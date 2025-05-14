Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.0

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|3.11, Аноним (11), 10:40, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скрывать нечего, но и оснований доверять тов. майору нет совершенно
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|4.36, Аноним (-), 11:29, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А от господина жандарма?
Господин жандарм находится где-то там далеко, а товарищЪ - на соседней улице.
И в контексте последних м... событий, жандарм вряд ли будет майору что-то передавать.
Поэтому из двух зол лучше выбрать ту, которая до тебя не дотянется :)
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|5.42, Аноним (42), 11:56, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И в контексте последних м... событий, жандарм вряд ли будет майору что-то передавать.
А я вижу, вы наивны
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|5.44, Аноним (15), 11:59, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И в контексте последних м... событий, жандарм вряд ли будет майору что-то передавать.
Ошибочное мнение. Гос-ва во всем мире охотно делятся информацией, о тех, не надёжных гражданах, которые пытаются против этих гос-тв что-то умышлять. Гос-нная солидарность так сказать.
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|6.49, Аноним (-), 12:14, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Гос-ва во всем мире охотно делятся информацией
Не все. И не всегда.
> которые пытаются против этих гос-тв что-то умышлять.
Только в некоторых государствах что-то считается преступлением, а в других нет.
Поэтому если ты условно даже не напишешь, а перепостишь картинку с флагом, то в одном государстве будет все ок, а в другом - двушечка за репост. Какой флаг можете сами додумать, сейчас вариантов много)))
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|3.74, Аноним (74), 13:03, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А что, есть что скрывать
Ну вы то тоже не под своим ФИО здесь и с левой аватаркой.
Своим примером показывайте.
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|3.30, Аноним (27), 11:19, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЗЫ Но этот релиз продержался гораздо дольше Федоры и тем более Неона. Дебианн на старую железку не встал. Так что можно употреблять.
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|2.64, Аноним (64), 12:43, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можете просто не ставить пакет по имени ca-certificates-digital.gov.ru.
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|3.53, Аноним (53), 12:25, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Установил и работаешь. Чаты, форумы на родном языке (это плюс, хоть и на английском не проблема, но свой роднее). И так далее.
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|3.65, Аноним (65), 12:43, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> «Базальт СПО», разработчик системного программного обеспечения, увеличила выручку на 33% по отношению к 2023 году.
> Объем российского ИТ-рынка по итогам 2024 года составил 3,3 трлн руб., что на 22% больше аналогичного показателя 2023 года.
Чтож рад за них.
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|3.97, Олежан (?), 15:27, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я начал использовать Simplylinux чуть меньше года назад в качестве эксперимента на домашнем ноуте. Через полгода установил его и на рабочую машинку, потому что мои требования к софту он закрывает. Всё, чего не оказалось в родных репах, стало из snap/flathub, либо запустилось под Wine. Безусловно, есть специфический виндовый софт, который не запустить, но он мне требуется редко, и для него есть виндовый ноут. Работает стабильно, без косяков, ресурсы не ест. Я доволен:)
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|3.104, Аноним (27), 15:54, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это простая Крыса. Некоторые нужности/ненужности просто включать/отключать через хаб.
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|2.14, Аноним (15), 10:42, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хеш-сумма такая-же? Разве если изменить, то хеш-сумма не изменится? Или я что-то не понимаю?
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|3.33, Аноним (-), 11:25, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Разве если изменить, то хеш-сумма не изменится?
Изменится.
Но можно докидать байтиков так, чтобы не изменилась - специально добиться коллизии хеша.
Это не так сложно, просто вычислительно затратно. Хотя если у тебя есть целые датацентры ̶и̶ ̶р̶у̶к̶а̶ ̶м̶а̶й̶о̶р̶а̶,̶ ̶к̶р̶е̶п̶к̶о̶ ̶с̶ж̶и̶м̶а̶ю̶щ̶а̶я̶ ̶т̶в̶о̶и̶ ̶б̶у̶б̶е̶н̶ц̶ы̶, то все становится намного проще))
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|2.71, Аноним (64), 12:52, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подменить ни один мейнтейнер не может ничего, только обновить. Останутся transparency reports от сборочной системы, запись в changelog пакета, записи и исторические git-теги на git.altlinux.org.
На ряд пакетов в альте действуют поимённые ACL, т. е. с этими пакетами яндекс ничего не может сделать, и вообще никто, кроме указанных там аккаунтов.
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|4.77, Аноним (64), 13:15, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть, конечно, хук для apt — apt-printchanges. Покажет changelogs перед rpm-транзакцией.
Менее удобен, чем apt-listchanges в дебиан-подобных, но тогда пакетной системе придётся иногда быть интерактивной, а это, мол, грех. Когда-то пакетной системой занимались люди, которые про DEBIAN_FRONTEND=noninteractive не знали и которых дебиан по этому месту больно ударил, подставив грабли.
