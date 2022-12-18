Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 4.0.0

Опубликован релиз платформы для фильтрации спама SpamAssassin 4.0.0. SpamAssassin предлагает комплексный подход в принятии решений о блокировании: Вначале сообщение подвергается ряду проверок (контекстный анализ, чёрные и белые списки DNSBL, обучаемые байесовские классификаторы, проверка по сигнатурам, аутентификация отправителя по SPF и DKIM и т.п.). После оценки сообщения разными методами, накапливается определенный весовой коэффициент. Если вычисленный коэффициент превышает определенный порог - сообщение блокируется или помечается как спам. Поддерживаются средства автоматического обновления правил фильтрации. Пакет может использоваться как на клиентских, так и на серверных системах. Код SpamAssassin написан на языке Perl и распространяется под лицензией Apache 2.0. В новом выпуске: Реализована полноценная встроенная обработка многобайтовых символов и сообщений в кодировке UTF-8. Значительно улучшена обработка текста на языках, отличных от английского.

Добавлен плагин Mail::SpamAssassin::Plugin::ExtractText для извлечения текста из вложений и добавления его к основному тексту, к которому применяются все правила для выявления спама.

Добавлен плагин Mail::SpamAssassin::Plugin::DMARC для проверки писем на соответствие политике DMARC после разбора результатов проверки через DKIM и SPF.

Добавлен плагин Mail::SpamAssassin::Plugin::DecodeShortURLs для проверки использования в URL сервисов коротких ссылок и определения целевого URL через отправку HTTP-запроса к сервису, после чего раскрытый URL может быть обработан штатными правилами и плагинами, такими как URIDNSBL.

Удалён плагин HashCash, ранее объявленный устаревшим.

Улучшен плагин с байесовским классификатором, в который добавлена поддержка отбрасывания общих слов на языках, отличных от английского.

В плагине OLEVBMacro расширено определение макросов Microsoft Office и опасного содержимого, обеспечено извлечение ссылок из документов.

В утилиту sa-update добавлены опции forcemirror для принудительной привязки к определённому зеркалу, score-multiplier для умножения на определённое значение всех весов для указанного сервера обновлений и score-limit для ограничения весов для указанного сервера обновлений.

Улучшена поддержка клиентских SSL-сертификатов.

В плагин DKIM добавлена поддержка ARC-подписей (Authenticated Received Chain).

Включена по умолчанию настройка normalize_charset.

Объявлен устаревшим модуль Mail::SPF::Query, для работы с SPF рекомендуется использовать плагин Mail::SPF.

Слова "whitelist" и "blacklist" в правилах, функциях, плагинах и опциях заменены на "welcomelist" и "blocklist" (обратная совместимость со старыми упоминаниями "whitelist" и "blacklist" будет сохранена как минимум до версии 4.1.0).

Добавлен флаг "nolog" для отключения отражения в логе результатов обработки определённых правил.

Добавлены настройки razor_fork и pyzor_fork для ответвления отдельных процессов для Razor2 и Pyzor, и работы с ними в асинхронном режиме.

Обеспечена отправка запросов DNS и DCC в асинхронном режиме.



