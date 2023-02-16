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Уязвимости в ClamAV, приводящие к удалённому выполнению кода и утечке системных файлов

16.02.2023 10:00

Компания Cisco опубликовала новые выпуски свободного антивирусного пакета ClamAV 1.0.1, 0.105.3 и 0.103.8, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2023-20032), способная привести к выполнению кода при сканировании в ClamAV файлов со специально оформленными дисковыми образами в формате HFS+.

Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки размера буфера, что позволяет записать свои данные в область за границу буфера и организовать выполнение кода с правами процесса ClamAV, например, сканирующего на почтовом сервере файлы, извлекаемые из писем. Публикацию обновлений пакетов в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Arch, FreeBSD, NetBSD.

В новых выпусках также устранена ещё одна уязвимость (CVE-2023-20052), которая может привести к утечке содержимого из любых файлов на сервере, к которым имеется доступ процесса, выполняющего сканирование. Уязвимость проявляется при разборе специально оформленных файлов в формате DMG и вызвана тем, что парсер в процессе разбора допускает подстановку внешних элементов XML, на которые имеются ссылки в разбираемом DMG-файле.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2023/0...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.0.0
  3. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.2 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js
  6. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58659-clamav
Ключевые слова: clamav
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:15, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Получается ClamAV - просто троянская лошадь с такими уязвимостями.
     
     
  • 2.3, ryoken (ok), 10:16, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >>троянская лошадь

    Троянский слон

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:10, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Компания Cisco ... уязвимости

    Как неожиданно!

     

  • 1.2, ryoken (ok), 10:15, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>специально оформленными дисковыми образами в формате HFS+.
    >>Уязвимость проявляется при разборе специально оформленных файлов в формате DMG и вызвана тем, что парсер в процессе разбора допускает подстановку внешних элементов XML, на которые имеются ссылки в разбираемом DMG-файле.

    Кто-то затеял проверять МакОСь и получил всякого интересного? :)
    Вообще, всегда было интересно узнать, как находят вот такие специфические грабли люди?

     
     
  • 2.13, n80 (?), 11:35, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вообще, всегда было интересно узнать, как находят вот такие специфические грабли люди?

    Что-то обнаруживается по итогам анализа выдачи статических анализаторов, что-то — фаззингом.

    Но здесь проблема как раз довольно типичная, за использованием XML почти всегда тянутся проблемы типа CWE-611 (Improper Restriction of XML External Entity Reference) и CWE-776 (Improper Restriction of Recursive Entity References in DTDs), поэтому искатели багов где видят использование XML, там сразу ищут возможность подобные уязвимости.

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:11, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки размера буфера, что позволяет записать свои данные в область за границу буфера и организовать выполнение кода с правами процесса ClamAV

    Удивительно что настоящие программисты которым не нужны проверки компилятора и времени выполнения, вышли за границу буфера. Никогда такого не было и вот опять.

    Вот в java настоящие массивы и строки, а не указатели на область памяти не известного размера. И всегда происходит проверка на допустимый диапазон индекса.
    Даже в pascal настоящие массивы и настоящие строки

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:53, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Настоящие программисты не используют Паскаль 1982 http://lib.ru/ANEKDOTY/non_pas.txt
     
     
  • 3.26, AKTEON (?), 13:39, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все правильно.Настоящих программистов как в 1974 году мы даже приблизительно не имеем.
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:01, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящие айтишники HTTP без TLS в браузере Firefox не используют.
     
  • 3.40, Аноним (39), 15:05, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Настоящим программистам  для выполнения работы не нужны абстрактные концепции: для счастья им достаточно перфоратора

    А я-то и не знал, что у нас почти все приезжие из Средней Азии - программисты! Айтишная сверхдержава, столько программистов едет, и недорого работу делает!

