Уязвимости в ClamAV, приводящие к удалённому выполнению кода и утечке системных файлов

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|1.1, Аноним (1), 10:15, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Получается ClamAV - просто троянская лошадь с такими уязвимостями.
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|1.2, ryoken (ok), 10:15, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>специально оформленными дисковыми образами в формате HFS+.
>>Уязвимость проявляется при разборе специально оформленных файлов в формате DMG и вызвана тем, что парсер в процессе разбора допускает подстановку внешних элементов XML, на которые имеются ссылки в разбираемом DMG-файле.
Кто-то затеял проверять МакОСь и получил всякого интересного? :)
Вообще, всегда было интересно узнать, как находят вот такие специфические грабли люди?
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|2.13, n80 (?), 11:35, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вообще, всегда было интересно узнать, как находят вот такие специфические грабли люди?
Что-то обнаруживается по итогам анализа выдачи статических анализаторов, что-то — фаззингом.
Но здесь проблема как раз довольно типичная, за использованием XML почти всегда тянутся проблемы типа CWE-611 (Improper Restriction of XML External Entity Reference) и CWE-776 (Improper Restriction of Recursive Entity References in DTDs), поэтому искатели багов где видят использование XML, там сразу ищут возможность подобные уязвимости.
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|1.11, Аноним (11), 11:11, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки размера буфера, что позволяет записать свои данные в область за границу буфера и организовать выполнение кода с правами процесса ClamAV
Удивительно что настоящие программисты которым не нужны проверки компилятора и времени выполнения, вышли за границу буфера. Никогда такого не было и вот опять.
Вот в java настоящие массивы и строки, а не указатели на область памяти не известного размера. И всегда происходит проверка на допустимый диапазон индекса.
Даже в pascal настоящие массивы и настоящие строки
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|3.26, AKTEON (?), 13:39, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все правильно.Настоящих программистов как в 1974 году мы даже приблизительно не имеем.
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|3.39, Аноним (39), 15:01, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Настоящие айтишники HTTP без TLS в браузере Firefox не используют.
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|3.40, Аноним (39), 15:05, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Настоящим программистам для выполнения работы не нужны абстрактные концепции: для счастья им достаточно перфоратора
А я-то и не знал, что у нас почти все приезжие из Средней Азии - программисты! Айтишная сверхдержава, столько программистов едет, и недорого работу делает!
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|2.24, idontlikewebmonkeys (?), 13:06, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А эти настоящие массивы и строки какого цвета и какие на ощупь? Давай антивирь на джаве, а лучше на NodeJS, чтобы не только в 2 раза тормознее было, а в 20.
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|3.27, Аноним (27), 13:56, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну то есть для тебя лучше быстро, чем без дыр, через которые тебя поимеют? и это в антивирусном пакете
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|5.34, Аноним (27), 14:18, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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тогда почему тебя корежит от того, что антивирус будет работать от 2 до 20 раз медленнее?
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|3.30, Аноним (30), 14:02, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Массивы и строки это абстракции. Они не имеют цвета и их нельзя потрогать.
и.о. К.О.
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|4.32, idontlikewebmonkeys (?), 14:08, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно изобрести язык с цветовой идентичностью, внедрить libadwaita в каждый объект. И назвать язык всеми буквами ABCDE...XYZ для инклюзивности.
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|5.35, Аноним (27), 14:20, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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язык Си уже изобретен, вместе с дырами на любой вкус и цвет, для всех видов гендеров
я почти уверен, что дыры для боевого трансгендерного вертолета там тоже есть
либадвайта кста на этом самом языке написана
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|5.36, Трансвистит (ok), 14:30, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы можете взять языки программирования Piet, ObjectArt или Brainloller и интегрировать в него любую библиотеку о которой прочитали в е комментариях на опеннет, в том числе libadwaita. Главное перед этим прочтите документацию для чего нужна библиотека
Если вам не хватит инклюзивности, можете объявить себя небинарным гомосексуальным колоргендером транс-инвалидом.
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|1.17, Аноним (17), 12:08, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А сколько таких дыр в проприетарных закрытых виндузятских антивирусах....
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|1.22, YetAnotherOnanym (ok), 12:59, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> парсер в процессе разбора допускает подстановку внешних элементов
Подозреваю, что автор нашёл в документации на либу описание нужного ему функционала, а на чтение остального текста забил.
А кто-то не забил.
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|2.37, Аноним (27), 14:47, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это расходится с мнением опеннетных экспертов
есть язык, который нельзя называть, про него постоянно ноют, но не забывают упоминать, что на нем никто не пишет, а если и пишет, то разработка обязательно скоро заглохнет, как только CoC будет написан
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|1.44, idontlikewebmonkeys (?), 16:07, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дыры есть везде, даже в центре млечного пути, но увы, это более понятно тем, кто древнее, и не понятно тем, в ком больше необеспеченной ничем гордыни.
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