Выпуск дистрибутива Proxmox VE 8.2

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 8.2, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.3 ГБ. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.5. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.8. Задействованы новые выпуски QEMU 8.1.5, LXC 6.0.0 и OpenZFS 2.2.3. Доступна поддержка создания хранилищ на базе выпусков Ceph 18.2.2 "Reef" и Ceph 17.2.7 "Quincy"

Предложен новый мастер импорта, позволяющий переносить гостевые системы напрямую из других гипервизоров, обращаясь к ним через их API. Переносимые гостевые системы могут запускаться в Proxmox VE, не дожидаясь завершения переноса данных, который осуществляется в фоновом режиме. Первой обеспечена поддержка миграции из гипервизора VMware ESXi.

Добавлена поддержка автоматизированной установки Proxmox VE без участия администратора. Формирование ISO-образа для автоматического развёртывания осуществляется при помощи новой утилиты proxmox-auto-install-assistant. Параметры установки могут задаваться через специальный файл конфигурации, который может быть как встроен в ISO-образ, так и размещён на отдельном USB-носителей или загружен по сети.

Добавлен режим буферизации резервного копирования на локальном диске (Backup fleecing), позволяющий минимизировать снижение производительности гостевой системы при её резервном копировании во внешнее хранилище. Перед передачей во внешнее хранилище блоки теперь могут быть сохранены на отдельном локальном разделе, что позволяет заметно снизить проседание производительности ввода/вывода в гостевой системе при копировании резервной копии через медленное сетевое соединение или при высокой активности ввода/вывода в гостевой системе.

Добавлена новая экспериментальная реализация межсетевого экрана, переведённого с iptables на пакетный фильтр nftables, что позволило избавиться от многих проблем старой реализации и повысить надёжность работы. Новая реализация написана на языке Rust и почти эквивалентна по функциональности со старым межсетевым экраном.

В web-интерфейс добавлен инструмент для проброса устройств в контейнеры, используя графический конфигуратор. Отключён переход в режим редактирования полей при двойном щелчке мышью, что исключило случайный запуск редактора при выполнении операций выделения и копирования текста. На экране редактирования кнопка сброса перемещена в новое место для снижения риска случайного нажатия.

Добавлены расширенные настройки резервного копирования, такие как параметры производительности и ограничение пропускной способности.

Добавлена поддержка собственных удостоверяющих центров, использующих протокол ACME.



