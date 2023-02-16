Уязвимости в ClamAV, приводящие к удалённому выполнению кода и утечке системных файлов

2.21 , Аноним ( 21 ), 12:53, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Настоящие программисты не используют Паскаль 1982 http://lib.ru/ANEKDOTY/non_pas.txt

3.26 , AKTEON ( ? ), 13:39, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все правильно.Настоящих программистов как в 1974 году мы даже приблизительно не имеем.

3.39 , Аноним ( 39 ), 15:01, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Настоящие айтишники HTTP без TLS в браузере Firefox не используют.

3.40 , Аноним ( 39 ), 15:05, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Настоящим программистам для выполнения работы не нужны абстрактные концепции: для счастья им достаточно перфоратора А я-то и не знал, что у нас почти все приезжие из Средней Азии - программисты! Айтишная сверхдержава, столько программистов едет, и недорого работу делает!

2.24 , idontlikewebmonkeys ( ? ), 13:06, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А эти настоящие массивы и строки какого цвета и какие на ощупь? Давай антивирь на джаве, а лучше на NodeJS, чтобы не только в 2 раза тормознее было, а в 20.

3.27 , Аноним ( 27 ), 13:56, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну то есть для тебя лучше быстро, чем без дыр, через которые тебя поимеют? и это в антивирусном пакете

4.28 , idontlikewebmonkeys ( ? ), 13:59, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ничем вышеперечисленным я не пользуюсь

5.34 , Аноним ( 27 ), 14:18, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – тогда почему тебя корежит от того, что антивирус будет работать от 2 до 20 раз медленнее?

6.42 , idontlikewebmonkeys ( ? ), 16:00, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > HFS+

> DMG != AV

3.30 , Аноним ( 30 ), 14:02, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Массивы и строки это абстракции. Они не имеют цвета и их нельзя потрогать.

и.о. К.О.

4.32 , idontlikewebmonkeys ( ? ), 14:08, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нужно изобрести язык с цветовой идентичностью, внедрить libadwaita в каждый объект. И назвать язык всеми буквами ABCDE...XYZ для инклюзивности.

5.33 , idontlikewebmonkeys ( ? ), 14:11, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это будет некстген после языка спецсимволов для шестерёнок, еще шероховатостью обозначать время жизни переменной

5.35 , Аноним ( 27 ), 14:20, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – язык Си уже изобретен, вместе с дырами на любой вкус и цвет, для всех видов гендеров я почти уверен, что дыры для боевого трансгендерного вертолета там тоже есть либадвайта кста на этом самом языке написана

6.43 , idontlikewebmonkeys ( ? ), 16:02, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы не было дыр, то тебя бы тоже не было

5.36 , Трансвистит ( ok ), 14:30, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вы можете взять языки программирования Piet, ObjectArt или Brainloller и интегрировать в него любую библиотеку о которой прочитали в е комментариях на опеннет, в том числе libadwaita. Главное перед этим прочтите документацию для чего нужна библиотека Если вам не хватит инклюзивности, можете объявить себя небинарным гомосексуальным колоргендером транс-инвалидом.

