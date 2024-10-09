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Выпуск XCP-ng 8.3, свободного варианта XenServer

09.10.2024 09:33

После четырёх лет разработки опубликован релиз проекта XCP-ng 8.3, развивающего свободную и бесплатную замену проприетарной платформе XenServer для развертывания облачной инфраструктуры и управления её работой. XCP-ng воссоздаёт функциональность, которую компания Citrix исключила из бесплатного варианта Citrix Hypervisor/XenServer, начиная c версии 7.3, и позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 640 Мб.

Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования.

Отмечается, что ветка XCP-ng 8.3 станет последней в серии 8.x и следующим станет выпуск 9.0, который ознаменует уход проекта от повторения XenServer в сторону реализации своего видения построения платформы. XCP-ng 9.0 и будет нацелен на области применения, на которые проект XenServer не фокусировал своё внимание, например, на предоставление инструментов для миграции с платформ VMware.

Среди основных изменений в XCP-ng 8.3:

  • В состав платформы встроен web-интерфейс XO Lite, реализующий упрощённый вариант web-интерфейса Xen Orchestra. Поддерживаются такие операции, как навигация по пулам, хостам и виртуальным машинам, доступ к консолям виртуальных машин, мониторинг, доступ к статистике, отслеживание потребления ресурсов, управление жизненным циклом виртуальных машин (запуск, остановка, миграция, удаление, создание снапшотов), фильтрация и сортировка списков объектов виртуальных машин, открытие консоли в отдельном окне. До конца года планируют добавить функции для создания виртуальных машин и управления сетью.
  • Реализована новая тема оформления для консольного интерфейса xsconsole.
  • Добавлена новая заставка, показываемая при загрузке и завершении работы.
  • Добавлена поддержка виртуальных чипов для хранения криптографических ключей (vTPM, virtualized Trusted Platform Module), которую можно использовать для запуска Windows 11 в виртуальных машинах.
  • Реализована полная поддержка IPv6 на стороне хост-системы (Dom0), которую можно использовать в управляющем интерфейсе, хранилищах и для сетевой загрузки виртуальных машин. Доступно три режима работы: только IPv6, только IPv4 и IPv4+IPv6. Поддержка IPv6 также добавлена в инсталлятор.
  • Расширена поддержка оборудования, например, добавлены драйверы igc и r8125 для сетевых адаптеров Intel i225 и устройств на базе чипа Realtek RTL8125. Добавлен драйвер largeblock для эффективной работы с дисками с физическими секторами 4K.
  • В XAPI API добавлены обработчики для удалённого управления пробросом PCI-устроств в виртуальные машины.
  • При создании снапшотов виртуальных машин разрешено исключение отдельных дисков, что позволяет, например, для экономии места не добавлять в снапшот диски с временными и возобновляемыми данными, такими как кэши, разделы подкачки и резервные копии.
  • Добавлена возможность сжатия данных при их передаче в процессе live-миграции.
  • Добавлен XAPI-плагин для показа состояния дисков, используя пакет smartmontools.
  • Добавлена возможность использования сертификатов для верификации содержимого пулов виртуальных машин.
  • Упрощено управление ключами и шифрами OpenSSH.
  • Добавлена опция для закрытия сетевого порта 80 для ограничения доступа к управляющему интерфейсу.
  • В xsconsole добавлена возможность просмотра VLAN.
  • Добавлены новые шаблоны виртуальных машин. Добавлены типовые шаблоны для Linux-систем, использующих BIOS и UEFI.
  • Скрипты на языке Python переписаны с использованием Python 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://xcp-ng.org/blog/2024/1...)
  2. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.19
  3. OpenNews: Для Xen развивается механизм паравиртуализации IOMMU
  4. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor
  5. OpenNews: Инициатива по переработке инструментария для гипервизора Xen на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.18
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62021-xcp
Ключевые слова: xcp, xen, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:15, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Здесь нужно дополнительно рассказать, что в отличии от Citrix современный XCP-NG и Xen Orchestra
    - поддерживают SDN (VXLAN/NVGRE) и есть свой контроллер
    - поддерживают SDS средствами интеграции с Linstor и поддерживают, хоть и платно HCI-развертывания.
    - поддерживает очень большие развертывания и интегрируется с Apache CloudStack.

    Citrix с головой ушел в работу с VDI и не желает заниматься инфраструктурными проектами. Это не удивительно с какими миллиардными минусами он вышел из конфликта с Amazon.

    Здесь важно другое! Начиная с XCP-NG 8.3 есть смысл миграции с Citrix Hypervizor в сторону XCP-NG. Оно на данный момент даёт гораздо больше чем проприетарный XenServer.

