Выпуск дистрибутива Proxmox VE 8.1

|
|1.6, noc101 (ok), 14:20, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Имхо но это лучшая система виртуализации.
Установка простая. Настройка чуть сложней сферы, но только в силу непривычки. Радует, прям очень, что ставится на нормальную ОСь, а не на свой выдуманный дистрибутив со своими приколами, как у Сферы.
В комплекте идет больше функций у Сферы. (тут конечно найдутся кто поспорит, но в базовой комплектации Сфера голая как король)
И при этом, всё бесплатно! Что просто офигеть какой плюс!
|
|
|
|2.10, Минона (ok), 14:33, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И при этом, всё бесплатно! Что просто офигеть какой плюс!
Есть нюанс, ма-а-аленький:
Бесплатная репа с обновлениями не рекомендуется к употреблению в продакшен-средах.
|
|
|
|3.16, Liin (ok), 14:46, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Бесплатная репа с обновлениями не рекомендуется к употреблению в продакшен-средах.
Тем не менее, косячат они крайне редко и бесплатная репа вполне себе съедобна для большинства.
|
|3.22, пох. (?), 15:16, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После прекрасной истории с цеф-кластером превратившимся в тыковку вместе со всем содержимым - по-моему все незамутненные персонажи могли бы понять, что платная не рекомендуется в той же самой мере, ибо дерьмо там черпают тем же самым половником из той же самой бочки.
И да, ффсе нахаляву и бизвазмездна. И это и есть единственное преимущество для здешних подвальных рабов (у остальных зарплаты повыше чем цена сферы - причем зарплаты - в месяц, а сфера хорошо если раз в пару лет покупается, не говоря уже о том что расходы на софт в зарплату нихрена не конвертируются)
|
|1.7, Аноним (7), 14:21, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я правильно понимаю, что обновления идут бесплатно, а платно только прямая поддержка (вопрос/запрос/баг - ответ/решение/багфикс)?
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 14:27, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
развернул на домашнем сервачке , понял так :
если хочешь быстрее латание дыр в их ПО то нужно покупать поддержку и получаешь доступ к их репе
а так только стандартная деб репа доступна
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 14:34, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наоборот, в community-репы их софт должен попадать раньше, чем в enteprise.
По аналогии с Fedora/RHEL.
|
|3.13, Минона (ok), 14:39, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не, ты не правильно понял:
Надо выключить в WebUI платную и включить бесплатную no-subscription, но она "not recommended for production use".
|
|1.12, Аноним (12), 14:35, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Искал недавно свободную альтернативу VMware, попадался на глаза сабж, но руки не дошли. Кто-нибудь юзает в проде?
|
|
|
|2.14, Аноним (11), 14:40, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да. Вполне нормально.
Объединяем их в кластеры. При использовании ZFS в качестве хранилки, работает live migration, что очень удобно.
|
|2.15, Сергей (??), 14:41, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Используем на одиночных серваках и на лезвиях блейдов HP C7000. Порядка 900 виртуалок. Данные храним на CEPH
|
|2.17, Аноним (17), 14:47, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Использую минимальный функционал, только виртуалки с локальным хранилищем на ext4. Бэкапы делаю на PBS. Работает стабильно. Из особенностей - большой объём записи на системный диск. Лечится отключением служб pve-ha-crm и pve-ha-lrm (нужны только для High Availability).
|
|2.18, AlexPRN (?), 14:51, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Юзаю больше полугода. Крутится куча виртуалок, контроллер домена на WS2019, сервер IP телефонии, несколько контейнеров под всякую мелочь. Доволен на 100%. Издевался н над ним по всякому, не уронил ни разу. В случае чего бекапы хранятся на отдельном компе и быстро восстановятся на запасном гипервизоре благодаря средствам резервного копирования и восстановления proxmox
|
|2.20, noc101 (ok), 14:59, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Искал недавно свободную альтернативу VMware, попадался на глаза сабж, но руки не
> дошли. Кто-нибудь юзает в проде?
Я использую.
Сначала ругался, с непривычки после Сферы.
Но когда распробовал, то всё перевел на нее. Имхо она имбовая по функционалу.
|
|1.21, marten (ok), 15:03, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сабж очень понятен и стабилен, live-миграция, бекапы с дедупликацией на PBS, ни разу не подвел.
В продакшене бесплатная версия уже лет пять.
Рекомендую.
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 15:23, 24/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В продакшене бесплатная версия уже лет пять.
Рекомендую.
Зачем тебе на твоём локалхосте сабж?
|
|1.23, Аноним (24), 15:22, 24/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Местные 40 летние эникеи, а так же охранники пятерочки и курьеры из яндекс еды, уже высказали свое нинужно?
|