Выпуск дистрибутива Proxmox VE 8.1

2.8 , Аноним ( 8 ), 14:27, 24/11/2023 развернул на домашнем сервачке , понял так : если хочешь быстрее латание дыр в их ПО то нужно покупать поддержку и получаешь доступ к их репе а так только стандартная деб репа доступна

3.11 , Аноним ( 11 ), 14:34, 24/11/2023 Наоборот, в community-репы их софт должен попадать раньше, чем в enteprise.

По аналогии с Fedora/RHEL.

3.13 , Минона ( ok ), 14:39, 24/11/2023 Не, ты не правильно понял:

Надо выключить в WebUI платную и включить бесплатную no-subscription, но она "not recommended for production use".

2.9 , Rev ( ? ), 14:27, 24/11/2023 Да, всё бесплатно кроме поддержки.