidia чтоб secure boot работал — MOK-key пришлось руками генерить и отправлять на enroll. Убунта автоматом это делает.
    Но палюбому не намного сложнее.

     
     
  • 4.34, Аноним (4), 23:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, кого-то например может оттолкнуть невозможность изменить в инсталляторе набор устанавливаемых программ (как в той же Убунте хотя бы, или в Альте). Я устанавливаю систему через debootstrap, поэтому лично меня эта проблема не касается. Других людей, которые не знают что тему DE и иконок можно изменить в пару кликов мышью, корёжит от стокового вида Xfce. Настройки терминала, текстового редактора... да много всяких мелочей.
     
     
  • 5.43, _kp (ok), 23:59, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому время-деньги, быстрее поставить как есть и затем удалить лишнее.

    А после установки пользовательского ПО для десктопа разницу после debootstrap и обычных инсталляторов и менеджеров пакетов еще надо умудриться найти.

    Если делать что то для контроллеров или очень специфических задач, то debootstrap оправдан, но
    использовать его ради десктопной системы.. раньше в таких случаях говорили - жениться бы Вам барин :)

     
     
  • 6.49, Аноним (4), 00:24, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В своё оправдание могу сказать что делаю я это крайне редко :) Да и если честно, какой-то острой необходимости непосредственно в debootstrap действительно нет. Достаточно просто пропустить в расширенном режиме установщика этап установки программного обеспечения и после настройки репозиториев перейти сразу к установке загрузчика. И получишь практически тот же набор компонентов что и с "сdebootstrap --flavour=standard".
     
  • 5.52, Аноним (52), 00:40, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.8.0-amd64-
     
  • 2.25, eugener (ok), 23:09, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По сравнению с той же Ubunt-ой. Вылизан, относительно прост и понятен.

    Сам люблю дебиан, но, к сожалению, с обновлениями похуже убунты. Например, в репах у них до сих пор nautilus 43.2, как был при стабилизации, а у него есть проблемы с вылетами в определённых условиях. Чуть больше года назад я надеялся что они обновят до 43.4, спрашивал, обновят ли. Ответили что в планах есть, обновят когда руки дойдут. Видимо так и не дошли.(

     
  • 2.59, aNonim (?), 01:21, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший Debian, это LMDE.
     

  • 1.2, Аноним (52), 22:03, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Единственный нормальный дистрибутив, в общем то.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:10, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотря для чего.
     
     
  • 3.6, Аноним (52), 22:18, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С наступлением эры флатпаков и аппимеджей - для всех. Стабильная основа, которая не отваливается с обновлениями и не требует никаких усилий для поддержки. Корпорации не влияют на вектор развития. Обширная база пакетов. Если нужны более свежие версии отдельных приложений - пользуйтесь флатпаком, он не страшный.
     
     
  • 4.8, AlexYeCu (ok), 22:23, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Стабильная основа, которая не отваливается с обновлениями

    Вот только в соседней теме отписал: последние обновления (день — два назад) переписали права на ping так, что исполняться он стал только из-под root-а. И это не первый раз уже. А если поискать в сети, то и вовсе выяснится, что довольно известный баг.

     
     
  • 5.12, Аноним (52), 22:36, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ссылочку? Сейчас специально проверил - работает без рута. В любом случае, стабильный — не значит без ошибок.
     
  • 5.54, Aliech (ok), 00:50, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, вы не знали, что ping'у нужны отдельные права, что ICMP гонять (cap_net_raw)? Не знали, что это делалось через suid на бинарнике? У вас отвалился флаг с бинарника, но вы не заметили, и давай заливать про "что-то там переписали в Debian"?

    Какой молодец! Так держать!

     
  • 4.9, Аноним (3), 22:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С наступлением эры флатпаков и аппимеджей - для всех.

    KDE туда не засунешь. А если в нем баг пролетит, то только через 2 года фиксанут. Стабильно же.

     
     
  • 5.15, Аноним (52), 22:39, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Plasma 5.27 — LTS версия, если что.
     
