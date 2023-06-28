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Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 3.0

28.06.2023 19:09

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment и Proxmox Mail Gateway, опубликовала выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 3.0, который преподносится как готовое решение для резервного копирования и восстановления виртуальных окружений, контейнеров и начинки серверов. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений.

Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian и OpenZFS. Программный стек для управления резервным копированием написан на языке Rust и поддерживает инкрементальные бэкапы (на сервер передаются только изменившиеся данные), дедупликацию (при наличии дубликатов хранится только одна копия), сжатие (используется ZSTD) и шифрование резервных копий. Система спроектирована на базе клиент-серверной архитектуры - Proxmox Backup Server может использоваться как для работы с локальными резервными копиями, так и в качестве централизованного сервера для резервного копирования данных с разных хостов. Предоставляются режимы быстрого выборочного восстановления и синхронизации данных между серверами.

Proxmox Backup Server поддерживает интеграцию с платформой Proxmox VE для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров. Управление резервными копиями и восстановление данных осуществляется через web-интерфейс. Имеется возможность разграничения доступа пользователей к своим данным. Весь передаваемый трафик от клиентов к серверу шифруется с использованием AES-256 в режиме GCM, а сами резервные копии передаются уже зашифрованными при помощи асимметричного шифрования по отрытым ключам (шифрование производится на стороне клиента и компрометация сервера с резервными копиями не приведёт к утечке данных). Целостность резервных копий контролируется при помощи хэшей SHA-256.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12. Ядро Linux обновлено до версии 6.2. Обновлена версия OpenZFS 2.1.12.
  • Предложен альтернативный инсталлятор с текстовым интерфейсом, который можно использовать на очень новом или слишком старом оборудовании, на котором наблюдаются проблемы с запуском графического инсталлятора на базе библиотеки GTK.
  • Улучшена работа с ленточными накопителями. На страницу интерфейса со сводной информацией добавлены задания для резервного копирования и восстановления с ленточных накопителей. При восстановлении отдельного снапшота обеспечено отображение списка необходимых для выполнения операции картриджей. При отсутствии ленточного носителя, на котором содержится резервная копия, восстановление теперь не обрывается, а приостанавливается до вставки нужного носителя.
  • Для синхронизированных работ (sync-jobs) реализован новый параметр "transfer-last", позволяющий вместо всех резервных копий передавать только определённое число последних резервных копий.
  • Добавлена возможность блокировки учётной записи после слишком большого числа неверных попыток прохождения двухфакторной аутентификации или ввода некорректных одноразовых паролей (TOTP). Блокировка производится для защиты в ситуациях, когда атакующие смогли узнать пароль пользователя и пытаются методом перебора подобрать проверочный код на второй стадии аутентификации. Для двухфакторной аутентификации блокировка включается на час, а для TOTP - бессрочно. Для разблокировки можно использовать код восстановления доступа или отправить запрос администратору.
  • В web-интерфейсе улучшена реализация тёмной темы оформления.
  • В состав включена утилита ethtool.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.4
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 8.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59353-proxmox
Ключевые слова: proxmox, backup
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Быстрый и дерзкий (?), 19:16, 28/06/2023 [ответить]  
    		• –3 +/
    Гспади, то дистрибутивы для хакеров, то для системных интеграторов, теперь для бэкапов. Нет, это надо прекращать, я думаю все эти дистры нужны только для отмыва денег наркокартелей - пусть ими займётся Путин и ФСБ.
     
     
  • 2, Aytishnik.com (ok), 19:59, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гспади, путь ваш блаженный, да просияет ваша голова и освятит истину..
     
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