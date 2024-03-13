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Опубликованы дистрибутивы Альт Сервер 10.2 и Альт Рабочая станция 10.2

13.03.2024 20:40

Компания "Базальт СПО" опубликовала дистрибутивы Альт Сервер 10.2 и Альт Рабочая станция 10.2, построенные на 10 платформе ALT (ветка p10 Aronia). Сборки "Альт Рабочая станция" сформированы для архитектур x86_64, AArch64, i586 и Эльбрус, а сборки "Альт Сервер" доступны для архитектур x86_64 и AArch64. Дистрибутивы поставляются в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования только физическими лицами. Юридическим лицам допускается лишь тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

Основные изменения в Альт Сервер 10.2:

  • Обновлены версии программ: ядро Linux 6.1.79 (опционально 5.10.203), samba 4.19, php 8.2, gpupdate 0.9.13.7, admc 0.15.2, gpui 0.2.40.
  • В инсталлятор добавлена поддержка RAID-массивов на основе технологии Intel VROC (Virtual RAID on CPU) с метаданными IMSM (Intel Matrix Storage Manager).
  • В LiveCD для восстановления после сбоев (Rescue) добавлен процесс мониторинга метаданных mdmon для RAID c IMSM, а также пакет usbutils.
  • В базовую систему добавлены пакеты gostcrypto, color-prompt-and-man, local-policy, chrony и btrfs-progs.
  • В базовой системе по умолчанию выключены сервисы suspend, hibernate, nslcd и nscd.
  • Управление запуском сервисов по умолчанию перенесено из пакета installer-distro-centaurus в mkimage-profiles.
  • Обеспечен автоматический запуск после установки системы NetworkManager или systemd-networkd.
  • Предложено 4 профиля установки: Офисный сервер, Сервер Samba DC (контроллер AD), Домашний сервер и Минимальная установка. В профиле "Домашний сервер" предлагается графическая среда MATE, а в остальных профилях консольный интерфейс.
  • В настройки профилей добавлен раздел "Групповые политики", в котором предложены подразделы: Инструменты администрирования, Шаблоны групповых политик и Клиент (средства применения).
  • В список репозиториев добавлен репозиторий gostcrypto.
  • Добавлена возможность изменения цвета приглашения терминала (через пакет color-prompt-and-man).
  • Изменён способ подключения репозитория на сменном носителе.

Основные изменения в Альт Рабочая станция 10.2:

  • Среда рабочего стола MATE обновлена до выпуска 1.26.
  • Ядро обновлено до версии 6.1.79 (опционально доступен пакет с 5.10.209).
  • Обновлены версии программ: LibreOffice 7.6.4.1, Firefox ESR 115.8.0, Wine 8.14.1, GIMP 2.10.30, Inkscape 1.2.2, Appinstall 1.4, OpenUDS 3.6.0.
  • Добавлен режим для установки на OEM-оборудование.
  • В состав включены пакеты: timeshift (утилита резервного копирования, похожая на System Restore в Windows и Time Machine в macOS), alterator-fbi (web-интерфейс для удалённой настройки системы) и man-pages-ru.
  • Обновлено лицензионное соглашение.
  • В профилях установки для раздела "Групповые политики" появилась возможность более тонкой настройки набора устанавливаемых пакетов.
  • Добавлен профиль установки на BtrFS с подтомами для поддержки timeshift.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2
  4. OpenNews: Выпуск Альт Рабочая станция К 10.2
  5. OpenNews: Выпуск Альт Сервер 10.1
  6. OpenNews: Выпуск Альт Рабочая станция 10.1
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60782-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Golangdev (?), 20:48, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с пакетами, такими как OpenJDK, Golang, nodejs ?
     
     
  • 2.2, BrainFucker (ok), 20:50, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Зачем, если можно тарболом скачать и использовать?
     
     
  • 3.6, goodafternoon (?), 21:00, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот уж действительно Brain Fucker
     
  • 3.22, Аноним (22), 21:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, зачем вообще эти пакетные менеджеры все нужны с обслуживаемыми репозиториями.
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:00, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    openJDK 21, 17, 11, 10, 9
    golang 1.21.8-alt1
    node.js 16.19
     
     
  • 3.12, НяшМяш (ok), 21:13, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воткнуть мажорный релиз ноды трёхлетней тухлости, который в сентябре был объявлен EoL это сильно. Даже в окам^Wстабильном дебиане и то 18.19 поставляется.
     