     
  • 6.17, Аноним (3), 22:41, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну запусти там wayland, как работает?

    Не говоря уже о том, что на ядре 6.1 далеко не все железо пойдет.

     
     
  • 7.18, Аноним (52), 22:47, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь как раз плазмой и Wayland, вы не поверите. Полет отличный. Для ядра есть backports, там всегда почти свежайшая версия. Драйвера, микрокод, mesa — все, что может быть важно в плане последних версий.
     
     
  • 8.60, aNonim (?), 01:24, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, пока Вы второй монитор не подключили ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.20, Аноним (4), 22:57, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    DE во флатпаке... Спасибо, теперь я видел всё.
     
     
  • 7.24, Аноним (24), 23:05, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во флетпаке вряд ли, а вот в снапе - вполне себе. Но снап сам по себе плох
     
  • 7.27, Аноним (52), 23:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем DE во флатпаке? Аноним выше имел в виду, что в Debian stable в репах KDE 5.27, которые LTS версия.
     
     
  • 8.36, Аноним (4), 23:27, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааа, ну тогда ладно А то я уже испугался ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.16, Аноним (24), 22:40, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если нужны более свежие версии отдельных приложений - пользуйтесь флатпаком, он не страшный.

    Во флатпак запаковывают только небольшое количество десктопных приложений. Уж лучше nix поставить, там можно будет любое приложение взять - хоть компилятор, хоть сервер, хоть десктопное.

     
     
  • 5.19, Аноним (52), 22:51, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вам нужно для разработки, освойте наконец docker и distrobox. Если вам нужно для сервера - вы делаете что-то не так.
     
     
  • 6.23, Аноним (24), 23:04, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С технической точки зрения, сборка образов в docker гораздо менее совершенна чем nix, в плане кеширования, количества зависимостей, размера образа, возможности переиспользования пакетов, ленивости сборки. Так что если и использовать docker, то лучше собирать образы через nix.
    >Если вам нужно для сервера - вы делаете что-то не так.

    Всё так. Дебиан крайне плохо подходит для серверов, как в плане сроков поддержки пакетов, так и по количеству пакетов. Например, даже альт или alpine подходит лучше для запуска php так как там из коробки будет сразу несколько версий php, а в дебиане - одна.

     
  • 6.26, Аноним (26), 23:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джокер тот же флатпак только другой.
     
     
  • 7.28, Абывыгда (ok), 23:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что ты этим сказать-то хотел?
     
  • 7.32, Аноним (52), 23:16, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arch тот же Debian, только другой.
     
  • 4.22, АнонимАдмин (?), 23:02, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Если нужны более свежие версии отдельных приложений - пользуйтесь флатпаком, он не страшный.

    Пользуйся бэкпортами, они не страшные.

     
  • 2.45, Аноним (45), 00:07, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С единственно нормальным Xfce! (на других дистрах крыcа не православная)
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:15, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    C systemd уже смирились, теперь норм дистр.
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 22:18, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто в Дебиане его научились готовить.
     
     
  • 3.21, Абывыгда (ok), 22:58, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он отличается?
     
     
  • 4.31, Аноним (4), 23:14, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Из systemd в отдельные пакеты выделены systemd-resolved и systemd-boot. В пакете systemd клиент синхронизации времени systemd-timesyncd переведён из обязательных в рекомендованные зависимости, что позволяет формировать минимальные установки без NTP-клиента". Источник: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59273
     
     
  • 5.35, Абывыгда (ok), 23:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем плох systemd-resolved? Умеет всё тоже, что и resolveconf, так еще и в DoT могёт.
    В чём проблема не включать systemd-boot, если пользуешься Грубом? В моём дистре, вроде, оно не разделено на отдельные пакеты, и Грубу оно ни коим образом не мешает.
    Про NTP совсем не понял. Зачем ставить систему без NTP-клиента. Если нравится другой клиент, так systemd-timesyncd тоже отключается.
     
     
  • 6.37, Аноним (4), 23:32, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем плох systemd-resolved?

    Тем что не всем он нужен.

