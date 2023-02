Уязвимости в ClamAV, приводящие к удалённому выполнению кода и утечке системных файлов

> Вообще, всегда было интересно узнать, как находят вот такие специфические грабли люди? Что-то обнаруживается по итогам анализа выдачи статических анализаторов, что-то — фаззингом. Но здесь проблема как раз довольно типичная, за использованием XML почти всегда тянутся проблемы типа CWE-611 (Improper Restriction of XML External Entity Reference) и CWE-776 (Improper Restriction of Recursive Entity References in DTDs), поэтому искатели багов где видят использование XML, там сразу ищут возможность подобные уязвимости.