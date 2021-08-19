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Доступна система фильтрации спама Rspamd 3.0

19.08.2021 21:17

Представлен релиз системы фильтрации спама Rspamd 3.0, предоставляющей средства для оценки сообщений по различным критериям, включая правила, статистические методы и чёрные списки, на основе которых формируется итоговый вес сообщения, используемый для принятия решения о необходимости блокировки. Rspamd поддерживает практически все возможности, реализованные в SpamAssassin, и имеет ряд особенностей, позволяющих фильтровать почту в среднем в 10 раз быстрее, чем SpamAssassin, а также обеспечивать лучшее качество фильтрации. Код системы написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Rspamd построен с использованием событийно-ориентированной архитектуры (Event-driven) и изначально рассчитан на применение в высоконагруженных системах, позволяя обрабатывать сотни сообщений в секунду. Правила для выявления признаков спама отличаются высокой гибкостью и в простейшем виде могут содержать регулярные выражения, а в более сложных ситуациях могут оформляться на языке Lua. Расширение функциональности и добавление новых типов проверок реализуется через модули, которые могут создаваться на языках Си и Lua. Например, доступны модули для проверки отправителя с использованием SPF, подтверждения домена отправителя через DKIM, формирования запросов в списки DNSBL. Для упрощения настройки, создания правил и отслеживания статистики предоставляется административный web-интерфейс.

Значительное увеличение номера версии связано с внесением существенных изменений во внутреннюю архитектуру, особенно в части, обеспечивающие разбор HTML, которые были полностью переписаны. Новый парсер разбирает HTML, используя модель DOM и формируя дерево тегов. В новом выпуске также предложен парсер CSS, который в сочетании с новым парсером HTML позволяет корректно извлекать данные из электронных писем с современной HTML-разметкой, в том числе различая видимое и невидимое содержимое. Примечательно, что код парсеров написан не на языке Си, а на C++17, что требует для сборки наличия компилятора с поддержкой данного стандарта.

Другие новшества:

  • Добавлена поддержка API Amazon Web Services (AWS), которая предоставила возможность напрямую обращаться к облачным сервисам Amazon из Lua API. В качестве примера предложен плагин, сохраняющий все сообщения в хранилище Amazon S3
  • Переработан код формирования отчётов, связанных с применением технологии DMARC. Функциональность по отправке отчётов вынесена в отдельную команду spamadm dmarc_report.
  • Для списков рассылки добавлена поддержка "DMARC munging", замены адреса From в сообщениях на адрес рассылки, если для сообщения заданы корректные правила DMARC.
  • Добавлен плагин external_relay, решающий проблему с использованием в плагинах, таких как SPF, IP-адреса доверительного почтового релея, вместо адреса отправителя.
  • Добавлена команда "rspamadm bayes_dump" для записи и загрузки баесовских токенов, что позволяет переносить их между разными экземплярами Rspamd.
  • Добавлен плагин для поддержи системы совместного блокирования спама Pyzor.
  • Переработаны инструменты мониторинга, которые теперь вызываются реже и создают меньшую нагрузку на внешние модули.


  1. Главная ссылка к новости (https://rspamd.com/announce/20...)
  2. OpenNews: Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.5 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Доступна система фильтрации спама Rspamd 2.0
  4. OpenNews: В рамках проекта Spamnesty развивается бот для увеличения затрат спамеров
  5. OpenNews: Конфликт с помещением IP-адресов Google в черный список Spamhaus
  6. OpenNews: Проект DSPAM закрывается
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Vsevolod Stakhov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55660-rspamd
Ключевые слова: rspamd, spam
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  • 1.5, SubGun (??), 22:15, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Радостно видеть, что, даже спустя столько лет, проект развивается. И есть есть хоть одна альтернатива проприетарщине.
     
     
  • 2.10, Онаним (?), 23:59, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да альтернатива-то она есть, только толку от неё нет.
    Как фильтр - замечательный проект.
    Но к сожалению, проприетарщина вывозит именно за счёт большой базы для репутационных фильтров, которые создать, не имея большой сети MTA, проблематично.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:35, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А можно систему фильтрации чтобы защищала от экспертов на опеннете?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 23:36, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    доп. Особенно от анонимов
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:04, 20/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Примечательно, что код парсеров написан не на языке Си, а на C++17, что требует для сборки наличия компилятора с поддержкой данного стандарта.

    А что html4ever их не удовлетворил?

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 00:06, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернее html5ever.
     

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