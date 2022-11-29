Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.0.0

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|2.2, Аноним (2), 09:29, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ммм ничего? Красивые лица умных, образованных людей. Которые не беспокоят очередные эксперименты корпораций в максимально бесполезном куске легаси. А вот смена нумерации не норм, что-то смузи и жаваскриптами потянуло.
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|3.8, _hide_ (ok), 09:39, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз смена версии здесь обоснована, а если бы не сменили, то как раз было бы много недовольства из-за несовместимости.
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|4.9, Аноним (2), 09:46, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли. Достаточно было чётко сообщить, что совместимость поломана. Смена нумерации это нарушении традиции.
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|1.4, th3m3 (ok), 09:30, 29/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Rust уже не остановить. Теперь он будет заполнять собой всё, делая нашу жизнь лучше! ;)
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|2.13, YetAnotherOnanym (ok), 09:53, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока что всё дыры заполняют собой растомечтатели, сами не написавшие ни единой строки на расте, но уверовавшие, что раст всех спасёт.
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|1.6, Cyber100 (ok), 09:36, 29/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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б-га-га, я лет пятнадцать ждал, когда версия до единицы, хотя-бы, дотянет.)
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|1.7, Аноним (7), 09:38, 29/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Повышен лимит на размер памяти, выделяемой при обработке не заслуживающих доверия входных данных
Некоторые вирусы заслуживают доверия! Вспомнились вирусы под офтопик, которые сами патчили систему чтобы конкуренты не пролезли через ту же дыру.
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|2.16, Жироватт (ok), 10:02, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато теперь это отличная иллюстрация того, что код и данные к коду нужно распространять под нормальными, gpl-совместимыми лицензиями.
Думаю, что пора формулировать и распространять идею полного лицензирования: ПО + ресурсы(данные) под одной GPL-унифицированной лицензией, вместо связок gpl + cc.
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|3.18, iPony129412 (?), 10:17, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и на чисто GPL софт тебе лицензия не мешает повешать плашку на сайт "недоступно в вашей стране".
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|2.17, User (??), 10:02, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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через тор качало раньше, в freshclam.conf:
HTTPProxyServer socks5://127.0.0.1
HTTPProxyPort 9050
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