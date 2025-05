Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.0

2.89 , Tita_M ( ok ), 14:47, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Новости скорее всего о starterkit-ах были на 11-ой ветке. А это новости о полноценных дистрибутивах на 11-ой ветке.

3.91 , Lyrix ( ok ), 14:52, 14/05/2025
Ну, да, my bad. Целый год дистр собирали, красавцы. Роса года полтора тянула лямку ;)

2.95 , ProfessorNavigator ( ok ), 15:16, 14/05/2025
> Год назад же новость и релиз были? Год назад был создан репозиторий (то, что называется "11 платформой", в просторечии p11). А дистрибутивы Базальта на его основе появились вот буквально на днях. Стартеркиты - да, уже около года "живут".

3.110 , Аноним ( 65 ), 16:14, 14/05/2025
> Государственным организациям, нужно переходить на Haiku.