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|1.10, Аноним (10), 10:38, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> заключать лицензионные договоры в письменной форме
OK. Договоры (в письменной форме) разработчика сабжа с разработчиками компонентов в студию.
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|2.16, Аноним (15), 10:43, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дистрибутив является субъектом авторского права, если я ничего не путаю.
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|3.19, Аноним (10), 10:47, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без сомнения. Но только в случае, если Ваш копирайт не распространяется только на бумажку, на которой он напечатан.
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|4.40, Аноним (15), 11:54, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно более широкий ответ, пожалуйста. Самому интересен данный вопрос.
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|5.50, Аноним (10), 12:19, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дистрибутив является субъектом авторского права
Во-первых, не субъектом, а объектом. Во-вторых, объектом авторского права создателя дистрибутива являются лично им созданные компоненты, но никак не созданное сообществом и другими компаниями большое число компонентов, которые в него включены и без которых он не сможет функционировать. Тем не менее, по Вашему утверждению, копирайт стоит на всем дистрибутиве. Или нет?
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|5.51, ProfessorNavigator (ok), 12:20, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно более широкий ответ, пожалуйста. Самому интересен данный вопрос.
Не слушайте местных "экспертов" (меня тоже) - думайте своей головой и читайте документы, а не форумы ;)
Ну а в целом... Во-первых, нужно разделить 2 понятия - лицензия и авторское право. Это немного разные вещи. Лицензия регулирует правила распространения продукта. А законы об авторском праве регулируют ваши права, как автора. И право установить правила распространения продукта - т.е. назначить лицензию - одно из таких прав.
Далее. Если вы собрали нечто из составных частей, автором которых вы не являетесь, то вы таки создали новое произведение. Есть даже специальный термин для этого: "составное произведение". Вполне себе официальный. И поскольку это новое произведение, а вы его автор, то вы имеете полное право назначить свою лицензию на составное произведение (при условии, что её условия не противоречат лицензиям составных частей). Но только на составное произведение, лицензии его частей вы менять права не имеете.
В данном случае, лицензия на Альт ничему не противоречит.
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|6.70, Аноним (10), 12:50, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аноним (15) говорил об авторском праве, а не о лицензии.
Кстати, какой должна быть лицензия, если продукт разработан на основе компонентов и средств разработки под GPL?
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|6.72, Аноним (72), 12:54, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для того, чтобы делать "составные произведения", ваши действия не должны противоречить лицензии на произведения которые вы собираетесь спионерить, и местному законодательству.
В проивном случае найдется много желающих сделать составное произведение из своего ключа и вашего автомобиля.
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|7.94, ProfessorNavigator (ok), 15:01, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для того, чтобы делать "составные произведения", ваши действия не должны противоречить
> лицензии на произведения которые вы собираетесь спионерить, и местному законодательству.
Естественно.
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|1.12, Аноним (15), 10:40, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлена программа "Копидел" для создания ISO-образа с копией уже настроенной системы.
Вот это действительно полезная утилиа для сисадминов. Настроил, поставил весь софт, сделал свой дистрибутив и раскатываешь на весь парк или на новую.
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|2.18, Аноним (10), 10:46, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> раскатываешь на весь парк
а через год бежишь переставлять упавшее
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|4.63, Аноним (10), 12:42, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что все компьютеры разные. Даже на материнских платах, взятых из одной партии с близкими серийными номерами.
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|5.99, Аноним (15), 15:38, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему когда мы делали образ win7 и разворачивали на новые Kraftway у нас не было проблем?
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|3.37, Аноним (15), 11:29, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про IBM AIX я слышал только от анонимных экспертов, работать не приходилось.
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|3.43, Аноним (15), 11:57, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что? Развернуть готовый образ, прописать айпишник и комп готов. А tar надо руками собирать?
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|2.45, Аноним (42), 12:00, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вот это действительно полезная утилиа для сисадминов
Это действительно вредная утилита. Вместо того, чтобы использовать воспроизводимую сборку, как в nix, предлагается делать iso образ. Это что теперь, после каждого обновления переустанавливать систему?
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|3.100, Аноним (15), 15:39, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не понимаю, что мешает обновлять классическим образом дистрибутив развернутый из ISO образа?
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|2.85, Аноним (65), 14:33, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Добавлена программа "Копидел" для создания ISO-образа с копией уже настроенной системы.
Да нормально, прощще восстановить из образа.
Но на Альт, не перейду.
Пока у них этот apt dnf prm.
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|1.17, Аноним (15), 10:44, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлен и интегрирован с NetworkManager VPN-клиент OpenFortiVPN с поддержкой туннелей поверх TLS.
Тоже интересная вещь. А L2TP VPN есть встроенный?
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|1.22, ryoken (ok), 11:09, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> Подсистема начальной загрузки заменена на altboot.
Что за зверь? Замена GRUB2 или что-то еще?
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|1.39, Аноним (39), 11:39, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Добавлена программа "Сургуч" для работы с цифровыми подписями в PDF-документах.