  • 3.74, Golangdev (?), 00:26, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо!
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:05, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставь в виртуалку да посмотри. Заодно и нам расскажешь.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 21:48, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На такое г... жалко портить ресурс ячеек в SSD чтобы скачивать iso, не говоря про время затраченное на установку в виртуалку.
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 00:23, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.80, Пыняпонг (?), 01:08, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.81, Аноним (81), 01:10, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (11)

  • 1.3, Аноним (3), 20:59, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели наконец-то синхронизировались с Debian 12. Почти на рекорд пошли.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:20, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Про рекорды:
    >Выручка «Базальт СПО» (ОС «Альт») по 2022 году составила 893 млн руб. (+173% год к году), чистая прибыль — 492 млн руб. (+418% год к году).

    https://www.kommersant.ru/doc/6238455

     
     
  • 3.30, Аноним (29), 21:50, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интересно сколько из этой суммы составляют oткaты для гocкoнтор.
     
  • 3.62, Аноним (62), 23:52, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что любой открывший ООО и сделавший дистрибутив вправе рассчитывать на кусок пирога?
     
     
  • 4.70, Пыняпонг (?), 00:13, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > открывший ООО и сделавший дистрибутив вправе рассчитывать на кусок пирога

    Только если ты родился в семье с родителями приближенными к кормушке. Если ты простой Вася, то... школа, двойки, бycситет, первый cpок в 17 лет, пивo, вoдкa, бульбулятор, штурм, бaмбacc, рефрижератор 😉

     
     
  • 5.77, Аноним (73), 00:32, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.79, Пыняпонг (?), 01:04, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.75, Аноним (73), 00:28, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.10, Аноним (10), 21:09, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    PVE (Proxmox VE) входит как компонент именно в "Альт Виртуализацию", там его и используют (с техподдержкой!). В лицензии на "Альт Сервер" именно об этом и сказано. Конечно, нет никаких технических ограничений, можно поставить и использовать PVE на "Альт Сервер", но в этом случае "Базальт СПО" не осуществляет техподдержку (в т.ч. не отвечает на вопросы) по PVE при наличии сертификата техподдержки только на "Альт Сервер".
     
     
  • 2.60, Минона (ok), 23:33, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем эта Альт-Виртуализация отличается от PVE?
     

  • 1.25, Аноним (-), 21:42, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Включён ли там межсетевой экран по умолчанию?
    2. Есть ли там мандатное управление доступом?
     
  • 1.26, goodafternoon (?), 21:44, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поостерёгся бы его использовать из-за возможных связей с товарищем майором
     
     
  • 2.28, Аноним (29), 21:46, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Тут без майора непонятно зачем это вообще нужно и в чём киллер фича.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 22:53, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ни в чём. Для идиотов, которым обязательно нужно своё-отечественное и родной майор к телу ближе
     
  • 3.61, аннаним (?), 23:51, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работаешь с госом прикрываешь риски. Чтоб случайно не поставить  альму с корнями  из одной соседней страны.
     
  • 3.63, Аноним (62), 23:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве юрлица а именно бюджетников ещё не всех заставили импортозаместиться в сфере ПО?
     
  • 2.37, kusb (?), 22:00, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот да. Я бы попробовал, но это одно из главных вещей, которые останавливают от знакомства. Причём я бы не присваивал идее, что там троян очень много баллов из ста, но достаточно высоко и разработчики находятся под контролем.
    Я могу не только подвести себя под риски, но и расстроить родителей и подвести знакомых людей, разрушая тайну переписки с ними. Посадить могут не только меня.
     

  • 1.27, Аноним (29), 21:45, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Cкpeпнo. А своё что-то есть в этом дистрибутиве, кроме перебитых копирайтов и скучных обоев? В чём киллер фича и почему я должен хотя бы отдалённо задуматься протестить это на виртуалке, вместе какого-нибудь дебиана?
     
     
  • 2.34, kusb (?), 21:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну это собственный дистрибутив, он настолько же свой, как и другие дистрибутивы. Например Debian состоит не из своего ПО, но Debian не считают Bolgenos. Хотя Alt таки не русская ОС...
    А так не знаю, там apt-rpm, кажется своей версии, вообще офигеть. Скрипты какие-то, в том числе для быстрой сборки, конфигуратор какой-то.
    Короче я загуглил - https://www.altlinux.org/Features
     
     
  • 3.36, Аноним (29), 21:59, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У дебиана своя база репозиториев, свои мейнтейнеры, свой пакетный менеджер. Этого уже достаточно. А эти - пилят бабло на oткaтaх, паразитируя на чужих разработках. Даже свою тему не смогли для GTK запилить.
     
