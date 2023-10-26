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Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2

26.10.2023 13:47

Компания "Базальт СПО" опубликовала дистрибутив Simply Linux 10.2, построенный на 10-й платформе ALT. Дистрибутив представляет собой простую в работе и нетребовательную к ресурсам систему с классическим рабочим столом на основе Xfce, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать систему физическим и юридическим лицам. Дистрибутив поставляется в сборках для архитектур x86_64, i586, Aarch64, Armh (armv7a), RISC-V и e2kv4/e2k.

Основные изменения в Simply Linux 10.2:

  • Пользовательское окружение Xfce обновлено до версии 4.18.
  • Обновлены версии ядра Linux: 5.10.198 и 6.1.57 (для aarch64 - 5.10.198 и 6.1.0).
  • Обновлены системные компоненты: Systemd 249.16, NetworkManager 1.40.18.
  • Добавлены новые версии приложений: офисный пакет LibreOffice 7.5.7.1, браузеры Chromium 117 и Firefox 102.12.0 (поставляется в сборках для систем i586), прослойка для запуска Windows-программ Wine 8.14.1, редактор векторной графики Inkscape 1.2.2, почтовый клиент Thunderbird 102.11, музыкальный проигрыватель Audacious 4.3, программа для обмена сообщениями Pidgin 2.14.12, видеопроигрыватель VLC 3.0.18.
  • В инсталляторе обеспечена установка необходимых драйверов NVIDIA.
  • В пакет проверки орфографии Hunspell добавлены словари для казахского и украинского языков.
  • Добавлена возможность установки на разделы с ФС Btrfs. По умолчанию продолжает использоваться ФС Ext4.
  • Добавлена экранная клавиатура Onboard.
  • Изменено оформление инсталлятора Alterator.
  • Обновлена коллекция обоев рабочего стола.
  • Улучшено оформление меню, в котором проведена чистка дубликатов, увеличен размер пиктограмм и оставлены только всплывающие описания приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Simply Linux RV для устройств на базе архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Выпуск Simply Linux 10.1 для RISC-V
  4. OpenNews: Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртуализации на 10-й Платформе ALT
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1
  6. OpenNews: Десятая платформа ALT
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Katebasealt
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59997-simply
Ключевые слова: simply, linux, altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (207) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, cheburnator9000 (ok), 14:12, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Спасибо товарищ майор, но нет.
     
     
  • 2.86, Аноним (86), 18:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А в эквиваленте китайских смартфонов как это прозвучит?
    Спасибо, большой брат?
     
     
  • 3.170, Аноним (170), 20:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://translate.google.com/saved?sl=auto&tl=ru&text=普京回
     

  • 1.2, коньюктив ит (?), 14:14, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Этим обоям сто лет в обед.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Скучные для тебя, да?
     
     
  • 3.19, коньюктив ит (?), 15:17, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, что с рыбками помню у меня ещё на Семёрке стояли. А может даже и на ЭксПи.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 15:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое старое, что находится — 2008 год.
     
     
  • 5.62, Конь юктивит (?), 17:28, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Семёрка вышла в конце 2009. Значит я не ошибся, это была ХРюша.
     
     
  • 6.149, Аноним (149), 19:34, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про висту забыл.
     
     
  • 7.208, коньюктив ит (?), 01:19, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот в этом я точно замечен не был. Впрочем, как и многие другие виндоюзеры.
     

  • 1.3, anonymous (??), 14:18, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как раз пару дней назад ставил на работе предыдущий Simply 10.1, по apt-get dist-upgrade приползло обновлений на 0.5G или около того.
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:19, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слишком простой линукс, надо чуть сложнее.
     
     
  • 2.8, anonymous (??), 14:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Сэкслинyпс:

    https://rsu-itd.livejournal.com/1157.html

    "Linuxcenter.Ru представляет SEXLinux - дистрибутив для настоящих мужчин, которые не скрывают своей мужской природы.

    Отсутствие даже минимального инсталлятора гарантирует, что вы начнете заниматься ЭТИМ еще до того, как увидите приглашение командного интерпретатора ..."

     
     
  • 3.20, коньюктив ит (?), 15:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, так LFS изобрели задолго до этих альтов-базальтов.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:43, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Мда,... как же оно убого выглядит!( Уже даже самый отбитый понял, что встречают по одёжке, но только не команда Альта:( ... Синий и Зеленый круги со стрелкой это вообще нечто, - неужели было так сложно использовать разные иконки? - чего уж там мелочиться, надо было вообще для всего использовать одну иконку и пускай пользователь играет в светофор:( - нет уж сами таким пользуйтесь!
     
     
  • 2.24, коньюктив ит (?), 15:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё "все приложения" уезжает за рамку в лучших традициях наколеночной отрасли.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 16:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже интересно стало. Это в оригинале так, или альты постарались?
     
