Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2

2.115 , anonymous ( ?? ), 18:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > При обновлении комп лучше вообще не трогать. А еще лучше делать его через переключение в терминал Не замечал. dist-upgrade сколько раз делал на локальной машине из графической сессии, глюков не видел. > обычный дистр уровня Дебиана. Это и удивительно, так как у ALT нет столько людей, сколько в Debian. И юзеров тоже много меньше. > Убогий XFCE, к которому надо привыкать, чтобы найти что там где. XFCE был вполне торт лет 10 назад, после этого разжырел и вообще пошел не туда.

3.121 , Аноним ( 149 ), 18:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > XFCE был вполне торт лет 10 назад Он всегда был вырвиглазным. Сколько скринов перелопатил нигде не видел чтобы он хотя бы намёк на достойный вид имел.

4.130 , anonymous ( ?? ), 19:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тема CDE неплохая:

https://www.xfce-look.org/p/1231025/

5.147 , Аноним ( 26 ), 19:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дидам зайдёт.

4.145 , Аноним ( 151 ), 19:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – http://wiki.rosalab.ru/ru/images/a/a8/ROSA-12.3-xfce-menu.png

http://wiki.rosalab.ru/ru/images/1/1c/ROSA-12.3-xfce-filemanager.png

5.148 , Аноним ( 149 ), 19:32, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Привет из 2007. Но в общем получше.

5.155 , Аноним ( 35 ), 20:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Просто для сравнения https://www.linuxmint.com/pictures/screenshots/victoria/xfce.png Тема на мой вкус не фонтан (не люблю чёрные панели), но вылизана на отлично. И главное всё бесплатно.

6.159 , Аноним ( 149 ), 20:16, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В минте всё что установишь кроме дефолтых проложух выглядит вырвиглазно. По единообразию (qt\gtk) и внешнему виду лидирует kde5 как не крути.

7.226 , Аноним ( 224 ), 11:39, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А это везде сейчас так, если ты не в курсе. Темы для qt/gtk сейчас практически не стыкуются.

6.171 , Аноним ( 151 ), 20:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это отвратительно. Роса Линукс красивее и бесплатен.

5.167 , Аноним ( 149 ), 20:46, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У росы KDE4 был торт, а сейчас ничем они не выделаются.

5.229 , Аноним ( 229 ), 11:50, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меня одного тошнит от этого гейства? Я не хочу чтобы если кто-то увидит Линукс у меня на компе, то подумал что я гей.

3.160 , Аноним ( 94 ), 20:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можете меня побить, но я привык к Mate и гномовскому софту. Например классно знать, что в Mate скорее всего стоит по дефолту Gnome Disks. Ну короче пришлось с непривычки поискать по менюшкам всякие настройки. Но когда нашел, то все вроде норм стало. А к устаревшему виду я привык. Я ведь еще винду 3.1 застал.

4.179 , anonymous ( ?? ), 21:26, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я ведь еще винду 3.1 застал. Салага.

4.193 , Аноним ( 193 ), 22:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, запустить 3.1 и сейчас полагаю можно. Это ведь из-под доса делается.

Другое дело что вопли местных какие-то откровенно плебейские - лишь бы иностранный дистрибутив навязать. А они так старательно учили технический английский, что теперь вот кушать не могут видя что и в России что-то делается.

А как начнут в русские дистрибутивы добавлять программы и фищечки что отсутствуют в зарубежных им придется весь день орать и доказывать что что-то подобное уже было, даже если оно новое.

5.196 , anonymous ( ?? ), 23:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, запустить 3.1 и сейчас полагаю можно. Ну, это как триппер запустить в 80+. Уважаю. > А как начнут в русские дистрибутивы добавлять программы и фищечки что отсутствуют в зарубежных им придется весь день орать и доказывать что что-то подобное уже было, даже если оно новое. Это 1Цэ и прочее из Минцыфры?

Ничто не ново по Луной, да.

6.218 , Аноним ( - ), 10:16, 27/10/2023 Скрыто модератором + / – 6.241 , anonymous ( ?? ), 13:53, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А как начнут в русские дистрибутивы добавлять программы и фищечки что отсутствуют в зарубежных

> Это автоматизированные банковские системы, системы управления обучением, корпоративные приложения и многое другое. Это врядли попадет в репозитории собственно дистрибутивов.

Заявят совместимость специализированного софта с дистрибутивами из реестра, дадут ссылку на репозитории производителей и телефон отдела продаж.

4.205 , 0ffh ( ?? ), 00:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можете меня побить, но я привык к Mate и гномовскому софту если тебя будут бить - я прибегу на помощь и мы отпинаемся

я такой с мате и выньдой 3.1 ставил на 386sx с 8мб памяти винтом на 250 мб

мате - ламповая и с шелковистыми волосами

5.206 , 0ffh ( ?? ), 00:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я такой же

3.200 , Аноним ( 217 ), 00:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И юзеров тоже много меньше угу. если юзеров разгонять, то больше их и не будет...

4.207 , anonymous ( ?? ), 01:02, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > угу. если юзеров разгонять, то больше их и не будет... Таки не разгонять, а бустировать.

5.216 , Аноним ( 217 ), 08:22, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > бустировать не заметно результатов за столько то лет...

> разгонять а вот это заметно...

6.234 , anonymous ( ?? ), 12:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> бустировать

> не заметно результатов за столько то лет... Далеко улетели, вот и незаметно.

2.242 , Аноним ( 229 ), 14:06, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >зажатым между невозможностью поставить полностью свободный забугорный софт Убунту нельзя поставить а сабж можно? Он с реестре?

