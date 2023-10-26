Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2

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|2.86, Аноним (86), 18:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А в эквиваленте китайских смартфонов как это прозвучит?
Спасибо, большой брат?
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|1.3, anonymous (??), 14:18, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как раз пару дней назад ставил на работе предыдущий Simply 10.1, по apt-get dist-upgrade приползло обновлений на 0.5G или около того.
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|2.8, anonymous (??), 14:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Сэкслинyпс:
https://rsu-itd.livejournal.com/1157.html
"Linuxcenter.Ru представляет SEXLinux - дистрибутив для настоящих мужчин, которые не скрывают своей мужской природы.
Отсутствие даже минимального инсталлятора гарантирует, что вы начнете заниматься ЭТИМ еще до того, как увидите приглашение командного интерпретатора ..."
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|1.11, Аноним (11), 14:43, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Мда,... как же оно убого выглядит!( Уже даже самый отбитый понял, что встречают по одёжке, но только не команда Альта:( ... Синий и Зеленый круги со стрелкой это вообще нечто, - неужели было так сложно использовать разные иконки? - чего уж там мелочиться, надо было вообще для всего использовать одну иконку и пускай пользователь играет в светофор:( - нет уж сами таким пользуйтесь!
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|3.35, Аноним (35), 16:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже интересно стало. Это в оригинале так, или альты постарались?
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|4.64, Конь юктивит (?), 17:32, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это один из результатов "полной русификации интерфейса и большинства приложений", очевидно.
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|1.14, Аноним (35), 14:54, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать
Что люди не придумают, лишь бы GPL не использовать.
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|3.40, Аноним (35), 16:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Найти пока реально, но без компиляторов и прочего это бесполезный мусор. Так и живём.
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|5.49, Аноним (35), 17:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может и в репе, но без покупки и подписки кучи NDA его легально не получить.
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|6.56, anonymous (??), 17:10, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Получил как-то без подписки.
Может, конечно, 1-й отдел ИНЭУМ без меня за меня NDA подписал кровью христианских младенцев, но то такэ.
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|9.93, Аноним (35), 18:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так это не свободное распространение, если что Бегать просить что-то из под пол... текст свёрнут, показать
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|2.212, EULA (?), 04:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что его искать-то? Идешь в МЦСТ и покупаешь. А если будешь хорошо пилить российский дистрибутив, то удастся получить десктоп на Эльбрус 16C в подарок домой и сможешь хвастаться, что играл в GTA3 на Эльбрусе.
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|1.31, Аноним (31), 16:09, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне и Альt starterkits за глаза. Влет устанавливается и обновляется. Ядро по умолчанию настраивать корректно умеют. Вино с 32 бит имеется,Nvidia из коробки работает,а большего и не надо.
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|2.42, Аноним (11), 16:56, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>> а большего и не надо. <<<
Для этого и Альт не нужен:) разница только в том что среди альтернатив есть те дистры, которые не выглядят как недразумение из 90-x!
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|3.47, anonymous (??), 17:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> среди альтернатив есть те дистры, которые не выглядят как недразумение из 90-x!
Windows 11 (tm)
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|3.140, Аноним (31), 19:17, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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120к иллюстраторов вернулись с цитрусовых плантаций. Теперь заживем с новыми красками...
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|2.163, Аноним (163), 20:38, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы попробуйте в Simply установить LibreOffice. Узнаете много интересного.
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|3.244, userd (ok), 14:25, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интрига, однако! :)
Пустого компа нет, установил в виртуалбоксе.
Опа! а LibreOffice уже тут.
Что же поразило чувствительного Анонима?
Что в репозитории p10 две версии LibreOffice?
Что Still version оказался свежее fresh?
Или что нарезка по пакетам не совпадает с привычной?
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|1.33, cheburnator9000 (ok), 16:34, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как там все туго с дизайнерами, но оно то и понятно кто пойдет за минималку к ним? Правильно. Взгляните хотя бы на первый скриншот. На нем 3 иконки кружочка со стрелкой вправо, 2 зеленые и 1 синяя. Карл 3 идентичных места на дефолтном рабочем столе. Вы можете себе представить чтобы в венде было 3 места куда можно нажать, чтобы сделать logout/poweroff? То-то и оно.
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|2.44, Аноним (35), 16:58, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А тут рыночек порешал. Когда к ним пытался, они там предлагали 150к грязными на старте. Для Москвы это мало, для регионов было бы норм, если бы не отсутствие удалёнки. К слову, конкуренты вроде яндекса спокойно платят больше 200к на удалёнке. Все подсуетились ещё в конце 16-17 годов, а эти всё никак не расдуплились. Это их и губит, отстают от прогресса.