     
  • 4.64, Конь юктивит (?), 17:32, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это один из результатов "полной русификации интерфейса и большинства приложений", очевидно.
     

  • 1.14, Аноним (35), 14:54, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать

    Что люди не придумают, лишь бы GPL не использовать.

     
  • 1.18, Аноним (18), 15:14, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Systemd 249.16, NetworkManager 1.40.18.

    нифига не simply

     
     
  • 2.152, danonimous (?), 19:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Simply Overengineered Linux.
     

  • 1.23, danonimous (?), 15:34, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так вроде 11-ю платформу в конце года обещали, зачем тогда 10.2 сейчас?
     
  • 1.28, Аноним (28), 16:05, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ось есть, осталось эльбрус на прилавке найти.
     
     
  • 2.32, anonymous (??), 16:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты походи по рынку, мож найдешь задешево.
     
     
  • 3.40, Аноним (35), 16:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Найти пока реально, но без компиляторов и прочего это бесполезный мусор. Так и живём.
     
     
  • 4.45, anonymous (??), 16:58, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lcc разве не в репе?
     
     
  • 5.49, Аноним (35), 17:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может и в репе, но без покупки и подписки кучи NDA его легально не получить.
     
     
  • 6.56, anonymous (??), 17:10, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Получил как-то без подписки.
    Может, конечно, 1-й отдел ИНЭУМ без меня за меня NDA подписал кровью христианских младенцев, но то такэ.
     
     
  • 7.81, Аноним (35), 17:57, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по отсутствие официальной ссылки что-то он подписал.
     
     
  • 8.90, anonymous (??), 18:16, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репа e2k у ALT вообще закрытая Удаленный доступ к машине e2k давал ИНЭУМ, если ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.93, Аноним (35), 18:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не свободное распространение, если что Бегать просить что-то из под пол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.102, anonymous (??), 18:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, lcc коммерческий закрытый Но поюзать можно безвозмездно, то есть даром ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.112, Аноним (35), 18:33, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По запросу много чего выдаётся Только ответственности за распространение это не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.117, anonymous (??), 18:44, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, в ИНЭУМ предоставление доступа без root, конечно распоцстранением не с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.123, Аноним (35), 18:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом никто не мешает взять этого пользователя за жабры, если наработки мцст где... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.139, anonymous (??), 19:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всплывали уже Неофициальный qemu-e2k, например Кому за это настучали, не знаю... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.150, Аноним (35), 19:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, что всплывали на разных помойках С неизвестным содержимым Пока это юри... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.175, anonymous (??), 21:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и прочий коммерческий варез от MS до Wolfram Use at your own risk таблэтко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.203, Аноним (35), 00:47, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что Не пользуюсь и другим не советую У нас пока сажают за износ и иные дейст... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.209, anonymous (??), 01:22, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они все равно на свет лезут, не Это шо-то за амортизацию Нецелевое использ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.212, EULA (?), 04:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что его искать-то? Идешь в МЦСТ и покупаешь. А если будешь хорошо пилить российский дистрибутив, то удастся получить десктоп на Эльбрус 16C в подарок домой и сможешь хвастаться, что играл в GTA3 на Эльбрусе.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (18)

  • 1.31, Аноним (31), 16:09, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне и Альt starterkits за глаза. Влет устанавливается и обновляется. Ядро по умолчанию настраивать корректно умеют. Вино с 32 бит имеется,Nvidia из коробки работает,а большего и не надо.
     
     
  • 2.42, Аноним (11), 16:56, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>> а большего и не надо. <<<

    Для этого и Альт не нужен:) разница только в том что среди альтернатив есть те дистры, которые не выглядят как недразумение из 90-x!

     
     
  • 3.47, anonymous (??), 17:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > среди альтернатив есть те дистры, которые не выглядят как недразумение из 90-x!

    Windows 11 (tm)

     
  • 3.140, Аноним (31), 19:17, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    120к иллюстраторов вернулись с цитрусовых плантаций. Теперь заживем с новыми красками...
     
  • 2.163, Аноним (163), 20:38, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы попробуйте в Simply установить LibreOffice. Узнаете много интересного.
     
     
  • 3.164, Аноним (31), 20:42, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не сумел его установить,а Starterkits с полпинка влетел.
     
  • 3.244, userd (ok), 14:25, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интрига, однако! :)
    Пустого компа нет, установил в виртуалбоксе.
    Опа! а LibreOffice уже тут.
    Что же поразило чувствительного Анонима?
    Что в репозитории p10 две версии LibreOffice?
    Что Still version оказался свежее fresh?
    Или что нарезка по пакетам не совпадает с привычной?
     

  • 1.33, cheburnator9000 (ok), 16:34, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там все туго с дизайнерами, но оно то и понятно кто пойдет за минималку к ним? Правильно. Взгляните хотя бы на первый скриншот. На нем 3 иконки кружочка со стрелкой вправо, 2 зеленые и 1 синяя. Карл 3 идентичных места на дефолтном рабочем столе. Вы можете себе представить чтобы в венде было 3 места куда можно нажать, чтобы сделать logout/poweroff? То-то и оно.
     