     
  • 2.24, idontlikewebmonkeys (?), 13:06, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А эти настоящие массивы и строки какого цвета и какие на ощупь? Давай антивирь на джаве, а лучше на NodeJS, чтобы не только в 2 раза тормознее было, а в 20.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:56, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну то есть для тебя лучше быстро, чем без дыр, через которые тебя поимеют? и это в антивирусном пакете
     
     
  • 4.28, idontlikewebmonkeys (?), 13:59, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничем вышеперечисленным я не пользуюсь
     
     
  • 5.34, Аноним (27), 14:18, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тогда почему тебя корежит от того, что антивирус будет работать от 2 до 20 раз медленнее?
     
     
  • 6.42, idontlikewebmonkeys (?), 16:00, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > HFS+
    > DMG

    != AV

     
  • 3.30, Аноним (30), 14:02, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Массивы и строки это абстракции. Они не имеют цвета и их нельзя потрогать.
    и.о. К.О.
     
     
  • 4.32, idontlikewebmonkeys (?), 14:08, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно изобрести язык с цветовой идентичностью, внедрить libadwaita в каждый объект. И назвать язык всеми буквами ABCDE...XYZ для инклюзивности.
     
     
  • 5.33, idontlikewebmonkeys (?), 14:11, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это будет некстген после языка спецсимволов для шестерёнок, еще шероховатостью обозначать время жизни переменной
     
  • 5.35, Аноним (27), 14:20, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    язык Си уже изобретен, вместе с дырами на любой вкус и цвет, для всех видов гендеров

    я почти уверен, что дыры для боевого трансгендерного вертолета там тоже есть

    либадвайта кста на этом самом языке написана

     
     
  • 6.43, idontlikewebmonkeys (?), 16:02, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы не было дыр, то тебя бы тоже не было
     
  • 5.36, Трансвистит (ok), 14:30, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы можете взять языки программирования Piet, ObjectArt или Brainloller и интегрировать в него любую библиотеку о которой прочитали в е комментариях на опеннет, в том числе libadwaita. Главное перед этим прочтите документацию для чего нужна библиотека

    Если вам не хватит инклюзивности, можете объявить себя небинарным гомосексуальным колоргендером транс-инвалидом.

     

  • 1.12, bOOster (ok), 11:21, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cisco умеет специальные дырки оформлять...
     
  • 1.14, Яя (?), 11:37, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они уже открыли трафик для России?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:13, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, суровый опенсорс же.
     

  • 1.16, Аноньимъ (ok), 11:58, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Празднично однако. Безопасность...
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:08, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А сколько таких дыр в проприетарных закрытых виндузятских антивирусах....
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:21, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доктор и Касперыч хихикают
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:48, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде, как известно, дыр нет
     
     
  • 3.23, ryoken (ok), 13:00, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В винде, как известно, дыр нет

    Как интересно... А что есть?

     
     
  • 4.25, Аноним (20), 13:11, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    проприетарное значит профессиональное
     

  • 1.22, YetAnotherOnanym (ok), 12:59, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > парсер в процессе разбора допускает подстановку внешних элементов

    Подозреваю, что автор нашёл в документации на либу описание нужного ему функционала, а на чтение остального текста забил.
    А кто-то не забил.

     
  • 1.29, idontlikewebmonkeys (?), 13:59, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    «Существует только два вида языков: те, на которые люди жалуются, и те, которыми никто не пользуется»
    Бьёрн Страуструп
     
     
  • 2.37, Аноним (27), 14:47, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это расходится с мнением опеннетных экспертов

    есть язык, который нельзя называть, про него постоянно ноют, но не забывают упоминать, что на нем никто не пишет, а если и пишет, то разработка обязательно скоро заглохнет, как только CoC будет написан

     

  • 1.31, 123 (??), 14:07, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Red Hat Bugzilla – Invalid Bug ID
     
  • 1.44, idontlikewebmonkeys (?), 16:07, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дыры есть везде, даже в центре млечного пути, но увы, это более понятно тем, кто древнее, и не понятно тем, в ком больше необеспеченной ничем гордыни.
     

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