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|3.48, Radist Z (?), 17:01, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для Москвы это мало
Да что-то вы фигню несёте. В МСК средняя ЗП в айти (если ты не руководитель) от 60к до 100к.
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|4.52, Аноним (35), 17:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так речь про минимум мидла, который САМ может почитать ТЗ и что-то родить без посторонней помощи.
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|7.101, Аноним (79), 18:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве что те кто о реальном положении дел знают только из комментариев.
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|8.113, Аноним (35), 18:35, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Можешь хабр посмотреть, или росстат Куда реальнее, чем нытьё анонима из опеннет... текст свёрнут, показать
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|9.126, Аноним (149), 18:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А ещё можешь просто сам вылезти из комментариев и походить по собеседованиям, чт... текст свёрнут, показать
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|4.109, Аноним (79), 18:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В МСК средняя ЗП в айти (если ты не руководитель) от 60к до 100к.
Кстати это средняя, да. Полно вакансий разных там тестировщиков с зарплатой 45к до вычета налогов.
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|5.114, Аноним (35), 18:40, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наличие вакансий не гарантирует тот факт, что на них идут. Пример на hh.ru: Базальт СПО, тестировшик 77к, откликов - 0.
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|6.127, Аноним (149), 18:54, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наличие вакансий не гарантирует тот факт, что на них идут.
Да ты шо!!! А я думаю что это за толпа стоит возле отдела HR, так это наверное в соседний отдел за пирожками.
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|6.246, prokoudine (ok), 14:32, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если точнее, это младший тестировщик. Т.е. вчерашний студиозус без семьи, для которого это, возможно, первая работа. На эти деньги он снимет квартиру и пожрёт. А дальше как получится.
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|3.50, Аноним (11), 17:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да они вообще не умеют в маркетинг; такое ощущение что там одни фрики и гиги! нет, реально за 20 лет разработки они так и не сумели стать российским дистром номер один, - вылезла какая-то астра и просто всем за обе щеки надавала, - учитесь Альты!
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|4.57, Аноним (35), 17:10, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так астра буквально тонула в бабках, было бы странно, если бы не взлетела. Но стоит отдать должное, на удалёнку берут вообще без проблем. Работай хоть из Новосибирска.
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|7.72, anonymous (??), 17:48, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и я таки думаю зачем?
Если удаленка, то какая тут форма?
Астра вроде в основном на МО и органы работает, таки оформлением допузка чревато.
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|8.85, Аноним (35), 18:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Чревата чем У меня вторая форма допуска была, никаких проблем как-то не ощутил ... текст свёрнут, показать
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|11.99, Аноним (79), 18:23, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Паспорт дадут, но о визе в цивилизованные страны забудь Только турции да ебипты... текст свёрнут, показать
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|5.61, Аноним (11), 17:16, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Но стоит отдать должное, на удалёнку берут вообще без проблем. <<<
Я не знаю, но если Альты реально не берут на удаленку, то это реально очень странная шарага!
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|6.75, Аноним (35), 17:52, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас может и поменялось что, но вот глянул базальт спо на hh.ru. Требуется 1 тестировщик и только в офис. Без вариантов, застряли ребята в прошлом.
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|6.76, Аноним (79), 17:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаю несколько компаний где опыт удалёнки во время ковида признали крайне негативным. И небезосновательно.
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|3.51, Аноним (26), 17:04, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> К слову, конкуренты вроде яндекса спокойно платят больше 200к на удалёнке.
За рисование кружочков?
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|4.58, Аноним (35), 17:12, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хороший дизайнер получает очень неплохо. От 150к спокойно, думаю.
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|5.59, Radist Z (?), 17:14, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во времена до нейронок может и так. А сейчас даже я не имеющий художественного вкуса и не умеющий рисовать смогу обвести поверх сгенерированного рисунка контуры и раскрасить их в иллюстраторе. За это платят от 150к? Сомневаюсь.
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|6.71, Аноним (35), 17:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебя расстрою, но тот же иконпак нейронка не нарисует. Не говоря уж про то, что надо всё это распихать по папкам с определённым размером согласно XDG. Про оформление того же KDE я вообще промолчу.
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|7.73, Аноним (79), 17:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нейронка сделает 100500 офигенных эскизов которые обводятся вручную и раскрашиваются в иллюстраторе. Не знаю как тот анон, но я активно использую нейронки, как для оформления своих проектов, так и для кодинга. Производительность труда возросла в десятки раз.