     
  • 2.44, Аноним (35), 16:58, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А тут рыночек порешал. Когда к ним пытался, они там предлагали 150к грязными на старте. Для Москвы это мало, для регионов было бы норм, если бы не отсутствие удалёнки. К слову, конкуренты вроде яндекса спокойно платят больше 200к на удалёнке. Все подсуетились ещё в конце 16-17 годов, а эти всё никак не расдуплились. Это их и губит, отстают от прогресса.
     
     
  • 3.48, Radist Z (?), 17:01, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для Москвы это мало

    Да что-то вы фигню несёте. В МСК средняя ЗП в айти (если ты не руководитель) от 60к до 100к.

     
     
  • 4.52, Аноним (35), 17:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так речь про минимум мидла, который САМ может почитать ТЗ и что-то родить без посторонней помощи.
     
  • 4.69, Аноним (69), 17:42, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ТЫ несёшь? Столько не платят даже джунам.
     
     
  • 5.79, Аноним (79), 17:55, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще он прав. Я сам недавно думал что в МСК с ЗП получше.
     
     
  • 6.82, Аноним (35), 17:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это тебе "везёт" похоже. Народ уже за 200к не идёт.
     
     
  • 7.101, Аноним (79), 18:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что те кто о реальном положении дел знают только из комментариев.
     
     
  • 8.113, Аноним (35), 18:35, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можешь хабр посмотреть, или росстат Куда реальнее, чем нытьё анонима из опеннет... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.126, Аноним (149), 18:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё можешь просто сам вылезти из комментариев и походить по собеседованиям, чт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.133, Аноним (35), 19:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это с тобой что-то не так, либо с направляем неправильно определился В сабжевой... текст свёрнут, показать
     
  • 5.80, коньюктив ит (?), 17:57, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торг <= Сейчас вы здесь
     
  • 4.109, Аноним (79), 18:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В МСК средняя ЗП в айти (если ты не руководитель) от 60к до 100к.

    Кстати это средняя, да. Полно вакансий разных там тестировщиков с зарплатой 45к до вычета налогов.

     
     
  • 5.114, Аноним (35), 18:40, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличие вакансий не гарантирует тот факт, что на них идут. Пример на hh.ru: Базальт СПО, тестировшик 77к, откликов - 0.
     
     
  • 6.125, Аноним (149), 18:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > hh.ru

    То же мне авторитетный источник нашел.

     
     
  • 7.135, Аноним (35), 19:10, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какой тебе ещё надо? Реальная вакансия, реальная зп.
     
  • 6.127, Аноним (149), 18:54, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наличие вакансий не гарантирует тот факт, что на них идут.

    Да ты шо!!! А я думаю что это за толпа стоит возле отдела HR, так это наверное в соседний отдел за пирожками.

     
     
  • 7.138, Аноним (35), 19:13, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логику включать не пробовал? Раз стоит, значит что-то дают.
     
  • 6.246, prokoudine (ok), 14:32, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если точнее, это младший тестировщик. Т.е. вчерашний студиозус без семьи, для которого это, возможно, первая работа. На эти деньги он снимет квартиру и пожрёт. А дальше как получится.
     
  • 3.50, Аноним (11), 17:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да они вообще не умеют в маркетинг; такое ощущение что там одни фрики и гиги! нет, реально за 20 лет разработки они так и не сумели стать российским дистром номер один, - вылезла какая-то астра и просто всем за обе щеки надавала, - учитесь Альты!
     
     
  • 4.55, anonymous (??), 17:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вылезла какая-то астра

    Эта астра чья надо астра.

     
  • 4.57, Аноним (35), 17:10, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так астра буквально тонула в бабках, было бы странно, если бы не взлетела. Но стоит отдать должное, на удалёнку берут вообще без проблем. Работай хоть из Новосибирска.
     
     
  • 5.60, anonymous (??), 17:16, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форму допуска оформляют?
     
     
  • 6.70, Аноним (35), 17:44, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем форма допуска на удалёнке?
     
     
  • 7.72, anonymous (??), 17:48, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я таки думаю зачем?
    Если удаленка, то какая тут форма?

    Астра вроде в основном на МО и органы работает, таки оформлением допузка чревато.

