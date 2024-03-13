Опубликованы дистрибутивы Альт Сервер 10.2 и Альт Рабочая станция 10.2

|
|
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 21:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Действительно, зачем вообще эти пакетные менеджеры все нужны с обслуживаемыми репозиториями.
|
|2.5, Аноним (5), 21:00, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
openJDK 21, 17, 11, 10, 9
golang 1.21.8-alt1
node.js 16.19
|
|
|
|3.12, НяшМяш (ok), 21:13, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Воткнуть мажорный релиз ноды трёхлетней тухлости, который в сентябре был объявлен EoL это сильно. Даже в окам^Wстабильном дебиане и то 18.19 поставляется.
|
|2.7, Аноним (7), 21:05, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Поставь в виртуалку да посмотри. Заодно и нам расскажешь.
|
|
|
|3.29, Аноним (29), 21:48, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На такое г... жалко портить ресурс ячеек в SSD чтобы скачивать iso, не говоря про время затраченное на установку в виртуалку.
|
|1.3, Аноним (3), 20:59, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Неужели наконец-то синхронизировались с Debian 12. Почти на рекорд пошли.
|
|
|
|
|
|3.30, Аноним (29), 21:50, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Интересно сколько из этой суммы составляют oткaты для гocкoнтор.
|
|3.62, Аноним (62), 23:52, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я правильно понимаю, что любой открывший ООО и сделавший дистрибутив вправе рассчитывать на кусок пирога?
|
|
|
|4.70, Пыняпонг (?), 00:13, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> открывший ООО и сделавший дистрибутив вправе рассчитывать на кусок пирога
Только если ты родился в семье с родителями приближенными к кормушке. Если ты простой Вася, то... школа, двойки, бycситет, первый cpок в 17 лет, пивo, вoдкa, бульбулятор, штурм, бaмбacc, рефрижератор 😉
|
|1.10, Аноним (10), 21:09, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
PVE (Proxmox VE) входит как компонент именно в "Альт Виртуализацию", там его и используют (с техподдержкой!). В лицензии на "Альт Сервер" именно об этом и сказано. Конечно, нет никаких технических ограничений, можно поставить и использовать PVE на "Альт Сервер", но в этом случае "Базальт СПО" не осуществляет техподдержку (в т.ч. не отвечает на вопросы) по PVE при наличии сертификата техподдержки только на "Альт Сервер".
|
|1.25, Аноним (-), 21:42, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
1. Включён ли там межсетевой экран по умолчанию?
2. Есть ли там мандатное управление доступом?
|
|
|
|2.28, Аноним (29), 21:46, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Тут без майора непонятно зачем это вообще нужно и в чём киллер фича.
|
|
|
|3.54, Аноним (54), 22:53, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да ни в чём. Для идиотов, которым обязательно нужно своё-отечественное и родной майор к телу ближе
|
|3.61, аннаним (?), 23:51, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Работаешь с госом прикрываешь риски. Чтоб случайно не поставить альму с корнями из одной соседней страны.
|
|3.63, Аноним (62), 23:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А разве юрлица а именно бюджетников ещё не всех заставили импортозаместиться в сфере ПО?
|
|2.37, kusb (?), 22:00, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Вот да. Я бы попробовал, но это одно из главных вещей, которые останавливают от знакомства. Причём я бы не присваивал идее, что там троян очень много баллов из ста, но достаточно высоко и разработчики находятся под контролем.
Я могу не только подвести себя под риски, но и расстроить родителей и подвести знакомых людей, разрушая тайну переписки с ними. Посадить могут не только меня.
|
|1.27, Аноним (29), 21:45, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Cкpeпнo. А своё что-то есть в этом дистрибутиве, кроме перебитых копирайтов и скучных обоев? В чём киллер фича и почему я должен хотя бы отдалённо задуматься протестить это на виртуалке, вместе какого-нибудь дебиана?
|
|
|
|2.34, kusb (?), 21:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ну это собственный дистрибутив, он настолько же свой, как и другие дистрибутивы. Например Debian состоит не из своего ПО, но Debian не считают Bolgenos. Хотя Alt таки не русская ОС...
А так не знаю, там apt-rpm, кажется своей версии, вообще офигеть. Скрипты какие-то, в том числе для быстрой сборки, конфигуратор какой-то.
Короче я загуглил - https://www.altlinux.org/Features
|
|
|
|3.36, Аноним (29), 21:59, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У дебиана своя база репозиториев, свои мейнтейнеры, свой пакетный менеджер. Этого уже достаточно. А эти - пилят бабло на oткaтaх, паразитируя на чужих разработках. Даже свою тему не смогли для GTK запилить.
|
|
|
|4.38, kusb (?), 22:01, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну и них тоже своя база и свои мейтнеры. Даже почти свой ПМ с жуткими патчами, наверное. Это не пересборка другого дистрибутива, оно достаточно своё на уровне дистрибутива.
|
|
|
|5.40, Аноним (29), 22:05, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это именно и есть пересборка, вернее, обыкновенное паразитирование на чужом дистрибутиве. Только формально прикрыто форками, хотя своего там чуть более, чем ничего.
|
|
|
|6.46, kusb (?), 22:15, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нет.У них форк apt, кажется. Но спеки для пакетов и опакечивание своё. Они не переделывают чужие репы или чужой дистрибутив.
|
|
|
|7.47, kusb (?), 22:18, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
То есть нет дистрибутива на котором они базируются. Они базируются на исходниках того, что собирают. Как Debian или другие дистрибутивы, свои мейнтейнеры и всё такое.
|
|6.48, аннаним (?), 22:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы его с кем то путаете, похоже.
Альту 23 года давно форкнулся от Мандривы.
|
|6.66, Аноним (62), 00:03, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Это именно и есть пересборка, вернее, обыкновенное паразитирование на чужом дистрибутиве.
Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. В ИТ даже термин есть Лучшие практики, которые принято перенимать друг у друга.
|
|4.39, Волшебная клизма (?), 22:03, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Даже свою тему не смогли для GTK запилить.
Даже Зарин ОС в одиночку смог обойти на порядок этих "бизнесменов" отечественного разлива)))
|
|
|
|5.42, Аноним (29), 22:07, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да то что там Zorin. Даже Дениска Попов нескучные обои презентовал в отличии от этих.
|
|3.43, Ren TV (?), 22:07, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаешь это Альтман который просит 8-9 трлн бачей? Тоже где то такое крутиться
|
|1.41, Аноним (41), 22:06, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Используем в конторе Simply linux. CI/CD, SMB, RDP, SSH. Работает стабильно, ничего не отваливается. Uptime с момента последнего отключения электричества. Соглашусь с тем, что найти информацию по каким-то специфичным вопросам сложнее, чем для Убунты или Федоры, но всё же можно.
|
|
|
|2.44, Аноним (29), 22:09, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Работает стабильно, ничего не отваливается. Uptime с момента последнего отключения электричества.
А волосы-то, волосы стали шелковистыми ?
|
|
|
|3.78, Аноним (73), 00:43, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вам девченкам, главное чтобы волос шелковистые, клиентов замнивать.
|
|
|
|3.55, Аноним (41), 22:55, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ПО под Linux. Ничего экзотического, но лучше разрабатывать и проверять примерно на той же платформе, на которой ожидается использование. А что у нас сейчас есть получше и подоступнее Альта? Да и вроде как требования реестра ПО подразумевают поддержку "отечественных" ОС, если я правильно помню.
|
|
|
|
|
|5.71, аннаним (?), 00:17, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я немного изучал вопрос, и вроде как у Альта самое большое комьюнити и пакетная база, самый живой т.е.
|