>Добавлена программа "Копидел" для создания ISO-образа с копией уже настроенной системы.
Зачем вам на кириллице названия? Что это за провинциальность.
Москва же у нас Третий Рим, ну так и делали бы названия на латыни.
И китайцы бы их хоть произнести могли как-то...
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|2.41, Аноним (15), 11:55, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Зачем вам на кириллице названия? Что это за провинциальность.
Полтора миллиарда китайцев как-то живут без латиницы и ничего. А вывески магазинов на латинице это карго-культ и низкопоклонством перед Западом.
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|3.57, Аноним (74), 12:32, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Полтора миллиарда китайцев как-то живут без латиницы и ничего.
Они много без чего живут, и не по своей воле. Это как раз плохой пример.
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|3.66, Аноним (42), 12:44, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Полтора миллиарда китайцев как-то живут без латиницы
В первую очередь, у вас нужно попросить доказательства. Ибо пиньин - существует.
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|4.102, Аноним (15), 15:43, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В первую очередь, у вас нужно попросить доказательства
Факт чего? Что в КНР вывески на китайском упрощенном?
>Ибо пиньин - существует.
Факт существования пиньин как опровергают моё утверждение?
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|2.46, Аноним (42), 12:02, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И китайцы бы их хоть произнести могли как-то...
Зачем китайцам нужны латинские иероглифы? Вы всё равно, глядя на латинские иероглифы никогда не угадаете, как оно читается.
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|3.60, Аноним (60), 12:40, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Китайцы крайне широко используют латиницу, да и в английский умеют.
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|2.59, Аноним (59), 12:39, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что система делается только для внутреннего рынка. Зачем делать названия на латинице?
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|1.47, Аноним (42), 12:03, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Идентификаторы пользователей (UID) теперь начинаются с 1000 (было 500), как в большинстве других дистрибутивов.
Они это сделали. Удивительно
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|1.61, Аноним (59), 12:41, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Наиболее адекватный российский дистрибутив. Рад, что развивается. Хейтеры пусть идут лесом.
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|2.67, Аноним (65), 12:45, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Идентификаторы пользователей (UID) теперь начинаются с 1000 (было 500), как в большинстве других дистрибутивов.
Да, во всех дистрибутивах 1000, но Alt, отличился. Теперь без Root, диск с файлами другого ( стандартного ), Linux, не попользуешься.
Но они все таки решили проблему, которую сами же создали.
Ну молодцы же.
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|3.75, Аноним (64), 13:04, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, во всех дистрибутивах 1000,
Не, не так.
20-25 лет назад дистрибутивы у старых добрых UNIX и друг у друга тащили значение 500. Как, например, и макось (до сих пор).
Но потом решили поднять — в ОС с неограниченным сверху числом system daemons лучше выделить на это побольше уидов, чем 500 минус эпсилон.
Чтобы сделать там 1000, всем нужно было в какой-то момент допустить в этом месте частичную поломку обратной совместимости (заведённые 500, 501, 502, ... становились меньше MIN_UID из /etc/login.defs, вот это вот всё). Альт это оттягивал, но последние годы туфля начинала натирать.
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|4.76, Аноним (65), 13:11, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну что то в духе что сделали задержку мыши 400 м/c.
20-25 лет назад дистрибутивы у старых добрых UNIX и друг у друга тащили значение 500. Как, например, и макось (до сих пор).
Но потом решили поднять — в ОС с неограниченным сверху числом system daemons лучше выделить на это побольше уидов, чем 500 минус эпсилон.
Прям истоки.
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|2.69, Прохожий (??), 12:47, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Могу согласиться. 1С в нем работает, а это критерий для корпоративных пользователей. В отличие от некоторых других популярных дистрибутивов.
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|3.87, Аноним (65), 14:41, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Могу согласиться. 1С в нем работает, а это критерий для корпоративных пользователей.
Doom Eternal запускается или нет. > Это тоже критерий для корпоративных пользователей.
Если нет то не буду ставить.
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|1.83, Lyrix (ok), 14:26, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ого. Год назад же новость и релиз были?
ПС Единственный дистр в котором у меня eduke32 залипал намертво сразу после начала уровня, как только не собирал сам, пробовал разные бинарники из других rрm like... Хотя, с другими "3d" проблем не было.
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|2.89, Tita_M (ok), 14:47, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Новости скорее всего о starterkit-ах были на 11-ой ветке. А это новости о полноценных дистрибутивах на 11-ой ветке.
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|3.91, Lyrix (ok), 14:52, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, да, my bad. Целый год дистр собирали, красавцы. Роса года полтора тянула лямку ;)
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|2.95, ProfessorNavigator (ok), 15:16, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Год назад же новость и релиз были?
Год назад был создан репозиторий (то, что называется "11 платформой", в просторечии p11). А дистрибутивы Базальта на его основе появились вот буквально на днях. Стартеркиты - да, уже около года "живут".
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