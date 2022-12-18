The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 4.0.0

18.12.2022 12:36

Опубликован релиз платформы для фильтрации спама SpamAssassin 4.0.0. SpamAssassin предлагает комплексный подход в принятии решений о блокировании: Вначале сообщение подвергается ряду проверок (контекстный анализ, чёрные и белые списки DNSBL, обучаемые байесовские классификаторы, проверка по сигнатурам, аутентификация отправителя по SPF и DKIM и т.п.). После оценки сообщения разными методами, накапливается определенный весовой коэффициент. Если вычисленный коэффициент превышает определенный порог - сообщение блокируется или помечается как спам. Поддерживаются средства автоматического обновления правил фильтрации. Пакет может использоваться как на клиентских, так и на серверных системах. Код SpamAssassin написан на языке Perl и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новом выпуске:

  • Реализована полноценная встроенная обработка многобайтовых символов и сообщений в кодировке UTF-8. Значительно улучшена обработка текста на языках, отличных от английского.
  • Добавлен плагин Mail::SpamAssassin::Plugin::ExtractText для извлечения текста из вложений и добавления его к основному тексту, к которому применяются все правила для выявления спама.
  • Добавлен плагин Mail::SpamAssassin::Plugin::DMARC для проверки писем на соответствие политике DMARC после разбора результатов проверки через DKIM и SPF.
  • Добавлен плагин Mail::SpamAssassin::Plugin::DecodeShortURLs для проверки использования в URL сервисов коротких ссылок и определения целевого URL через отправку HTTP-запроса к сервису, после чего раскрытый URL может быть обработан штатными правилами и плагинами, такими как URIDNSBL.
  • Удалён плагин HashCash, ранее объявленный устаревшим.
  • Улучшен плагин с байесовским классификатором, в который добавлена поддержка отбрасывания общих слов на языках, отличных от английского.
  • В плагине OLEVBMacro расширено определение макросов Microsoft Office и опасного содержимого, обеспечено извлечение ссылок из документов.
  • В утилиту sa-update добавлены опции forcemirror для принудительной привязки к определённому зеркалу, score-multiplier для умножения на определённое значение всех весов для указанного сервера обновлений и score-limit для ограничения весов для указанного сервера обновлений.
  • Улучшена поддержка клиентских SSL-сертификатов.
  • В плагин DKIM добавлена поддержка ARC-подписей (Authenticated Received Chain).
  • Включена по умолчанию настройка normalize_charset.
  • Объявлен устаревшим модуль Mail::SPF::Query, для работы с SPF рекомендуется использовать плагин Mail::SPF.
  • Слова "whitelist" и "blacklist" в правилах, функциях, плагинах и опциях заменены на "welcomelist" и "blocklist" (обратная совместимость со старыми упоминаниями "whitelist" и "blacklist" будет сохранена как минимум до версии 4.1.0).
  • Добавлен флаг "nolog" для отключения отражения в логе результатов обработки определённых правил.
  • Добавлены настройки razor_fork и pyzor_fork для ответвления отдельных процессов для Razor2 и Pyzor, и работы с ними в асинхронном режиме.
  • Обеспечена отправка запросов DNS и DCC в асинхронном режиме.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.apache.org/list....)
  2. OpenNews: Доступна система фильтрации спама Rspamd 3.0
  3. OpenNews: Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.5 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: В рамках проекта Spamnesty развивается бот для увеличения затрат спамеров
  5. OpenNews: Увидел свет Apache SpamAssassin 3.4.0
  6. OpenNews: Для Chrome развивают режим автоматического блокирования спама в уведомлениях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58350-spamassassin
Ключевые слова: spamassassin, spam
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:45, 18/12/2022 [ответить]  
    		• +7 +/
    > Слова "whitelist" и "blacklist" в правилах, функциях, плагинах и опциях заменены на "welcomelist" и "blocklist"

    Ну, это самое главное!

     
     
  • 2.3, whoami (??), 14:22, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно ещё blocklist, но welcomelist...
     

  • 1.4, Sebastian (?), 14:25, 18/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Они там со своей толерантностью совсем ошизели
     
  • 1.5, wd (?), 14:44, 18/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    вот смотрю я на список поциентов: заблокированные - красные, активные - зеленые
    что мешало поменять соответвенно на greenlist и redlist? светофор оскорбляет кузнечиков?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:58, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну очевидно же что зелёный лист оскорбляет грету тумберг и прочих экоактивистов, ну а красный оскорбляет коммунистов.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:45, 18/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Добавлен плагин Mail::SpamAssassin::Plugin::DMARC

    Не прошло и 10-ти лет

     
  • 1.8, Младшая сестрёнка анонима (?), 15:25, 18/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Одна девочка перешла на rspamd, и всё у неё стало хорошо.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру