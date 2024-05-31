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Опубликована одиннадцатая платформа ALT

31.05.2024 18:16

После почти трёх лет разработки команда ALT Linux Team и компания Базальт СПО опубликовали "Одиннадцатую платформу ALT" (p11, кодовое имя "Salvia") - новую стабильную ветку репозиториев ALT, основанную на репозитории свободных программ Сизиф (Sisyphus). Платформа предназначена для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных решений всех уровней - от встроенных устройств до серверов предприятий и датацентров. Репозиторий достпен для архитектур x86_64, ARM64 и i586. Позднее дополнительно будет предоставлена поддержка архитектуры e2k "Эльбрус". Кроме того, ведётся работа над обеспечением поддержки архитектур RISC-V и Loongarch.

Для оценки возможности новой платформы сформировано 22 экспериментальных стартовых набора ALT, предоставляющих live-сборки с пользовательскими окружениями на базе Cinnamon, Deepin, GNOME, IceWM, KDE5, LXDE, LXQt, MATE, GNUstep и Xfce. Продукты на базе 11 платформы, такие как Альт Сервер 11, Альт Рабочая станция 11 и Альт Образование 11, планируют начать выпускать в 4 квартале 2024 года. Стартовые сборки распространяются под лицензией GPL, а продукты серии "Альт" под лицензионным договором, который предоставляет возможность свободного использования только физическими лицами, а для юридических лиц допускает лишь тестирование (для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме).

Основные изменения:

  • Предложены пакеты с ядрами Linux 6.1.87, 6.6.28, 6.1.90-rt и 3.10.0.1160.90.1.vz7.200.7 (openvz).
  • Обновлены компоненты системы: systemd 255.6, Glibc 2.38, OpenSSL 3.1.5, GnuTLS 3.8.4, Bash 5.2, NetworkManager 1.46.0.
  • Обновлены пакеты для разработчиков: GCC 13.2.1, LLVM 18.1, Python 3.12.2, Perl 5.38.2, PHP 8.3.6, Ruby 3.1.4, Rust 1.77, Go 1.22, Java 21, Node.js 20.12.1.
  • Обновлены компоненты графического окружения: X.Org Server 21.1.13, Mesa 24.0.6, GTK 4.14.3, Qt 5.15.13, GNOME 46, KDE 5.115.0 (пакеты с KDE 6 добавлять не планируют), MATE 1.28.0, Xfce 4.18.0, Enlightenment 0.26.0, Cinnamon 6.0.4.
  • Обновлены пользовательские приложения: Firefox 125.0.1, Chromium 124, LibreOffice 24.2, Telegram Desktop 5.0.0, Ardour 8.6, Audacity 3.4.2, FFmpeg 6.1.1.
  • Обновлены серверные пакеты: Samba 4.20.0, BIND 9.18.26, CUPS 2.4.7, Kea DHCP 2.4.1, Apache httpd 2.4.59, nginx 1.24.1, MariaDB 10.11.7, PostgreSQL 16.3, Postfix 3.8.3, Dovecot 2.3.21, Tomcat 10.1.20, Ansible 2.16.6, Puppet 8.4.0, DPDK 23.11.0, BIRD 2.15.
  • Обновлены инструменты для виртуализации и контейнерной изоляции: Docker 26.1.0, Podman 5.0.2, Proxmox (PVE) 8.1.10, Kubernetes 1.28.8, OpenNebula 6.6.1.1, libvirt 10.2.0, Open VSwitch 3.3.0, runc 1.1.12.
  • Осуществлён переход на мультимедийный сервер PipeWire 1.0.7. Звуковой сервер JACK удалён из репозитория в пользу pipewire-jack.
  • Все исполняемые файлы и библиотеки из корневых каталогов /bin, /sbin и /lib перенесены в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr).
  • Идентификатор (UID) пользователя nobody изменён с 99 на значение 65534 (значение overflowuid).
  • В репозитории разрешены пакеты с символом "~" в версии или релизе, что может применяться для обозначения предварительных версий, например, 1.2~rc2.
  • В утилиту apt-get добавлена поддержка наглядного вывода пакетов с группировкой в несколько столбцов.
  • Для беспроводных соединений предоставлена возможность назначения отдельного постоянного MAC-адреса (режим stable-ssid).
  • Добавлена поддержка Multipath TCP.
  • Вместо ISC DHCP задействован DHCP-сервер Kea.
  • Добавлена утилита ALT Diagnostic Tool с графическим интерфейсом для диагностики системы.
  • Добавлена библиотека libdomain 0.9.13, предназначенная для упрощения взаимодействия с различными серверами LDAP, включая FreeIPA, Samba/AD и OpenLDAP. В libdomain 0.9.13 реализованы начальная поддержка samba, набор тестов для samba, тесты для TLS, тесты для добавления и удаления, модификации и переименования компьютеров в OpenLDAP.
  • Добавлен alterator-browser 0.1.3, графический интерфейс для настройки системы с использованием D-Bus, поддерживающий отображение и запуск установленных модулей Альтератора.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Альт Сервер 10.2 и Альт Рабочая станция 10.2
  3. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2
  5. OpenNews: Десятая платформа ALT
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61282-altlinux
Ключевые слова: altlinux, basealt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nume (ok), 18:40, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они просто пакеты пересобирают что ли
     