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|8.78, Аноним (35), 17:54, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Т е ты готов это делать всем бесплатно Ну тогда вперёд, вот тебе фронт работ т... текст свёрнут, показать
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|4.95, Аноним (79), 18:21, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы видели современные "плоские" логотипы? Вот где реально шестизначные гонорары за кружочек.
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|2.137, Аноним (137), 19:11, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как там все туго с дизайнерами, но оно то и понятно кто пойдет за минималку к ним? Правильно. Взгляните хотя бы на первый скриншот. На нем 3 иконки кружочка со стрелкой вправо, 2 зеленые и 1 синяя. Карл 3 идентичных места на дефолтном рабочем столе. Вы можете себе представить чтобы в венде было 3 места куда можно нажать, чтобы сделать logout/poweroff? То-то и оно.
Да там деды работают с времён Хрущёва, какой дизайн, они о таком и не слышали
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|3.144, Аноним (149), 19:29, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В СССР была довольно неплохая школа дизайна. А это вообще бывшие любители понюхать "момент" и их потомки из неблагополучных 90-х.
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|2.194, anonymous (??), 22:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы можете себе представить чтобы в венде было 3 места куда можно нажать, чтобы сделать logout/poweroff?
Ctrl-Alt-Del.
A ви шо подумали?
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|1.46, Radist Z (?), 16:59, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А теперь серьезно, в чем киллер фича данного дистра? Даже русификация хуже чем в стоковой бубунте (хотя в айти она нафиг не нужна).
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|2.74, Аноним (79), 17:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А теперь серьезно, в чем киллер фича данного дистра?
Ни в чём. Just another linux distro.
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|2.116, FF (?), 18:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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убунта - это дебиан тестинг
тут изкоробки iso dvd
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|2.146, danonimous (?), 19:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну это Альт с XFCE. Альт основан раньше Убунты, поэтому у Убунты спрашивай в чём её "киллер фича". В русификации? Этого недостаточно для оправдания существования.
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|2.151, Аноним (151), 19:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Симпли Линукс:
1) простой в работе,
2) нетребовательный к ресурсам,
3) с полной русификацией интерфейса.
И вот ещё, самое важное. Этот дистрибутив нужен для того, чтобы в СНГ был ещё один центр компетенции СПО. Квалифицированная русскоязычная команда, создающая ПО для казахских, российских, узбекских и прочих компаний, в которых, в свою очередь, вы и работаете. Вот такой круговорот в природе.
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|3.153, Аноним (149), 19:54, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с полной русификацией интерфейса.
Но MAN'ы все на английском. А глядя на поплывшую менюшку на скрине в новости, лучше вообще не русифицировать чем так.
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|4.174, Аноним (151), 21:01, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве там не установлен пакет man-pages-ru?
Русификация — дело таких же специалистов, как ты или я. Если что-то мешает, создай заявку на https://bugzilla.altlinux.org/, исправят. Там трудится весьма квалифицированный коллектив.
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|5.176, Аноним (149), 21:06, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они заявляют о полной русификации, так пусть слова не расходятся с делом.
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|3.178, anonymous (??), 21:12, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И вот ещё, самое важное. Этот дистрибутив нужен для того, чтобы в СНГ был ещё один центр компетенции СПО.
Согласен. Это самое важное.
Даже без привязки к СПО.
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|3.232, Простой пользователь (?), 12:30, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня один вопросы к создателям этого дистрибутива или может откликнутся те, кто знает?!
После установки этой системы и установки некоторых нужных мне пакетов из прикладных пользовательских программ (ничего системного), пользовался вроде и горя не знал, пока не заметил, что какой-то процесс гоняет периодически hdd в фоне.
И нет, это не тулза проверяющая обновления, это какой-то дикий процесс, который с завидной периодичностью хрустит винтом.
Так вот вопросы, что это, как это отключить, чтобы не насиловало hdd, а то порядком напрягает?!
Сравнивал с другими дистрибутивами на Xfce, и там такой фигни не было, это чисто фишка альтовского Simply, а может и вообще всех их дистрибутивов, не знаю.
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|4.238, anonymous (??), 13:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... какой-то дикий процесс, который с завидной периодичностью хрустит винтом.
Какой именно процесс? top/pstree посмотрите в момент хруста.
Не видел такого ни на Simply, ни на стартеркитах.
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|4.257, ivan_erohin (?), 18:22, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если в моменты "хрустит винтом" сетевой трафик (особенно исходящий) тоже вырастал,
то у меня для вас очень плохие новости.
ps: есть польза от железных крутящихся hdd ! на ssd никто бы ничего и не заметил.
pps: надо изучить список всех процессов ps -auxwww
список модулей ядра lsmod
список заданий крона /etc/cron*
очередь пакетных заданий atq если она есть
спиcок сервисов и таймеров systemd (я и не знаю как, ищите сами)
ppps: антивирусы не помогут. все вручную.
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|1.65, Аноним (65), 17:33, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Очень даже хороший дистр. У меня на домашнем и рабочем пк стоят. Молодцы, парни!
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|2.67, anonymous (??), 17:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При чом хороший был еще тогда, когда местные дистрибутивы еще не были в тренде.
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|1.66, Аноним (66), 17:36, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тюлень, смотря ошалевшим взглядом, как бы спрашивает "почему я плыву на камне вместо льдины?"
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|3.83, коньюктив ит (?), 18:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ошалевший бобёр плывуший на камне и наблюдающий как аквариум с рыбками нарушает закон Архимеда. Рыбки правда с такого тоже при уху ели и прыгают от греха за борт.
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|4.88, anonymous (??), 18:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обои всгда были с подтекстом.
Например, фиолетовое солнце и пингвин в конопле в районе Master 2.2.
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|1.77, Аноним (77), 17:53, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не понимаю, что не так то в дистрибутиве? Система - работает, нужные программы запускает,а если не нравится оформление по умолчанию так его можно поменять. Или весь этот хай просто чтоб показать что не такой как все.
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|2.91, Аноним (35), 18:17, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всё тут отлично, если посмотреть. Но лично меня такой момент не устраивает. С одной стороны качество продукта и его способ поставки подразумевают серьёзную работу напильником, а с другой я не смогу поделиться результатами своего труда. Лицензия не позволяет. Получается чемодан без ручки какой-то. С таким подходом проще поставить дебиан или ту же федору, и допиливать уже их.
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|3.98, anonymous (??), 18:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я не смогу поделиться результатами своего труда. Лицензия не позволяет.
Патчи они принимают. Если не дистро-специфическое, то отправляют в апстрим.
Лицензия здесь не при чем.
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|4.103, Аноним (35), 18:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я и сам могу в апстрим отправить. Речь про сам дистрибутив. Вот пофиксил я там, допустим, обои и всё, сиди и смотри в потолок.
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|6.118, Аноним (35), 18:45, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не понял кейс. Взял я оригинальный iso, модифицировал под собственные нужды и всё. Дальше передать кому-то или поставить на сотню другую машин я его не смогу. К тому же какой смысл мне бесплатно слать что-то на bugzilla.altlinux.org, если воспользоваться СВОБОДНО результатом своего труда я не смогу.
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|14.245, Аноним (245), 14:30, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит это именно в 10 2 поменяли в 10ке было так не передаются права на распр... большой текст свёрнут, показать
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|1.107, Аноним (94), 18:29, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А так в принципе приходилось ставить эту систему гос. конторам, зажатым между невозможностью поставить полностью свободный забугорный софт и необходимостью платить за отечественный. Ну что могу сказать. Инсталлятор приятный. Были глюки при обновлении. При обновлении комп лучше вообще не трогать. А еще лучше делать его через переключение в терминал через кажется Ctrl+Alt+F2, если я ничего не путаю. А в остальном - обычный дистр уровня Дебиана. Убогий XFCE, к которому надо привыкать, чтобы найти что там где. Убогий Synaptic, который паршиво показывает процесс обновления, так что обновляться лучше через консоль. Есть нет никаких особых притязаний к качеству и нужен просто офисный или учебный комп, то в принципе вам подойдет.
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|2.115, anonymous (??), 18:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> При обновлении комп лучше вообще не трогать. А еще лучше делать его через переключение в терминал
Не замечал. dist-upgrade сколько раз делал на локальной машине из графической сессии, глюков не видел.
> обычный дистр уровня Дебиана.
Это и удивительно, так как у ALT нет столько людей, сколько в Debian. И юзеров тоже много меньше.
> Убогий XFCE, к которому надо привыкать, чтобы найти что там где.
XFCE был вполне торт лет 10 назад, после этого разжырел и вообще пошел не туда.
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|3.121, Аноним (149), 18:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> XFCE был вполне торт лет 10 назад
Он всегда был вырвиглазным. Сколько скринов перелопатил нигде не видел чтобы он хотя бы намёк на достойный вид имел.
