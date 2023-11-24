Выпуск дистрибутива Proxmox VE 8.1

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 8.1, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.2 ГБ. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.2. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.5. Задействованы новые выпуски QEMU 8.1.2, LXC 5.0.2 и OpenZFS 2.2.0 (с переносом исправлений из ветки 2.2.1).

В базовую поставку добавлен пакет для создания программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking), в которых управление сетью отделено от уровня передачи данных и настраивается программно. При помощи SDN в Proxmox VE можно создавать многопользовательские виртуализированные зоны и сети (VNets), развёртываемые на уровне датацентра и управляемые напрямую через Web-интерфейс. Поддерживается создание как изолированных виртуальных частных сетей для отдельных узлов кластера, так и сложных оверлейных сетей, охватывающих несколько кластеров.

Добавлена поддержка верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot, гарантирующей использование при загрузке только проверенных компонентов с корректными цифровыми подписями. Для UEFI Secure Boot предоставляется shim-загрузчик, заверенный цифровой подписью, воспринимаемой в большинстве аппаратных устройств с UEFI.

Предложена гибкая система уведомлений, поддерживающая перенаправление уведомлений на основе заданных правил сопоставления, позволяющих выбирать способ доставки в зависимости от связанного с уведомлением типа события. Поддерживаются различные методы доставки уведомлений, среди которых локальный почтовый сервер Postfix, внешние SMTP-серверы с аутентификацией и серверы доставки сообщениями Gotify.

Добавлена поддержка создания хранилищ на базе выпусков Ceph 18.2.0 "Reef" и Ceph 17.2.7 "Quincy" (используемая версия Ceph выбирается в процессе инсталляции).