     
     
  • 8.85, Аноним (35), 18:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чревата чем У меня вторая форма допуска была, никаких проблем как-то не ощутил ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.92, anonymous (??), 18:19, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно время с 2-й не давали загранпаспорт, например ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.96, Аноним (35), 18:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В 90-е если только Я получал без проблем И другие тоже ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.99, Аноним (79), 18:23, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Паспорт дадут, но о визе в цивилизованные страны забудь Только турции да ебипты... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.106, Аноним (35), 18:29, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поменьше читай всякого бреда Знакомый релоцировался в Италию ещё до ковида Ник... текст свёрнут, показать
     
  • 12.110, anonymous (??), 18:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По опыту, в середине 2000-х с 2-й формой выпускали в США, Швейцарию, Францию Ту... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.122, Аноним (149), 18:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опыт из комментариев опеннет Охотно верю ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.124, Аноним (35), 18:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не надо верить Ссылка на закон есть ... текст свёрнут, показать
     
  • 14.190, anonymous (??), 22:40, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чо, тогда слова такого не знали ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.105, anonymous (??), 18:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В начале 2000-х Причем за год до этого давали без проблем, и потом через нескол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.108, Аноним (35), 18:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 10-е такого бреда уже не было точно ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.61, Аноним (11), 17:16, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Но стоит отдать должное, на удалёнку берут вообще без проблем. <<<

    Я не знаю, но если Альты реально не берут на удаленку, то это реально очень странная шарага!

     
     
  • 6.75, Аноним (35), 17:52, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас может и поменялось что, но вот глянул базальт спо на hh.ru. Требуется 1 тестировщик и только в офис. Без вариантов, застряли ребята в прошлом.
     
  • 6.76, Аноним (79), 17:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю несколько компаний где опыт удалёнки во время ковида признали крайне негативным. И небезосновательно.
     
     
  • 7.87, Аноним (35), 18:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи тогда найти толковых за 120к в Москве.
     
     
  • 8.97, Аноним (79), 18:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да хоть отбавляй, ещё и в очереди на собеседование будут стоять ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.104, Аноним (35), 18:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ох уж эти сказочники ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.51, Аноним (26), 17:04, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > К слову, конкуренты вроде яндекса спокойно платят больше 200к на удалёнке.

    За рисование кружочков?

     
     
  • 4.58, Аноним (35), 17:12, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший дизайнер получает очень неплохо. От 150к спокойно, думаю.
     
     
  • 5.59, Radist Z (?), 17:14, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во времена до нейронок может и так. А сейчас даже я не имеющий художественного вкуса и не умеющий рисовать смогу обвести поверх сгенерированного рисунка контуры и раскрасить их в иллюстраторе. За это платят от 150к? Сомневаюсь.
     
     
  • 6.71, Аноним (35), 17:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебя расстрою, но тот же иконпак нейронка не нарисует. Не говоря уж про то, что надо всё это распихать по папкам с определённым размером согласно XDG. Про оформление того же KDE я вообще промолчу.
     
     
  • 7.73, Аноним (79), 17:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейронка сделает 100500 офигенных эскизов которые обводятся вручную и раскрашиваются в иллюстраторе. Не знаю как тот анон, но я активно использую нейронки, как для оформления своих проектов, так и для кодинга. Производительность труда возросла в десятки раз.
     
     
  • 8.78, Аноним (35), 17:54, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т е ты готов это делать всем бесплатно Ну тогда вперёд, вот тебе фронт работ т... текст свёрнут, показать
     
  • 8.227, Аноним (227), 11:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А подскажите пожалуйста, чем пользуетесь конкретно Мне тоже для своих проектов... текст свёрнут, показать
     
  • 4.95, Аноним (79), 18:21, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы видели современные "плоские" логотипы? Вот где реально шестизначные гонорары за кружочек.
     
  • 2.137, Аноним (137), 19:11, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  Как там все туго с дизайнерами, но оно то и понятно кто пойдет за минималку к ним? Правильно. Взгляните хотя бы на первый скриншот. На нем 3 иконки кружочка со стрелкой вправо, 2 зеленые и 1 синяя. Карл 3 идентичных места на дефолтном рабочем столе. Вы можете себе представить чтобы в венде было 3 места куда можно нажать, чтобы сделать logout/poweroff? То-то и оно.

    Да там деды работают с времён Хрущёва, какой дизайн, они о таком и не слышали

     
     
  • 3.144, Аноним (149), 19:29, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В СССР была довольно неплохая школа дизайна. А это вообще бывшие любители понюхать "момент" и их потомки из неблагополучных 90-х.
     
  • 2.194, anonymous (??), 22:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы можете себе представить чтобы в венде было 3 места куда можно нажать, чтобы сделать logout/poweroff?

    Ctrl-Alt-Del.
    A ви шо подумали?

     

     ....большая нить свёрнута, показать (52)

  • 1.46, Radist Z (?), 16:59, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А теперь серьезно, в чем киллер фича данного дистра? Даже русификация хуже чем в стоковой бубунте (хотя в айти она нафиг не нужна).
     
     
  • 2.74, Аноним (79), 17:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А теперь серьезно, в чем киллер фича данного дистра?

    Ни в чём. Just another linux distro.