     
  • 2.5, noc101 (ok), 18:48, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как и все дистрибутивы в абсолюте.
    Каждый релиз это новый набор новых пакетов.
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:56, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В своё время присматривался к ментейнингу, кажется Арча. И вот что скажу: поддерживать даже 1 пакет это пипец работа, а тут их тысячи! Люди реально молодцы!
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 19:34, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зайдите в desktop environment на Arch  Linux. Ни одной среды из второй пятёрки невозможно поставить. Про Арч Линукс распускают слухи не являющиеся правдой.
     
     
  • 4.17, Медведь (ok), 19:49, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит Арч с XFCE, без всяких проблем. Остальное из второй пятерки не пробовал. Или вы про какую-то другую пятерку?
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:03, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И обои нескучные
    >Выручка «Базальт СПО» по 2022 году составила 893 млн руб. (+173% год к году), чистая прибыль — 492 млн руб. (+418% год к году).

    https://www.kommersant.ru/doc/6238455

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 20:05, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это хорошо. Наконец-то госденежка течет в российские компании, а не шляпе и микрософту. У Астры вообще прибыля ту зе мун в 2023.
     
     
  • 4.22, нах. (?), 20:16, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с чего ты взял что это - гос денежка? Это твоя денежка течет мастерам копипасты и нескучных обоев. А не тем кто на самом деле занимается разработкой.

     
     
  • 5.26, Аноним (21), 20:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я плачу 6% - примерно 8 тысяч ежемесячно. Взамен я получаю детский сад для дочери, халявную медицину, дороги, инфраструктуру и т.д. Ну если с моих 8 тыщ пара сотен рублей перепадает Мише на мороженое или сиги, то я не против.
     
     
  • 6.30, Аноним (30), 20:40, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох уж эти сказочники. 6% он платит, ага.
     
     
  • 7.31, Аноним (21), 20:44, 31/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:43, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Государственный корневой сертификат интегрирован? https://opennet.ru/56830-tls
     
  • 1.3, Ширламырла (?), 18:45, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да. В автомобилестроении это называется отверточная сборка.

    Но свои там костыли тоже есть. Как без них?
    Особенно прекрасна настройка сети.

     
     
  • 2.11, r2d0 (?), 19:06, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    etcnet хорош! (нет)
     
  • 2.19, AleksK (ok), 20:01, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда дебиан тоже отверточная сборка да и все продукты красношляпы.
     
     
  • 3.28, anonymous (??), 20:35, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с точностью до наоборот - единственные 2 корня дистрибутивов переживших крах доткомов. Остальные просто не имели бабла и загнулись, теперь пересобирают нескучные обои для дебиана и красношляпы.
     
     
  • 4.29, AleksK (ok), 20:37, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с точностью до наоборот - единственные 2 корня дистрибутивов переживших крах доткомов.
    > Остальные просто не имели бабла и загнулись, теперь пересобирают нескучные обои
    > для дебиана и красношляпы.

    Да? И из какого же дистрибутива ALT берет пакеты?

     

  • 1.4, andy (??), 18:46, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Salvia Divinorum?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:53, 31/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.16, нах. (?), 19:38, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Товарищмайор!

    (только вот не знаю, куда вызывать - то ли к этому andy, то ли сразу в офис безальта?)

     

  • 1.7, Аноним (9), 18:53, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Быстро время летит, вроде недавно совсем десятая была.
     
  • 1.13, Аноним (-), 19:23, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Там уже появилась возможность просто включить LUKS при установке, как в нормальных дистрибутивах?
     
  • 1.15, Аноним (15), 19:34, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любимый линукс админа и одновременно полная шляпа.
     
  • 1.18, Аноним (18), 19:55, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да чего, нормальный линукс, +\- такой же, как другие 100500 штук.

    > Loongarch

    Вон, всякую экзотику поддерживает (правда хз где её взять за вменяемую сотку бачей).

     

  • 1.23, Скрепный Дед (?), 20:23, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно насколько хорошо с pipewire-jack работают аудио плагины и daw? Спец пометка про KDE 6 улыбнула, так-то пускай оно пока что полируется с QT впридачу.
    В общем молодцы, правильным путём идёте, а собаки всегда лают
     
  • 1.24, Виндюшатник (?), 20:25, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Starterkits 11 исошки кто-нибудь видел?(
     
  • 1.25, Виндюшатник (?), 20:27, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нашел...)
    http://nightly.altlinux.org/p11/permalink/
     
  • 1.27, Виндюшатник (?), 20:35, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вон,в статье ссылки появились. я кажется не то нашел.Бгг.
     
  • 1.32, Патриарх Кирилл (?), 20:54, 31/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.33, user90 (?), 20:56, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзеры-то есть?)) Тут именно. А то "на луне образовался новый кратер".
     

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