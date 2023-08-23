Выпуск эмулятора QEMU 8.1

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|2.3, Аноним (3), 12:00, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я даже не знаю чему ты удивляешься под вяленым так и должно быть.
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|3.5, Аноним (1), 12:03, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я понимаю, безопасность и все дела. Но как мне триггерить всяческие сочетания? Допустим, я сейчас на sway. В виртуалке тоже sway. Я хочу перейти на рабочий стол номер три. Жму Alt-3. И вдруг внезапно на рабочий стол номер три переключается хост, а не гость.
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|4.6, Аноним (3), 12:05, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не понимаю зачем тебе так делать. И разработчики вейленда тоже. Но всё вопросы к свею.
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|4.8, Самый Лучший Гусь (?), 12:21, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В свее в виртуалке надо иметь другой, непересекающийся набор хоткеев. Желательно их рандомизировать при каждом запуске для увелечения безопасности.
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|5.9, Аноним (1), 12:23, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> другой, непересекающийся набор хоткеев
вот этого хотелось бы избежать. В иксах проблем не было. Неудобства были, типа если мышь над qemu, тогда хоткеи ловятся гостем, а иначе - гостем. А тут в вяленом нет даже этого.
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|6.10, Аноним (1), 12:24, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чет я в последнее время не соображаю.
если мышь над qemu, тогда хоткеи ловятся гостем, а иначе - хостом
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|6.19, Аноним (19), 14:15, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В иксах проблем не было.
ПОЭТОМУ вы перешли на вяленый? Или были другие причины?
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|4.13, Ананимус (?), 12:33, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им надо вот это: shortcut inhibition protocol. GNOME Boxes это уже умеет, например.
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|6.25, Ананимус (?), 14:44, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Box? Не, box всратый. Я посмотрел, qemu тоже умеет ингибировать хоткеи. Если это не работает, значит композитор этого не умеет.
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|4.16, Loki13 (ok), 13:09, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне эта особенность вейланда наоборот понравилась. Удобно переключаться между полноэкранными сессиями RDP. Нажал Meta+3 и один удаленный комп, нажал Meta+4 и другой.
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|4.20, Аноним (22), 14:18, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жму Alt-3 дебиане и... ничего не происходит )
Хост нормальный может ставить надо?
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|4.18, gdg (??), 13:15, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того и начали переход на вяленого -- чтобы сделать гном одним окружением to rule them all and in the darkness bind them.
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|1.23, пох. (?), 14:33, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В сборочном сценарии configure реализована опция "--enable-
> download" для поиска и загрузки недостающих сборочных зависимостей на языке Python.
> Повышены требования к версиям Python (3.8+)
как тебе такое, старина Беллард?!
до curl | sudo su осталось ......
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