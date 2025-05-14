Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.0

Доступно обновление дистрибутива Linux «Альт Рабочая станция К 11.0», предлагающего среду рабочего стола KDE и ориентированного для работы в офисе и дома. Сборка подготовлена для архитектуры x86_64 и построена на 11 платформе ALT. Для загрузки сформированы установочный iso-образ (8 ГБ) и отдельная Live-сборка (5 ГБ). Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Основные изменения: Пользовательское окружение обновлено до KDE 6 с использованием Wayland по умолчанию для GPU Intel и AMD (для GPU NVIDIA оставлен X11). Задействованы выпуски KDE Plasma 6.3, KDE Frameworks 6.12, KDE Gear 24.12, Mesa 24.3, драйверы NVIDIA 470, FFmpeg 7.1, Qmmp 2.1, Сhromium 134.0 (в качестве опции доступен Яндекс Браузер).

Осуществлён переход на мультимедийный сервер PipeWire.

Обновлены версии ядра Linux 6.12, Glibc 2.38, GCC 14, systemd 255.18, Java 21, Bash 5.0, Bacula 15.

Переработан установочный образ, который теперь позволяет запустить систему в Live-режиме. Изменено оформление инсталлятора, который переведён на Qt6. Экран выбора дополнительного ПО в инсталляторе теперь предлагается перед разметкой диска.

Подсистема начальной загрузки заменена на altboot.

Добавлена поддержка формата шифрования дисков LUKS2.

Идентификаторы пользователей (UID) теперь начинаются с 1000 (было 500), как в большинстве других дистрибутивов.

Добавлен оптимизатор производительности игр GameMode, на лету изменяющий различные системные настройки Linux.

В kio-admin добавлена поддержка протокола admin:/ для предоставления административного доступа ко всей системе (например, позволяет изменять системные файлы в файловом менеджере Dolphin).

Улучшена поддержка загрузки в режиме UEFI Secure Boot, позволяющая установить на один компьютер "Альт Рабочая станция К" и Windows.

В центре приложений Discover при обновлении системы теперь показываются последние изменения для каждого пакета.

В панель задач добавлен виджет для изменения яркости встроенного и внешних мониторов.

Добавлен и интегрирован с NetworkManager VPN-клиент OpenFortiVPN с поддержкой туннелей поверх TLS.

Добавлена программа "Сургуч" для работы с цифровыми подписями в PDF-документах.

Добавлена программа "Копидел" для создания ISO-образа с копией уже настроенной системы. Также можно отметить релиз дистрибутива "Альт Рабочая станция» 11.0", доступного в сборках x86_64 и AArch64. Из специфичных для данной сборки изменений можно отметить переход с MATE на GNOME 47.4 c Wayland по умолчанию. На выбор предложено два режима оформления: панельный - для пользователей, привыкших к классическому оформлению MATE, и GNOME - штатный для новых версий GNOME. Для переключения между режимами с сохранением пользовательских профилей добавлен сервис alt-panelmoded. Выбрать режим можно в интерфейсе первого запуска ALT Tour.