     
  • 2.116, FF (?), 18:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    убунта - это дебиан тестинг
    тут изкоробки iso dvd
     
  • 2.146, danonimous (?), 19:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну это Альт с XFCE. Альт основан раньше Убунты, поэтому у Убунты спрашивай в чём её "киллер фича". В русификации? Этого недостаточно для оправдания существования.
     
  • 2.151, Аноним (151), 19:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Симпли Линукс:
    1) простой в работе,
    2) нетребовательный к ресурсам,
    3) с полной русификацией интерфейса.

    И вот ещё, самое важное. Этот дистрибутив нужен для того, чтобы в СНГ был ещё один центр компетенции СПО. Квалифицированная русскоязычная команда, создающая ПО для казахских, российских, узбекских и прочих компаний, в которых, в свою очередь, вы и работаете. Вот такой круговорот в природе.

     
     
  • 3.153, Аноним (149), 19:54, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с полной русификацией интерфейса.

    Но MAN'ы все на английском. А глядя на поплывшую менюшку на скрине в новости, лучше вообще не русифицировать чем так.

     
     
  • 4.174, Аноним (151), 21:01, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве там не установлен пакет man-pages-ru?
    Русификация — дело таких же специалистов, как ты или я. Если что-то мешает, создай заявку на https://bugzilla.altlinux.org/, исправят. Там трудится весьма квалифицированный коллектив.
     
     
  • 5.176, Аноним (149), 21:06, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они заявляют о полной русификации, так пусть слова не расходятся с делом.
     
     
  • 6.177, Аноним (151), 21:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, пусть. А что там не на русском языке?
     
  • 3.178, anonymous (??), 21:12, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И вот ещё, самое важное. Этот дистрибутив нужен для того, чтобы в СНГ был ещё один центр компетенции СПО.

    Согласен. Это самое важное.
    Даже без привязки к СПО.

     
  • 3.232, Простой пользователь (?), 12:30, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня один вопросы к создателям этого дистрибутива или может откликнутся те, кто знает?!

    После установки этой системы и установки некоторых нужных мне пакетов из прикладных пользовательских программ (ничего системного), пользовался вроде и горя не знал, пока не заметил, что какой-то процесс гоняет периодически hdd в фоне.
    И нет, это не тулза проверяющая обновления, это какой-то дикий процесс, который с завидной периодичностью хрустит винтом.

    Так вот вопросы, что это, как это отключить, чтобы не насиловало hdd, а то порядком напрягает?!

    Сравнивал с другими дистрибутивами на Xfce, и там такой фигни не было, это чисто фишка альтовского Simply, а может и вообще всех их дистрибутивов, не знаю.

     
     
  • 4.238, anonymous (??), 13:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... какой-то дикий процесс, который с завидной периодичностью хрустит винтом.

    Какой именно процесс? top/pstree посмотрите в момент хруста.

    Не видел такого ни на Simply, ни на стартеркитах.

     
  • 4.257, ivan_erohin (?), 18:22, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если в моменты "хрустит винтом" сетевой трафик (особенно исходящий) тоже вырастал,
    то у меня для вас очень плохие новости.

    ps: есть польза от железных крутящихся hdd ! на ssd никто бы ничего и не заметил.

    pps: надо изучить список всех процессов ps -auxwww
    список модулей ядра lsmod
    список заданий крона /etc/cron*
    очередь пакетных заданий atq если она есть
    спиcок сервисов и таймеров systemd (я и не знаю как, ищите сами)

    ppps: антивирусы не помогут. все вручную.

     

  • 1.65, Аноним (65), 17:33, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очень даже хороший дистр. У меня на домашнем и рабочем пк стоят. Молодцы, парни!
     
     
  • 2.67, anonymous (??), 17:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чом хороший был еще тогда, когда местные дистрибутивы еще не были в тренде.
     

  • 1.66, Аноним (66), 17:36, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тюлень, смотря ошалевшим взглядом, как бы спрашивает "почему я плыву на камне вместо льдины?"
     
     
  • 2.68, anonymous (??), 17:38, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бобёр.
     
     
  • 3.83, коньюктив ит (?), 18:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ошалевший бобёр плывуший на камне и наблюдающий как аквариум с рыбками нарушает закон Архимеда. Рыбки правда с такого тоже при уху ели и прыгают от греха за борт.
     
     
  • 4.88, anonymous (??), 18:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обои всгда были с подтекстом.
    Например, фиолетовое солнце и пингвин в конопле в районе Master 2.2.
     

  • 1.77, Аноним (77), 17:53, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, что не так то в дистрибутиве? Система - работает, нужные программы запускает,а если не нравится оформление по умолчанию так его можно поменять. Или весь этот хай просто чтоб показать что не такой как все.
     
     
  • 2.84, коньюктив ит (?), 18:04, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты такой как все, то что ты делаешь на Опеннете?
     
