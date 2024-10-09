Выпуск XCP-ng 8.3, свободного варианта XenServer

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|1.3, Аноним (3), 10:15, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Здесь нужно дополнительно рассказать, что в отличии от Citrix современный XCP-NG и Xen Orchestra
- поддерживают SDN (VXLAN/NVGRE) и есть свой контроллер
- поддерживают SDS средствами интеграции с Linstor и поддерживают, хоть и платно HCI-развертывания.
- поддерживает очень большие развертывания и интегрируется с Apache CloudStack.
Citrix с головой ушел в работу с VDI и не желает заниматься инфраструктурными проектами. Это не удивительно с какими миллиардными минусами он вышел из конфликта с Amazon.
Здесь важно другое! Начиная с XCP-NG 8.3 есть смысл миграции с Citrix Hypervizor в сторону XCP-NG. Оно на данный момент даёт гораздо больше чем проприетарный XenServer.
Для VMware они тоже более зрелая альтернатива, чем тот же Proxmox с его проблемами масштабируемости и поддержки современного функционала по сетям и хранилищам.
Я имею в виду конечно же платный вариант https://vates.tech/vms/
Это реально интересно.
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|1.2, Аноним (2), 09:58, 09/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Добавлена новая заставка, показываемая при загрузке и завершении работы.
робота - кипитъ!
(ну и про миграцию с вмвари - это они прям охрененно придумали. Пойду отнесу в отдел импортозамещения, пусть поржут.)
P.S. художник у них, правда, э... так себе в общем.
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|2.6, m (??), 10:24, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>(ну и про миграцию с вмвари - это они прям охрененно придумали. Пойду отнесу в отдел импортозамещения, пусть поржут.)
Иностранное на иностранное поменять?
Был опыт использования бесплатного Citrix XenServer 6.2:
* куда-то девается свободное место в хранилище (могут создаваться скрытые дубли образов гостевых машин);
* установка обновления безопасности занимала 40 минут для кластера из 3 хостов и нервов портило достаточно. Все происходило автоматически с разными эффектами.
Потом в бесплатной версии ввели ограничения на кол-во памяти и ядер, автозапуск гостей отменили.
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|3.9, Аноним (9), 11:15, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Иностранное на иностранное поменять?
вы, товагисч, после совещания задержитесь. Мы вас передадим кому надо, за ваш оппортунизм и нежелание импортозамещаться.
(ТАК я тоже рисовать умею. Нарисую другую заставку - и вот уже не иностранное, а наше, родное и скрепное.)
> Потом в бесплатной версии ввели ограничения на кол-во памяти и ядер, автозапуск гостей отменили.
дэнгы давай, давай дэнгы.
Не, ну а чего ты хотел, им платиновые спонсоры не заносят, с тех пор как разошлись с редхатом. Приходится продавать.
При этом они довольно разумно пошли в сторону от обычного кластера виртуалок, поскольку конкурировать с одной стороны с вмтварью и hyperv, с другой с шва....6ешплатными поделками вокруг да около kvm - бессмысленно. А вот на рынке vdiшечек полянка гораздо менее затоптанная (horizon - это такое себе... только если у тебя уже вообще все целиком пожрато вмтварью и свободных серверов нет, ну а у ms и близко ничего подходящего не видно)
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|2.7, Аноним (7), 10:25, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напоминает нытьё про "чё они делают вместо "настоящей работы"", когда авторы Windows Terminal реализовали какой-то старый стандарт, позволяющий буковками в терминале мигать. Вам, блин, не угодит. Не обновлять визуал - "а чо так страшно? сразу видно - бесплатный софт", обновлять - "ничего не делют, только картинки рисуют". И не надо говорить, что это разные люди возмущаются. Не, одни и те же нытики.
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|3.10, Аноним (10), 11:17, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Напоминает нытьё про "чё они делают вместо "настоящей работы"", когда авторы Windows Terminal
> реализовали какой-то старый стандарт, позволяющий буковками в терминале мигать.
а тут-то что не так? Внезапно, еще остались TUI. И им иногда надо тебе чем-то помигать, чтобы привлечь внимание.
Картинка банально страшненькая. Видимо, худо-жника по outreach набрали.
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|2.8, Аноним (3), 10:26, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А поддержки IPv6 и Dual Stack v4/v6 в условиях наличия собственной SDN тебе мало?
Просто я сильно сомневаюсь, что ты понимаешь разницу в настройке underlay-сети на большой spine-leaf L3-фабрике и не понимаешь, насколько IPv6 там удобнее настраивать. Наличие возможности работать с IPv6 для underlay и полная поддержка Dual Stack для SDN это очень важно, для тех у кого большое мультитеннантное развертывание.
> миграцию с вмвари - это они прям охрененно придумали
Ох уж мне эти фанбои вари... Ну расскажи, что конкретно лично ты такого используешь в варе, что нету в XCP-NG и не помечено на удаление новыми манагерами из Broadcom. Я жду.
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|2.13, Аноним (-), 11:56, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нужно разнообразие
За разнообразие нынче штраф могут дать, а может даже двушечку.
След.ком посмотрит как Столман танцует в костюме антилопы и закроет опеннет как кадробобберов (или как они там).
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