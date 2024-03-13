Опубликованы дистрибутивы Альт Сервер 10.2 и Альт Рабочая станция 10.2

Компания "Базальт СПО" опубликовала дистрибутивы Альт Сервер 10.2 и Альт Рабочая станция 10.2, построенные на 10 платформе ALT (ветка p10 Aronia). Сборки "Альт Рабочая станция" сформированы для архитектур x86_64, AArch64, i586 и Эльбрус, а сборки "Альт Сервер" доступны для архитектур x86_64 и AArch64. Дистрибутивы поставляются в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования только физическими лицами. Юридическим лицам допускается лишь тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме. Основные изменения в Альт Сервер 10.2: Обновлены версии программ: ядро Linux 6.1.79 (опционально 5.10.203), samba 4.19, php 8.2, gpupdate 0.9.13.7, admc 0.15.2, gpui 0.2.40.

В инсталлятор добавлена поддержка RAID-массивов на основе технологии Intel VROC (Virtual RAID on CPU) с метаданными IMSM (Intel Matrix Storage Manager).

В LiveCD для восстановления после сбоев (Rescue) добавлен процесс мониторинга метаданных mdmon для RAID c IMSM, а также пакет usbutils.

В базовую систему добавлены пакеты gostcrypto, color-prompt-and-man, local-policy, chrony и btrfs-progs.

В базовой системе по умолчанию выключены сервисы suspend, hibernate, nslcd и nscd.

Управление запуском сервисов по умолчанию перенесено из пакета installer-distro-centaurus в mkimage-profiles.

Обеспечен автоматический запуск после установки системы NetworkManager или systemd-networkd.

Предложено 4 профиля установки: Офисный сервер, Сервер Samba DC (контроллер AD), Домашний сервер и Минимальная установка. В профиле "Домашний сервер" предлагается графическая среда MATE, а в остальных профилях консольный интерфейс.

В настройки профилей добавлен раздел "Групповые политики", в котором предложены подразделы: Инструменты администрирования, Шаблоны групповых политик и Клиент (средства применения).

В список репозиториев добавлен репозиторий gostcrypto.

Добавлена возможность изменения цвета приглашения терминала (через пакет color-prompt-and-man).

Изменён способ подключения репозитория на сменном носителе. Основные изменения в Альт Рабочая станция 10.2: Среда рабочего стола MATE обновлена до выпуска 1.26.

Ядро обновлено до версии 6.1.79 (опционально доступен пакет с 5.10.209).

Обновлены версии программ: LibreOffice 7.6.4.1, Firefox ESR 115.8.0, Wine 8.14.1, GIMP 2.10.30, Inkscape 1.2.2, Appinstall 1.4, OpenUDS 3.6.0.

Добавлен режим для установки на OEM-оборудование.

В состав включены пакеты: timeshift (утилита резервного копирования, похожая на System Restore в Windows и Time Machine в macOS), alterator-fbi (web-интерфейс для удалённой настройки системы) и man-pages-ru.

Обновлено лицензионное соглашение.

В профилях установки для раздела "Групповые политики" появилась возможность более тонкой настройки набора устанавливаемых пакетов.

Добавлен профиль установки на BtrFS с подтомами для поддержки timeshift.



