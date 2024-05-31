Опубликована одиннадцатая платформа ALT

После почти трёх лет разработки команда ALT Linux Team и компания Базальт СПО опубликовали "Одиннадцатую платформу ALT" (p11, кодовое имя "Salvia") - новую стабильную ветку репозиториев ALT, основанную на репозитории свободных программ Сизиф (Sisyphus). Платформа предназначена для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных решений всех уровней - от встроенных устройств до серверов предприятий и датацентров. Репозиторий достпен для архитектур x86_64, ARM64 и i586. Позднее дополнительно будет предоставлена поддержка архитектуры e2k "Эльбрус". Кроме того, ведётся работа над обеспечением поддержки архитектур RISC-V и Loongarch. Для оценки возможности новой платформы сформировано 22 экспериментальных стартовых набора ALT, предоставляющих live-сборки с пользовательскими окружениями на базе Cinnamon, Deepin, GNOME, IceWM, KDE5, LXDE, LXQt, MATE, GNUstep и Xfce. Продукты на базе 11 платформы, такие как Альт Сервер 11, Альт Рабочая станция 11 и Альт Образование 11, планируют начать выпускать в 4 квартале 2024 года. Стартовые сборки распространяются под лицензией GPL, а продукты серии "Альт" под лицензионным договором, который предоставляет возможность свободного использования только физическими лицами, а для юридических лиц допускает лишь тестирование (для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме). Основные изменения: Предложены пакеты с ядрами Linux 6.1.87, 6.6.28, 6.1.90-rt и 3.10.0.1160.90.1.vz7.200.7 (openvz).

Обновлены компоненты системы: systemd 255.6, Glibc 2.38, OpenSSL 3.1.5, GnuTLS 3.8.4, Bash 5.2, NetworkManager 1.46.0.

Обновлены пакеты для разработчиков: GCC 13.2.1, LLVM 18.1, Python 3.12.2, Perl 5.38.2, PHP 8.3.6, Ruby 3.1.4, Rust 1.77, Go 1.22, Java 21, Node.js 20.12.1.

Обновлены компоненты графического окружения: X.Org Server 21.1.13, Mesa 24.0.6, GTK 4.14.3, Qt 5.15.13, GNOME 46, KDE 5.115.0 (пакеты с KDE 6 добавлять не планируют), MATE 1.28.0, Xfce 4.18.0, Enlightenment 0.26.0, Cinnamon 6.0.4.

Обновлены пользовательские приложения: Firefox 125.0.1, Chromium 124, LibreOffice 24.2, Telegram Desktop 5.0.0, Ardour 8.6, Audacity 3.4.2, FFmpeg 6.1.1.

Обновлены серверные пакеты: Samba 4.20.0, BIND 9.18.26, CUPS 2.4.7, Kea DHCP 2.4.1, Apache httpd 2.4.59, nginx 1.24.1, MariaDB 10.11.7, PostgreSQL 16.3, Postfix 3.8.3, Dovecot 2.3.21, Tomcat 10.1.20, Ansible 2.16.6, Puppet 8.4.0, DPDK 23.11.0, BIRD 2.15.

Обновлены инструменты для виртуализации и контейнерной изоляции: Docker 26.1.0, Podman 5.0.2, Proxmox (PVE) 8.1.10, Kubernetes 1.28.8, OpenNebula 6.6.1.1, libvirt 10.2.0, Open VSwitch 3.3.0, runc 1.1.12.

Осуществлён переход на мультимедийный сервер PipeWire 1.0.7. Звуковой сервер JACK удалён из репозитория в пользу pipewire-jack.

Все исполняемые файлы и библиотеки из корневых каталогов /bin, /sbin и /lib перенесены в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr).

Идентификатор (UID) пользователя nobody изменён с 99 на значение 65534 (значение overflowuid).

В репозитории разрешены пакеты с символом "~" в версии или релизе, что может применяться для обозначения предварительных версий, например, 1.2~rc2.

В утилиту apt-get добавлена поддержка наглядного вывода пакетов с группировкой в несколько столбцов.

Для беспроводных соединений предоставлена возможность назначения отдельного постоянного MAC-адреса (режим stable-ssid).

Добавлена поддержка Multipath TCP.

Вместо ISC DHCP задействован DHCP-сервер Kea.

Добавлена утилита ALT Diagnostic Tool с графическим интерфейсом для диагностики системы.

Добавлена библиотека libdomain 0.9.13, предназначенная для упрощения взаимодействия с различными серверами LDAP, включая FreeIPA, Samba/AD и OpenLDAP. В libdomain 0.9.13 реализованы начальная поддержка samba, набор тестов для samba, тесты для TLS, тесты для добавления и удаления, модификации и переименования компьютеров в OpenLDAP.

Добавлен alterator-browser 0.1.3, графический интерфейс для настройки системы с использованием D-Bus, поддерживающий отображение и запуск установленных модулей Альтератора.



