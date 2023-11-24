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Выпуск дистрибутива Proxmox VE 8.1

24.11.2023 14:03

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 8.1, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.2 ГБ.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.2. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.5. Задействованы новые выпуски QEMU 8.1.2, LXC 5.0.2 и OpenZFS 2.2.0 (с переносом исправлений из ветки 2.2.1).
  • В базовую поставку добавлен пакет для создания программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking), в которых управление сетью отделено от уровня передачи данных и настраивается программно. При помощи SDN в Proxmox VE можно создавать многопользовательские виртуализированные зоны и сети (VNets), развёртываемые на уровне датацентра и управляемые напрямую через Web-интерфейс. Поддерживается создание как изолированных виртуальных частных сетей для отдельных узлов кластера, так и сложных оверлейных сетей, охватывающих несколько кластеров.
  • Добавлена поддержка верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot, гарантирующей использование при загрузке только проверенных компонентов с корректными цифровыми подписями. Для UEFI Secure Boot предоставляется shim-загрузчик, заверенный цифровой подписью, воспринимаемой в большинстве аппаратных устройств с UEFI.
  • Предложена гибкая система уведомлений, поддерживающая перенаправление уведомлений на основе заданных правил сопоставления, позволяющих выбирать способ доставки в зависимости от связанного с уведомлением типа события. Поддерживаются различные методы доставки уведомлений, среди которых локальный почтовый сервер Postfix, внешние SMTP-серверы с аутентификацией и серверы доставки сообщениями Gotify.
  • Добавлена поддержка создания хранилищ на базе выпусков Ceph 18.2.0 "Reef" и Ceph 17.2.7 "Quincy" (используемая версия Ceph выбирается в процессе инсталляции).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/abo...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 8.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 3.0
  4. OpenNews: Релиз Proxmox VE 8.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  5. OpenNews: Первый выпуск OpenDaylight, открытой платформы для создания SDN-сетей
  6. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60175-proxmox
Ключевые слова: proxmox, virtual
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, alchekalin (ok), 14:12, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Молодцы, пилят!
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:16, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    самая лучшая виртуалка!
     
  • 1.6, noc101 (ok), 14:20, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Имхо но это лучшая система виртуализации.
    Установка простая. Настройка чуть сложней сферы, но только в силу непривычки. Радует, прям очень, что ставится на нормальную ОСь, а не на свой выдуманный дистрибутив со своими приколами, как у Сферы.
    В комплекте идет больше функций у Сферы. (тут конечно найдутся кто поспорит, но в базовой комплектации Сфера голая как король)
    И при этом, всё бесплатно! Что просто офигеть какой плюс!
     
     
  • 2.10, Минона (ok), 14:33, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И при этом, всё бесплатно! Что просто офигеть какой плюс!

    Есть нюанс, ма-а-аленький:
    Бесплатная репа с обновлениями не рекомендуется к употреблению в продакшен-средах.

     
     
  • 3.16, Liin (ok), 14:46, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бесплатная репа с обновлениями не рекомендуется к употреблению в продакшен-средах.

    Тем не менее, косячат они крайне редко и бесплатная репа вполне себе съедобна для большинства.

     
  • 3.19, noc101 (ok), 14:57, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот нюанс абсолютно все игнорируют.
     
  • 3.22, пох. (?), 15:16, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После прекрасной истории с цеф-кластером превратившимся в тыковку вместе со всем содержимым - по-моему все незамутненные персонажи могли бы понять, что платная не рекомендуется в той же самой мере, ибо дерьмо там черпают тем же самым половником из той же самой бочки.


    И да, ффсе нахаляву и бизвазмездна. И это и есть единственное преимущество для здешних подвальных рабов (у остальных зарплаты повыше чем цена сферы - причем зарплаты - в месяц, а сфера хорошо если раз в пару лет покупается, не говоря уже о том что расходы на софт в зарплату нихрена не конвертируются)

     

  • 1.7, Аноним (7), 14:21, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что обновления идут бесплатно, а платно только прямая поддержка (вопрос/запрос/баг - ответ/решение/багфикс)?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:27, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    развернул на домашнем сервачке , понял так :

    если хочешь быстрее латание дыр в их ПО то нужно покупать поддержку и получаешь доступ к их репе

    а так только стандартная деб репа доступна  

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:34, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, в community-репы их софт должен попадать раньше, чем в enteprise.
    По аналогии с Fedora/RHEL.
     
  • 3.13, Минона (ok), 14:39, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, ты не правильно понял:
    Надо выключить в WebUI платную и включить бесплатную no-subscription, но она "not recommended for production use".
     
  • 2.9, Rev (?), 14:27, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, всё бесплатно кроме поддержки.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:35, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Искал недавно свободную альтернативу VMware, попадался на глаза сабж, но руки не дошли. Кто-нибудь юзает в проде?
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 14:40, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да. Вполне нормально.
    Объединяем их в кластеры. При использовании ZFS в качестве хранилки, работает live migration, что очень удобно.
     
  • 2.15, Сергей (??), 14:41, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используем на одиночных серваках и на лезвиях блейдов HP C7000. Порядка 900 виртуалок. Данные храним на CEPH
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:47, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую минимальный функционал, только виртуалки с локальным хранилищем на ext4. Бэкапы делаю на PBS. Работает стабильно. Из особенностей - большой объём записи на системный диск. Лечится отключением служб pve-ha-crm и pve-ha-lrm (нужны только для High Availability).
     
  • 2.18, AlexPRN (?), 14:51, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзаю больше полугода. Крутится куча виртуалок, контроллер домена на WS2019, сервер IP телефонии, несколько контейнеров под всякую мелочь. Доволен на 100%. Издевался н над ним по всякому, не уронил ни разу. В случае чего бекапы хранятся на отдельном компе и быстро восстановятся на запасном гипервизоре благодаря средствам резервного копирования и восстановления proxmox
     
  • 2.20, noc101 (ok), 14:59, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Искал недавно свободную альтернативу VMware, попадался на глаза сабж, но руки не
    > дошли. Кто-нибудь юзает в проде?

    Я использую.
    Сначала ругался, с непривычки после Сферы.
    Но когда распробовал, то всё перевел на нее. Имхо она имбовая по функционалу.

     

  • 1.21, marten (ok), 15:03, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сабж очень понятен и стабилен, live-миграция, бекапы с дедупликацией на PBS, ни разу не подвел.
    В продакшене бесплатная версия уже лет пять.
    Рекомендую.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:23, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В продакшене бесплатная версия уже лет пять.

    Рекомендую.

    Зачем тебе на твоём локалхосте сабж?

     

  • 1.23, Аноним (24), 15:22, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Местные 40 летние эникеи, а так же охранники пятерочки и курьеры из яндекс еды, уже высказали свое нинужно?
     

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