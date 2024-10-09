Выпуск XCP-ng 8.3, свободного варианта XenServer

2.6 , m ( ?? ), 10:24, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >(ну и про миграцию с вмвари - это они прям охрененно придумали. Пойду отнесу в отдел импортозамещения, пусть поржут.) Иностранное на иностранное поменять? Был опыт использования бесплатного Citrix XenServer 6.2:

* куда-то девается свободное место в хранилище (могут создаваться скрытые дубли образов гостевых машин);

* установка обновления безопасности занимала 40 минут для кластера из 3 хостов и нервов портило достаточно. Все происходило автоматически с разными эффектами. Потом в бесплатной версии ввели ограничения на кол-во памяти и ядер, автозапуск гостей отменили.

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:15, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Иностранное на иностранное поменять? вы, товагисч, после совещания задержитесь. Мы вас передадим кому надо, за ваш оппортунизм и нежелание импортозамещаться. (ТАК я тоже рисовать умею. Нарисую другую заставку - и вот уже не иностранное, а наше, родное и скрепное.) > Потом в бесплатной версии ввели ограничения на кол-во памяти и ядер, автозапуск гостей отменили. дэнгы давай, давай дэнгы.

Не, ну а чего ты хотел, им платиновые спонсоры не заносят, с тех пор как разошлись с редхатом. Приходится продавать. При этом они довольно разумно пошли в сторону от обычного кластера виртуалок, поскольку конкурировать с одной стороны с вмтварью и hyperv, с другой с шва....6ешплатными поделками вокруг да около kvm - бессмысленно. А вот на рынке vdiшечек полянка гораздо менее затоптанная (horizon - это такое себе... только если у тебя уже вообще все целиком пожрато вмтварью и свободных серверов нет, ну а у ms и близко ничего подходящего не видно) 2.7 , Аноним ( 7 ), 10:25, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Напоминает нытьё про "чё они делают вместо "настоящей работы"", когда авторы Windows Terminal реализовали какой-то старый стандарт, позволяющий буковками в терминале мигать. Вам, блин, не угодит. Не обновлять визуал - "а чо так страшно? сразу видно - бесплатный софт", обновлять - "ничего не делют, только картинки рисуют". И не надо говорить, что это разные люди возмущаются. Не, одни и те же нытики.

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:17, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Напоминает нытьё про "чё они делают вместо "настоящей работы"", когда авторы Windows Terminal

> реализовали какой-то старый стандарт, позволяющий буковками в терминале мигать. а тут-то что не так? Внезапно, еще остались TUI. И им иногда надо тебе чем-то помигать, чтобы привлечь внимание. Картинка банально страшненькая. Видимо, худо-жника по outreach набрали.

2.8 , Аноним ( 3 ), 10:26, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А поддержки IPv6 и Dual Stack v4/v6 в условиях наличия собственной SDN тебе мало?

Просто я сильно сомневаюсь, что ты понимаешь разницу в настройке underlay-сети на большой spine-leaf L3-фабрике и не понимаешь, насколько IPv6 там удобнее настраивать. Наличие возможности работать с IPv6 для underlay и полная поддержка Dual Stack для SDN это очень важно, для тех у кого большое мультитеннантное развертывание. > миграцию с вмвари - это они прям охрененно придумали Ох уж мне эти фанбои вари... Ну расскажи, что конкретно лично ты такого используешь в варе, что нету в XCP-NG и не помечено на удаление новыми манагерами из Broadcom. Я жду.