     
  • 3.89, anonymous (??), 18:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что ты делаешь на Опеннете?

    Как все, епт.

     
  • 2.91, Аноним (35), 18:17, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всё тут отлично, если посмотреть. Но лично меня такой момент не устраивает. С одной стороны качество продукта и его способ поставки подразумевают серьёзную работу напильником, а с другой я не смогу поделиться результатами своего труда. Лицензия не позволяет. Получается чемодан без ручки какой-то. С таким подходом проще поставить дебиан или ту же федору, и допиливать уже их.
     
     
  • 3.98, anonymous (??), 18:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я не смогу поделиться результатами своего труда. Лицензия не позволяет.

    Патчи они принимают. Если не дистро-специфическое, то отправляют в апстрим.
    Лицензия здесь не при чем.

     
     
  • 4.103, Аноним (35), 18:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и сам могу в апстрим отправить. Речь про сам дистрибутив. Вот пофиксил я там, допустим, обои и всё, сиди и смотри в потолок.
     
     
  • 5.111, anonymous (??), 18:33, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так отправь свои обои через bugzilla.altlinux.org.
    В чем проблема?
     
     
  • 6.118, Аноним (35), 18:45, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понял кейс. Взял я оригинальный iso, модифицировал под собственные нужды и всё. Дальше передать кому-то или поставить на сотню другую машин я его не смогу. К тому же какой смысл мне бесплатно слать что-то на bugzilla.altlinux.org, если воспользоваться СВОБОДНО результатом своего труда я не смогу.
     
     
  • 7.136, anonymous (??), 19:11, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профили m-p-d для пересборки iso ALT не скрывает Делал так для своих нужд, толь... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.141, Аноним (35), 19:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они есть Уже не важно куда оно там попадёт Готовый продукт оттуда распростра... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.172, anonymous (??), 20:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, Фима, я вас умоляю Конечный пользователь может взять дистрибутив и помочь п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.198, Аноним (35), 23:57, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лицензии написано, что нельзя Пиратить что ли Ну такое Ясно понятно Следую... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.204, anonymous (??), 00:48, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, ну шо вы как дети малые Один конечный пользователь может позвать другого ко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.217, Аноним (217), 09:16, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это уже какая-то клоунада и да нахрена мне такой весь из себя альт, когда ест... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.235, anonymous (??), 13:02, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки ви делаете нам смишно, да В лицензии на Simply четко написано, кому и как ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.245, Аноним (245), 14:30, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит это именно в 10 2 поменяли в 10ке было так не передаются права на распр... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.251, anonymous (??), 15:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 9 1 и 10 0 по ссылкам выше текст договора безграмотный Не определен термин ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.254, Аноним (245), 17:35, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ко мне претензия а существующей версии лицензии и нескольких дней не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.261, anonymous (??), 19:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не претензия, а спасибо составителям договора Текст можно интерпретирова... текст свёрнут, показать
     
  • 12.224, Аноним (224), 11:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бегать за пользователем, чтобы обойти лицензию Оно кому-то надо такое Проще де... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.236, anonymous (??), 13:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ша, никто никуда не бежит https www basealt ru fileadmin docs License_SL_10 2... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.262, Аноним (224), 19:17, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вижу тут сразу несколько проблем Что значит передача Как мне удостоверится, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.266, anonymous (??), 19:37, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передать установочный образ или ссылку на скачивание, например Остальное под от... текст свёрнут, показать
     
  • 13.258, ivan_erohin (?), 18:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не проще дебиан и убунта в реестре РФ ПО отчественном т наз отсутствуют с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.259, Аноним (245), 18:49, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    симпли тоже отсутствует сюрприз сюрприз ... текст свёрнут, показать
     
  • 14.263, anonymous (??), 19:17, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кой частному пользователю реестр ... текст свёрнут, показать
     
  • 14.264, Аноним (224), 19:19, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для госов есть и другие продукты с платной поддержкой Ставить симпли с мутной л... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.267, anonymous (??), 19:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его не из-за поддержки ставят ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.199, Аноним (217), 00:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже не пилит, так как базальту это не понравилось теперь департамент образовани... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.202, anonymous (??), 00:34, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, шо делается Комета таки все Пилите, Шура, пилите с Может, по уму надо ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.215, Аноним (217), 08:19, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    комета на альте таки все это успех альтовского сообщества ну ну ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.225, Аноним (224), 11:37, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это успех управления Сообщество может и готово было, но им руки всем поотшибали... текст свёрнут, показать
     