    > В чём проблема не включать systemd-boot, если пользуешься Грубом?

    В том что мне в моей системе не нужно лишнее барахло, которым я не пользовался и пользоваться не намерен. А если приспичит -- то ничто мне не мешает его установить.

     
     
  • 7.38, Абывыгда (ok), 23:37, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В том что мне в моей системе не нужно лишнее барахло, которым я не пользовался и пользоваться не намерен.

    А, так ты за минималистичный футпринт на диске?
    /lib/firmware тоже чистишь?

     
     
  • 8.39, Аноним (4), 23:39, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 9.41, Абывыгда (ok), 23:48, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 10.46, Аноним (4), 00:08, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 11.51, Абывыгда (ok), 00:32, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 12.58, Аноним (4), 01:17, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 13.62, Абывыгда (ok), 02:18, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.40, Аноним (4), 23:45, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати в lib firmware у меня также всё по минимуму Только необходимое Благо Д... текст свёрнут, показать
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:23, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    начиная с 11 версии дебиан с гуями опять можно использовать без системГ
     
     
  • 3.47, Аноним (45), 00:11, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только для этого нужно пердолить систему.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:36, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fail2ban починили? Чтобы работал из коробки. В Debian 11 все было нормально.
     
     
  • 2.14, Аноним (24), 22:38, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Версию заморозили, и этого хватит.
     

  • 1.13, Аноним (24), 22:37, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дистрибутив, со сроком поддержки пакетов меньше, чем время, за которое успевает выйти новая стабильная версия. Например, в buster последняя версяи php 7.3.31, в то вермя как последняя версия в ветке - 7.3.33, она вышла ещё до того, как закончилась buster из stable стал oldstable. Даже если debian и будет брать все патчи из апстрима, то время жизни дистрибутива превосходит время поддержки многих версий, и там уже нужно будет не просто брать готовые патчи, а бекпортировать исправления. Если речь идёт про oldstable и старше, то количество поддерживаемых там пакетов и того меньше. Пользоваться дебианом просто небезопасно.
     
     
  • 2.48, Аноним (45), 00:13, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Пользоваться дебианом просто небезопасно.

    Вы судя по всему очень опытный и знающий сисадмин и серверов подняли и обслужили туеву кучу. Какой линекс посоветуете?

     
     
  • 3.55, Аноним (55), 00:55, 10/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.57, Аноним (24), 01:10, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для каких целей. Я использую NixOS, ну а вам желательно разобраться, чем дистрибутивы друг от друга отличаются.
     

  • 1.42, Аноним (42), 23:58, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Запороли контрольные суммы на amd64
     
     
  • 2.56, Аноним (55), 00:56, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве это не взлом с подменой пакетов?
     

  • 1.44, Аноним (45), 00:04, 10/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора обновить дебиан с крыcoй на своём коре 2 дуо с 4 гигами оперативки и механическим IDE жестким диском на 256 гигов!
     
     
  • 2.50, Аноним (4), 00:30, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говорят что Крыса разжирела и коре 2 дуо её больше не тянет. Ставь КДЕ. Там в соседней ветке чел хвастается что у него на пентиуме, хдд и гиге оперативы плазма просто летает.
     
     
  • 3.53, Аноним (45), 00:47, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да. Памяти крыса жрёт примерно полтора гига со старта на такой конфигурации (и нет это не кэш). Тот же lxqt не более 300 мегабайт.
     
     
  • 4.61, Аноним (4), 01:35, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Памяти крыса жрёт примерно полтора гига со старта на такой конфигурации

    Враньё. Чуть больше гига ещё поверю. Пустая Крыса вообще потребляет мегабайт 500-700.

    > Тот же lxqt не более 300 мегабайт

    Ты ещё MS-DOS в пример привёл бы. Им же пользоваться невозможно... КДЕ не подарок, а lxqt это ещё более убогая его версия для нищуков, которые не то что с коре 2 дуо, а с 80386 никак слезть не могут. Как купили свой первый десктоп ещё при Андропове, так на нём и сидят.

     

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