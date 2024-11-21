Релиз Proxmox VE 8.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 8.3, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.4 ГБ. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.8. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.8.12 (в качестве опции подготовлен пакет с ядром 6.11). Задействованы новые выпуски QEMU 9.0.2, LXC 6.0.0 и OpenZFS 2.2.6. Доступна поддержка создания хранилищ на базе выпусков Ceph 18.2.4 "Reef", Ceph 17.2.7 "Quincy" и Ceph 19.2.0 "Squid".

Обеспечена более плотная интеграция стека для создания программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking) с межсетевым экраном. В SDN реализована генерация IP set-ов для виртуальных сетей (VNet) и гостевых систем, которые могут использоваться в правилах межсетевого экрана и настраиваться через штатный плагин управления IP-адресами. Опционально предоставлена возможность использования nftables для фильтрации перенаправляемого трафика.

Добавлена возможность отправки HTTP-запросов для передачи событий из системы уведомлений, таких как сведения о обновлениях системы и проблемах с узлами кластера. Форма web-запроса для передачи метаданных о событии может быть настроена пользователем.

В дерево ресурсов добавлен новый режим "Tag View" для быстрого просмотра доступных гостевых системах в кластере, сгруппированных по привязанным к ним тегам.

Добавлены новые режимы определения изменений, позволяющие ускорить операции резервного копирования. Данные и метаданные снапшотов резервных копий теперь разделены по разным архивам, что позволяет на основе архива с метаданными быстро определять файлы, изменившиеся со времени записи прошлого снапшота, и исключать не изменившиеся файлы при создании резервной копии.

В пользовательский интерфейс добавлены функции для импорта гостевых систем из файлов в форматах OVF (Open Virtualization Format) и OVA (Open Virtualization Appliances). OVA-файлы могут быть загружены с внешнего хоста по URL или импортированы с локального хранилища.



