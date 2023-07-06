Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 8.0

Компания Proxmox, известная разработкой дистрибутива Proxmox Virtual Environment для развертывания инфраструктур виртуальных серверов, представила релиз дистрибутива Proxmox Mail Gateway 8.0. Proxmox Mail Gateway преподносится как готовое решение для быстрого создания системы контроля за почтовым трафиком и защиты внутреннего почтового сервера. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений. Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian. Возможна установка компонентов Proxmox Mail Gateway поверх уже работающих серверов на базе Debian. Proxmox Mail Gateway функционирует как прокси-сервер, выступающий в роли шлюза между внешней сетью и внутренним почтовым сервером на базе MS Exchange, Lotus Domino или Postfix. Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки. Поддерживается создание кластерных конфигураций для обеспечения высокой доступности (ведение синхронизированного резервного сервера, данные синхронизируются через SSH-туннель) или балансировки нагрузки. Предоставляется полный набор средств для обеспечения защиты, фильтрации спама, фишинга и вирусов. Для блокирования вредоносных вложений применяется ClamAV и база Google Safe Browsing, а против спама предлагается комплекс мер на основе SpamAssassin, включающий поддержку обратной проверки отправителя, SPF, DNSBL, серые списки, систему байесовской классификации и блокировку по базе спамерских URI. Для легитимной корреспонденции предоставляется гибкая система фильтров, позволяющих определять правила обработки почты в зависимости от домена, получателя/отправителя, времени получения и типа содержимого. Основные новшества: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12. Ядро Linux обновлено до версии 6.2. Обновлены версии OpenZFS 2.1.12 и PostgreSQL 15.3.

Предложен альтернативный инсталлятор с текстовым интерфейсом, который можно использовать на очень новом или слишком старом оборудовании, на котором наблюдаются проблемы с запуском графического инсталлятора на базе библиотеки GTK. Инсталлятор написан на языке Rust с использованием библиотеки Cursive.

Добавлен скрипт pmg7to8 для выявления несовместимостей в настройках перед обновлением с ветки 7.x.

Система фильтрации спама обновлена до SpamAssassin 4.0.0, а антивирусный пакет до ClamAV 1.0.1. В SpamAssassin в новых установках по умолчанию отключены плагины баесовской классификации и автоматического создания белого списка.

Добавлена возможность блокировки учётной записи после слишком большого числа неверных попыток прохождения двухфакторной аутентификации или ввода некорректных одноразовых паролей (TOTP). Блокировка производится для защиты в ситуациях, когда атакующие смогли узнать пароль пользователя и пытаются методом перебора подобрать проверочный код на второй стадии аутентификации. Для двухфакторной аутентификации блокировка включается на час, а для TOTP - бессрочно. Для разблокировки можно использовать код восстановления доступа или отправить запрос администратору.

В состав включена утилита ethtool.

В web-интерфейсе улучшена реализация тёмной темы оформления. По умолчанию отключены фильтры расширенной статистики. Усилена защита от XSS-атак.



