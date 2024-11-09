Выпуск дистрибутива Debian 12.8

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:10, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смотря для чего.

3.6 , Аноним ( 52 ), 22:18, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – С наступлением эры флатпаков и аппимеджей - для всех. Стабильная основа, которая не отваливается с обновлениями и не требует никаких усилий для поддержки. Корпорации не влияют на вектор развития. Обширная база пакетов. Если нужны более свежие версии отдельных приложений - пользуйтесь флатпаком, он не страшный.

4.8 , AlexYeCu ( ok ), 22:23, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Стабильная основа, которая не отваливается с обновлениями Вот только в соседней теме отписал: последние обновления (день — два назад) переписали права на ping так, что исполняться он стал только из-под root-а. И это не первый раз уже. А если поискать в сети, то и вовсе выяснится, что довольно известный баг.

5.12 , Аноним ( 52 ), 22:36, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно ссылочку? Сейчас специально проверил - работает без рута. В любом случае, стабильный — не значит без ошибок.

5.54 , Aliech ( ok ), 00:50, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ой, вы не знали, что ping'у нужны отдельные права, что ICMP гонять (cap_net_raw)? Не знали, что это делалось через suid на бинарнике? У вас отвалился флаг с бинарника, но вы не заметили, и давай заливать про "что-то там переписали в Debian"? Какой молодец! Так держать!

4.9 , Аноним ( 3 ), 22:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С наступлением эры флатпаков и аппимеджей - для всех. KDE туда не засунешь. А если в нем баг пролетит, то только через 2 года фиксанут. Стабильно же.

5.15 , Аноним ( 52 ), 22:39, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Plasma 5.27 — LTS версия, если что.

6.17 , Аноним ( 3 ), 22:41, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну запусти там wayland, как работает? Не говоря уже о том, что на ядре 6.1 далеко не все железо пойдет.

7.18 , Аноним ( 52 ), 22:47, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пользуюсь как раз плазмой и Wayland, вы не поверите. Полет отличный. Для ядра есть backports, там всегда почти свежайшая версия. Драйвера, микрокод, mesa — все, что может быть важно в плане последних версий.

8.60 , aNonim ( ? ), 01:24, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это, пока Вы второй монитор не подключили ... 6.20 , Аноним ( 4 ), 22:57, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – DE во флатпаке... Спасибо, теперь я видел всё.

7.24 , Аноним ( 24 ), 23:05, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во флетпаке вряд ли, а вот в снапе - вполне себе. Но снап сам по себе плох

7.27 , Аноним ( 52 ), 23:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем DE во флатпаке? Аноним выше имел в виду, что в Debian stable в репах KDE 5.27, которые LTS версия.

8.36 , Аноним ( 4 ), 23:27, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ааа, ну тогда ладно А то я уже испугался ... 4.16 , Аноним ( 24 ), 22:40, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если нужны более свежие версии отдельных приложений - пользуйтесь флатпаком, он не страшный. Во флатпак запаковывают только небольшое количество десктопных приложений. Уж лучше nix поставить, там можно будет любое приложение взять - хоть компилятор, хоть сервер, хоть десктопное.

5.19 , Аноним ( 52 ), 22:51, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вам нужно для разработки, освойте наконец docker и distrobox. Если вам нужно для сервера - вы делаете что-то не так.

6.23 , Аноним ( 24 ), 23:04, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С технической точки зрения, сборка образов в docker гораздо менее совершенна чем nix, в плане кеширования, количества зависимостей, размера образа, возможности переиспользования пакетов, ленивости сборки. Так что если и использовать docker, то лучше собирать образы через nix.

>Если вам нужно для сервера - вы делаете что-то не так. Всё так. Дебиан крайне плохо подходит для серверов, как в плане сроков поддержки пакетов, так и по количеству пакетов. Например, даже альт или alpine подходит лучше для запуска php так как там из коробки будет сразу несколько версий php, а в дебиане - одна.

6.26 , Аноним ( 26 ), 23:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Джокер тот же флатпак только другой.

7.28 , Абывыгда ( ok ), 23:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И что ты этим сказать-то хотел?

7.32 , Аноним ( 52 ), 23:16, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Arch тот же Debian, только другой.

4.22 , АнонимАдмин ( ? ), 23:02, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Если нужны более свежие версии отдельных приложений - пользуйтесь флатпаком, он не страшный. Пользуйся бэкпортами, они не страшные.

2.45 , Аноним ( 45 ), 00:07, 10/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С единственно нормальным Xfce! (на других дистрах крыcа не православная)