     
  • 4.38, kusb (?), 22:01, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и них тоже своя база и свои мейтнеры. Даже почти свой ПМ с жуткими патчами, наверное. Это не пересборка другого дистрибутива, оно достаточно своё на уровне дистрибутива.
     
     
  • 5.40, Аноним (29), 22:05, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это именно и есть пересборка, вернее, обыкновенное паразитирование на чужом дистрибутиве. Только формально прикрыто форками, хотя своего там чуть более, чем ничего.
     
     
  • 6.46, kusb (?), 22:15, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет.У них форк apt, кажется. Но спеки для пакетов и опакечивание своё. Они не переделывают чужие репы или чужой дистрибутив.
     
     
  • 7.47, kusb (?), 22:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть нет дистрибутива на котором они базируются. Они базируются на исходниках того, что собирают. Как Debian или другие дистрибутивы, свои мейнтейнеры и всё такое.
     
  • 6.48, аннаним (?), 22:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы его с кем то путаете, похоже.

    Альту 23 года давно форкнулся от Мандривы.
     
     
  • 7.51, Аноним (29), 22:47, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > форкнулся

    Ключевое.

     
     
  • 8.59, аннаним (?), 23:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключевое что 23 года Вон даж Слакварь форкнулась от СЛС, а Дебиан форкнулся о... текст свёрнут, показать
     
  • 6.66, Аноним (62), 00:03, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это именно и есть пересборка, вернее, обыкновенное паразитирование на чужом дистрибутиве.

    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. В ИТ даже термин есть Лучшие практики, которые принято перенимать друг у друга.

     
  • 4.39, Волшебная клизма (?), 22:03, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Даже свою тему не смогли для GTK запилить.

    Даже Зарин ОС в одиночку смог обойти на порядок этих "бизнесменов" отечественного разлива)))

     
     
  • 5.42, Аноним (29), 22:07, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да то что там Zorin. Даже Дениска Попов нескучные обои презентовал в отличии от этих.
     
     
  • 6.65, Аноним (62), 23:59, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.68, Пыняпонг (?), 00:05, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.43, Ren TV (?), 22:07, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь это Альтман который просит 8-9 трлн бачей? Тоже где то такое крутиться
     
  • 2.64, Аноним (62), 23:58, 13/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.69, Пыняпонг (?), 00:08, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.72, Манявеличие (?), 00:21, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (18)

  • 1.41, Аноним (41), 22:06, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Используем в конторе Simply linux. CI/CD, SMB, RDP, SSH. Работает стабильно, ничего не отваливается. Uptime с момента последнего отключения электричества. Соглашусь с тем, что найти информацию по каким-то специфичным вопросам сложнее, чем для Убунты или Федоры, но всё же можно.
     
     
  • 2.44, Аноним (29), 22:09, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Работает стабильно, ничего не отваливается. Uptime с момента последнего отключения электричества.

    А волосы-то, волосы стали шелковистыми ?

     
     
  • 3.78, Аноним (73), 00:43, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам девченкам, главное чтобы волос шелковистые, клиентов замнивать.
     
  • 2.45, Аноним (18), 22:12, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Используем в конторе

    Зачем ? Госконтора ?

     
     
  • 3.55, Аноним (41), 22:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ПО под Linux. Ничего экзотического, но лучше разрабатывать и проверять примерно на той же платформе, на которой ожидается использование. А что у нас сейчас есть получше и подоступнее Альта? Да и вроде как требования реестра ПО подразумевают поддержку "отечественных" ОС, если я правильно помню.
     
     
  • 4.67, Аноним (62), 00:05, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астра, РадОС. Тоже не понятно кто из них победит, что изучать.
     
     
  • 5.71, аннаним (?), 00:17, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я немного изучал вопрос, и вроде как у  Альта самое большое комьюнити и пакетная база, самый живой т.е.
     
  • 5.82, Аноним (3), 01:17, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Победит? Изучать? Спи спокойно, рядовой.
     

  • 1.76, Avririon (ok), 00:31, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора, а то зoнды устарели.
     

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