    Для VMware они тоже более зрелая альтернатива, чем тот же Proxmox с его проблемами масштабируемости и поддержки современного функционала по сетям и хранилищам.

    Я имею в виду конечно же платный вариант https://vates.tech/vms/
    Это реально интересно.

     
  • 1.1, Механик (?), 09:49, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость, отличный продукт!
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:58, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Добавлена новая заставка, показываемая при загрузке и завершении работы.

    робота - кипитъ!

    (ну и про миграцию с вмвари - это они прям охрененно придумали. Пойду отнесу в отдел импортозамещения, пусть поржут.)

    P.S. художник у них, правда, э... так себе в общем.

     
     
  • 2.6, m (??), 10:24, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >(ну и про миграцию с вмвари - это они прям охрененно придумали. Пойду отнесу в отдел импортозамещения, пусть поржут.)

    Иностранное на иностранное поменять?

    Был опыт использования бесплатного Citrix XenServer 6.2:
    * куда-то девается свободное место в хранилище (могут создаваться скрытые дубли образов гостевых машин);
    * установка обновления безопасности занимала 40 минут для кластера из 3 хостов и нервов портило достаточно. Все происходило автоматически с разными эффектами.

    Потом в бесплатной версии ввели ограничения на кол-во памяти и ядер, автозапуск гостей отменили.


     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:15, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иностранное на иностранное поменять?

    вы, товагисч, после совещания задержитесь. Мы вас передадим кому надо, за ваш оппортунизм и нежелание импортозамещаться.

    (ТАК я тоже рисовать умею. Нарисую другую заставку - и вот уже не иностранное, а наше, родное и скрепное.)

    > Потом в бесплатной версии ввели ограничения на кол-во памяти и ядер, автозапуск гостей отменили.

    дэнгы давай, давай дэнгы.
    Не, ну а чего ты хотел, им платиновые спонсоры не заносят, с тех пор как разошлись с редхатом. Приходится продавать.

    При этом они довольно разумно пошли в сторону от обычного кластера виртуалок, поскольку конкурировать с одной стороны с вмтварью и hyperv, с другой с шва....6ешплатными поделками вокруг да около kvm - бессмысленно. А вот на рынке vdiшечек полянка гораздо менее затоптанная (horizon - это такое себе... только если у тебя уже вообще все целиком пожрато вмтварью и свободных серверов нет, ну а у ms и близко ничего подходящего не видно)

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:25, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напоминает нытьё про "чё они делают вместо "настоящей работы"", когда авторы Windows Terminal реализовали какой-то старый стандарт, позволяющий буковками в терминале мигать. Вам, блин, не угодит. Не обновлять визуал - "а чо так страшно? сразу видно - бесплатный софт", обновлять - "ничего не делют, только картинки рисуют". И не надо говорить, что это разные люди возмущаются. Не, одни и те же нытики.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:17, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напоминает нытьё про "чё они делают вместо "настоящей работы"", когда авторы Windows Terminal
    > реализовали какой-то старый стандарт, позволяющий буковками в терминале мигать.

    а тут-то что не так? Внезапно, еще остались TUI. И им иногда надо тебе чем-то помигать, чтобы привлечь внимание.

    Картинка банально страшненькая. Видимо, худо-жника по outreach набрали.

     
  • 2.8, Аноним (3), 10:26, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А поддержки IPv6 и Dual Stack v4/v6 в условиях наличия собственной SDN тебе мало?
    Просто я сильно сомневаюсь, что ты понимаешь разницу в настройке underlay-сети на большой spine-leaf L3-фабрике и не понимаешь, насколько IPv6 там удобнее настраивать. Наличие возможности работать с IPv6 для underlay и полная поддержка Dual Stack для SDN это очень важно, для тех у кого большое мультитеннантное развертывание.

    > миграцию с вмвари - это они прям охрененно придумали

    Ох уж мне эти фанбои вари... Ну расскажи, что конкретно лично ты такого используешь в варе, что нету в XCP-NG и не помечено на удаление новыми манагерами из Broadcom. Я жду.

     

  • 1.11, Golangdev (?), 11:26, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем это вообще нужно ?

    Когда есть
    a) QEMU
    b) docker
    c) прости г-пади VirtualBox

     
  • 1.12, Аноним (12), 11:49, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нужно  разнообразие - иначе бардак  и коррупция
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:56, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно  разнообразие

    За разнообразие нынче штраф могут дать, а может даже двушечку.
    След.ком посмотрит как Столман танцует в костюме антилопы и закроет опеннет как кадробобберов (или как они там).

     

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