  • 11.237, anonymous (??), 13:20, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соболезнования Разногласия с ООО или ALT Team ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.243, Аноним (245), 14:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по тому, что обсуждали на на лоре - с ООО... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.249, anonymous (??), 15:07, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, что-то не договаривают ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.253, Аноним (245), 17:31, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну уж я внутренней кухни не знаю но был факт озвученных в печати претензий от О... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.255, anonymous (??), 17:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое подходящее место для дебатов ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.256, Аноним (245), 17:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну он же не ООО позицию доносил, там уже все было решено, а сообществу... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.260, anonymous (??), 18:53, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, про позицию ООО было в https www cnews ru news top 2023-02-03_v_rossii_po... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.265, Аноним (224), 19:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё банальнее Есть открытый репозиторий, который поддерживается в т ч числе и ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 19.268, anonymous (??), 19:45, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишние баги привносит МОС, а прилетать будет в ALT Так что ООО отошло в сторону... текст свёрнут, показать
     
     
  • 20.271, Аноним (217), 20:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смешно именно видимо из-за МОСа в стабильном бранче 10ом который вот-вот на п... текст свёрнут, показать
     

     ....большая нить свёрнута, показать (41)

  • 1.94, Аноним (94), 18:20, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глюк с отваливанием свопа после dist-upgrade починили?
     
     
  • 2.169, Аноним (149), 20:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     

  • 1.107, Аноним (94), 18:29, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А так в принципе приходилось ставить эту систему гос. конторам, зажатым между невозможностью поставить полностью свободный забугорный софт и необходимостью платить за отечественный. Ну что могу сказать. Инсталлятор приятный. Были глюки при обновлении. При обновлении комп лучше вообще не трогать. А еще лучше делать его через переключение в терминал через кажется Ctrl+Alt+F2, если я ничего не путаю. А в остальном - обычный дистр уровня Дебиана. Убогий XFCE, к которому надо привыкать, чтобы найти что там где. Убогий Synaptic, который паршиво показывает процесс обновления, так что обновляться лучше через консоль. Есть нет никаких особых притязаний к качеству и нужен просто офисный или учебный комп, то в принципе вам подойдет.
     
     
  • 2.115, anonymous (??), 18:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > При обновлении комп лучше вообще не трогать. А еще лучше делать его через переключение в терминал

    Не замечал. dist-upgrade сколько раз делал на локальной машине из графической сессии, глюков не видел.

    > обычный дистр уровня Дебиана.

    Это и удивительно, так как у ALT нет столько людей, сколько в Debian. И юзеров тоже много меньше.

    > Убогий XFCE, к которому надо привыкать, чтобы найти что там где.

    XFCE был вполне торт лет 10 назад, после этого разжырел и вообще пошел не туда.

     
     
  • 3.121, Аноним (149), 18:47, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > XFCE был вполне торт лет 10 назад

    Он всегда был вырвиглазным. Сколько скринов перелопатил нигде не видел чтобы он хотя бы намёк на достойный вид имел.

     
     
  • 4.130, anonymous (??), 19:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тема CDE неплохая:
    https://www.xfce-look.org/p/1231025/
     
     
  • 5.147, Аноним (26), 19:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дидам зайдёт.
     
  • 4.145, Аноним (151), 19:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://wiki.rosalab.ru/ru/images/a/a8/ROSA-12.3-xfce-menu.png
    http://wiki.rosalab.ru/ru/images/1/1c/ROSA-12.3-xfce-filemanager.png
     
     
  • 5.148, Аноним (149), 19:32, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет из 2007. Но в общем получше.
     
  • 5.155, Аноним (35), 20:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Просто для сравнения https://www.linuxmint.com/pictures/screenshots/victoria/xfce.png Тема на мой вкус не фонтан (не люблю чёрные панели), но вылизана на отлично. И главное всё бесплатно.
     
     
  • 6.159, Аноним (149), 20:16, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В минте всё что установишь кроме дефолтых проложух выглядит вырвиглазно. По единообразию (qt\gtk) и внешнему виду лидирует kde5 как не крути.
     
     
  • 7.226, Аноним (224), 11:39, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это везде сейчас так, если ты не в курсе. Темы для qt/gtk сейчас практически не стыкуются.
     
  • 6.171, Аноним (151), 20:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это отвратительно. Роса Линукс красивее и бесплатен.
     
  • 5.167, Аноним (149), 20:46, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У росы KDE4 был торт, а сейчас ничем они не выделаются.
     
  • 5.229, Аноним (229), 11:50, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня одного тошнит от этого гейства? Я не хочу чтобы если кто-то увидит Линукс у меня на компе, то подумал что я гей.
     
  • 3.160, Аноним (94), 20:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете меня побить, но я привык к Mate и гномовскому софту. Например классно знать, что в Mate скорее всего стоит по дефолту Gnome Disks. Ну короче пришлось с непривычки поискать по менюшкам всякие настройки. Но когда нашел, то все вроде норм стало. А к устаревшему виду я привык. Я ведь еще винду 3.1 застал.
     
     
  • 4.179, anonymous (??), 21:26, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я ведь еще винду 3.1 застал.

    Салага.