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|6.159, Аноним (149), 20:16, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В минте всё что установишь кроме дефолтых проложух выглядит вырвиглазно. По единообразию (qt\gtk) и внешнему виду лидирует kde5 как не крути.
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|7.226, Аноним (224), 11:39, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это везде сейчас так, если ты не в курсе. Темы для qt/gtk сейчас практически не стыкуются.
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|5.229, Аноним (229), 11:50, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня одного тошнит от этого гейства? Я не хочу чтобы если кто-то увидит Линукс у меня на компе, то подумал что я гей.
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|3.160, Аноним (94), 20:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можете меня побить, но я привык к Mate и гномовскому софту. Например классно знать, что в Mate скорее всего стоит по дефолту Gnome Disks. Ну короче пришлось с непривычки поискать по менюшкам всякие настройки. Но когда нашел, то все вроде норм стало. А к устаревшему виду я привык. Я ведь еще винду 3.1 застал.
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|4.193, Аноним (193), 22:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, запустить 3.1 и сейчас полагаю можно. Это ведь из-под доса делается.
Другое дело что вопли местных какие-то откровенно плебейские - лишь бы иностранный дистрибутив навязать. А они так старательно учили технический английский, что теперь вот кушать не могут видя что и в России что-то делается.
А как начнут в русские дистрибутивы добавлять программы и фищечки что отсутствуют в зарубежных им придется весь день орать и доказывать что что-то подобное уже было, даже если оно новое.
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|5.196, anonymous (??), 23:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, запустить 3.1 и сейчас полагаю можно.
Ну, это как триппер запустить в 80+. Уважаю.
> А как начнут в русские дистрибутивы добавлять программы и фищечки что отсутствуют в зарубежных им придется весь день орать и доказывать что что-то подобное уже было, даже если оно новое.
Это 1Цэ и прочее из Минцыфры?
Ничто не ново по Луной, да.
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|6.241, anonymous (??), 13:53, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как начнут в русские дистрибутивы добавлять программы и фищечки что отсутствуют в зарубежных
> Это автоматизированные банковские системы, системы управления обучением, корпоративные приложения и многое другое.
Это врядли попадет в репозитории собственно дистрибутивов.
Заявят совместимость специализированного софта с дистрибутивами из реестра, дадут ссылку на репозитории производителей и телефон отдела продаж.
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|4.205, 0ffh (??), 00:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можете меня побить, но я привык к Mate и гномовскому софту
если тебя будут бить - я прибегу на помощь и мы отпинаемся
я такой с мате и выньдой 3.1 ставил на 386sx с 8мб памяти винтом на 250 мб
мате - ламповая и с шелковистыми волосами
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|3.200, Аноним (217), 00:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И юзеров тоже много меньше
угу. если юзеров разгонять, то больше их и не будет...
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|4.207, anonymous (??), 01:02, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> угу. если юзеров разгонять, то больше их и не будет...
Таки не разгонять, а бустировать.
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|5.216, Аноним (217), 08:22, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> бустировать
не заметно результатов за столько то лет...
> разгонять
а вот это заметно...
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|6.234, anonymous (??), 12:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> бустировать
> не заметно результатов за столько то лет...
Далеко улетели, вот и незаметно.
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|2.242, Аноним (229), 14:06, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>зажатым между невозможностью поставить полностью свободный забугорный софт
Убунту нельзя поставить а сабж можно? Он с реестре?
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|1.143, Аноним (149), 19:26, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надпись "все приложения" с поехавшим шрифтом прямо вот вообще отличная антиреклама. Даже какая-нибудь шляпа или дебиан будут по лучше русифицированы чем это аналоговнетное поделие.
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|4.201, Аноним (217), 00:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это 5.
но вообще это хорошо, с учетом ЦА дистра.
а кому скучно, то есть огромное кол-во дистров с др. DE где с каждым обновлением можно получать новую порцию издевательств над здравым смыслом от дизайнеров перепивших смузи
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|1.220, Аноним (220), 10:31, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, OnlyOffice, KolourPaint, Chrome, Skype работают? Нет. Ненужно
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|3.233, Аноним (245), 12:35, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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осталось только каждую "домохозяйку" обучить работе с epm
делов то :)))
simply это же типа простой ;)
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|2.248, Аноним (-), 14:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Psi, Telegram, qTox, Instagram, Onlyoffice, KolourPaint, Firefox, Quaternion работают. Можешь не пользоваться.
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