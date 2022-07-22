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vSMTP - почтовый сервер со встроенным языком для фильтрации трафика

22.07.2022 22:30

Проект vSMTP развивает новый почтовый сервер (MTA), нацеленный на обеспечение высокой производительности и предоставление гибких возможностей по фильтрации и управления трафиком. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3.

В соответствии с опубликованными разработчиками результатами тестирования, vSMTP в десять раз быстрее, чем конкурирующие MTA. Например, vSMTP показал в 4-13 раз более высокую чем в Postfix 3.6.4 пропускную способность, при передаче сообщений размером 100 КБ и установке 4-16 одновременных сеансов. Высокая производительность достигается благодаря применению многопоточной архитектуры, в которой для взаимодействия потоков используются асинхронные каналы.

vSMTP развивается с первичной ориентацией на обеспечение высокой безопасности, что достигается интенсивным тестированием с применением статических и динамических тестов, а также применением языка Rust, позволяющего при должном использовании избежать многих ошибок, связанных с работой с памятью. Конфигурационные файлы определяются в формате TOML.

Особенностью проекта также является наличие встроенного языка vSL для написания сценариев фильтрации писем, позволяющего создавать очень гибкие правила отсеивания нежелательного содержимого и управления трафиком. Язык основан на языке Rhai, использующем динамическую типизацию, обеспечивающем встраивание кода в программы на Rust и предоставляющем синтаксис, напоминающий смесь JavaScript и Rust. Сценариям предоставляется API для инспектирования и модификации входящих сообщений, перенаправления сообщений и управления их доставкой на локальные и удалённые хосты. В сценариях поддерживается соединение к СУБД, запуск произвольных команд и помещение писем в карантин. Помимо vSL для борьбы с нежелательными сообщениями в vSMTP также поддерживаются SPF и фильтры на основе списков открытых релеев.

Из планов на будущий выпуск отмечается возможность интеграции с СУБД на базе SQL (сейчас данные об адресах и хостах задаются в формате CSV) и поддержка механизмов аутентификации DANE (DNS-Based Authentication of Named Entities) и DMARC (Domain-based Message Authentication). В более отделённых версиях планируется реализовать механизмы BIMI (Brand Indicators for Message Identification) и ARC (Authenticated Received Chain), возможность интеграции с Redis, Memcached и LDAP, средства для защиты от DDoS и SPAM-ботов, плагины для организации проверок в антивирусных пакетах (ClamAV, Sophos и т.п.).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.96
  3. OpenNews: Доступен почтовый сервер Postfix 3.7.0
  4. OpenNews: Представлен новый почтовый сервер Tegu
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в почтовом сервере qmail
  6. OpenNews: Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57539-vsmtp
Ключевые слова: vsmtp, mta, smtp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Андрей (??), 23:06, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть ещё те, кто помнит конфиг sendmail-а?
     
     
  • 2.2, yet another anonymous (?), 23:28, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да.
     
     
  • 3.6, пох. (?), 23:54, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И какой рулсет идет после третьего?

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 23:55, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Четвёртый
     
  • 4.8, Annym (?), 00:18, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fqdn parse?
     

  • 1.3, Аноним (7), 23:28, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну постфикс медленный на мелких письмах из-за своей архитектуры - вызывать внешнее утилиты. Или я не прав?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:57, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медленный для кого? Для промки (промышленной эксплуатации) можно нанять инженеров и сделать свой Mail.RU с тарантулами и поэтессами, а для домашнего онанизму можно любую хрень поставить: sendmail, postfix, exim и т.д.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:32, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Еще толком функционал не реализовали, а уже "расширенная" версия, естественно за не просто так.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 00:58, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам-то что ... хватит уже завидовать... Люди там пытаются заработать себе на краюшку батона с черной икрой, а вы тут ругаетесь ...

    Берите лучше и делайте свое хотя хрен пойми кому ето продать можно? Есть спрос? Ау... Спрос ты где?

     
     
  • 3.15, _ (??), 04:40, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 20k20 с идеей заработать на SMTP-серавке могут выползти только растоманы му-ха-ха :) Впрочем негоже над убогими ржать, пусть им. .... а всё равно не взлетит :-Р
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:53, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >сейчас данные об адресах и хостах задаются в формате CSV
    >в более отделённых версиях планируется ... LDAP ... плагины для организации проверок в антивирусных пакетах

    "плашек нет 3/8 дюйма, а трамвай собираются пускать"

     
  • 1.9, YetAnotherOnanym (ok), 00:20, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > наличие встроенного языка vSL для написания сценариев фильтрации

    Ну, логично - если велосипедить mta то и спамфильтр тоже надо велосипедить.

     
  • 1.12, Аноним (12), 02:04, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так Exim вовсе не страдает болезнями Postfix-а (в силу, как раз, монолитности), и чего им еще надо?

    Ах да, Rust же. Спасибо, но лучше пешком постоять!

     
     
  • 2.17, Dima (??), 05:00, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато страдает своей дырявостью :)
     

  • 1.13, achtosluchilos (ok), 03:40, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://haraka.github.io/ да node.js, но хорошо написан, хорошо работает.
     
  • 1.14, microsoft (?), 03:51, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Настроить в связку с dovecot и rspamd конечно не выйдет. Ну вот такой он софт, на хрясткюе.
     
  • 1.16, shadow_alone (ok), 04:41, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное побольше разнообразия в типах конфигов :-)
    Избавились от sendmail с Ипанутым конфигом, клипают новые - ппц.

    Кстати, а чем их https://haraka.github.io/ не устроил?

     
  • 1.18, Аноним (18), 05:37, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Друзья, давайте признаем: для плебса почтовые серверы всё, а что там корпорации себе прикрутят — весьма малоинтересно.
     
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