     
  • 4.193, Аноним (193), 22:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, запустить 3.1 и сейчас полагаю можно. Это ведь из-под доса делается.
    Другое дело что вопли местных какие-то откровенно плебейские - лишь бы иностранный дистрибутив навязать. А они так старательно учили технический английский, что теперь вот кушать не могут видя что и в России что-то делается.
    А как начнут в русские дистрибутивы добавлять программы и фищечки что отсутствуют в зарубежных им придется весь день орать и доказывать что что-то подобное уже было, даже если оно новое.
     
     
  • 5.196, anonymous (??), 23:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, запустить 3.1 и сейчас полагаю можно.

    Ну, это как триппер запустить в 80+. Уважаю.

    > А как начнут в русские дистрибутивы добавлять программы и фищечки что отсутствуют в зарубежных им придется весь день орать и доказывать что что-то подобное уже было, даже если оно новое.

    Это 1Цэ и прочее из Минцыфры?
    Ничто не ново по Луной, да.

     
     
  • 6.218, Аноним (-), 10:16, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.241, anonymous (??), 13:53, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как начнут в русские дистрибутивы добавлять программы и фищечки что отсутствуют в зарубежных
    > Это автоматизированные банковские системы, системы управления обучением, корпоративные приложения и многое другое.

    Это врядли попадет в репозитории собственно дистрибутивов.
    Заявят совместимость специализированного софта с дистрибутивами из реестра, дадут ссылку на репозитории производителей и телефон отдела продаж.

     
  • 4.205, 0ffh (??), 00:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можете меня побить, но я привык к Mate и гномовскому софту

    если тебя будут бить - я прибегу на помощь и мы отпинаемся
    я такой с мате и выньдой 3.1 ставил на 386sx с 8мб памяти винтом на 250 мб
    мате - ламповая и с шелковистыми волосами

     
     
  • 5.206, 0ffh (??), 00:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я такой же
     
  • 3.200, Аноним (217), 00:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И юзеров тоже много меньше

    угу. если юзеров разгонять, то больше их и не будет...

     
     
  • 4.207, anonymous (??), 01:02, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > угу. если юзеров разгонять, то больше их и не будет...

    Таки не разгонять, а бустировать.


     
     
  • 5.216, Аноним (217), 08:22, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  бустировать

    не заметно результатов за столько то лет...


    > разгонять

    а вот это заметно...

     
     
  • 6.234, anonymous (??), 12:40, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  бустировать
    > не заметно результатов за столько то лет...

    Далеко улетели, вот и незаметно.

     
  • 2.242, Аноним (229), 14:06, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зажатым между невозможностью поставить полностью свободный забугорный софт

    Убунту нельзя поставить а сабж можно? Он с реестре?

     

  • 1.142, Аноним (151), 19:24, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А LUKS там по-прежнему не включается при установке?
     
     
  • 2.161, penetrator (?), 20:21, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищ майор решил не заморачиваться
     

  • 1.143, Аноним (149), 19:26, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надпись "все приложения" с поехавшим шрифтом прямо вот вообще отличная антиреклама. Даже какая-нибудь шляпа или дебиан будут по лучше русифицированы чем это аналоговнетное поделие.
     
     
  • 2.158, Аноним (-), 20:15, 26/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.184, Аноним (184), 21:50, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кроме версий софта и обоев, ничего и не меняется (
     
     
  • 2.187, danonimous (?), 22:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так выше уже обсуждали, что обои не меняются.
     
     
  • 3.197, Аноним (184), 23:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "УАЗ Буханка" в мире Linux )
     
     
  • 4.201, Аноним (217), 00:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это 5.

    но вообще это хорошо, с учетом ЦА дистра.

    а кому скучно, то есть огромное кол-во дистров с др. DE где с каждым обновлением можно получать новую порцию издевательств над здравым смыслом от дизайнеров перепивших смузи


     
  • 2.239, Аноним (86), 13:41, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поменяется только винда: "радуйся", она будет облачной!
     

  • 1.220, Аноним (220), 10:31, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, OnlyOffice, KolourPaint, Chrome, Skype работают? Нет. Ненужно
     
     
  • 2.231, danonimous (?), 11:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    epm и всё.
     
     
  • 3.233, Аноним (245), 12:35, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    осталось только каждую "домохозяйку" обучить работе с epm

    делов то :)))

    simply это же типа простой ;)

     
  • 2.240, Аноним (-), 13:46, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.248, Аноним (-), 14:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Psi, Telegram, qTox, Instagram, Onlyoffice, KolourPaint, Firefox, Quaternion работают. Можешь не пользоваться.
     
  • 2.272, Аноним (229), 20:35, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайбер действительно очень нужный мессенджер. Нет.
     

  • 1.269, Аноним (269), 19:59, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для простой офисной станции просто отлично!
     
  • 1.270, danonimous (?), 20:05, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда Simply Mobile будет? А то все российские конкуренты "выпустили" уже мобильные ОС.
     

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